Бутусов про подію на взводному опорному пункті на Донбасі: Особи, які перебували в машині, проігнорували прохання вартового підійти - він відкрив вогонь на ураження

Таксист вивіз солдата-контрактника на передову - в смугу оборони 53-ї ОМБр - і намагався втекти, коли вартовий попросив підійти. Той відкрив вогонь - водій загинув, пасажира поранено.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook повідомив подробиці події в смузі оборони 53-ї бригади.

"Резонансна подія в смузі оборони 53-ї бригади. Чоловік взяв направлення у військкоматі для оформлення військовослужбовцем до лав цієї бригади, яка займає смугу в районі зони розведення Богданівка-Петрівське. Приїхав у зону ООС, і взяв таксі доїхати до штабу. Таксисти досконально знають район оборони, постійно возять бійців, тому чоловік не сумнівався, що його доставлять точно і найкоротшим маршрутом. Важко зрозуміти, що рухало таксистом, який замість поїздки правильним маршрутом виїхав на передову, на наш взводний опорний пункт. Тут проїзд заборонений. Ще трохи і вони проїхали б у Вікторівку - село вже в "сірій" зоні. Солдат-вартовий зреагував і відкрив попереджувальний вогонь у повітря, у нього було дуже мало часу для реакції. Машина проїхала блокпост і зупинилася. З машини вийшли двоє, солдат сказав їм підійти. Люди сіли в машину, вартовий відкрив вогонь на ураження. У результаті таксист убитий на місці, пасажир поранений у руку. Слідство з'ясовує, наскільки обґрунтованими були дії вартового, як була організована служба", - написав журналіст.

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Нагадаємо, вранці 9 лютого стало відомо, що двоє чоловіків намагалися прорватися на територію взводного опорного пункту на Донеччині, військовослужбовець застосував зброю, внаслідок чого один із чоловіків загинув, а інший – зазнав поранення.

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