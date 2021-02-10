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Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Україна може отримати від Світового банку компенсацію 30 млн доларів, якщо щеплення проти COVID-19 буде зроблено 10 млн українців із груп ризику.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
Така можливість обговорювалася на спільній нараді Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком.
"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, що належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США", - сказано в повідомленні.
Ці кошти підуть до загального фонду державного бюджету України, зазначає Мінфін.
Топ коментарі
+15 Tat Prut
показати весь коментар09.02.2021 20:30
+13 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
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+7 Петр Дибров 4c656e43
показати весь коментар09.02.2021 21:33
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Будь ласка, зачекайте...
"Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией"
Хотя я подразумевал иное. Это напоминает не компенсацию, а откат за выполненный контракт.
Да и вообще спекуляции на здоровье людей выглядят, мягко говоря, цинично.
Ну а лично меня оценить невозможно, я бесценен.
Існуєж спеціальний фонд куди складувалисьгрошики в тому числі і закордонних донорів... є чудові дороги "по зімніку"...ну то таке... "США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство" ..а "Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией".. де ж збитки? кругом один... млть...профіт. Шмигаль взагалі заявив що до кінця року той ковід подолає. чємпіони ж...
Щось у тебе айпі скаче... То Німеччина, то Україна...
Складно звонишь, да об одном забываешь: а не стала бы Аня на Петровке колоться? (с)
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Каждому!!!
Тобто "дайтє денєх" не прокатило... Звісно $30 лямов для наших чємпіонів то лише в зубах поколупатись...але і їх не дали, бо в нас лише базікають і лаштують програми з графіками... а потім виділені гроші тупо дезінтегруються ...миші з'їли, дайте ще...
МИНЗДРАВ и Всемирный банк разрабатывают вопросы возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», согласно которого сумма займа для Украины составит 90 млн долл.
https://mof.gov.ua/uk/news/roman_iermolichev_ukraina_otrimaie_pidtrimku_svitovogo_banku_za_dosiagnennia_vimiriuvanikh_pokaznikiv_vaktsinatsii_naselennia-2699
ЗАЙМ, не помощь безвозмездная, а обычный кредит ще не понятно под какие проценты.
10млн. человек * на саму. дешевую в 10 баксов и *2 раза на человека = нужно потратить 200млн баксов.
А если брать Пфайзер или другую какую Евро вакцину сумма будет значительно выше.
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Выглядит какой-то грандиозной авантюрой
Вчора ж, по-поєму, якраз "мітингували".
А Ви пропустили.
Там іще крім них така =бригада=: і отой Радуцький, і Єрмак, і Подоляк, і Арахамія (до речі, не видно щось те нещастя) - вся зе-шваль. Колоти - не переколоти.
Механизм прост.
В бюджет перечисляются деньги.
Депутаты принимают соотв. законы об обязательной вакцинации и ограничениях.
Деньги из бюджета используются компаниям неформально этим самым депутатам принадлежащим или аффилированным с ними.
Компании занимаются ИБД, проводя гвоздь по цене Теслы.
Профит жеж...
Ответственность за побочки, пост-маркетинговые иследования, принцип верховенства права... та куда там.
Формально не прикопаешься, ибо все официально.
Вакцина VIO-19 (рекомбинантная ChAdOx1-S)
Рекомбинантный вектор аденовируса шимпанзе с дефицитом репликации, кодирующий гликопротеин SARS-CoV-2 Spike. Вырабатывается генетически модифицированными клетками 293 эмбриональной почки человека (НЕК).
Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).
Другими вспомогательными веществами являются: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат динатрия эдетата, вода для иньекций.