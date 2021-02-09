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Новини Політика України
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Німеччина (1881) Росія (28488) Штайнмаєр (138) Північний потік (1018) Мельник Андрій (113)

Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, кажучи про "Північний потік-2" в інтерв'ю, прив'язав нинішні відносини Німеччини і Росії до підсумків Другої світової війни. У відповідь посол України Андрій Мельник звинуватив його у спотворенні історії.

Цю критику Штайнмаєр відкинув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням", заявили у відомстві німецького президента у вівторок, 9 лютого. "Текст інтерв'ю говорить сам за себе", - зазначив Штайнмаєр.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Серед іншого він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує нинішніх промахів російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей ширший контекст", - заявив Штайнмаєр.

Український посол Андрій Мельник звинуватив німецького президента у поданні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка на той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмаєра "з подивом і обуренням", зазначив Мельник. За його словами, твердження глави Федеративної Республіки "глибоко поранили українців".

Мельник закликав створити в Берліні окремий меморіал українцям, які стали жертвами нацистів. А "Північний потік-2" є геополітичним проєктом російського президента Володимира Путіна і суперечить інтересам Києва, нагадав дипломат.

Читайте також: Відчуження Росії від ЄС наростає: нам потрібні інші, кращі відносини, - Штайнмаєр

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Топ коментарі
+40
Посол должен отстаивать интересы своей Державы

чем пан Посол Мельник и занимается
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09.02.2021 22:27
+34
Штанмаер то новий Шрьодер, бабло руліт, мзфк, niestety.
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09.02.2021 22:16
+32
Украинцев больше воевало чем русских и больше погибло.
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
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09.02.2021 22:19
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Штанмаер то новий Шрьодер, бабло руліт, мзфк, niestety.
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09.02.2021 22:16 Відповісти
Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 тупой штангенциркуль

чудны дела твои, Господни
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09.02.2021 22:23 Відповісти
кацапа хоть веслом по голове *****, нихуя ему не урок и не показатель. У него всегда свой, особый путь, с разбега головой об стенку.
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09.02.2021 22:24 Відповісти
+++
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10.02.2021 10:04 Відповісти
Бюргеры товарищи хитрожопые ,мамку родную продадут если это выгодно ... Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 3814
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09.02.2021 22:17 Відповісти
Украина платит по миллиону $ ежедневно за нахер не нужную росийскую електрику.
Почему бюргеры должны страдать?
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09.02.2021 22:21 Відповісти
Непонятно, в чем ненужность?
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10.02.2021 02:03 Відповісти
хай идет на кацапский сапог,гебешный старый ************.
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09.02.2021 22:18 Відповісти
через три месяца свиноцабаки в очередной раз Рейстаг брать будут...!
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09.02.2021 22:18 Відповісти
Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 1749 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 1749 палками по фанере стучать будут: "тра-та-та-та... !"
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09.02.2021 22:25 Відповісти
от дебіл цей штайнмайєр! поясніть йому ще раз, що його співвітчизники вбили 9-10 мільйонів УКРАЇНЦІВ! а ця німецька шльондра їздить до якогось куйла за примиренням
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09.02.2021 22:19 Відповісти
Украинцев больше воевало чем русских и больше погибло.
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
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09.02.2021 22:19 Відповісти
по деяких територіях , напр. Харків, навіть 4 рази.
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09.02.2021 22:31 Відповісти
"Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года."

Штангенциркуль забыл напомнить о захвате совком стран Балтии, нападении совка на Финляндию и совместном с Гитлером дерибане Польши в 1939 г. Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 9638
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09.02.2021 22:20 Відповісти
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Гнать нахрен Мельника. Посол должен улучшать отношения со страной пребывания, а не поучать её руководство.
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09.02.2021 22:21 Відповісти
Посол должен отстаивать интересы своей Державы

