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НАТО (2512) членство в НАТО (539) Столтенберг Єнс (522)

Найкращий шлях України до членства в НАТО - фокусуватися на реформах і зміцнювати демократичні інституції, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найкращий шлях України до членства в НАТО - фокусуватися на реформах і зміцнювати демократичні інституції, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що успішнішою буде Україна у виконанні реформ, то ближче вона буде до стандартів НАТО, і ближче буде до членства в НАТО. Я не можу дати вам конкретну дату (коли Україна стане членом Альянсу), але я можу сказати, що ми й надалі підтримуватимемо Україну в її євроатлантичних прагненнях і в її просуванні до членства в НАТО. Найкращий шлях до цього - фокусуватися на реформах і продовжувати модернізувати і зміцнювати демократичні інституції України", - сказав Столтенберг у вівторок у Брюсселі після закінчення зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він нагадав, що двері НАТО залишаються відкритими.

"У 2008 році НАТО прийняла рішення про членство України, і ми залишаємося йому вірними. Фокус зараз має бути на реформах, які потрібно продовжувати, щоб гарантувати, що в України є демократичний і політичний контроль над її оборонними інституціями та збройними силами, що тривають зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією та посилення демократичних інституцій. Це добре для України щодо НАТО", - підкреслив генсек Альянсу.

Читайте також: Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом

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Топ коментарі
+4
Так это шо - вiслюка прямо сейчас уже на ростов гнать?
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09.02.2021 19:51
+4
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрито послав на рояль Зеленського

"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
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09.02.2021 19:53
+4
вот и ответ шмыгалю на "хочу вместе с Грузией" Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1132
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09.02.2021 19:55
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Так это шо - вiслюка прямо сейчас уже на ростов гнать?
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09.02.2021 19:51 Відповісти
Экс-Премьер-министр Украины пани Юлия Тимошенко сорвала присоединение Украины к Плану действий по приобретению членства в НАТО (ПДЧ) в ранее намеченные сроки. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, депутат Верховной Рады (фракция НУНС), глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко в ходе международной конференции «Новая Украина в новой Европе».Источник: https://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/02/04/453180.html
Починаючи з 1995 року щодо «Тигрюлi» було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
13 лютого 2001 року ледi Юбула вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
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09.02.2021 20:51 Відповісти
Не гнать вiслюка на ростов, или шо?
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09.02.2021 20:53 Відповісти
Справжні наміри Юлії Тимошенко остаточно стали зрозумілими Заходу в січні 2008 року. Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Знаковою в політичній кар'єрі Тимошенко стала поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки.
"Якщо ви бачите, що у вікні горить світло, це не привід стукати в двері", - окреслив там Саркозі політику щодо розширення НАТО. Тимошенко поводилася повністю у відповідності до побажань французького друга - вона забула, що вступ до НАТО залишається законодавчо закріпленою метою України.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства. Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".

11 лют. 2009 р Юлія Тимошенко: геть від Альянсу! | Українська правда
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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09.02.2021 23:04 Відповісти
"Європейська система колективної безпеки" - це ідея путіна, яку він в той час пропонував Європі на противагу НАТО. В ЄС ідею не підтримали, відповівши, що у них вже є ефективна система безпеки НАТО і створювати ще одну сенсу не має. Але Юлія Тимошенко на цю ідею путіна пристала і саміті НАТО її просувала.
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09.02.2021 23:10 Відповісти
так, так і Меркель тоді не казала, що Україну до НАТО краще не брати, щоб не дражнити Путіна...
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10.02.2021 08:34 Відповісти
Меркель тоді зіграла головну роль, щоб не надати ПДЧ Україні. Але вона посилалась, в тому числі, і на відсутність консенсусу в Україні навіть серед керівництва країни у питанні щодо членства в НАТО, зважаючи на позицію тодішнього прем'єр міністра Юлії Тимошенко.
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10.02.2021 13:35 Відповісти
як раз навпаки, керівництво було більш-менш єдине у цьому питанні. Юлька тоді, як прем'єр, підписала звернення Кабміну про прохання надання статусу. То що тут всякі Вітренки влаштовували шоу по країні - "не сдадимся в плен НАТО, НАТО - нет" то ніяк не була позиція керівництва. А всі заяви Тимошенко про необхідність проведення референдуму, з'явились як раз після того, як фрау Ангела зробила таку фігню. Ну і не треба забувати, про корупційні скандали серед вищого "нового" керівництва, які були після Майдану. Можемо сівочолому гетьману і за це подякувати.
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11.02.2021 02:52 Відповісти
Звернення кабміну не було. Це була ініціатива Ющенка, щоб президент і прем'єр міністр підписати звернення про надання ПДЧ. Жулька стала вимагати нехай також підпише і голова Верховної Ради Яценюк, сама підписувати не хотіла, все вигадувала відмовки і хвостом виляла. Тоді президент Ющенко викликав її і Яценюка до себе в кабінет наче б то на нараду, а коли вона прийшла, Яценюк вже сидів в кабінеті, Ющенко зачинив двері на ключ і сказав: "З кабінету не вийдеш поки не підпишеш звернення". У Жульки іншого виходу не було, як або підписати і вийти через двері, або не підписати але тоді прийшлось би плигати у вікно, бо двері зачинені. У вікно плигати було ризиковано для життя і вона підписала. Ось така була історія з підписанням заяви трьох. Цю історію сам Ющенко розказував.
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11.02.2021 13:11 Відповісти
Германия, которая является одной из ведущих стран Европы и одним из лидеров Альянса, решила не торопиться с предоставлением Украине ПДЧ. Причины этого кроются в подходе Германии к роли Альянса и его дальнейшего концептуального развития.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/04/7/4437248/
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27.02.2021 08:13 Відповісти
Меркель і Саркозі відпрацювали тоді своє зобов'язання перед путіним не пустити Україну в НАТО і ЄС. А "причины кроются в подходе" - це демагогія і подвійні стандарти фріців.
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27.02.2021 11:41 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрито послав на рояль Зеленського

