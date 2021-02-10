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Новини
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Ув'язнені з одеського СІЗО змусили 10-річну дівчинку з Чернігова віддати майже 60 тис. грн, щоб "урятувати батьків, які потрапили в біду"

Ув'язнені з одеського СІЗО змусили 10-річну дівчинку з Чернігова віддати майже 60 тис. грн, щоб

Троє ув'язнених з одеського СІЗО обдурили 10-річну дівчинку з Чернігова. Вони заявили, що батьки в біді і для їхнього порятунку потрібно віддати сімейні заощадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Мати обдуреної дівчинки звернулася до правоохоронців 29 вересня минулого року. Вона розповіла, що на телефон її 10-річної дочки зателефонував невідомий чоловік. Він залякав дитину, сказавши, що батьки потрапили в біду, а для їхнього порятунку вона має знайти і передати всі заощадження, які є вдома.

Налякана дівчинка передала шахраям 40 тисяч гривень, 350 доларів і 250 євро. Правоохоронці встановили, що за грошима приїхав таксист, якого викликали для поїздки з Чернігова до Одеси.

Також читайте: Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіція

Замовник повідомив таксисту, що в Чернігові до нього підійде дівчинка і віддасть пакет, який потрібно буде привезти в інший кінець країни.

"Шахрайський ланцюг" привів слідчих у СІЗО в Одесі. Там правоохоронці провели обшук у камері трьох підозрюваних. В ув'язнених чоловіків виявили мобільні телефони, сім-карти і "чорнові" записи.

У шахрайстві підозрюють трьох в'язнів 1985, 1987 і 1995 народження.

Тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення про підозру зловмисникам за скоєння шахрайства.

За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Якщо вину ув'язнених доведуть, їм загрожує новий термін позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Також дивіться: Вимагання $ 500 тис. нібито для екскерівництва ГПУ: Завершено досудове розслідування. ФОТО

Автор: 

шахрайство (1073) Одеса (5437) Нацполіція (15132) СІЗО (723) Чернігів (786) в’язні (334)