чем пан Посол Мельник и занимается
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09.02.2021 22:27 Відповісти
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Пан посол воспринимается в Германии как нахальный выскочка. Хрен бы с ним, но это может быть перенесено на страну. И ладно бы он чего-то добился "защищая интересы Державы", полный ноль.
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09.02.2021 22:32 Відповісти
А вот и нет... В Германии очень болезненно воспринимают всякое упоминание Германии того периода... И президент Германии , скорее всего, малёхо очканул... от конфуза..., который может не очень красиво ему обернуться...
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10.02.2021 01:51 Відповісти
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Пану послу в первую очередь надо быть дипломатом, чтобы привлечь на свою сторону послов иных держав, а он стоя с протянутой рукой хамит! Посол бл...
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09.02.2021 22:43 Відповісти
Посол Мельник - це, один із тих небагатьох серед послів, патріот і професіонал на своєму місці.
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09.02.2021 22:40 Відповісти
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Об укреплении державы среди ЕС думать надо, если определились, куда идти, а не какую ножку вперед выставить, чтобы показаться независимыми...типилы, бл... сорри...
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09.02.2021 22:48 Відповісти
Ми ще подумаємо чи вступати нам у таке ЄС, в якому керують фріци у ролі путінських холуїв.
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09.02.2021 23:15 Відповісти
Штанмаер может палец зели себе в очечко положитьи совершить поступательные движения в низ ,а потом в верх.
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09.02.2021 22:22 Відповісти
Надеюсь ответка Штангенциркулю будет основательная
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09.02.2021 22:24 Відповісти
...Насправді путінський «рускій мір» - це ще сталінський проект, можливий завдяки тому, що досі не відбулось перезавантаження історичних наративів 20 століття, встановлених у Ялті союзниками. Росіяни ж недарма весь час кричали: «Нє позволім пєрєпісивать історію», - хоча це відвертий маразм, бо ж історія тільки й існує для нас у режимі постійного «переписування», кожна нова подія змушує суспільство, так само, як і в приватному житті, переглядати своє минуле, активізувати забуті смисли: чому так сталося? чого я не помітив із того, що було 20 років тому, а я те проіґнорував, запхав на марґінеси, а тепер воно вибухнуло? і т.д. Життя весь час приносить щось нове, якісь такі виклики, і якщо ти зріла й думаюча людина, ти весь час працюєш над ревізією своєї ідентичності, весь час міняєшся - і в ставленні до свого минулого теж. Те саме з країнами, те саме з народами - на тому історія стоїть: кожен новий факт тягне за собою з минулого цілу «грибницю» й змушує щось раз у раз «переписувати». А от наратив Другої світової від 1945 р. був завмер на місці, і СРСР, на відміну від Рейху, ніколи не був визнаний винним у злочинах проти людства. Тому Путін преспокійно продовжував собі від 2000-го те, що планував ще Сталін, - і йому все сходило з рук.
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
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09.02.2021 22:29 Відповісти
очень радует, что наши дипломаты имеют смелость. по делу, макать рылом в дерьмо всяких швайнмайеров, когда они спорят откровенную херню...невзирая на их авторитет и статус
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09.02.2021 22:31 Відповісти
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Так можно и доиграться, нищий учит богатого, как правильно жить. А историю учите.
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09.02.2021 22:34 Відповісти
Вальтер, дурня вимкни довбню
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09.02.2021 22:45 Відповісти
Штайнмайер - это друг Гришки Шрёдера по партии и всегда его поддерживал. Меркель в своё время предложила его президентом, чтобы он не мешал ей принимать решения, то есть ,чтобы не мешал ей работать. Он был её вице. Президент в Германии ничего не решает. К обнулённому, как и его дружок Шрёдер и другие дружки по партии , отосится положительно. Уважает. С вовиком надо дружить. Поэтому украинцев он также не считает, отдельной от русских, нацией, как и его продажный дружочек Гришка.
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09.02.2021 22:45 Відповісти
Швайнмаєр...
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09.02.2021 22:51 Відповісти
Шайтанмайер-кремлесосовская подстилка, а Мельник красава.
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09.02.2021 22:52 Відповісти
Фамилия немецкая но кАзлятиной за милю несет
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09.02.2021 22:53 Відповісти
Идеологически штанмайер, как фашист(на морде написано), ближе путлеру, как комуно-фашисту, потому тут есть негативная логика.
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09.02.2021 23:03 Відповісти
Формулировки гансы умеют придумывать. Ну мы то помним, что секс с рашкой у них быстро сменяется поножовщиной.
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09.02.2021 23:07 Відповісти
А как там поживает формула Штанмаера???
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09.02.2021 23:07 Відповісти
Калькулятор пока поломан, на счетах пересчитывают
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09.02.2021 23:16 Відповісти
Немецкие запроданцы.

Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине:

