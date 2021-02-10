Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні..

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

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