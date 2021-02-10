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Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго

Ситуація з запасами вугілля на складах теплових електростанцій в Україні залишається критичною. Станом на 8 лютого наявні запаси на 43% менше мінімальної норми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.

Зараз на складах є 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн. Від початку листопада 2020 запаси вугілля зменшилися в 6,5 рази, зазначають в "Укренерго".

Близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено тільки на двох ТЕС - Луганській та Слов'янській.

Зазначається, що до кінця тижня, порівняно з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

В "Укренерго" заявляють, що в умовах значного зниження середньої температури повітря в період з 8 по 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми і дотримання її операційної безпеки усіма доступними засобами.

Читайте також: На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко

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Топ коментарі
+9
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8769
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09.02.2021 23:59
+5
А що там Ротердам+? Хреновий вам був, бо Порошенко наживався? То тепер жріть пока не повилазить.
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09.02.2021 23:52
+5
Не, ни один вагон ордыльского уголька в Украину не попал. Все поверили.
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09.02.2021 23:55
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Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7048
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09.02.2021 23:49 Відповісти
Зебіли дуже смішні. Аналізую промивку мозків. Мозок в них як у рибок гуппі.
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09.02.2021 23:51 Відповісти
Только Роттердам-XXL может спасти Украину перед наступлением лютых морозов. Ахметов, вернись!
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09.02.2021 23:51 Відповісти
А що там Ротердам+? Хреновий вам був, бо Порошенко наживався? То тепер жріть пока не повилазить.
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09.02.2021 23:52 Відповісти
Корупційної складової у Ротердам+ не було. Ми не купляли ні електроенергію, ні газ, ні вугілля у мокшан більш ніж 4 роки. А тепер по "чесним" схема купляємо. Щось ще треба комусь доводити?
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09.02.2021 23:53 Відповісти
Не, ни один вагон ордыльского уголька в Украину не попал. Все поверили.
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09.02.2021 23:55 Відповісти
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8769
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09.02.2021 23:59 Відповісти
На воре шапка горит.
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10.02.2021 00:53 Відповісти
Похоже ЗЕбанатов окончательно в Гугле забанили )) Роттердам+ предусматривал закупки угля в Южно-Африканской республике Ну да хрен с ним - главное, что на Г+Г рассказали, так ЗЕбанат?
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10.02.2021 00:01 Відповісти
Дурня ... там як згадали що ахметов жирів від ротердам+ а прийшов не лох і ахметову стало погано, повна лажа бо тойже не лох спочатку відмінив на пів року ротердам а потім обратно повернув... якщо і очікується проблеми детек це із-за глобальної відмови від угля
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10.02.2021 00:07 Відповісти
Парашенка вбиває патріотів, торгує вакциною через друзів у приватних клініках, пока прості люди вмирають з холоду, бо Ротердам влаштував тарифний геноцид!! Нарот вставай, Київ вставай, на Майдан, провчити баригу! За вільну Україну! (стоїть страшенний галас)
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10.02.2021 00:45 Відповісти
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 2303
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10.02.2021 00:54 Відповісти
Петя то ти ? шось твоїх недолугих писульок забагато...
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Докажи Ахметке.
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10.02.2021 00:02 Відповісти
От вам і увесь "Ротердам" с "+" і без.

Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 7797
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10.02.2021 00:05 Відповісти
А приПорохе лугандоновского угля в Украине не было хочешь сказать?
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10.02.2021 00:38 Відповісти
Хочу сказать, что вы ЗЕбанаты все сделали для экономического упадка и энергетической зависимости Украины от ********! Умышленное банкротство "Энергоатома", переход на российскую электроэнергию, отмена Ротердам+, провал по запасу угля на отопительный сезон, повышение тарифов, урезание субсидий, заморозка на год повышений зарплат и пенсий,
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10.02.2021 00:48 Відповісти
Кого поднял? Что ты несёшь?
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10.02.2021 00:58 Відповісти
уход инвесторов из Украины, падение ВВП, остановка темпов экономического развития Украины, существенное падение качества и уровня жизни.

