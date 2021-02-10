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За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб

Станом на середу, 10 лютого, виявлено ще 3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03госпіталізовано – 2 046 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03летальних випадків – 163;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03одужало – 7 768 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

Також читайте: ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08захворіло – 1 253 055 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08одужало – 1 092 376 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08летальних випадків – 23 934;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

«Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 1379
показати весь коментар
10.02.2021 12:57
+1
3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек\\\\\\\\\

Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
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10.02.2021 08:35
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За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 7762заболели - 1 253 055 человек;
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 7762выздоровели - 1 092 376 человек.

Практически побороли пандемию!
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10.02.2021 08:20 Відповісти
ЗЕпірімога!
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10.02.2021 08:23 Відповісти
будет прикольно когда выздоровивших будет больше чем заболевших
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10.02.2021 08:25 Відповісти
Мені цікаво чому збираються ширяти всіх підряд. Потрібно провести дослідження кому це можна, а кому ні. Про це кажуть вчоні, а зелень цього не знає.
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10.02.2021 08:32 Відповісти
Так нечем же вакцЫн? чем ширять то? и я что-то пропустил - не слышал шо зебобы хотят всех вакцЫнировать
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10.02.2021 08:36 Відповісти
вчоні кажуть що потрібно всіх і по кілька разів на рік і кілька років ширяти
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10.02.2021 08:39 Відповісти
это бизнес, будет много истерики, главное для заработка это паника людей
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10.02.2021 13:46 Відповісти
Початок був покладений ще до них, за 2 роки після свинячого грипу.
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10.02.2021 09:29 Відповісти
3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек\\\\\\\\\

Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
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10.02.2021 08:35 Відповісти
Проведя небольшой анализ, тут - на Цензоре, мы увидим, что количество заболевших занижено минимум втрое. Брал соотношение данных умерших-заболевших пятимесячной давности.
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10.02.2021 09:39 Відповісти
На сегодняшний день болеют 136 745 человек.
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10.02.2021 10:02 Відповісти
Госпитализация за сутки 2046 человек, что составляет 60% от выявленных. Так сколько фактически за сутки заболело человек в Украине? Если ранее говорили врачи , что госпитализации подлежит 10% от выявленных. Пусть лучше ведут только статистику об госпитализациях и умерших, будет более ральная картина с КОВИДОМ в Украине.В октябре- декабре 2019 года прятали смерти от ковид в других заболеваниях, а теперь когда лаборатории успевают делать вовремя тесты, то труднее стало скрывать смертность от ковид.
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10.02.2021 10:36 Відповісти
Госпитализация за сутки 2046 человек, что составляет 60% от выявленных. Так сколько фактически за сутки заболело человек в Украине? Если ранее говорили врачи , что госпитализации подлежит 10% от выявленных. Пусть лучше ведут только статистику об госпитализациях и умерших, будет более ральная картина с КОВИДОМ в Украине.В октябре- декабре 2019 года прятали смерти от ковид в других заболеваниях, а теперь когда лаборатории успевают делать вовремя тесты, то труднее стало скрывать смертность от ковид.
показати весь коментар
10.02.2021 10:39 Відповісти
Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

«Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 1379
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10.02.2021 12:57 Відповісти
 
 