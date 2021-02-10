Найкращий шлях України до членства в НАТО - фокусуватися на реформах і зміцнювати демократичні інституції, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що успішнішою буде Україна у виконанні реформ, то ближче вона буде до стандартів НАТО, і ближче буде до членства в НАТО. Я не можу дати вам конкретну дату (коли Україна стане членом Альянсу), але я можу сказати, що ми й надалі підтримуватимемо Україну в її євроатлантичних прагненнях і в її просуванні до членства в НАТО. Найкращий шлях до цього - фокусуватися на реформах і продовжувати модернізувати і зміцнювати демократичні інституції України", - сказав Столтенберг у вівторок у Брюсселі після закінчення зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він нагадав, що двері НАТО залишаються відкритими.

"У 2008 році НАТО прийняла рішення про членство України, і ми залишаємося йому вірними. Фокус зараз має бути на реформах, які потрібно продовжувати, щоб гарантувати, що в України є демократичний і політичний контроль над її оборонними інституціями та збройними силами, що тривають зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією та посилення демократичних інституцій. Це добре для України щодо НАТО", - підкреслив генсек Альянсу.

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