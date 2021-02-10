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Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним

Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним

56 американських сенаторів визнали процес імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа конституційним, 44 проголосували проти.

На підтримку імпічменту виступили переважно сенатори-демократи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Проте шість представників Республіканської партії - Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковські, Мітт Ромні, Бен Сассе і Пет Тумі приєдналися до них.

Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News

Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.

Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.

Автор: 

імпічмент (278) США (22512) Трамп Дональд (5477) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+14
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9843
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10.02.2021 01:32
+9
Зєлєнскій патріот

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 7883
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10.02.2021 02:06
+6
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 3445
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10.02.2021 02:35
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Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9843
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10.02.2021 01:32 Відповісти
Шість респів "за"- то є добре, але для імпічменту потрібно загалом 17 респів, за умови, що всі наявні деми теж будуть "за"
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10.02.2021 01:37 Відповісти
жалко Рыжего... демы уже не остановятся и Трамп может спрятаься от них только в гробу ...
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10.02.2021 01:57 Відповісти
там той рогатий взагалі каже, що Трамп його зрадив і буде свідчити проти нього. подивимось. якщо його не засудять, тоді на республіканській партії можна буде ставити хрест.
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10.02.2021 01:36 Відповісти
На ній уже можна ставити хрест як на спільниках тих більшовиків-глобалістів, які обманом захопили владу в США.
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10.02.2021 13:19 Відповісти
Зєлєнскій патріот

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 7883
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10.02.2021 02:06 Відповісти
Скоро ? 🙈🙈🙈😂😂😂
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10.02.2021 02:35 Відповісти
До 100 баранов дойдет,жди карман шире..
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10.02.2021 02:37 Відповісти
вот это шизофрения.
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10.02.2021 02:38 Відповісти
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 3445
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10.02.2021 02:35 Відповісти
Денег нет,но вы дрочите РАБссиянцы Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8486
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10.02.2021 02:36 Відповісти
Голосование за импичмент в США напомнило выдвижение Витренко у нас...
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10.02.2021 02:45 Відповісти
Ківа пише жиріку

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6561
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10.02.2021 02:49 Відповісти
Кацапы запустили баллистическую ракету в Сирии с базы Хмеймим и она упала им на головы https://twitter.com/QalaatM/status/1359209918260256773
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10.02.2021 02:47 Відповісти
Хорошеет Воркута

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8803
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10.02.2021 03:06 Відповісти
В 30-е годы Днепрогэс построила американская компания "Cooper Engineering Company" совместно с немецкой "Siemens",Горьковский автозавод ГАЗ построила американская компания "Austin",а американская фирма "Albert Kahn Inc.,спроектировала и построила в СССре дохлом 500 заводов и фабрик,за 10 лет американцы построили и сдали в эксплуатацию 1 500 заводов и фабрик,в этом принимали участие 200 000 рабочих,инженеров и техников США Без США Мавзоленые "ударники труда" были бы в глубоком ЖО...,Шариковы блин)))
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10.02.2021 03:23 Відповісти
Не будет импичмента. Для этого им нужны голоса республиканцев, но если те дадут свои голоса, то Трамп свою партию создаст. А если учесть что его личный рейтинг выше рейтинга республиканской пратии то никто из республиканцев за импичмент не проголосует.
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10.02.2021 03:24 Відповісти
Из Трампа политик,что с меня Маодзедун...
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10.02.2021 03:35 Відповісти
Раденьке, шо дурненьке, да?
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10.02.2021 13:07 Відповісти
Денег нет,но вы дрочите... Стадо Мавзолейных идиотов... Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9638
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10.02.2021 03:27 Відповісти
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 4337
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10.02.2021 03:30 Відповісти
цирк для дебілів : двох третин сенаторів не буде, нічого Трампу не буде, але ви дивіться шоу дем-селебрітіс, ту ж саму 80-річну зірку дем-естради ненсі пєлозі
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10.02.2021 03:57 Відповісти
З того, що я читаю - Сенат не може визначати конституційність чи неконституційність.
Для цього є Верховний Суд. І це - логічно та правильно.

Ото у вас там шоу ...
Вороги Штатів потішаються.
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10.02.2021 07:41 Відповісти
Маєте рацію. Все йде до побудови однопартійної системи. Патрія байдена "Єдіная Амєріка".
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10.02.2021 07:59 Відповісти
Я бачу це через викривлення, зумисне спотворення інформації / фактів для досягенення конкретної мети.
Про подібне явище писала раніше у зв*язку з іншими подіями.
Воно існувало давно, просто якось не настільки я на то звертала увагу, бо не доторкалося сильно, не впливало
Спочатку ковід. Потім блм. Настільки кидалася (і кидається) у вічі тенденційність та однобокість надання інформації - що вже нема слів. А наслідки цього - серйозніші, ніж здається на перший погляд.

Щойно переглянула сюжет

https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZXLq0H94RR13y0_ATqGBXZTHnMY6xucdTDOAZeYGPrUedP5c_XRACUVzbE0jRQYo-stcDpJ6UZ2cRxerlLfK99TibN2WafJPzwuJSyTZmbO3EmqEVtosaKvJIPaUyI7T_vezZZQCkK-p3R7rTOpcIMXx4FLMcUMVE565DPqahY8ig&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax# 1gtSpon mdhsSmoregrd ·

'Highly edited' - Rob Schmitt examines the 'out-of-context' speech footage Dems used to 'sway minds and mislead America.'

via Newsmax TV's 'Rob Schmitt Tonight.' http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR3OGwiCXlbystVJwikil5J_Ku9fAn-PvpFYGx2E1RhZLFbhbVGJGhfYsFo nws.mx/tv

Ось так це відбувається.
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10.02.2021 08:08 Відповісти
Влітку я говорила про Королівство Кривих Дзеркал, у якому ми тепер живемо.
Чорт ...
Я інакше собі планувала ...