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Топ коментарі
+25
Останні вибори це тільки підтверджують
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10.02.2021 03:14
+14
Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была. Подходит к ней военный и спрашивает: ''Как твоя фамилия?'' Нет. Дядя спросил меня: ''Как тебя зовут?'' Я сказала: ''Лидочка''. ''А фамилия?'' - ''Воробьёва''. У них отец на фронте погиб. И девчонке, понятно, ничего не сказали. Зачем ребёнку знать? А эта мразь! Говорит: ''Лидочка Воробьёва. Очень хорошо''. ''А где твой папа, Лидочка? На фронте? А вот и нет''. ''Папа твой раненый в госпитале, сейчас выздоравливает, возвращается домой''. ''Я вот пораньше приехал узнать, как готовятся к встрече героя''. То да сё. Короче, поднялись в квартиру, ...дал тридцатку девчонке - за мороженым послал. Когда вернулась, уже и след простыл. Всё сволочь из квартиры вынес. (с) Место встречи изменить нельзя
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10.02.2021 02:23
+12
Вы недооцениваете 10 летних детей. Они умнее некоторых взрослых будут.
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10.02.2021 01:23
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мутная история...откуда 10 летний ребёнок знает и имеет доступ к семейной заначке??????
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10.02.2021 01:19 Відповісти
Вы недооцениваете 10 летних детей. Они умнее некоторых взрослых будут.
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10.02.2021 01:23 Відповісти
Останні вибори це тільки підтверджують
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10.02.2021 03:14 Відповісти
система "зоновского" вымогательства работает несколько лет под крышей всех заинтересованных, в первую очередь малюськиного министра. с трудом верится что одна задокументированная шайка - начало системной борьбы МВС с зоновской "вертикалью"
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10.02.2021 01:49 Відповісти
Ушли понятия воровского мира.. Сейчас все пох ... Херои *** !!! Это все равно что "спистил куй и спрятал в оппу" !!! ... А ведь совсем недавно было так - Старики, дети, беременные, больные, инвалиды, Церкви - это было всегда ТАБУ !!!
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10.02.2021 01:53 Відповісти
Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была. Подходит к ней военный и спрашивает: ''Как твоя фамилия?'' Нет. Дядя спросил меня: ''Как тебя зовут?'' Я сказала: ''Лидочка''. ''А фамилия?'' - ''Воробьёва''. У них отец на фронте погиб. И девчонке, понятно, ничего не сказали. Зачем ребёнку знать? А эта мразь! Говорит: ''Лидочка Воробьёва. Очень хорошо''. ''А где твой папа, Лидочка? На фронте? А вот и нет''. ''Папа твой раненый в госпитале, сейчас выздоравливает, возвращается домой''. ''Я вот пораньше приехал узнать, как готовятся к встрече героя''. То да сё. Короче, поднялись в квартиру, ...дал тридцатку девчонке - за мороженым послал. Когда вернулась, уже и след простыл. Всё сволочь из квартиры вынес. (с) Место встречи изменить нельзя
показати весь коментар
10.02.2021 02:23 Відповісти
Наверное, это было слишком давно. У моей супруги на 8-м месяце беременности на базаре уперли деньги и документы. Нагло и почти не прячась. Дело было в 1996-м. Так что уроды всегда были и всегда будут.
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10.02.2021 08:40 Відповісти
Це Украiна,навiть за гратами злочинець несе людям зло.У пенсiонера 1700гр.пенсiя-комуналка - 5100,а в чиновника 2 млн.,нема слiв- дикунство,безкарнiсть,шизофренiя.Краiною правлять пацiенти психлiкарень.Поколiннями знищувався генетичний код вiльноi людини...Та всетаки хочу вiрити в справедливе покарання доморощенних садистiв...
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10.02.2021 02:45 Відповісти
Коммуналка 5100-это очень больших хоромах живет пенсионерка. Можно часть жилья сдвать квартирантам Ну и при минимальной пенсии выплачивают вполне нормальную судсидию на жкх с учетом соцнорм(30квадратов на квартиру+ по 15 за каждого проживающего в том числе и хозяина. Тоесть один в однокомнатной уложится в 100% покрытие субсидии. В частном доме соцнорма по-моему от 120 квадратов покрывается субсидией
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10.02.2021 03:05 Відповісти
Ага, можно еще собаку элитной породы продать...
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10.02.2021 05:05 Відповісти
Как там у "новых" классиков:
ты говоришь, что денег нет, а сам ходишь с двумя почками
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10.02.2021 08:35 Відповісти
5100 за ЖКХ это квартира в 100 квадратов-это нельзя назвать бедностью. И в этой квартире 4 комнаты три из которых можно сдавать и будут деньги на ЖКХ и и еще доп прибыль. Мы в капитализме живем уже 30 лет А вы продолжаете жить в СССР? Тогда случай из СССР раскажу:Я,мать отец и бабушка(владелец) жили в частном доме 4 комнат. !1 комнату бабушка сдавала 3 квартирантам -студентам чтобы иметь доп деньги к маленькой пенсии. Никто не говорил что это плохо или хорошо Даже в СССР никто вам деньги бесплатно не давал))
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11.02.2021 03:40 Відповісти
Ездить в Ролс-ройсе и говорить что нет денег на бензин? Так продай большой дом,преедь в однокомнатную 45 метров и деньги останутся и государство заплатит 100% субсидий за ЖКХ Почему гоударство должно платить за тех кто живет в огромных домах-тоесть за тех у кого явно есть деньги? А что на Западе государство будет платить разве,На Западе когда дети вырастают и уезжают то родители продают большой дом и меняют его на меньший-чтобы меньше платить за ЖКХ и налогов Пересаживайтесь с Ролс-ройса в Ланос и тогда я вас пожалею что нет денег на бензин
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11.02.2021 03:34 Відповісти
и некачественных детей - на органы
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10.02.2021 08:30 Відповісти
А еще можно жрать кору деревьев, можно вообще сдать квартиру и жить в землянке, можно собирать бутылки по мусоркам. Можно всю жизнь стоять раком и наблюдать, как свора тварей грабит страну и всех нас. Учить детей и внуков, как выживать в условиях непрерывного грабежа. А можно поставить раком всех, кто тебя грабит и жить, как в Германии или Канаде. В каких "хоромах" живет пенсионерка вообще никого колыхать не должно. Что человек получил/купил/построил, на то и имеет полное и абсолютное право. И ни один ***** не имеет ни малейшего права облагать налогами какую-либо жилплощадь, если это не дворец.
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10.02.2021 08:49 Відповісти
Подехала синяя Нива ....вы там еще не проснулись Алё ?
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10.02.2021 03:51 Відповісти
лишить зеков интернета. но начальники все равно будут давать доступ чтобы зеки зарабатывали им деньги.
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10.02.2021 06:34 Відповісти
Есть единственный способ - переводить начальников таких колл-центров в рядовых сотрудников
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10.02.2021 08:16 Відповісти
зекам воровать у барыг не западло, любыми методами
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10.02.2021 06:53 Відповісти
А какая доля из 60 тыс. грн. вертухаев?
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10.02.2021 07:25 Відповісти
Смутные времена: жулье всех мастей и масштабов разыгралось не на шутку.
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10.02.2021 07:27 Відповісти
Потом они в тюрьме напишут песню, как трудно жить, как жесток мир , как любят маму, про журавлей, и стадо будет по пьяне слушать это простите искусство в стиле шансон
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10.02.2021 08:20 Відповісти
Нехай Молюск ще безкоштовний інтернет зекам в СІЗО проведе.
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10.02.2021 08:40 Відповісти
Уже. В ВІП-камерах...
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10.02.2021 09:40 Відповісти
Шансонізація суспільства та професійна деформація особистостей вертухаїв дає свої плоди. На зоні не те що мобільні у зеків мають бути, а стояти GSM глушилки, аби навіть маючи мобілку зек не міг спілкуватися з подільниками на волі.
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10.02.2021 09:25 Відповісти
 
 