Учитывая выше написанное, у меня к обвиняемому Зеленскому есть ряд вопросов. Что вы делали в Омане? С кем встречались? О чем говорили? В качестве кого с вами присутствовал Андрей Ермак?
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10.02.2021 01:01 Відповісти
А уменя вопорс к тебе - почему модер трёт мои тебе ответы.
Совпадние? - не думаю
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10.02.2021 01:07 Відповісти
Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
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10.02.2021 01:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
С быдлом как Вты, Мне не то, что общатся -срать на просторах моей Украины не хочется.
А у себя В Днепре я на тебя сходил-бы.
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10.02.2021 01:34 Відповісти
...в Пенсильвании угля полно, поможем братьям , не дадим умереть - купим уголёк!!!! да здравствует дружба!!!! уррря Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго - Цензор.НЕТ 1045
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10.02.2021 09:28 Відповісти
Порошенко шо ты вытворяешь а?
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09.02.2021 23:52 Відповісти
Спрашивается - почему Павлаграуголь летом Ахметка цельный месяц не пускал на работу?
Совпадение,-не думаю.
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09.02.2021 23:54 Відповісти
Сори- Павлоградуголь.
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10.02.2021 00:12 Відповісти
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 1499 Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8631
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09.02.2021 23:55 Відповісти
Так будемо шукати винуватих ? Найдемо , та суворо накажемо Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 7665
Чи просто , у зв"язку з факсмажором , піднімемо ціни ?
Хто на що поставить 100 грн Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 254
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10.02.2021 00:11 Відповісти
готовимся к веерным отключениям и ждем видосика от Зе-идиота...

В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3247003
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09.02.2021 23:55 Відповісти
Сколько угля импортировала Украина в первой половине 2019 года.

В структуре импорта угля ресурс российского происхождения занимает 75%.

Источник: https://biz.censor.net/r3144657

Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7382
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09.02.2021 23:59 Відповісти
Все ... веерных отключений электричества не избежать !!! Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 4705

Когда-то Тимошенко спасала украинцев от этого безобразия. Но, украинцы отблагодарили и проголосовали - Абыне-Юля.. Что ж, веерные отключения возвращаются. А пока украинцы тащатся, что патриот Зеленый - отключил каналы Медведчука и Ко.... Армия, Мова, кАналы...
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10.02.2021 00:05 Відповісти
Прошу обосновать-: Юля -Мертвечук . Где точки соприкосновения на данном этапе?
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10.02.2021 00:10 Відповісти
точек соприкосновения у Юли и Мертвейчука нет!!! что еще обосновывать !? прочти написанное мною выше - народ прется что забанили опзжистам каналы ..
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10.02.2021 00:24 Відповісти
Я уже сегодня одному деятелю писал,:"Сперва голсуете за шапкокрада -потом за шекладку ,- а потом против шоколадки. Делайте выводы господа. Наш народ никогда ничего не поймёт пока смотрит "битву экстрасенсов ",и всякую лабуду по телевайзеру , не умея отделять праведное от .....
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10.02.2021 00:48 Відповісти
я всю дорогу и до войны и сейчас в глубине души верю только Юле и голосовал тоже...т.к. больше нет никого и наверное не будет уже...!!! все презы что были - ТВАРИ !!! ВСЕ !!!
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10.02.2021 00:53 Відповісти
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 8702
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10.02.2021 01:01 Відповісти
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 3094
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10.02.2021 01:12 Відповісти
Тебя задело, что это не твой?
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10.02.2021 01:44 Відповісти
Ну веерные, ну отключения, подумаешь горе большое. Раньше спать ляжете. За о зелёное знамя развивается на ветру.
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10.02.2021 00:13 Відповісти
причем тут это - раньше ляжешь, быстрее выйдешь ... бред..!!!! Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 8751

1. АЭС - пошли-запустили по пути банкротства(почти остановили - понизили мощность)..

2. Будем закупать электроэнергию у Кацапов .

3. И покупать уголь будем для Ахметки тоже у кацапов.....
4. ...продолжить дальше чтобы ты узнал последствия этого для Украины или сам поймешь!?
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10.02.2021 00:30 Відповісти
п.1 Какой-то у вас бред. Что значит почти остановили? Все рабочие блоки пашут уже месяц с мощностью, выше установленной. Блоки, которые выведены в ремонт, в нем и пребывают. Для этого существуют Регламент и масса правил безопасной эксплуатации. Блоки уже в возрасте и ситуации, когда могут работать одновременно все, не было уже лет 15, а может и больше. И пока отремонтированные объекты не будут приняты комиссией, никто запустить блок в эксплуатацию не имеет право.

