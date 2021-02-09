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Новини Політика України
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Новинський (205) Портнов (219) вища освіта (82) Шкарлет (257)

Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов і позафракційний нардеп Вадим Новинський мають право входити до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кожен заклад вищої освіти має автономію, і виключно за поданням закладу вищої освіти формується наказ про формування наглядової ради. Скажіть, прізвища Портнова, Новинського, ще когось, вони є засудженими, злочинцями, чи вони не мають права, чи мають речі, через які заборонено законом бути в наглядовій раді?", - сказав Шкарлет.

Міністр наголосив, що Одеська юракадемія направила це подання, і Міносвіти його погодило.

"Якщо це злочинець, якщо якимсь чином особа не може бути у складі наглядової ради, тоді міністерство її не погодить", - наголосив він.

Як повідомлялося, в січні 2021 року до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшли Портнов і Новинський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує справу проти Новинського із заволодіння майном мережі супермаркетів, - Офіс генпрокурора

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Топ коментарі
+31
Так пысть и Коля Азиров войдет. Он тоже того. Чист перед законом!!
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09.02.2021 19:56
+31
точно не преступники?а вы хорошо проверяли?
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09.02.2021 19:56
+23
"Спросите у пiдрахуя"...
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09.02.2021 19:57
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Так пысть и Коля Азиров войдет. Он тоже того. Чист перед законом!!
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09.02.2021 19:56 Відповісти
а чего только азиров?
вот и с захарченко вже ведуть перемови про повернення:
Руководитель аппарата заместителя (Назарова А.Ю.) генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко провел 05.02.2021 г. около трех часов в здании посольства Украины в республике Беларусь.
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09.02.2021 20:04 Відповісти
Символ ЗЕ-освіти совковий міністр-плагіатор Шкарлет.
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09.02.2021 20:09 Відповісти
Каков поп (шут) , таков приход ( все министры зеленского)
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09.02.2021 21:02 Відповісти
Шкарлет ты долбаный ИДИОТ -- еще ***** введи Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2350 Выбрали зеленные НЕДОУМКА Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6336
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09.02.2021 20:12 Відповісти
ну так ***** ж не преступник. Можна смело назначать почетным членом.
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09.02.2021 20:16 Відповісти
Коля Азиров больше археолог, он может только смотреть сколько земли на Донбассе уходит от Украины при очередном отводе войск.
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Кіля азіров, шкірліта піважає, і піртного з нівінськім тєж, воні не бірігі.
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09.02.2021 21:02 Відповісти
точно не преступники?а вы хорошо проверяли?
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09.02.2021 19:56 Відповісти
"Спросите у ********"...
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09.02.2021 19:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Закон є Закон. Шкарлет правий.
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09.02.2021 19:56 Відповісти
Ну проти портнова кримінальні справи ніби ули і не факт, що всі вони вже закриті...
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09.02.2021 21:23 Відповісти
Ха ха Ха ха ха хахаха ха хха ха Ха хаа Ха ха ха а за хп ха хасха ха !!!!!!
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09.02.2021 19:57 Відповісти
парара рам - пам-пам ---- ха-ха!
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09.02.2021 20:00 Відповісти
Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4982
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09.02.2021 20:01 Відповісти
Зробили котика разом)
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09.02.2021 20:08 Відповісти
Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7510
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09.02.2021 19:58 Відповісти
Ипанут.я ?!
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09.02.2021 20:00 Відповісти
Знак запитання у Вас зайвий.
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09.02.2021 20:06 Відповісти
Такої ж думки. І так по фейсу видно.
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10.02.2021 06:19 Відповісти
Не, на сосну не похожа, рожа,как у птицы, то ли совы, то ли курицы.
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10.02.2021 00:16 Відповісти
От тільки шкарлет липовий міністр.
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09.02.2021 19:58 Відповісти
С каких пор мы стали жить по закону? Что то случилось???
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09.02.2021 19:59 Відповісти
А как по мне, так спайка жидо-кацапских врагов Украины уже давно должна полировать шконку, а не шляться по украинским институтам. Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 204 Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 204
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09.02.2021 20:00 Відповісти
А давай, шарпалетка, ще й янека туди за компанію. А чого ж, він же не засуджений, як і ти, шалудиве!?? Схоже, нова люстрація в Україні проходитиме з вилами ляшка.
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09.02.2021 20:01 Відповісти
Вопрос только в том, а для чего Портнову и особенно Новинскому это членство? Зачем им это надо? И самый главный вопрос уже на госуровне об эффективности деятельности наших псевдо-академиков и "академий" от нашего же недо-Юризма. Как там эти помойки в Крыму, Донецке и Луганске поживают, куда ушли деньги налогоплатильщиков, кого подготовили и выучили они и с каким результатом для страны?... Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2810
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09.02.2021 20:01 Відповісти
Ця академія - приватний виш, держава туди коштів не надає.
Справа не в бюджетних коштах, а в тому що цей заклад - бастіон руцкого міру та отруїв свідомість тисяч молодих людей .
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09.02.2021 20:17 Відповісти
При бажанні можна перепрофілювати в приватну тюрьму.
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10.02.2021 06:29 Відповісти