«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине»
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09.02.2021 23:13 Відповісти
Почему не всю речь скопировали ?
Она в этом выступлении заметила, что нужно спасти чем по больше граждан, не взирая на производителя вакцины и только если вакцина будет отвечать всем требованиям .
Она делает все возможное впервую очередь для своей страны, а то что это не пересекается с интересами других государств, это уже на втором плане.
Я надеюсь вы согласитесь, что политик обязан впервую очередь беспокоится за собственное государство .
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09.02.2021 23:21 Відповісти
совершенно верно
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09.02.2021 23:56 Відповісти
Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник,но украинский народ с полным пониманием встретил прокуйловскую формулу непонимающего фрица Штанмаера по Донбассу
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09.02.2021 23:25 Відповісти
Мельник молодец. Стоять молча в сторонке, когда враги у тебя за спиной делают делишки, нельзя!
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09.02.2021 23:37 Відповісти
Чего вы хотите от ученика шредера?, это две немецкие шлюхи для которых руSSкие деньги не пахнут кровью убитых украинцев, грузинов, сирийцев и прочая, прочая, прочая. Штайнмаер это агент руSSни, а то что он якобы не осознает этого, его не оправдывает и вот та самая его формула,- есть форма капитуляции Украины перед роSSией, подсунутая им от имени путина,- никчемному порошенко.
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09.02.2021 23:45 Відповісти
Некоторые немцы начинают понимать только оказавшись в ГУЛАГе.
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09.02.2021 23:59 Відповісти
Ні, як правило вони там ламаються швидко. Згідно творам Солженіцина в ГУЛАГах довше всього трималися українські націоналісти та протестантські віруючі. А вся оця інтелигенція швидко здувалася, визнавала провину і йшла на співпрацю.
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10.02.2021 11:24 Відповісти
Конечно, Штанмайер не прав... НО сраться при каждом удобном случае со стрвтегическисми партнёрами - это нулевая дпломатия в пользу путина.
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10.02.2021 00:12 Відповісти
Это старое чмо даже не парится. Говорит *уйловской риторикой. Дедывоевали
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10.02.2021 00:54 Відповісти
хлопці, не буде той північний-поток-2 працювати - про це кажуть всі експерти. обурюватись канєшна треба, але не переймайтеся
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10.02.2021 01:09 Відповісти
Йой, це ті експерди, які казали що, моста не побудують? Вони вас заспокоюють аби ви не дуже обурювалися. Є такий тактичний хід, переконувати що, нічого в тому страшного немає.
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10.02.2021 11:19 Відповісти
вместо того, чтобы извиниться, этот фашист еще и продолжает имитировать слабоумие.
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10.02.2021 01:35 Відповісти
А що ще може відповісти автор "Формули Штайнмайєра"?
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10.02.2021 06:47 Відповісти
Г-н штайнмайєр! Підтримуючи будівництво північного потоку, ви заохочуєте путіна до продовження агресії і фінансово, і фізично. Оскільки на території України газогін перестане бути стримуючим чинником для нього. Отже, ви, на рівні з Ріббентропом, будете нести історичну відповідальність за розв'язування чергової війни. І вже вдруге Німеччина це зробить за рахунок України, а не Росії, як ви звикли помилково вважати. Саме Україна найбільше постраждала від нацистів під час Другої світової війни. А срср був таким же зачинщиком Другої світової війни як і Німеччина.
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10.02.2021 07:11 Відповісти
Штангенциркуль, как и положено вассалу *****, сразу включает дурочка.
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10.02.2021 07:17 Відповісти
Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням" - Цензор.НЕТ 8524
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10.02.2021 08:47 Відповісти
Выслать немецкое посольство!
Может тогда начнет до них доходить.
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10.02.2021 09:10 Відповісти
Ні, в жодному разі. Потрібно пояснити їм що, якщо вони вже так себе винять за 20 млн життів то, щонайменше 8млн з них були українцями, а не якимись громадянами давно не існуючої країни. І що, ерефія не єдиний спадкоємець Совка. Хай і перед нами мають трохи вини за минуле.
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10.02.2021 11:17 Відповісти
Багатьом людям у нас важко уявити наслідки денацифікації, яка відбулася в Німеччині та Австрії після 1945 року. Я особисто спілкувався з західними німцями різного віку. Вони реально поколіннями відчувають національний сором і приниження за дії гітлерівської влади і співучасть у нацистких діях. Там є навіть якийсь мазохізм в визнанні національної вини та ганьби за минуле. Що там Штанмаєр, ви послухайте виступ Арнольда Шварцнейгера на події біля Капітолію. У нього явно просліджується той комплекс вини, який проектується на події в Америці 21 століття. Він мало не посить вибачення у чорних за білий супрематизм.
Коротше, ота українська меншовартість, яка сотні років насаджувалася нам не дала такого ефекту, як денацифікація німецького народу. І можливо Антіфа, якоюсь мірою є реакцією на це.
Тому не варто дивуватися словам Штанмаєра його підтримка Мордора виходить з наслідків багаторічного психологічного впливу. Зараз більш важливо, як допомогти німцям переосмислити те що, їх меншовартість допомагає не менш страшному режиму, який в кінці -кінцім може привестиїх до ще гіршої вини.
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10.02.2021 11:14 Відповісти
Забув історію цей штангмеєр. Кацапська підстилка.
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10.02.2021 11:18 Відповісти
Він з дитинства вчив історію через політику денацифікації німців. Нічого дивного.
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10.02.2021 11:21 Відповісти
Справа у тім, що у громадській свідомості присутні вельми розпіарена "блокада Ленінграда", Сталінграська битва, Курська дуга, а з Україною пов'язані невдачі першого року війни з численими "котлами" і "звільнення" її Червоною Армією, що прийшла зі сходу.
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10.02.2021 11:55 Відповісти
 
 