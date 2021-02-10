Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним
56 американських сенаторів визнали процес імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа конституційним, 44 проголосували проти.
На підтримку імпічменту виступили переважно сенатори-демократи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Проте шість представників Республіканської партії - Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковські, Мітт Ромні, Бен Сассе і Пет Тумі приєдналися до них.
Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.
На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News
Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.
Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.
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Для цього є Верховний Суд. І це - логічно та правильно.
Ото у вас там шоу ...
Вороги Штатів потішаються.
Про подібне явище писала раніше у зв*язку з іншими подіями.
Воно існувало давно, просто якось не настільки я на то звертала увагу, бо не доторкалося сильно, не впливало
Спочатку ковід. Потім блм. Настільки кидалася (і кидається) у вічі тенденційність та однобокість надання інформації - що вже нема слів. А наслідки цього - серйозніші, ніж здається на перший погляд.
Щойно переглянула сюжет
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZXLq0H94RR13y0_ATqGBXZTHnMY6xucdTDOAZeYGPrUedP5c_XRACUVzbE0jRQYo-stcDpJ6UZ2cRxerlLfK99TibN2WafJPzwuJSyTZmbO3EmqEVtosaKvJIPaUyI7T_vezZZQCkK-p3R7rTOpcIMXx4FLMcUMVE565DPqahY8ig&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax
https://www.facebook.com/newsmax# 1gtSpon mdhsSmoregrd ·
'Highly edited' - Rob Schmitt examines the 'out-of-context' speech footage Dems used to 'sway minds and mislead America.'
via Newsmax TV's 'Rob Schmitt Tonight.' http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR3OGwiCXlbystVJwikil5J_Ku9fAn-PvpFYGx2E1RhZLFbhbVGJGhfYsFo nws.mx/tv
Ось так це відбувається.
Чорт ...
Я інакше собі планувала ...
Так-так, він же постійно про unity говорить.
Але закликали ж - не сколочувати далі країну, і так - суспільствро розділене. Опитування проводилися, які підтверджували, що це - так.
І то - чиста партизанщина. + решта інтересів.
Капець.
Якщо Ви, наприклад, впевнені, що через Конгрес це не перейде (правда, я вже нічому не здивуюся), але impact тоді цього всього який ?