Другое дело, что зеленые рукожепы не смогли выдержать графики ремонта, но у ж каких выбрали эффективных менегеров, таких и терпите.
2. Покупать уголь придется еще лет 30. Что бы вашей попе было тепло зимой. Так устроена наша энергосистема. Что бы ее перестроить на альтернативные варианты, нужны десятки миллиардов долларов. Если не добывать свой, то альтернативы импорту нет и не будет в означенный период.
3. Что бы не закупать энергию у кацапов, нужно своевременно запасаться топливом на зиму. Что зеленые дятлы не сделали. если не покупать топливо - будешь покупать электричество у соседей. Зеленые дятлы это понимать не хотят. Им это мешает гешефт с беней делить.
4. Дальше продолжать не буду, надеюсь, даже ты уже понял мою мысль.
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10.02.2021 19:48 Відповісти
Дуду краток для тупых - В Украине ОСНОВНАЯ и самая ДЕШЕВАЯ электроэнергия - это Атомная(АЭС) все остальное - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ(которая никому уже и нах не нужна - прошлый век!)!!! Теперь вопрос вундеркиндам - Зачем останавливать(снижать мощность блоков АЭС) и накручивать долю ТЭЦ(ахметова) когда нет в наличии угля, и дорого (кста в начале лета на АЭС была переработка эл.энергии и незнали куда девать), и т.д.и т.п.... То что видят с этого движа ВСЕ - это делают целенаправленно для зависимости от кацапов в энергорессурсах с тяжелыми последствиями для Украины, и чтобы уничтожить АЭС(загнать в банкроты), веерные отключения - народ идет на Майдан, и Куйло и Ко тут как тут !!
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10.02.2021 20:12 Відповісти
століття «Ротердам +» Як тільки Президентом України став Володимир Зеленський, у Ахметова почалися страшні проблеми! Лише через рік правління Зеленського Ахметов знаходиться на межі банкрутства! В країні перестали діяти фактично всі схеми олігархів і це приводить їх до банкрутства. Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 6088
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10.02.2021 00:10 Відповісти
таки вроде планируют угольную отрасль вообще ликвидировать, чего тогда беспокоиться что угля мало
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10.02.2021 00:13 Відповісти
Когда построят замещающие мощности, так сразу и откажутся.
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10.02.2021 00:17 Відповісти
Ну так производите атомную электроэнергию, а то перестали закупать из-за Ахметки, чтобы только с ТЭС на угле он мог продавать, а теперь трагедию строите.
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10.02.2021 00:16 Відповісти
Літом зупиняли атомні електростанції бо нікуди було вугілля дівати.За шахтарів переймались щоб без роботи не залишились.І що далі?
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10.02.2021 00:25 Відповісти
У энергетиков было 6 лет на переход на бурый уголь. ТЭС коммерческие предприятия и принадлежат олигархам. Надо штрафовать за невыполнение контрактов на поставку тепла и электроэнергии.
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10.02.2021 00:29 Відповісти
А где же 33 млрд кубов газа, закачанных летом по дешевке в ПХГ?
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10.02.2021 00:58 Відповісти
А что же это владелец так муййово ведёт хозяйство, что запасы меньше нормы ?
Это не игрушки, за такое надо отбирать приватизированые ТЭС.
Если владельцы не осознают свою ответственность, пусть они её понесут.
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10.02.2021 01:28 Відповісти
Дохазяйнувалися... Як не газ, то вугілля. Як же ж ви планували??? Чи так важко було придбати у достатній кількості???
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10.02.2021 02:05 Відповісти
Клоуни повинні сидіти в шапіто, а не керувати державою, а тепер лохи споживайте продукт який ви самі обрали.
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10.02.2021 02:19 Відповісти
Это уже не глупость - это вредительство!
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10.02.2021 05:56 Відповісти
Зелені ідіоти, тупорилі еліти і олігархи , які їх пропихнули у владу та їх подарунок громадянам - повністю розвалена економіка.
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10.02.2021 06:21 Відповісти
канешна канешна....электроэнергия из параши нас выручит...мы ж понимаем
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10.02.2021 07:14 Відповісти
Треба скоріше Вітренка віце-прем'єром призначати.Він все налагодить!
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10.02.2021 07:27 Відповісти
Почитал комменты и все понял. Короче Порошенко не только экономику и бюджет украл, но и уголь.
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10.02.2021 08:37 Відповісти
 
 