Так-так, він же постійно про unity говорить.
Але закликали ж - не сколочувати далі країну, і так - суспільствро розділене. Опитування проводилися, які підтверджували, що це - так.
І то - чиста партизанщина. + решта інтересів.
Капець.
Якщо Ви, наприклад, впевнені, що через Конгрес це не перейде (правда, я вже нічому не здивуюся), але impact тоді цього всього який ?
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10.02.2021 08:14 Відповісти
Глобалісти-більшовики, які обманом захопили владу в Америці (на жаль, схоже, надовго), люто ненавидять націоналіста Трампа, так само як тутешні боти глобалістів ненавидять українських націоналістів. При фразі ВО Свобода їх починає ковбасити й плющити.
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10.02.2021 13:10 Відповісти
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8267
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10.02.2021 04:37 Відповісти
Хмм, как интересно: антитрамповская истерия в Украине ещё не прошла. Чудак уже не президент, а украицев всё колбасит. Ребята, вам пожалуй шапочки из фольги носить надо, может поможет...
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10.02.2021 07:03 Відповісти
У тебя есть такой опыт?
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10.02.2021 07:10 Відповісти
Там *шапочка * у вигляді *спутніка * скоро буде !
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10.02.2021 07:24 Відповісти
Та не українців ковбасить, а оплачувані фондом "відродження" мідії. Прості українці, далекі від політики, чудово розуміють, що Трамп - нормальна людина, яка працювала на благо своєї країни, а байден - біоробот на батарейках. До речі, а чому цензор мовчить як риба об льод, що "антиросійський" байден продовжив договір з рахою про ядрьоні ракети, який Трамп продовжувати не збирався, заявляючи, що він Америці не вигідний? Чому цензор як в рот води набрав про те, що укази байдена про фактичне згортання видобутку нафти УЖЕ спричинило підвищення ціни на неї, яке вигідне росії та пуйлу? Цікаво, що напишуть і скажуть контрольовані фондом відродження українські мас-мідії, коли корупціонер чжоу бай-ден знову прилаштує свого синочка-наркомана в "бурізму" на зарплату 1 млн. долярів на місяць?
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10.02.2021 13:17 Відповісти
Постити посилання на інші ресурси, які висвітлюють події з іншого боку та під іншим кутом (хоча б заради повнішої картини і яснішого уявлення про речі) - тут не вітається. Нікому не цікаво і не хочеться знати.
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10.02.2021 07:52 Відповісти
44 республиканца против. Т е две трети голосов Сената демократы не набирают. Импичмента не будет
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10.02.2021 08:46 Відповісти
Дивно що, тільки шість республіканців виступило "за". Демократи розраховували на 10 але і того було б замало.
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10.02.2021 11:32 Відповісти
Трохи не так: "У каждого республиканца свои КАРМАННЫЕ интересы..."
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10.02.2021 13:25 Відповісти
Написано бравурно але наскільки я чув то 56 голосів означає провал, має бути 67 для успішного проходження.
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10.02.2021 11:30 Відповісти
Вам зі Штатів видніше.Перелічіть будь-ласка досягнення Трампа на посту президента. А я проце запитаю в родичів які живуть в Спрінгфельді МА. Це для порівняння двох точок зору.
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10.02.2021 13:05 Відповісти
Досягнення? Будь ласка: знизив податки, в результаті чого запрацювала економіка, а безробіття зменшилося до найнижчого за півстоліття рівня (це до барановірусу). Близько 300 компаній повернули свої виробничі бази з китаю та інших азійських країн. Вийшов з шахрайської паризької угоди, зекономивши для бюджету мільярди долярів. Різко зменшив притік нелегалів з країн Центральної та Південної америки, які зазвичай ********** сидіти на шиї у місцевого населення. Будував стіну від нелегалів і збільшив кількість їх депортацій. Не розпочав жодної війни за кордоном. Примирив деякі арабські країни з Ізраїлем. Видав указ про зниження цін на ліки. Це те, що пригадалося прямо зараз. Один американський блогер налічів 75 досягнень Трампа, але це треба багато писати. Отже, глобалісти нічого не можуть йому закинути окрім "расист, білий націоналіст, агент путіна", і прочу бездоказову, висмоктану з пальця пуйню. Протягом 4 років підряд майже з кожного ефіру в США лилася знавісніла й сповнена лютої ненависті антитрампівська пропаганда. Бо націоналіст Трамп поламав глобалістам увесь їхній ніщак. Продовження його правління вони допустити не могли, і тому внаглу (янукович 2004 нервово куріт в сторонкє) влаштували грандіозну фальсифікацію виборів. Інформацію про це всіляко придушували й видаляли. Суди куплені. Зараз тих, хто вказує на вкрадені вибори, дєрьмократи звинувачують в тероризмі й підривній діяльності, а самі стрімко перетворюють США на срср-2.
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10.02.2021 13:41 Відповісти
...забув іще один важливий момент: всю свою зарплату президент Трам віддавав на благодійність.
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10.02.2021 14:20 Відповісти
 
 