"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
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09.02.2021 19:53 Відповісти
Виходить послав...
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09.02.2021 19:54 Відповісти
Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5243
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09.02.2021 19:56 Відповісти
Можно б было сказать, шо талант, если б он и это не сп-здил...
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09.02.2021 19:59 Відповісти
Хто ще не плюнув в зелену небриту шмарклю, яка навіть краватку сцить вдягнути
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09.02.2021 20:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=PRPEs1SOBU0&feature=emb_logo
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09.02.2021 20:06 Відповісти
Може вам ще й Вовків з судів прогнати? Байден, твою Юту мать! Чому ми ще не в НАТО???
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09.02.2021 19:54 Відповісти
ага с этими шлимазлами сфокусируешься на реформах
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09.02.2021 19:54 Відповісти
вот и ответ шмыгалю на "хочу вместе с Грузией" Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1132
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09.02.2021 19:55 Відповісти
да ладно, тут эксперды бормотали мол самое важное вооружение (железо) по стандартам НАТО. То что надо менять просовковое и идиотское мышление общества, это им было не по душе и проголосовали по приколу.
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09.02.2021 20:00 Відповісти
Самое важное ВООРУЖЕНИЕ! Особенно сейчас, когда тонны свинособачатины налетают...
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09.02.2021 20:26 Відповісти
Как всегда, много трескотни, а на выходе ноль.
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09.02.2021 20:01 Відповісти
Год назад они то НАТО тупо игнорили - "нас там не ждут", а тут вдруг зачесалось.
А еще через год в другом месте зачешется. Нахера НАТЕ такие красавцы.
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09.02.2021 20:04 Відповісти
А кто за реформы платить то будет? А это уже, свыше 15 штук баксов, каждый месяц, в конверте, каждому неподкупному зЕпутату! А некоторым, в разы больше...
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09.02.2021 20:13 Відповісти
Mission: Impossible
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09.02.2021 20:21 Відповісти
Пустые слова.
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09.02.2021 20:35 Відповісти
НАТО пустыми словами не разбрасывается, это тебе не пынеходы.
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09.02.2021 20:40 Відповісти
Украина своей армией затмит половину НАТО. Лучше иметь ядерные боеголовки, чем слушать тупую болтовню этой перхоти.
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09.02.2021 20:44 Відповісти
гнид вычесать и ничего в этом Мире страшно не будет.
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09.02.2021 20:49 Відповісти
Столтенберг , указал "зе" власти .как свалить от НАТО в сторону рашки
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09.02.2021 21:18 Відповісти
"дємократічєской інстітуцієй" танки не зупиниш а реформою ворожий літак не поцілиш Може треба повчитися цьому в румунських, болгарських та албанських натовців?
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09.02.2021 21:23 Відповісти
Пасиб, кэп. Что бы мы без тебя делали...
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09.02.2021 21:25 Відповісти
Гей-гей демократія буде!Начувайтеся,браття!
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09.02.2021 21:39 Відповісти
и как сфокусироваться на реформах ?..Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8446
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09.02.2021 22:09 Відповісти
7 ЛЮТОГО 2019 РОКУ... ПАРЛАМЕНТ ВНІС ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПРО КУРС УКРАЇНИ НА ЄС І NАТО. ДОЛЕНОСНЕ, ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ... 334 голоси «ЗА».
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09.02.2021 23:51 Відповісти
 
 