партнов и навинский - два яичка путена ! Левае и правае !
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09.02.2021 20:02 Відповісти
Так зачем закрыли телеканалы, если голубые наползают на зЕлень??? ЖОПоЗники получается правы, дебилов от зЕлоха переманивают???
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09.02.2021 20:02 Відповісти
Якби в країні була влада з яйцями справи по портнову і новінському вже би мав генпрокурор, а так ви можете лише знущатися з добровольців бо за ними немає "бабла"
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09.02.2021 20:03 Відповісти
Про владу з яйцями *************/лукашенко мріэте?
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09.02.2021 20:10 Відповісти
Обов'язково крайності?
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09.02.2021 20:26 Відповісти
Питання до історії.
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09.02.2021 20:46 Відповісти
Питання до здорового глузду.
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09.02.2021 21:09 Відповісти
Це де вы його бачили востаннє?
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09.02.2021 21:17 Відповісти
Я розумію, коли замість мізків телевізор, то його побачити важко.
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09.02.2021 22:08 Відповісти
мрію про рівний Закон. Щоби злодюжки сиділи, а безвинні ні
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09.02.2021 20:29 Відповісти
Мріяти не заборонено.
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09.02.2021 20:46 Відповісти
А хіба у них є яйця? Сцикунота бродяча! Бояться беззбройних людей...
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09.02.2021 22:40 Відповісти
В этой стране не буде никогда проукранской власти. Слишком сложный коктель в мозгах у этого народа.
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09.02.2021 20:12 Відповісти
А где-то в Ростове заёрзал проффесор....
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09.02.2021 20:05 Відповісти
Вот это как соберутся 3 дурака и начнут серьезно обсуждать самое тупое решение из всех - ну это точно про Зеленского, Разумкова и Коломойского.
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09.02.2021 20:09 Відповісти
портнов и новинский могут только входить в одну камеру для отбывания пожизненного срока. другие входы в цивилизованной Украине им запрещены.
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09.02.2021 20:09 Відповісти
В таком случае, зебобы - не идиоты... Но ведь это же абсурд, такого в природе не бывает.
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09.02.2021 20:10 Відповісти
!"№;%:?*()(*?:%;№"№;%:?*(*?:%:; - твою мать !
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09.02.2021 20:10 Відповісти
А що ж цей міністр скаже, коли ці руки кнопки "за" тиснули при призначенні?
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09.02.2021 20:10 Відповісти
Когда уже будет ОНР? Ведь будет все по закону.
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09.02.2021 20:10 Відповісти
щас закон про референдум подьедет.
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09.02.2021 20:12 Відповісти
Конечно,этот "юрист" не упустит , а дураки и понять не успеют.
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09.02.2021 20:14 Відповісти
Одеська юридична академія організована та належить ментовському собаководу ківалову, 100% кацапу та ненависнику України та всього українського. В наглядальну раду входять портнов та російський засланець новінський.
Логічно що викладачі там суцільні риги та воздыхатели русского мира.
Хочеш стати регіАналом та ворогом Країни? Тобі в Одеську юридичну академію!!!
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09.02.2021 20:11 Відповісти
і дивно, - чому ж у нас що не суддя то виродок
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09.02.2021 20:13 Відповісти
за часів срср головними в системі "провосудя" головними були не судді або менти, а прокуратура. Рішеня приймали партійна верхівка та прокурори, а не судді. Судді формально його тільки затверджували у вигляді судового вироку. В судді йщли ті, хто не годився ні в менти, ні в прокуратуру. За часів незалежної України совєтскіє судді отримали значні повноваження та незалежність. Потім стали підтягувати собі на заміну не розумних та чесних, а таких же самих виродків
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Пробачьте але це вже реальне плятство.....
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09.02.2021 20:13 Відповісти
Плагиатор брехать не будет...
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09.02.2021 20:14 Відповісти
Новинский - резидент ФСБ ,а Портнов просто агент....в Украине всегда рады агентам ФСБ.....
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09.02.2021 20:24 Відповісти
Пипец, рыгоанал-юрист-псевдоукраинец и один из главных агентов влияния "сруського мира" и "мокшанского православия", а еще "********" будут решать, что и как преподавать детям в Одесской юракадемии, а плагиатор и бывший рыгонал-министр оправдывает их и дает лицензию на все это .лядство.. Зеленский, шкарлет - твой назначенец, и ты в ответе за все это, и ты - ни какой не "патриот", каким бы тебя не собиралось представить твое окружение, даже после закрытия каналов Мертвечука. Просто так сложились неудобные для тебя обстоятельства после выборов в США.
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09.02.2021 20:24 Відповісти
В Одесі всі без винятку знають що таке ця кивалівська академія. Раз вступають в цей непотріб та платять шалені гроші за навчання, значить їх це влаштовує. А це вже біда та загроза державності
Я б такий щоб провів тотальну чистку в навчальних закладах всіх рівнів. Одна ця підагог доктор наук, яка не володіє державною мовою, з Києва чого варта. Навчальні заклади та родина формують самоідентичність молодох людини. Навчальні заклади нваіть більше чим родана. Тотальний fail навчальних закладів та державної освітньої політики може пояснити, що через 30 років після смерті срср у на така кількість совкодрочерів.
А з такими ...... як це непорозуміня в якості міністра освіти, буде рцький мір мати 20% голосів ще 30 років, ще 30 років будуть тягнути країну в прірву запоребріка
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09.02.2021 20:43 Відповісти
Дык и плагиатор Шкарлет может занимать пост министра - он ведь не преступник
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Жодний, поважаючий себе країні не потрібні спецслужби які діють виключно по закону. Для того щоб діяти по закону, достатнього звичайних ментів.
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09.02.2021 20:28 Відповісти
Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет

З юридичної точки зору - так, а з моральної - це негідники. А тепер давайте разом розв"яжемо задачку: Якщо викладачі негідники, то ким будуть випускники академії ?
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09.02.2021 20:29 Відповісти
випускники - "татарови"
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09.02.2021 20:30 Відповісти
Посіпака Яника не міг сказати інше!
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09.02.2021 20:29 Відповісти
Псарня Одеської юридичної академії поповнилася двома особенями - ***** православною (1шт) і ***** юридичною (1шт).
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09.02.2021 20:30 Відповісти
Два пінчера і псарь їх фуйло.
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09.02.2021 21:07 Відповісти
Не будемо ображати собачок порівнянням їх з цими потворами.
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09.02.2021 21:13 Відповісти
Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7884 Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3386 Харьковский и Одесский юридические университеты, это кузница коррупционеров Украины! Даёшь КОРРУПЦИОНЕРА!.
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09.02.2021 20:30 Відповісти
От би кулька межи очі пасувала.
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09.02.2021 20:51 Відповісти
Негайно потрібен закон про колаборантів. Тоді ці три персонажі, як і рещта "любітєлєй" узького "міра", щезнуть з теренів України
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09.02.2021 20:37 Відповісти
По заказу Ху-ла готовить анексию Крыма-не преступление??? Ну жжетте!!!
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09.02.2021 20:42 Відповісти
"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и исключительно по представлению учреждения высшего образования формируется приказ о формировании наблюдательного совета.- имеет автономию принимать в наблюдательные советы отявленых врагов Украины и ее народа??? заявление антиукраинского шкарлета
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09.02.2021 20:57 Відповісти
Якщо б Портнов з Новинським висіли на будь-якому дереві, то в наглядовій раді їх не було б, 100% гарантія.
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09.02.2021 21:15 Відповісти
ну так і путін не засуджений українським судом - чому б і його в "набсовєт одєской юракадемії" не включити? нехай набсовєтує там. що не шкарлет - то фахівець з афоризму
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09.02.2021 21:19 Відповісти
Для шкарлета портнов и новинский не преступники, потому что шкарлет из той же обоймы преступников.
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09.02.2021 21:34 Відповісти
это же кристально чесные люди. в президенты их. сразу двоих....
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09.02.2021 21:36 Відповісти
а коломойского и боголюбова в премьеры, тоже сразу двух..
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09.02.2021 21:39 Відповісти
При Поросі Портнов сидів в Австрії і навіть не рипався, а при Зеленському вернувся назад в Україну, тепер гадить всім.
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09.02.2021 22:04 Відповісти
он прав... они просто открытые агенты путлера.....ненавидят патриотов Украины и украинцев вообще...терпеть не могут украинскую мову...а за это в Украине не сажают...статьи нет...
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09.02.2021 22:07 Відповісти
Шкарлет у долі, бо його кореша - путінськи посіпаки Портнов та Новінський!
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09.02.2021 22:42 Відповісти
Очень сомневаюсь, что они не преступники. Они агенты орды, а это смертный грех.
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09.02.2021 23:51 Відповісти
Возьмите и перестреляйте их, ну типа они сами напали. Ведь кроме этих далбаёдов ещё есть юристы, которые смогут развернуть всё так, как надо? Европе надо показать, что они сами виноваты и выбора не было, чисто юридически.
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10.02.2021 00:21 Відповісти
Вже б необхідно з фактичного статуса перевести в юридичний. Ну дуже же напрошуються "суки православні"!
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10.02.2021 06:25 Відповісти
Цей шкарлет такий же колорадський жук як оті портнови, новінські, шухричи і т.д.
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10.02.2021 11:21 Відповісти
 
 