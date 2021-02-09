Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням"
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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, кажучи про "Північний потік-2" в інтерв'ю, прив'язав нинішні відносини Німеччини і Росії до підсумків Другої світової війни. У відповідь посол України Андрій Мельник звинуватив його у спотворенні історії.
Цю критику Штайнмаєр відкинув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням", заявили у відомстві німецького президента у вівторок, 9 лютого. "Текст інтерв'ю говорить сам за себе", - зазначив Штайнмаєр.
Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Серед іншого він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує нинішніх промахів російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей ширший контекст", - заявив Штайнмаєр.
Український посол Андрій Мельник звинуватив німецького президента у поданні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка на той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмаєра "з подивом і обуренням", зазначив Мельник. За його словами, твердження глави Федеративної Республіки "глибоко поранили українців".
Мельник закликав створити в Берліні окремий меморіал українцям, які стали жертвами нацистів. А "Північний потік-2" є геополітичним проєктом російського президента Володимира Путіна і суперечить інтересам Києва, нагадав дипломат.
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чудны дела твои, Господни
Почему бюргеры должны страдать?
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
Штангенциркуль забыл напомнить о захвате совком стран Балтии, нападении совка на Финляндию и совместном с Гитлером дерибане Польши в 1939 г.
чем пан Посол Мельник и занимается
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине:
«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине»
Она в этом выступлении заметила, что нужно спасти чем по больше граждан, не взирая на производителя вакцины и только если вакцина будет отвечать всем требованиям .
Она делает все возможное впервую очередь для своей страны, а то что это не пересекается с интересами других государств, это уже на втором плане.
Я надеюсь вы согласитесь, что политик обязан впервую очередь беспокоится за собственное государство .
Может тогда начнет до них доходить.
Коротше, ота українська меншовартість, яка сотні років насаджувалася нам не дала такого ефекту, як денацифікація німецького народу. І можливо Антіфа, якоюсь мірою є реакцією на це.
Тому не варто дивуватися словам Штанмаєра його підтримка Мордора виходить з наслідків багаторічного психологічного впливу. Зараз більш важливо, як допомогти німцям переосмислити те що, їх меншовартість допомагає не менш страшному режиму, який в кінці -кінцім може привестиїх до ще гіршої вини.