Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет
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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов і позафракційний нардеп Вадим Новинський мають право входити до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія".
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Кожен заклад вищої освіти має автономію, і виключно за поданням закладу вищої освіти формується наказ про формування наглядової ради. Скажіть, прізвища Портнова, Новинського, ще когось, вони є засудженими, злочинцями, чи вони не мають права, чи мають речі, через які заборонено законом бути в наглядовій раді?", - сказав Шкарлет.
Міністр наголосив, що Одеська юракадемія направила це подання, і Міносвіти його погодило.
"Якщо це злочинець, якщо якимсь чином особа не може бути у складі наглядової ради, тоді міністерство її не погодить", - наголосив він.
Як повідомлялося, в січні 2021 року до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшли Портнов і Новинський.
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вот и с захарченко вже ведуть перемови про повернення:
Руководитель аппарата заместителя (Назарова А.Ю.) генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко провел 05.02.2021 г. около трех часов в здании посольства Украины в республике Беларусь.
Справа не в бюджетних коштах, а в тому що цей заклад - бастіон руцкого міру та отруїв свідомість тисяч молодих людей .
Логічно що викладачі там суцільні риги та воздыхатели русского мира.
Хочеш стати регіАналом та ворогом Країни? Тобі в Одеську юридичну академію!!!
Я б такий щоб провів тотальну чистку в навчальних закладах всіх рівнів. Одна ця підагог доктор наук, яка не володіє державною мовою, з Києва чого варта. Навчальні заклади та родина формують самоідентичність молодох людини. Навчальні заклади нваіть більше чим родана. Тотальний fail навчальних закладів та державної освітньої політики може пояснити, що через 30 років після смерті срср у на така кількість совкодрочерів.
А з такими ...... як це непорозуміня в якості міністра освіти, буде рцький мір мати 20% голосів ще 30 років, ще 30 років будуть тягнути країну в прірву запоребріка
З юридичної точки зору - так, а з моральної - це негідники. А тепер давайте разом розв"яжемо задачку: Якщо викладачі негідники, то ким будуть випускники академії ?