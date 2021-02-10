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Новини Закриття каналів Медведчука
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Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко

Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський не має наміру відкривати власний телеканал або створювати телевізійну мережу.

Про це заявив заступник керівника його офісу Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський не прагне будувати свої канали, свою телевізійну мережу чи ще щось. Ми відкрито усім каналам кажемо, що ми робимо, і сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати у своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть", - сказав він.

Говорячи про закриття телеканалів, які відносять до орбіти впливу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тимошенко підкреслив, що не вів переговорів з цим політиком перед тим, як РНБО наклав на "112 Україна", ZIK і NewsONE санкції.

"Якихось перемовин з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую", - зазначив заступник голови Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Водночас джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що починаючи з жовтня 2019 року команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.

Офіс Зеленського, за інформацією джерела, домовився про те, що медіагрупа не критикує особисто президента. На додачу Банкова отримала право частково схвалювати гостей в студії 112, ZIK, NewsONE, посилаючи їм список дозволених і невгодних спікерів.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Медведчук Віктор (1706) телебачення (1169) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
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10.02.2021 00:34
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Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1616
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10.02.2021 01:10
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Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 917
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10.02.2021 00:51
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Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком
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10.02.2021 00:34 Відповісти
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 917
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10.02.2021 00:51 Відповісти
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1616
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10.02.2021 01:10 Відповісти
Я ж кажу: NULL.
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10.02.2021 01:14 Відповісти
Вже *************. Такого не було і бути не може.
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10.02.2021 00:38 Відповісти
Так значит Зеленский закрыл каналы потому что не смог договориться с Медведчуком? Просто невероятно.
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10.02.2021 00:39 Відповісти
И его ручная партия за один вечер превратилась в отпетых патриотов. Натуральный цирк.
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10.02.2021 00:43 Відповісти
оправдываются !?.. значить вел и обсуждал !!!
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10.02.2021 00:48 Відповісти
Зеленський більш проросійський ніж сам Медведчук. Бо на відміну від Медвдечука, для якого руський мір- це бізнес-проект, для Зеленського це життя. Він в це вірить. Він прожив в Росії більшість життя. Кращі роки. І ця людина неістово бориться з руським міром? Хороший жарт.
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10.02.2021 00:50 Відповісти
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9552
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10.02.2021 01:14 Відповісти
Хочу, щоб Зеленський при повному здоров'ї дожив до суду й тюремного ув'язнення за свої незлічимі злочини. В тому числі й за масове вбивство людей, які помруть через неможливість надати їм медичну допомогу з особистої вини зеленого злочинця. (Тарас Чорновіл)
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10.02.2021 00:49 Відповісти
Я бы ещё добавил: ЗА ГЕНОЦИД УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЕВРЕЙСКОЙ МАФИЕЙ.
Пусть эта тварь попробует прожить на 2000 грн. в месяц, ублюдок иудейский.
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10.02.2021 01:20 Відповісти
Так це він зменшив пенсії у декілька разів, так щедро призначених Порошенком? Цей геноцид продовжується уже не один десяток років і відповідати повинні всі президенти.
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10.02.2021 10:40 Відповісти
Пусть даст деньги на крымский канал.
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10.02.2021 01:37 Відповісти
Имеется в виду телеканал.
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10.02.2021 01:38 Відповісти
А я найкращий в цьому світі президент
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест...

Пісенька Янелоха | Політична пародія

https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
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10.02.2021 02:27 Відповісти
Если это правда, что были переговоры, то это ...нет слов.
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10.02.2021 02:36 Відповісти
Верю , вот теперь верю. Он не говорил с медведчуком. Он говорил с чернышовым(ОП) и несколькими корешами из квартала, которые даже ругались с Ермаком по этому поводу.
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10.02.2021 07:04 Відповісти
Если ЗЕкодла говорит "Нет", то это точно "Да". Заврались уже по самое немогу.
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10.02.2021 07:41 Відповісти
Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8993
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10.02.2021 08:17 Відповісти
Канал Сваты, канал Квартал. Шо там еще у этого черта есть? У него своя сеть каналов. Клоунских, для быдла. Чи это не его каналы? Тогда он ваще лох.
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10.02.2021 09:14 Відповісти
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/sofiadecl.shtml

Это биль о правах и мы его подписали, так вот ходят слухи что наезд на журналистов не проходит безболезненно власти. И журналисты собирают видео документы на депутатов и др. чиновников, для предоставления в ЕС , для решения вопросов о нарушении биля в разделе свободы слова. И просят ввести ограничения на посещение ЕС лицам Украины, как и посещение Крыма, членами ЕС.
НЕ начинайте войну с журналистами, они не повремёнщики у власти.
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10.02.2021 09:27 Відповісти
Иннна...х козлокопытный...
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10.02.2021 09:59 Відповісти
Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат «1+1 Media». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года. Канал транслируется с двумя звуковыми дорожками - украинская и русская.
Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5592
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10.02.2021 10:34 Відповісти
 
 