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Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для

Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Росії є заборона інвестицій для "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у вівторок у виданні Euractiv написав посол Польщі при ЄС Анджей Садось.

"Російська влада прагне дискредитувати та поділити Євросоюз, а також єдність наших західних союзів. На сьогодні єдиною відповідною реакцією на конфронтаційні дії Росії є заборона інвестиції "Північний потік-2". Це був би чіткий і однозначний наслідок висловлювань представника російської влади (Лаврова. - Ред.) на тему ЄС та окремих країн-членів", - підкреслив Садось.

Він підкреслив, що ЄС не може дозволити поставити себе у залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС.

"Завершення будівництва трубопроводу і надання Росії можливості використовувати угоду з "непередбачуваним партнером" (так ЄС назвав глава МЗС РФ Сергій Лавров. – Ред.) означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію і поділ країн Заходу", - заявив Садось.

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На його переконання, черпання Кремлем користі з використання "Північного потоку-2" буде ударом по громадянському суспільству Росії і зусиллям російського опозиціонера Олексія Навального, який показав, на що призначаються кошти з російських енергоносіїв.

"Прибутки від "Північного потоку-2" зміцнять потенціал московського репресивного апарату", - констатував посол Польщі при ЄС.

Дипломат нагадав, що аргументи польської сторони перед візитом глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви на минулому тижні було проігноровано і з цього потрібно зробити висновки. Він наголосив, що візит Борреля показав європейським інституціям правду про Росію, яка раніше європейськими інституціями "послідовно ігнорувалася".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з Берліном, - Кулеба. ВIДЕО

Як повідомлялося, перебуваючи минулого тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів (з посольств Швеції Польщі та НІмеччини) з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.

Як відомо, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау перед візитом Борреля до Москви закликав подумати про доцільність такого візиту в умовах репресій проти громадянського суспільства в РФ після арешту Навального. Він зазначав, що перед візитом до Москви Боррель мав би також провести переговори з новим Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою української дипломатії Дмитром Кулебою. Боррель перед поїздкою до Москви провів телефонну розмову з Кулебою.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Ніхто в Європі, крім Польщі і країн Балтії не бореться з Росією. Всім іншим начхати не тільки на Україну, але й на себе:головне, бабло.
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10.02.2021 07:33
+2
сложно уже забороть св-2, там всего несколько км осталось...да и сами немцы хотят быть главными дистрибьютерами российского газа в Европе...вобщем все грустно... Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 8426
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10.02.2021 07:33
+1
Разве Украина причина санкций и остановки строительства потока? Вам тоже главное деньги и нам и инопланетянам тоже. Всем важны деньги.
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10.02.2021 10:41
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каких инвестиций? закрытие проекта в целом и разбор трубы...
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10.02.2021 07:29 Відповісти
Питерский Председатель ОПГ «Кооператива озеро», назло Омерике, закончил прокладку газопровода «Северный поток - 2» и с 1 января 2021 года в казну этого кооператива хлынули миллиарды ЕВРО из Германии от продаж углеводородов. Скоро в российских магазинах подешевеют макароны и подсолнечное масло!!!
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10.02.2021 09:10 Відповісти
...опять на ветке школьники , никакой конкретики , а так , лишь ляпнуть - набрать лайков!!!))
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10.02.2021 11:42 Відповісти
Ніхто в Європі, крім Польщі і країн Балтії не бореться з Росією. Всім іншим начхати не тільки на Україну, але й на себе:головне, бабло.
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10.02.2021 07:33 Відповісти
сложно уже забороть св-2, там всего несколько км осталось...да и сами немцы хотят быть главными дистрибьютерами российского газа в Европе...вобщем все грустно... Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 8426
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10.02.2021 07:33 Відповісти
А бюргеров всё устраивает.
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10.02.2021 07:39 Відповісти
Да, всё устраивает. Поляков тоже устраивает работать на Германию. Видите ли за господина Навального они забеспокоились.
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10.02.2021 08:48 Відповісти
Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 5784 Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 3575
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10.02.2021 07:54 Відповісти
Северное дерьмо должно быть достроено...а быдло Мавзолейное должно выложиться по максимуму... Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 9614 Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 1100
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10.02.2021 08:19 Відповісти
Запрет инвестиций ...
Поляки хотят, что бы кроме ***** никто не заработал?
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10.02.2021 08:55 Відповісти
має бути заборона, а буде прискорення темпів будівництва!
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10.02.2021 09:14 Відповісти
СП2 не должен быть достроен, пока Уйлостан не уберется из Украины и не вернет контроль наших границ на 2013 год.
Германия ведет себя недальновидно, поддерживая строительство. Им главное деньги, а на жизни украинцев плевать. Фашисты и рашисты не сильно отличаются друг от друга.
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10.02.2021 09:45 Відповісти
Разве Украина причина санкций и остановки строительства потока? Вам тоже главное деньги и нам и инопланетянам тоже. Всем важны деньги.
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10.02.2021 10:41 Відповісти
Если начнется активная война, что будет с газопроводом россия-Украина-ЕС?
Короче, газа у ЕС не будет. Денег у россии не будет, а Украина не получит деньги за транзит.
Все в проигрыше. Поэтому на сегодня у нас и вялотекучая война.
Что изменится с введением СП2? Даже если подорвут старый газопровод, ЕС будет получать газ, россия деньги, Украина не будет получать за транзит и самое главное - начнет литься кровь украинцев! Если для Вас главное деньги, то у меня другие приоритеты. Деньги не оправдание для войны. Немцам плевать на то, что начнется война. Им главное иметь запасной вариант и спать спокойно.
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10.02.2021 12:00 Відповісти
...ты только это заметил , там всем на украинцев наплевать - они создали буферную зону, задача выполнена , наивный народ !!!? Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 2103 ))
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10.02.2021 11:46 Відповісти
...да еще -дешёвая рабочая сила , поднимать свою экономику - остальное всё сопли!!) ... ну если что случись , то воюем "до последнего украинца"!!..., уловили!!?
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10.02.2021 11:49 Відповісти
Дякуємо, Польша наразі виступає нашим природнім союзником. У нас один ворог.
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10.02.2021 11:43 Відповісти
 
 