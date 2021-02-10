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Бутусов про подію на взводному опорному пункті на Донбасі: Особи, які перебували в машині, проігнорували прохання вартового підійти - він відкрив вогонь на ураження

Бутусов про подію на взводному опорному пункті на Донбасі: Особи, які перебували в машині, проігнорували прохання вартового підійти - він відкрив вогонь на ураження

Таксист вивіз солдата-контрактника на передову - в смугу оборони 53-ї ОМБр - і намагався втекти, коли вартовий попросив підійти. Той відкрив вогонь - водій загинув, пасажира поранено.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook повідомив подробиці події в смузі оборони 53-ї бригади.

"Резонансна подія в смузі оборони 53-ї бригади. Чоловік взяв направлення у військкоматі для оформлення військовослужбовцем до лав цієї бригади, яка займає смугу в районі зони розведення Богданівка-Петрівське. Приїхав у зону ООС, і взяв таксі доїхати до штабу. Таксисти досконально знають район оборони, постійно возять бійців, тому чоловік не сумнівався, що його доставлять точно і найкоротшим маршрутом. Важко зрозуміти, що рухало таксистом, який замість поїздки правильним маршрутом виїхав на передову, на наш взводний опорний пункт. Тут проїзд заборонений. Ще трохи і вони проїхали б у Вікторівку - село вже в "сірій" зоні. Солдат-вартовий зреагував і відкрив попереджувальний вогонь у повітря, у нього було дуже мало часу для реакції. Машина проїхала блокпост і зупинилася. З машини вийшли двоє, солдат сказав їм підійти. Люди сіли в машину, вартовий відкрив вогонь на ураження. У результаті таксист убитий на місці, пасажир поранений у руку. Слідство з'ясовує, наскільки обґрунтованими були дії вартового, як була організована служба", - написав журналіст.

Також читайте: Окупанти від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Бутусов про подію на взводному опорному пункті на Донбасі: Особи, які перебували в машині, проігнорували прохання вартового підійти - він відкрив вогонь на ураження 01

Нагадаємо, вранці 9 лютого стало відомо, що двоє чоловіків намагалися прорватися на територію взводного опорного пункту на Донеччині, військовослужбовець застосував зброю, внаслідок чого один із чоловіків загинув, а інший – зазнав поранення.

Читайте: Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

Автор: 

стрілянина (1778) Донбас (22354) 53 окрема механізована бригада (117) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+85
Ну что тут сказать - поведение и реакция солдата-часового полностью ОПРАВДАНА !!!
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10.02.2021 00:21
+70
Часовий повністю правий в цьому випадку. Цікаво, що було в мізках у тих двох, що не послухалися наказу.
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10.02.2021 00:23
+48
Статут каральної служби читали? У зоні ООС бували? Звідки вартовий мав знати, хто у машині? Крайній блок-пост - за ним Вікторовка - сіра зона вже, яка не контролюється. Ні, ну чесно, як діти малі.
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10.02.2021 00:32
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Сколько можно рассусоливать эту ситуацию!! Караульный обсолютно прав!! Только так можно навести порядок и в армии и среди обнаглевшего населения украины!!
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10.02.2021 14:16 Відповісти
Нужно рассусоливать, чтобы бойца не посадили, поскольку есть прецеденты.
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10.02.2021 15:39 Відповісти
Блин, из-за дурака таксиста (если он конечно же специально не хотел отвести будущего бойца к сепарам) теперь и он сам погиб, и боец раненій своими же, и караульного теперь местная ватная мусорня теперь прессовать будет, и не исключено, что таки посадят.
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10.02.2021 15:38 Відповісти
Всё так да не так,возникают три вопроса.
1.Режим передвижения в этой зоне.
2.Какими правами обладает вооружённый военнослужащий в этой зоне.
3.Был ли обозначен предупредительными знаками этот опорный пункт.
Третий вопрос скорее к командиру.
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10.02.2021 16:24 Відповісти
досить кумедно, що на десятому році війни
такий випадок має різнобічні, неоднозначні оцінки
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10.02.2021 16:49 Відповісти
Жаль что в Крыму по уставу не действовали.
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10.02.2021 17:05 Відповісти
Плеать, страна советов...

Ну ладно, таксист мог и свои меркантильные интересы иметь - отвезти, например, безголового новобранца прямиком к оркам, получить "днрвску" медаль "за услуги", но новобранец-то должен был понимать куда он едет и что не в его интересах на ВОПе пулю получать?!
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10.02.2021 18:15 Відповісти
Недавно батальон нацгвардійців "чатував" у палаца в Київі,де шморгались "Квартал-N" перед своїми фантіками. А там блок-пост,де є реальна конкретна смертельна загроза країні,бійцям....без прикриття з тилу. Часовий ( чатовий) зробив все вірно,по уставу. Не знаю, в мирний час може і так з попереджувальним пострілом,але на передовій....повинен стріляти відразу,без дипломатіі. Все зробили вірно.
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10.02.2021 20:13 Відповісти
Кацапи почнуть волати "Як це не гуманно"
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10.02.2021 23:19 Відповісти
))....Дивуе те,що на 7 році війни треба обясняти, що мае робити постовий.наскільки все запущено..позор
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11.02.2021 00:20 Відповісти
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