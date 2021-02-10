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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу тричі порушив режим

Минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні..

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Також читайте: ОПЗЖ погрожує, що на Донбасі буде провокація і почнуться сильні обстріли

Ворог за добу тричі порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу тричі порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
смерть ворогам !!!
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10.02.2021 09:06
+3
Героям слава !!!
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10.02.2021 08:06
+3



Олександр Погребиський

@nasia014


На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята. Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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10.02.2021 09:28
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Героям слава !!!
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10.02.2021 08:06 Відповісти
смерть ворогам !!!
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10.02.2021 09:06 Відповісти



Олександр Погребиський

@nasia014


На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята. Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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10.02.2021 09:28 Відповісти
не треба пи-пи.
3-300, підрив транспорту на ТМ.
Чи це не втрати?
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10.02.2021 10:13 Відповісти
Потому что в тренде внимание нужно вы понимаете о чём речь пошла?
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10.02.2021 10:53 Відповісти
Слава Славе и немножко трупиков для разбега
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10.02.2021 10:55 Відповісти
Кому если нет хозяев то прогнуться это милость попа и его Поповский увлечениям, Гейтс говорил что нафих не нушнл
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10.02.2021 10:57 Відповісти
Хотя они ведь не индейцы, они вымерзают под эгидой убийц потому что ******** овцы радужные
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10.02.2021 10:59 Відповісти
Скот одним словом, часто голова бо бо у таких слушателей
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10.02.2021 11:02 Відповісти
А так то просто шваль понаехавшая здесь магию сорную деребанят на любой сдучай
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10.02.2021 11:03 Відповісти
 
 