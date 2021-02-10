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Новини Коронавірус і карантин
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Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко

Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, мобільні бригади і медики в пунктах щеплення зможуть робити до п'яти мільйонів щеплень на місяць. Крім цього, за потреби, кількість щеплень можна збільшити до семи мільйонів на місяць.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Разом мобільні бригади та пункти щеплення можуть робити до 4,5-5 мільйонів щеплень на місяць у разі повного навантаження. У разі крайньої потреби, буде забезпечена велика кількість імунобіологічних препаратів (вакцин. – Ред.) одночасно у нашій країні, ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплення, які нині роблять щеплення нашим дітям. Це дозволить нам збільшити потужність ще на 5-7 мільйонів щеплень на місяць", – сказав Ляшко.

За його словами, на першому етапі працюватимуть 375 мобільних бригад. Надалі їх кількість планують збільшити до 600.

Також, за словами головного санлікаря, один пункт щеплення може проводити близько 30 щеплень на добу. Максимально у МОЗ можуть залучити 4250 пунктів щеплення.

"Коли ми говоримо про етапи (вакцинації. – Ред.), вони пріоритезують певні категорії нашого населення виключно в умовах глобального дефіциту доступу до вакцин. У разі появи великої кількості вакцин на території нашої держави, ми зможемо забезпечити ті речі, які зможуть стримати поширення коронавірусної хвороби", – додав Ляшко.

Також читайте: Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін

Нагадаємо, попередньо визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це - 15 лютого поточного року.

Планується, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
100% ... Вот смотри - Израиль создал недавно ЛЕКАРСТВО от Ковида - это не вакцина а лекарство !!! Которое за ПЯТЬ дней убивает вирус в ЛЮБОЙ стадии - принимать по ОДНОЙ таблетке ПЯТЬ дней и ВСЕ !!! .. Почему об этом ВСЕ молчат а уперлись в поголовную вакцинацию!?
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10.02.2021 01:39
+5
Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.(с)
Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
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10.02.2021 01:25
+4
"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в соцсети.
Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)

.......Делайте выводы друзья !!!
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10.02.2021 01:45
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А поподробнее?
Они по квартирам ходит будут?
Или население должно к ним перется?
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10.02.2021 01:04 Відповісти
Они еще не придумали. В США за месяц делают 1 млн, они будут 5 млн . Мобилизуют все цирки и шапито Мобильные группы клоунов в раскраске со шприцами будут охотиться на пожилых людей
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10.02.2021 09:43 Відповісти
Хе-хе-хе
Ржал в голосину
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10.02.2021 11:31 Відповісти
Ключевое слово "могут" ... .. они дятлы столько ТЕСТОВ никогда не делали за время пандемии а тут деньгами запахло и они уже смогут ***!!! не знают как и что - но уже ***** СМОГУТ !!!
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10.02.2021 01:04 Відповісти
Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.(с)
Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
показати весь коментар
10.02.2021 01:25 Відповісти
100% ... Вот смотри - Израиль создал недавно ЛЕКАРСТВО от Ковида - это не вакцина а лекарство !!! Которое за ПЯТЬ дней убивает вирус в ЛЮБОЙ стадии - принимать по ОДНОЙ таблетке ПЯТЬ дней и ВСЕ !!! .. Почему об этом ВСЕ молчат а уперлись в поголовную вакцинацию!?
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10.02.2021 01:39 Відповісти
І на фіга ж тоді такий вумний Ізраїль, як скажений, обколює все населення ?
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10.02.2021 02:35 Відповісти
откуда ты узнал? ведь сам же пишешь "об этом ВСЕ молчат" ?
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10.02.2021 08:02 Відповісти
Ему прозрение было . Ночью во сне явился маленький агент Моссада, приказал пописать, и рассказал о чудо-лекарстве.
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10.02.2021 09:45 Відповісти
Тут велике бабло замішано
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10.02.2021 11:48 Відповісти
Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
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10.02.2021 01:04 Відповісти
Пес виглядає набагато краще
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10.02.2021 01:06 Відповісти
Пес виглядає як розумна їстота
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10.02.2021 01:15 Відповісти
якось дивно вони лежать. собака ж крупна
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10.02.2021 06:54 Відповісти
Чет подумал шо это Камикадзе, а это....
Achtung!!!!(сработала сирена)
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10.02.2021 07:46 Відповісти
Наша политическая оппозиция (если она есть) должна требовать международного контроля за проведением вакцинации в Украине. То, что Зеленский и К украдут как минимум 10-15 % вакцины - это не самое страшное. Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима и т.д. и т.п.. Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей. (с)
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10.02.2021 01:10 Відповісти
Вы это уже по-моему писали.
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10.02.2021 01:15 Відповісти
Об этом не только писать почаще нужно - а орать во всеуслышание !!! Это жизни миллионов Украинцев !!
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10.02.2021 01:18 Відповісти
солодка парочка *****-тімошенко, які загнали Україну в газове ярмо
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10.02.2021 01:19 Відповісти
Не вымирали тараканы - ты их не видишь только потому , что глаз технически не может смотреть вовнутырь - твоей головы !!!
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10.02.2021 01:27 Відповісти
ТІМОШЕНКО і АХМЄТОВ. Два найзліші вороги **********, живуть за 20 метрів один від одного:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1481695242137038&set=a.1385151908458039.1073741828.100008897296028&type=3

Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2041
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10.02.2021 01:30 Відповісти
я живу в 2-3х км.. и какие выводы !? ...ты дятел клавиатуры без собственного мнения и к сожалению совершенно без мозгов - но с маслом в черепушке от преза !!! жри и не подавись ущербный !!! (можешь не отвечать- ты мне пох)
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10.02.2021 01:33 Відповісти
Хороше ім'я для синочка юлефанів: ТіПуН - Тімошенко+Путлер=назавжди!
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10.02.2021 01:39 Відповісти
Потлер это кто?
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10.02.2021 07:49 Відповісти
блювотиння нації - самопоміч
нарковипробувачі нації - команда міхо

***** нації - Тімошенко
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10.02.2021 01:41 Відповісти
Шоб всі знали..основне розброєння украхнськох армії відбувалося за часи прем"єрства Тімошенко

Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4422
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10.02.2021 01:31 Відповісти
пздж ...
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10.02.2021 01:34 Відповісти
Пачіму у тімошенко
Грустноє їбало
В інвалідці в лабутенах
Їздить заїбало
Заїбав калач на бошці
Кужель заїбала
Заїбали ті питання
По контрактах з рахой.
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10.02.2021 01:40 Відповісти
Юля-Юля!
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10.02.2021 01:16 Відповісти
брехня. фирма тупо не продаст, не увидев шо есть условия для тр-ки и хранения - им оно надо шоп потом по судам дураки бегали бо им укололи прогретый препарат?
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10.02.2021 07:48 Відповісти
"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в соцсети.
Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)

.......Делайте выводы друзья !!!
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10.02.2021 01:45 Відповісти
В Юлії Тімошенко після короновірусної хвороби погіршився зір, вона перестала бачити зубожіння - ЗМІ
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10.02.2021 01:46 Відповісти
Я отлично помню, как в октябре меня этот сраный ФБ заБАНил с формулировкой: "Отрицание угрозы коронавируса"(с). Эти твари даже не скрывают своё откровенное пропагандонство этой срани!
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10.02.2021 07:10 Відповісти
Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC организм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF генотип которого был искусственно изменён при помощи методов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F генной инженерии . Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирная организация здравоохранения даёт более узкое определение, согласно которому генетически модифицированные организмы - это организмы, чей генетический материал (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 ДНК ) был изменен, причём такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации
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10.02.2021 02:27 Відповісти
Ляшок, а ты помнишь что преступления против человечества не имеют срока давности ?
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10.02.2021 04:26 Відповісти
Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9387
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10.02.2021 04:31 Відповісти
При условии вакцинации 10 млн. **** пообещал дать бабло. Так что поднажмут ещё как! Как в армию забирали, с маршруток и электричек будут снимать и вакцинировать... хотя, я бы ещё параллельно 73% кастрировал бы, что бы не размножались...
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10.02.2021 07:30 Відповісти
Ключевые слова,зедебилов:могут делать,возможно будет,скорее всего ,наверное,почти готовы и т.д.Где вакцины зедебилы?
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10.02.2021 08:49 Відповісти
Не так давно читал инфо от санитара который трещал что до конца года провакцинируют около 20 млн человек.
Сегодня же другой санитар скачал что (Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц)

Итого считаем: тоесть до 10 октября 2021 провакцинируют всё население.
Дегенераты зеленые - вы толком провести тестирование не можете, не говоря уже об выявлении новых штаммов вируса, а тут вуаля пёрнул в лужу и уже все провакцинированы. Фантастика.
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10.02.2021 11:46 Відповісти
Треба народу вимогати дати приклад початку вакцинації онлайн бубє, першій блєді, мамє Рімє та тата, вакциною астра , яку пропонують нам, а ми подивимося на них роки три, під наглядом міністра здравоохрєнєнія
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10.02.2021 11:51 Відповісти
От Звездун!!так Звездун!!Похлеще Зеленского!!!
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10.02.2021 14:14 Відповісти
 
 