Найкращий шлях України до членства в НАТО - фокусуватися на реформах і зміцнювати демократичні інституції, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що успішнішою буде Україна у виконанні реформ, то ближче вона буде до стандартів НАТО, і ближче буде до членства в НАТО. Я не можу дати вам конкретну дату (коли Україна стане членом Альянсу), але я можу сказати, що ми й надалі підтримуватимемо Україну в її євроатлантичних прагненнях і в її просуванні до членства в НАТО. Найкращий шлях до цього - фокусуватися на реформах і продовжувати модернізувати і зміцнювати демократичні інституції України", - сказав Столтенберг у вівторок у Брюсселі після закінчення зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Він нагадав, що двері НАТО залишаються відкритими.
"У 2008 році НАТО прийняла рішення про членство України, і ми залишаємося йому вірними. Фокус зараз має бути на реформах, які потрібно продовжувати, щоб гарантувати, що в України є демократичний і політичний контроль над її оборонними інституціями та збройними силами, що тривають зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією та посилення демократичних інституцій. Це добре для України щодо НАТО", - підкреслив генсек Альянсу.
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Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства. Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
11 лют. 2009 р Юлія Тимошенко: геть від Альянсу! | Українська правда
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/04/7/4437248/
"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
А еще через год в другом месте зачешется. Нахера НАТЕ такие красавцы.