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Новини Здоров'я
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карантин (15303) тестування (258) Степанов Максим (1954) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов

Кількість проведених тестів на коронавірус знижується через небажання громадян України здавати аналізи.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потужності системи з тестування зараз становлять, як ми й обіцяли, 75 тис. ПЛР-тестів. Хочу нагадати: на початку було 200 тестів на день. Це результат 10-місячного забігу. Крім того, ми розраховували, що зможемо робити не менше ніж 30 тис. експрестестів на день. Закупили більше ніж 6 млн штук. Але щоб робити тести, треба, щоб люди приходили, а також злагоджено працювали лікарі.

З одного боку, ми максимально розширили палітру пацієнтів, яким передбачено безплатний тест. Будь-яке респіраторне захворювання, навіть коли голова болить і невелика температура, або зовсім немає температури, а тільки нежить – усе підпадає під тестування. Додали всіх контактних. Зробили 2373 пункти тестування по країні. Є інтерактивна карта... і не йдуть", – підкреслив Степанов.

Читайте також: Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов

На думку міністра, завдяки карантинним обмеженням в Україні знизився рівень захворюваності на COVID-19.

"Причому ми систему перевіряємо за різними, не тільки прямими, показниками. Дивимося, наприклад, на звернення в контакт-центр МОЗ. У грудні на день із питань тестування було 40–50 дзвінків, а в січні – усього три-чотири. У нас реально впала захворюваність. Це заслуга карантинних обмежень", - сказав глава МОЗ.

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Топ коментарі
+6
"Мы, артисты, подписали контракт изображать здесь гавайцев.
Целый месяц учились на досках по морю ездить, песни разучили!
A нас никто не встречает. Ничего не понимаю!" (с)
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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09.02.2021 22:08
+6
Еще одному с людями неповезло(((
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09.02.2021 22:21
+5
а может всё просто - все перестали болеть...!)
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09.02.2021 22:04
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Люди вам не доверяют, все думают, что вы обманите и начнете колоть какуюто подделку из индии. Вот как народ верит в политиков и политикам!
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09.02.2021 22:04 Відповісти
Верят, не верят а 10 млн. Должны вмазаться, бо **** бабло пообещал. Не прошло и пару часов с момента этой новости, как они уже и список расширили....
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09.02.2021 22:11 Відповісти
Он о тестах, уколов нет и когда будут не знают.
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09.02.2021 22:46 Відповісти
а может всё просто - все перестали болеть...!)
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09.02.2021 22:04 Відповісти
Большинство к єтому времени уже успели переболеть
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10.02.2021 00:01 Відповісти
СТП-ПНХ.
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09.02.2021 22:05 Відповісти
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 3334 Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 7875
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09.02.2021 22:07 Відповісти
пофарбуйте стіни у зелений колір
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09.02.2021 22:08 Відповісти
"Мы, артисты, подписали контракт изображать здесь гавайцев.
Целый месяц учились на досках по морю ездить, песни разучили!
A нас никто не встречает. Ничего не понимаю!" (с)
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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09.02.2021 22:08 Відповісти
Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 1858
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09.02.2021 22:50 Відповісти
Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 9009
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10.02.2021 03:20 Відповісти
потому что боятся. Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 22:09 Відповісти
Ой, да! Особливо після інформації, що в Україні тисячі людей знов захворіли на ковід (у світі й сотні немає) і пояснення від цього стєпашки, що то через можливі помилки в тестуванні.
І чого ж це люди не йдуть, а, стєпашка?
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09.02.2021 22:11 Відповісти
Да нихрена она не упала, только в большинстве случаев проходит без высокой температуры, так сказать, в лёгкой форме. И на работу ходють люди, и кашляють, и чхають. Начать лечиться - себе дороже. Да и лаборатории анализы тестов как хотють, так и дають. Надо ж показать положительную динамику для мыныстерства. У меня пропал нюх, температура 37.1, кашель, слабость - тест негативный и можно через 7 дней идти распространять среди обитателей города и коллег на работе.
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09.02.2021 22:21 Відповісти
Еще одному с людями неповезло(((
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09.02.2021 22:21 Відповісти
Зачем Ваши результаты тестирования через 8мь дней???!!!
Кому Вы Нах..уй нужны с таким циклом тестирования.

Что бы простые люди поздыхали - да.
Других ответов найти не могу.
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09.02.2021 22:22 Відповісти
неделю назад заболел ребенок - сделали тест на ковид.. слава богу теперь быстрым или как он теперь называется моментальным - 15 минутный.. результата нет до сих пор....
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09.02.2021 22:47 Відповісти
это результат того, шо в забеге одни побежали в одну сторону, а другие в противоположную )
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09.02.2021 22:28 Відповісти
Та была истерика и с вакцинацией от гриппа и его мутаций....Ждемс следующей страшилки....
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09.02.2021 22:29 Відповісти
стєпанова статистика... стабілізував. да...роширив палітру...censored
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09.02.2021 22:34 Відповісти
Ого. Всего-то год прошёл, и население уже прозревать начало что "ковид" - разводилово всемирного масштаба. Какие замечательные новости, однако.
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09.02.2021 22:50 Відповісти
Степанов, попробуй объяснить людям пользу этих тестов.
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09.02.2021 23:08 Відповісти
Сначала дают указание правдами и неправдами не ставить диагноз короновирс, ложить в больницу только в крайнем случае, выжимать деньги за тестирование, результатов ждать пару недель, а потом удивляются - а чего это не тестируются?
А теперь еще удивляются - а чего это не хотят вакцинироваться всяким левым китайско-индийским шмурдяком?
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09.02.2021 23:13 Відповісти
пойти и геморрой себе на пол жизни заработать.. людишки тихонечко дома болеют от греха подальше и правильно делают..
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09.02.2021 23:24 Відповісти
" Сам цю ***** нюхай" (С)
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09.02.2021 23:28 Відповісти
стєпашка, люді скоро начуть вас псдити.
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09.02.2021 23:29 Відповісти
Накупив експрес-тестів, які дають 50 на 50% - заробив грошенят на непотребі, далі піде китайська вакцина теж 50 на 50% через прокладку по завищеній в декілька разів ціні. Молодець! Справжній Слуга народу.
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09.02.2021 23:57 Відповісти
... Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", - подчеркнул Степанов.
Источник: https://censor.net/ru/n3246987

Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 7699

Люди просто вас уже послали подалі.
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10.02.2021 03:23 Відповісти
Наглий цинічний брехун!
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10.02.2021 05:03 Відповісти
Завжди у всьому винні самі українці. Завжди.У всьому.
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10.02.2021 07:32 Відповісти
Врет он. Участковые врачи не дают направлений, ссылаются на протоколы и тянут время пока человек не сделает платный тест.
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10.02.2021 07:43 Відповісти
Це було потрібно зробити півроку тому. Не зробили, би сильно зіпсувало б статистику, (та й кошти зекономили і приватному медбізнесу допомогли). А тепер вже перехворіла більшість населення. Пізно всралися.
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10.02.2021 08:00 Відповісти
 
 