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Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін

Україна може отримати від Світового банку компенсацію 30 млн доларів, якщо щеплення проти COVID-19 буде зроблено 10 млн українців із груп ризику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Така можливість обговорювалася на спільній нараді Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком.

"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, що належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США", - сказано в повідомленні.

Ці кошти підуть до загального фонду державного бюджету України, зазначає Мінфін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов

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Топ коментарі
+15
100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
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09.02.2021 20:30
+13
Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
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09.02.2021 20:28
+7
Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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09.02.2021 21:33
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Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
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09.02.2021 20:28 Відповісти
100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
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09.02.2021 20:30 Відповісти
Надо закупить на мильярд, а тогда компенсация, там считать умеют.
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09.02.2021 20:34 Відповісти
Ну не удивлюсь, если они покажут график вакцинированных уже вчера.
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09.02.2021 21:03 Відповісти
дайте мне 10 лямов я вакцинирую 20 млн.
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09.02.2021 20:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это шо-шантаж?
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09.02.2021 20:41 Відповісти
Почему же. Может просто конкурентный бизнес. Хватит монополий. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2795
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09.02.2021 21:04 Відповісти
НЕ, почемуто хотят всех уколоть.Еще и деньги предлагают. А шо ж они хотят уколоть?
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09.02.2021 21:22 Відповісти
чипировать всех лишнехромосомных мечтают Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8757 а сверху еще 5G приложить для надежности Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4914
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10.02.2021 02:10 Відповісти
Это взятка.
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10.02.2021 01:54 Відповісти
Если уж так, тотальная проверка вакцинации, включая цикл транспортировки и условия хранения вакцин. А кому хоть заплатят, не вакцинирующимся? Если им, завтра больницы будут в облоге
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09.02.2021 20:30 Відповісти
Талі заголовка прочитати нє, ніяк?)))
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09.02.2021 20:40 Відповісти
а шо там такого смешного? В Украине нет холодильников для хранения. Файзер, к примеру, хранится 5 дней за рамками холодильника. Т.е .даже для хранения нужна серьезная квалификация. Ее нет, а потому нужен контроль, чтобы не кололи просроченные или испорченные вакцины. Но если это смешно, пусть так и будет.
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09.02.2021 20:44 Відповісти
и оборудование(я пропустил это слово). Но по-моему и так ясно...
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09.02.2021 20:45 Відповісти
Ти ще й не усі заголовки читаєш.
"Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией"
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09.02.2021 20:54 Відповісти
А зеленский сказал, что к концу 2020 будет мир. И шо? Какое имеет значение то, что говорят эти зеленые упыри? Никакого.
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09.02.2021 20:58 Відповісти
Тобто дурню ти читаєш, а дійсно цікаві речі ні. Це якийсь збій мозкової діяльності?
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09.02.2021 21:14 Відповісти
Это что-то новенькое. Раньше такого от тебя не наблюдалось. Но да, зеленский - это таки дурня. Два года об этом толмачу, наконец некие результаты появились. Если же речь о Степанове, то что там интересного? Как были украдены 700млн? Так это к НАБУ. Им должно быть интересно.
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09.02.2021 21:20 Відповісти
Тобто збій. Не здивований.
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09.02.2021 21:22 Відповісти
Да, но это вряд ли что-то изменит. Зеленский - дурня, зебобы - идиоты, которые верят в дурню.
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09.02.2021 21:27 Відповісти
Системный збій. Це вже гірше і не лікується швидкоруч.
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09.02.2021 21:54 Відповісти
И не надо. Особенно, если в "лечении" ничего не понимаешь.
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09.02.2021 22:03 Відповісти
Мене не здивує, якщо ця так звана "частная компания" буде чудним чином афільована або з самим Степановим, або з його оточенням. Ну і потім - нард просто стібеться. Бо коронабєсіє змінилося вакцинобєсієм. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 21:09 Відповісти
Я давно і нічому не дивуюся- а цікавлять мене виключно справи.
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09.02.2021 21:11 Відповісти
вот прямо нет холодильников в Украине? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9005 в каждом ларьке такой холодильник для продажи мороженого стоит Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7388
