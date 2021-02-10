У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову. ДОКУМЕНТ

У Держархіві знайшли 100-річний документ часів Української Держави гетьмана Скоропадського про необхідність впровадження закону про українську мову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, документ опубліковано на сайті Центрального держархіву вищих органів влади, на нього звернув увагу на сторінці у Facebook музей Шереметьєвих.

Документ датовано 23 серпня 1918 року, в ньому старший прокуратор Генерального суду звертається до міністра юстиції.

"Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської мови в їхніх відносинах з Державними інституціями, Генеральний суд на загальних зборах 20 серпня цього року <...> звернув увагу на бажаність видання нового закону про обов'язковість вживання української мови у відносинах між Українськими Державними інституціями", - йдеться в документі.





Прокуратор пояснює, що в 1906-му (часи Російської імперії) було ухвалено закон, який зобов'язував як держінституції, так і приватних осіб спілкуватися з державними установами виключно російською мовою. Після скасування цього закону в Українській Державі громадяни та інституції ніби як отримали право звертатися до органів держвлади мовами, які більше вживають.

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Фото: із сайту Ліга

За відсутності закону про державну мову на практиці це призвело до того, що частина держінституцій і приватних осіб продовжували вживати російську у відносинах з Українською Державою, аргументує чиновник. Зокрема Генсуд практично щодня отримував документи російською від різних судових установ.

ДОВІДКА. Українська Держава замінила УНР 29 квітня 1918 року в результаті гетьманського перевороту. На чолі держави став гетьман Павло Скоропадський. Однією з примітних рис цього періоду була політика національно-культурного відродження (наприклад, створено Українську академію наук на чолі з Володимиром Вернадським).

Держава припинила своє існування в грудні 1918-го, коли до влади в результаті повстання прийшла Директорія УНР, а Скоропадський зрікся правління.

У квітні 2019 року було ухвалено закон про державну мову, він набув чинності 16 липня того ж року.

16 січня 2021-го набула чинності стаття цього закону, за якою у сфері послуг їхній продавець має спілкуватися з клієнтами державною мовою

У Кремлі в мовному законі побачили "руку Вашингтона". У РНБО України їм відповіли, що українська мова - єдина держмова, статус якої закріплено в Конституції, і "порад" Росії або будь-якої іншої країни з цього питання Україна не потребує.