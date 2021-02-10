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Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін

Попри впевненість влади щодо початку вакцинації проти коронавірусу в Україні в "районі 15 лютого або пізніше", списки людей на щеплення ще повністю не готові.

Про це в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП

"Зараз триває верифікація списків, тому що це досить тривалий процес. Сподіваємося, що наступного тижня цей процес буде завершено остаточно щодо всіх областей України. Зараз цей процес переважно фокусується на кількості вакцин, які прийдуть у межах першої хвилі COVAX, це: 117 000 доз - тобто це 58 000 осіб, які будуть вакциновані в першу чергу. Фіналізовані (списки. - Ред.) ще не верифіковано на рівні областей", - заявив Кузін.

Нагадаємо, міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.

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Топ коментарі
+4
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7780
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09.02.2021 19:36
+3
Мы скоро будем единственной страной в Мире где не проводят вакцинацию.(я кста против поголовной вакцинации).. Но это ЗеЧмо неспособно вообще - закрытой крышкой пианино во время игры Зе куем на нем его сделали импотентом во ВСЕМ !!!.
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09.02.2021 19:45
+2
Списки на утилизацию еще не готовы, но мы о вас заботимся.
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09.02.2021 19:27
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Списки на утилизацию еще не готовы, но мы о вас заботимся.
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09.02.2021 19:27 Відповісти
вакціна тільки для кварталу блазнів, офісу зради і брехні на Банковій і друзям потерпілого чма бо завдання чма - знищення нації...

Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7171
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09.02.2021 19:29 Відповісти
Ты знаешь, и без вакцины хорошо.
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Я ***, три місяці сидів на вашому локдауні і не маю права на свою нормальну вакцину? Зараз подивимось яку китайську бурду вони нам впарять!
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09.02.2021 19:37 Відповісти
Так нормальних вакцин немає. Тобто вакцин, які пройшли повний спектр всіх випробуваннь згідно технологічного регламенту. Всі без виключення вакцини так би мовити форсмажорні. Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7999
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09.02.2021 20:07 Відповісти
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7687
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09.02.2021 20:24 Відповісти
Ну тесты бесплатные вроде как были. Но это если верить официальным источникам информации.
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09.02.2021 20:26 Відповісти
Безкоштовна вакцина лише в мишоловці
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09.02.2021 22:29 Відповісти
Ты не на нашем локдауне сидел друже. Я то как раз против. Даю тебе ссылочку на официальный сайт WTF(Всемирный экономический форум) Here's how life could change in my city by the year 2030 - Вот как жизнь в моем городе может измениться к 2030 году. Это не я придумал. Прочитай внимательно, переводчик Google в помощь. Надеюсь ты поймешь что стоит за коронабесием и вакцинацией. Потому что сидеть на лохдауне = сидеть сам знаешь на чем.
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09.02.2021 20:12 Відповісти
То, что Зеленский и К украдут процентов 10-12 вакцины - это не самое страшное.
Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима.
Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей.
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09.02.2021 20:06 Відповісти
Сто тисяч вакцини Пфайзер завезуть для номенклатури, іншим- другий сорт? Я так розумію.
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09.02.2021 19:28 Відповісти
У Пфайзера побочек уйма, так что...
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09.02.2021 19:31 Відповісти
у чма вакцина у білому порошку мабуть не закінчується...

Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 9619
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09.02.2021 19:35 Відповісти
Месяц назад они тонну герыча нажили, так что "эта музыка будет вечной".
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09.02.2021 19:45 Відповісти
Можешь просто переболеть и заиметь себе антитела бесплатно Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5438
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09.02.2021 19:33 Відповісти
Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна буде трьома способами -сказав Зеленський. -"Через спеціальний сайт, мобільний застосунок "Дія" чи сімейного лікаря. Але вакцини я ще не дістав, так шо покищо курітє бамбук й підписуйтесь на мій піздьож на ютубє" Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6232
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09.02.2021 19:34 Відповісти
Ну вот же я рассказал лайфхак, как заиметь антитела без всякой вакцинации Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2648
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Главное ласты не склеить, чисто по левым причинам, в этот период Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2550
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09.02.2021 19:51 Відповісти
Ну так побочные эффекты. Куда без них?...
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09.02.2021 19:52 Відповісти
Причем у любого практически лекарства и вакцин они обычно есть. Бывает, что вплоть до летального исхода.
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09.02.2021 20:10 Відповісти
А так дёшево и сердито. Шмыгаль одобрит и весь кабмин и вicлюк поддержат. Они любят, когда "оно само".
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09.02.2021 20:14 Відповісти
расссосается?)))
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09.02.2021 20:42 Відповісти
рассосается не любят, бо то обычно приходится им, а не у них. Они ж "на зарплате" у тех, кто других трудовых и социальных отношений себе не представляет.
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09.02.2021 20:45 Відповісти
Ну за год же как-то без вакцин ласты не склеяли . Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6221
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09.02.2021 20:09 Відповісти
На том и надо стоять... не дождутся!!! Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5308
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09.02.2021 20:41 Відповісти
Вот и я о том же. Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7653
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09.02.2021 21:01 Відповісти
Навпаки, - Пфайзер будуть колоть пенсам і медпрацівникам а китайський шмурдяк номенклатурі. Як завжди.
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09.02.2021 19:34 Відповісти
Все точно як наросії там ***** для під*****вників завіз файзер а русотряпок новічком колотимуть
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09.02.2021 19:36 Відповісти
При чем, набирать будут из одной упаковки и тем и тем, а бабло тупо сп-здят Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6166
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09.02.2021 19:38 Відповісти
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7780
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Просто інформація.
Афганістан отримав першу партію COVID-вакцини AstraZeneca.
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09.02.2021 19:39 Відповісти
Мы скоро будем единственной страной в Мире где не проводят вакцинацию.(я кста против поголовной вакцинации).. Но это ЗеЧмо неспособно вообще - закрытой крышкой пианино во время игры Зе куем на нем его сделали импотентом во ВСЕМ !!!.
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09.02.2021 19:45 Відповісти
Очень было бы интересно, когда начнется вакцинация, узнать у Вас как скоро вы вакцинировались и вакцинировались ли вообще.
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09.02.2021 20:23 Відповісти
ВООЗ - "Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna." Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 1552 ... какая в куя массовая вакцинация !!!
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09.02.2021 19:40 Відповісти
та вакцинація поможе як лохдауни. нема гарантії що від вакцини треба буде спасатись
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09.02.2021 20:24 Відповісти
Гарантії немає, є впевненість..
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09.02.2021 22:36 Відповісти
Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9780
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10.02.2021 07:34 Відповісти
Можна складать список на ЦН. Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 4766
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10.02.2021 03:19 Відповісти
 
 