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10.02.2021 02:11 Відповісти
Щезни, кацап.
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09.02.2021 21:15 Відповісти
3 доляра на людину. Якщо їх будуть роздавати перед вакцинацією, то від пенсів відбою не буде.
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09.02.2021 20:32 Відповісти
щось дешево нас оцінили. а грошики підуть до бюджету і це дещо напружує.
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09.02.2021 20:46 Відповісти
Спутник пойдет? А так миссия не выполнима, больше нам никто не даст.
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09.02.2021 20:32 Відповісти
Литва прекратила поставки газа в Калининградскую область.РАБссия сильно возмущам-с... Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 8676 Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 9931
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09.02.2021 20:32 Відповісти
Кенегсберг просится в радную гавань.
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09.02.2021 20:44 Відповісти
А Amber grid утверждает что это Газпром остановил. Даже не знаю кому верить, оператору гтс Литвы или пиз..лу сенатору))
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09.02.2021 21:00 Відповісти
Берегите детей и ни коем случае не вакцинируйте...Болваны Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 4874
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09.02.2021 20:35 Відповісти
****, мелочные. Я бы на месте наших дал 300$, чтобы отъ.....сь от Украины.
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09.02.2021 20:36 Відповісти
А 2 млрд. долларів куди поділись?
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09.02.2021 20:37 Відповісти
Так, я плачу податки, отже ті, хто живе з них- винні мені. Так працює система здорової країни. А от країна курця працює так, як зараз- неперстки крутяться, бабки мутяться.
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09.02.2021 21:00 Відповісти
то есть на вакцину стоимостью 3 доллара...
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09.02.2021 20:41 Відповісти
У меня сложилось несколько иное впечатление - в три доллара они оценивают, условно говоря, каждого вакцинированного украинца.
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09.02.2021 21:34 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4031
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09.02.2021 22:27 Відповісти
чем лучше,что степашка закупает вакцину в десять раз дороже?тебя дороже оценили? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 325
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09.02.2021 22:41 Відповісти
Оба рябое, правда наше рябее.
Хотя я подразумевал иное. Это напоминает не компенсацию, а откат за выполненный контракт.
Да и вообще спекуляции на здоровье людей выглядят, мягко говоря, цинично.
Ну а лично меня оценить невозможно, я бесценен. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2313 Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1488
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09.02.2021 22:55 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3808
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09.02.2021 22:58 Відповісти
Дам государству шесть баксов, чтобы бюджет поправило, и от меня отстало.
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10.02.2021 02:11 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8055
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10.02.2021 03:13 Відповісти
Все интереснее и интереснее... (С)
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09.02.2021 20:42 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 981 збитків? Ви серйозно? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2421 Сьогодні Стєпанов фонтанував зі швидкістю гіперлупа... "Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой" Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 981 Існує ж спеціальний фонд куди складувались грошики в тому числі і закордонних донорів... є чудові дороги "по зімніку"...ну то таке... "США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство" ..а "Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией".. де ж збитки? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2421 кругом один... млть...профіт. Шмигаль взагалі заявив що до кінця року той ковід подолає. чємпіони ж...
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09.02.2021 21:56 Відповісти
пандемії нема, вакцинація нхйя?
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09.02.2021 20:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Дёшево как-то, без размаха. Всего 30-ть миллионов.
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09.02.2021 20:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
тут даже на астразенеку не хватит, так что за 30 лямов не больше 500 000 украинцев
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09.02.2021 20:58 Відповісти
Не ужели это правда? Что Вакциной регулируют рождаемость. Что готовы платить ЕС за стерилизацию.
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09.02.2021 20:59 Відповісти
Так, правда. Шапочка з фольги на полиці- вдягни, і йди палити портрет Гейтса та вежі 5G.
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09.02.2021 21:02 Відповісти
та не...таких как ты на расее меньше не становится Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6152
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09.02.2021 22:49 Відповісти
вакцинация, чипизация, печать сотоны, конец света, спасайтесь православные!
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09.02.2021 21:00 Відповісти
щас, будут спасать 8 млрдов ртов на планете и начнут с украинцев....
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09.02.2021 21:31 Відповісти
Золотой міліард, сорос, рєптілоїди!!!111

