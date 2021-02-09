Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, кажучи про "Північний потік-2" в інтерв'ю, прив'язав нинішні відносини Німеччини і Росії до підсумків Другої світової війни. У відповідь посол України Андрій Мельник звинуватив його у спотворенні історії.

Цю критику Штайнмаєр відкинув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням", заявили у відомстві німецького президента у вівторок, 9 лютого. "Текст інтерв'ю говорить сам за себе", - зазначив Штайнмаєр.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Серед іншого він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує нинішніх промахів російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей ширший контекст", - заявив Штайнмаєр.

Український посол Андрій Мельник звинуватив німецького президента у поданні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка на той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмаєра "з подивом і обуренням", зазначив Мельник. За його словами, твердження глави Федеративної Республіки "глибоко поранили українців".

Мельник закликав створити в Берліні окремий меморіал українцям, які стали жертвами нацистів. А "Північний потік-2" є геополітичним проєктом російського президента Володимира Путіна і суперечить інтересам Києва, нагадав дипломат.

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