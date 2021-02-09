Головні новини 9 лютого: рейтинг Зеленського падає, Кабмін бореться з тіньовою зайнятістю
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Підтримка Зеленського дедалі меншає, Кабмін вводить презумпцію трудової зайнятості, Нескоромний обіцяє видати компромат на вищих чиновників, секретарка Ківи краде айфони, - головні новини України від 9 лютого 2021 року.
Зеленський втрачає підтримку, "слуги" обійшли ОПЗЖ
Свіжі рейтинги опублікував Центр Разумкова. Володимира Зеленського підтримують тільки 23% українців, при цьому він залишається лідером президентського рейтингу. Серед партій на перше місце знову вибралася "Слуга народу" з підтримкою 22,2%, у потилицю їй дихає ОПЗЖ з 21,9%, у "ЄС" - 18,1%, у "Батьківщини" - 10,3%. Решта партій не подолали б п'ятивідсотковий бар'єр.
Ексзаступник Баканова Нескоромний обіцяє компромат на вищих чиновників
Нескоромний, який перебуває в міжнародному розшуку і якого звинувачують у підготовці замаху на життя генерала СБУ Андрія Наумова, записав відеозвернення. Він обіцяє передати європейцям дані про корумпованість вищих українських чиновників, називає себе офіцером і каже, що його хочуть усунути. Текст відеозвернення Нескоромний зачитує з аркуша. В СБУ заявили, що не мають наміру коментувати його "маніпулятивні заяви".
Екссекретарка Ківи вкрала айфон і стала заступницею голови райради, Ківа її захищає
22-річна колишня секретарка нардепа Ківи Карина Дячун стала заступницею голови Полтавської районної ради. У липні 2019 року вона була визнана винною у крадіжці смартфона iPhone 6 Plus і засуджена до штрафу 850 грн. "Ну, і що? Так, бл#дь, недавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок? ... У мене як у керівника не було до неї нарікань", - прокоментував діяльність колишньої підлеглої Ківа.
Кабмін вводить принцип презумпції наявності трудових відносин
Уряд схвалив законопроєкт про зміни до Трудового кодексу. Він вводить 7 ознак трудових відносин, щоб людину визнали працюючою, потрібно як мінімум 3. Серед ознак - виконання роботи, організація умов праці, виплата винагороди, встановлення тривалості робочого часу, і так далі.
Україні можуть дати 30 млн доларів за вакцинацію
Гроші може надати Світовий банк. Наша країна отримає їх, якщо вакцинує 10 млн громадян із груп ризику. При цьому поставка першої партії вакцин китайської фірми "Сіновак", якою збираються щепити українців, затримується.
Будь ласка, зачекайте...
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи. - https://chytomo.com/u-slov-iansku-shtepa-i-nedava-zaproponuvaly-skorotyty-biblioteky/
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
Nazar Tokar@dedushkaa
Про Parler:
соцмережа з російським корінням і толерантністю до трампа та ультраправих, це всі знають. Після блокування в США перейшла на російський хостинг. Це багато хто чув. Але мало хто знає, що цей хостинг - насправді компанія з України...
DDoS-Guard створена 2011 року в Севастополі. Путінопедія про це тактично не згадує. Після початку тимчасової окупації власники, Сабитов і Марченко, змінили реєстрацію компанії на Ростов, компанія отримала контракти з рос банками і міністерствами.
При цьому англійська Вікіпедія чітко вказує, що компанія створена в Україні. Вона відома хостингом сайту Хамаса, анонімного форуму 8chan, Газпрому тощо. Тепер колишні українці також хостять магазини з наркотою, міністерство оборони РФ, сайт HKLeaks зі списками учасників протестів у Гонконзі та багато інших. Компанія одночасно хостить як центробанк РФ, так і сайт Verified, шахраїв, які крадуть гроші з карток...
Причина дуже проста: хостинг для подібних токсичних ресурсів може коштувати в 50 разів більше, ніж звичайний, тому це вигідно.
Валер'ян Підмогильний і Євген Плужник, написано чорним по білому, що московське слово "занятый" - це українською мовою не вільний. Тому ніякої і московської "зайнятості" в нашій мові нема. Це уряд мав би знати хоча б в пам'ять названих авторів, розстріляних сталінськими комуняками в 1937-1938 рр. ГАНЬБА ТАКОМУ УРЯДУ, який ні бельмеса не знає!!!