Щось у тебе айпі скаче... То Німеччина, то Україна...
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09.02.2021 21:46 Відповісти
смешноооооо..... айпи скаче, не знаю почему...
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09.02.2021 21:49 Відповісти
Три долара за одного піддослідного кроля - це грабьож.
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09.02.2021 21:05 Відповісти
А можно деньги вперед?
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09.02.2021 21:13 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4772
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09.02.2021 21:35 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1826
Складно звонишь, да об одном забываешь: а не стала бы Аня на Петровке колоться? (с)
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09.02.2021 21:14 Відповісти
Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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09.02.2021 21:33 Відповісти
Всемирный Банк даст Украине $30 млн

**********
Каждому!!! Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4863

Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6135
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10.02.2021 00:23 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2717 умно...."...но стулья впєрьод..."(с)
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09.02.2021 21:34 Відповісти
Життя на гроші. Єто єсть еуропейскій гумманізмь!
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09.02.2021 21:34 Відповісти
Розпил буде
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09.02.2021 21:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
Хорошие деньги, надо колоться.
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09.02.2021 21:40 Відповісти
А какой конкретно вакциной не оговаривается? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8107
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09.02.2021 22:05 Відповісти
"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США"Источник: https://censor.net/ru/n3246976

Тобто "дайтє денєх" не прокатило... Звісно $30 лямов для наших чємпіонів то лише в зубах поколупатись...але і їх не дали, бо в нас лише базікають і лаштують програми з графіками... а потім виділені гроші тупо дезінтегруються ...миші з'їли, дайте ще...
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09.02.2021 22:15 Відповісти
пишите уже правду наконец:
МИНЗДРАВ и Всемирный банк разрабатывают вопросы возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», согласно которого сумма займа для Украины составит 90 млн долл.

https://mof.gov.ua/uk/news/roman_iermolichev_ukraina_otrimaie_pidtrimku_svitovogo_banku_za_dosiagnennia_vimiriuvanikh_pokaznikiv_vaktsinatsii_naselennia-2699

ЗАЙМ, не помощь безвозмездная, а обычный кредит ще не понятно под какие проценты.
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09.02.2021 22:11 Відповісти
а компенсация в 30млн, только при вакцинации 10млн украинцев. Нужной им вакциной.
10млн. человек * на саму. дешевую в 10 баксов и *2 раза на человека = нужно потратить 200млн баксов.
А если брать Пфайзер или другую какую Евро вакцину сумма будет значительно выше.
---------
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09.02.2021 22:18 Відповісти
Ничего удивительного. Ротшильды - поганые шантажисты.
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09.02.2021 23:06 Відповісти
ты кенгуру уже подоил на ночь? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4633
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10.02.2021 02:13 Відповісти
после такого заявления вакцинироваться как-то совсем перехотелось.
Выглядит какой-то грандиозной авантюрой
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10.02.2021 01:37 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 822
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10.02.2021 02:01 Відповісти
Лучше на митинг пойти за ОПЗЖ-- там больше платят и ничем не колят.
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10.02.2021 01:59 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5485

Вчора ж, по-поєму, якраз "мітингували".
А Ви пропустили. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5485
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10.02.2021 03:15 Відповісти
Аж по 3 бакса за одного Украинца плотют. То-то власть хочет всех китайской паленкой обколоть.
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10.02.2021 02:54 Відповісти
А якщо в Україні не набереться стільки бажаючих щеплюватися - то шо ? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7554
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10.02.2021 03:15 Відповісти
Степанова и Ляшка обколют с ног до головы всеми остатками.
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10.02.2021 04:23 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5254 Я думаю, вони втечуть тоді ...

Там іще крім них така =бригада=: і отой Радуцький, і Єрмак, і Подоляк, і Арахамія (до речі, не видно щось те нещастя) - вся зе-шваль. Колоти - не переколоти. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4309
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10.02.2021 04:43 Відповісти
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7375
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10.02.2021 07:34 Відповісти
Тогда отключим газ
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8245
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10.02.2021 05:52 Відповісти
Та вони і без цього можуть відключити.
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10.02.2021 07:43 Відповісти
Вот это, Антип, называется взятка на государственном уровне.
Механизм прост.
В бюджет перечисляются деньги.
Депутаты принимают соотв. законы об обязательной вакцинации и ограничениях.
Деньги из бюджета используются компаниям неформально этим самым депутатам принадлежащим или аффилированным с ними.
Компании занимаются ИБД, проводя гвоздь по цене Теслы.
Профит жеж...

Ответственность за побочки, пост-маркетинговые иследования, принцип верховенства права... та куда там.
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10.02.2021 10:17 Відповісти
Заметь.
Формально не прикопаешься, ибо все официально.
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10.02.2021 10:17 Відповісти
COVID-19 ВАКЦИНА СОДЕРЖИТ В 0,5 МЛ
Вакцина VIO-19 (рекомбинантная ChAdOx1-S)
Рекомбинантный вектор аденовируса шимпанзе с дефицитом репликации, кодирующий гликопротеин SARS-CoV-2 Spike. Вырабатывается генетически модифицированными клетками 293 эмбриональной почки человека (НЕК).
Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).
Другими вспомогательными веществами являются: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат динатрия эдетата, вода для иньекций.
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10.02.2021 16:23 Відповісти
 
 