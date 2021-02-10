Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Ситуація з запасами вугілля на складах теплових електростанцій в Україні залишається критичною. Станом на 8 лютого наявні запаси на 43% менше мінімальної норми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.
Зараз на складах є 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн. Від початку листопада 2020 запаси вугілля зменшилися в 6,5 рази, зазначають в "Укренерго".
Близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено тільки на двох ТЕС - Луганській та Слов'янській.
Зазначається, що до кінця тижня, порівняно з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).
В "Укренерго" заявляють, що в умовах значного зниження середньої температури повітря в період з 8 по 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми і дотримання її операційної безпеки усіма доступними засобами.
Будь ласка, зачекайте...
Учитывая выше написанное, у меня к обвиняемому Зеленскому есть ряд вопросов. Что вы делали в Омане? С кем встречались? О чем говорили? В качестве кого с вами присутствовал Андрей Ермак?
Совпадние? - не думаю
А у себя В Днепре я на тебя сходил-бы.
Совпадение,-не думаю.
Чи просто , у зв"язку з факсмажором , піднімемо ціни ?
Хто на що поставить 100 грн
В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3247003
В структуре импорта угля ресурс российского происхождения занимает 75%.
Источник: https://biz.censor.net/r3144657
Когда-то Тимошенко спасала украинцев от этого безобразия. Но, украинцы отблагодарили и проголосовали - Абыне-Юля.. Что ж, веерные отключения возвращаются. А пока украинцы тащатся, что патриот Зеленый - отключил каналы Медведчука и Ко.... Армия, Мова, кАналы...
1. АЭС - пошли-запустили по пути банкротства(почти остановили - понизили мощность)..
2. Будем закупать электроэнергию у Кацапов .
3. И покупать уголь будем для Ахметки тоже у кацапов.....
4. ...продолжить дальше чтобы ты узнал последствия этого для Украины или сам поймешь!?
Другое дело, что зеленые рукожепы не смогли выдержать графики ремонта, но у ж каких выбрали эффективных менегеров, таких и терпите.
2. Покупать уголь придется еще лет 30. Что бы вашей попе было тепло зимой. Так устроена наша энергосистема. Что бы ее перестроить на альтернативные варианты, нужны десятки миллиардов долларов. Если не добывать свой, то альтернативы импорту нет и не будет в означенный период.
3. Что бы не закупать энергию у кацапов, нужно своевременно запасаться топливом на зиму. Что зеленые дятлы не сделали. если не покупать топливо - будешь покупать электричество у соседей. Зеленые дятлы это понимать не хотят. Им это мешает гешефт с беней делить.
4. Дальше продолжать не буду, надеюсь, даже ты уже понял мою мысль.
Это не игрушки, за такое надо отбирать приватизированые ТЭС.
Если владельцы не осознают свою ответственность, пусть они её понесут.