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Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ініціатива BYPOL отримала інформацію про спецпідрозділ, який може бути причетний до знищення політичних опонентів Олександра Лукашенка за кордоном.

Про це повідомляється в телеграм-каналі проєкту, передає Цензор.НЕТ.

"Цей підрозділ створено в 2014 році за ініціативою начальника Генерального штабу - першого заступника міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Бєлоконєва О.А. Його назва - 9-й відділ головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Міністерства оборони. Одним із завдань цього підрозділу є проведення точкових операцій за кордоном", - сказано в повідомленні.

BYPOL вказує, що кожен співробітник підрозділу зобов'язаний пройти навчання на військово-дипломатичному факультеті Військової академії, або в Інституті національної безпеки КДБ (живуть і навчаються на окремому закритому поверсі, доступ до їх навчання має обмежене коло викладачів), або у військовому виші Росії.

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Як стверджується, навчання триває три роки і включає в себе дві іноземні мови, а також агентурні дисципліни. Всі співробітники підрозділу проходять водолазну і парашутну підготовку "з метою забезпечення таємного проникнення в іноземну державу повітряним або водним шляхом".

Зазначимо, що BYPOL об'єднує співробітників силових відомств Білорусі. Вони публічно або непублічно заявили про свою незгоду з режимом і звільнилися з органів. Деякі з них виїхали за кордон, інші залишаються в Білорусі. BYPOL також займається деанонімізацією білоруських силовиків, які беруть участь у придушенні протестів.

Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL 01

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Топ коментарі
+4
Це яким треба бути "надрозумом" щоб тікати від локального діктатора до його хазяїна?

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL - Цензор.НЕТ 2158
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09.02.2021 23:44
+2
Кузьменко и Антоненко нужно выпускать, извиняться, и платить миллионные иски компенсации. Ибо даже если Аваков продавит их заключение, будет с ними как с Павличенками
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10.02.2021 08:43
+1
Авакову надо сначала пидумать, как туда приплести Антоненко и Дугарь и только потом пытаться "раскрывать"...
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10.02.2021 00:10
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Це яким треба бути "надрозумом" щоб тікати від локального діктатора до його хазяїна?

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL - Цензор.НЕТ 2158
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09.02.2021 23:44 Відповісти
Тема, кого это спецподразделение замочило - не раскрыта!
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09.02.2021 23:52 Відповісти
Авакову надо сначала пидумать, как туда приплести Антоненко и Дугарь и только потом пытаться "раскрывать"...
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10.02.2021 00:10 Відповісти
Кузьменко и Антоненко нужно выпускать, извиняться, и платить миллионные иски компенсации. Ибо даже если Аваков продавит их заключение, будет с ними как с Павличенками
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10.02.2021 08:43 Відповісти
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Башни-близнецы 11 сентября...они?!
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09.02.2021 23:58 Відповісти
Марк Фейгин сегодня проводил Стрим с болгарским журналистом расследователем Христо Грозевым.Грозев утверждает что РАБссия уничтожает неугодных "Навальных" по всему Миру,политиков,бизнесменов журналистов и тд...
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10.02.2021 00:11 Відповісти
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ель Сергей, мой сосед.
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10.02.2021 00:14 Відповісти
Тоже дачник? Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL - Цензор.НЕТ 4057
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10.02.2021 00:18 Відповісти
Ти з ним по черзі ходиш смоктати до Луки? Один вже не справляєшся, раб картопляного диктатора?
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10.02.2021 06:24 Відповісти
Белорусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж Игорь Ильяш давно раскрыли ВСЕ преступления Лукашеску...имеющий глаза да прочитает... Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL - Цензор.НЕТ 7462
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10.02.2021 00:17 Відповісти
Все то у них как у старшого брата...
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10.02.2021 00:25 Відповісти
Осталось узнать как им удалось пополнить свои ряды знаменитыми участниками пресс-конференции,прочими генпрокуророанальными расследователями и лондонским королевским профессором по походке.
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10.02.2021 06:13 Відповісти
Який нах спец підрозділ? які опоненти? Коли хто бачив цих опонентів? (клоунесу не беру до уваги).
Особливо розсмiшила литовська мова та парашутна підготовка, уявляю собі - в Берліні на Алекс плятц приземляється білоруський спец агент)
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10.02.2021 07:21 Відповісти
хоккеист копирует окурка
одна контора
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10.02.2021 07:23 Відповісти
Куда там "Моссааду")))
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10.02.2021 10:19 Відповісти
 
 