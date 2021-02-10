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У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Держархіві знайшли 100-річний документ часів Української Держави гетьмана Скоропадського про необхідність впровадження закону про українську мову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, документ опубліковано на сайті Центрального держархіву вищих органів влади, на нього звернув увагу на сторінці у Facebook музей Шереметьєвих.

Документ датовано 23 серпня 1918 року, в ньому старший прокуратор Генерального суду звертається до міністра юстиції.

"Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської мови в їхніх відносинах з Державними інституціями, Генеральний суд на загальних зборах 20 серпня цього року <...> звернув увагу на бажаність видання нового закону про обов'язковість вживання української мови у відносинах між Українськими Державними інституціями", - йдеться в документі.


У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову 01

Прокуратор пояснює, що в 1906-му (часи Російської імперії) було ухвалено закон, який зобов'язував як держінституції, так і приватних осіб спілкуватися з державними установами виключно російською мовою. Після скасування цього закону в Українській Державі громадяни та інституції ніби як отримали право звертатися до органів держвлади мовами, які більше вживають.

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У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову 02
Фото: із сайту Ліга

За відсутності закону про державну мову на практиці це призвело до того, що частина держінституцій і приватних осіб продовжували вживати російську у відносинах з Українською Державою, аргументує чиновник. Зокрема Генсуд практично щодня отримував документи російською від різних судових установ.

ДОВІДКА. Українська Держава замінила УНР 29 квітня 1918 року в результаті гетьманського перевороту. На чолі держави став гетьман Павло Скоропадський. Однією з примітних рис цього періоду була політика національно-культурного відродження (наприклад, створено Українську академію наук на чолі з Володимиром Вернадським).

Держава припинила своє існування в грудні 1918-го, коли до влади в результаті повстання прийшла Директорія УНР, а Скоропадський зрікся правління.

У квітні 2019 року було ухвалено закон про державну мову, він набув чинності 16 липня того ж року.

16 січня 2021-го набула чинності стаття цього закону, за якою у сфері послуг їхній продавець має спілкуватися з клієнтами державною мовою

У Кремлі в мовному законі побачили "руку Вашингтона". У РНБО України їм відповіли, що українська мова - єдина держмова, статус якої закріплено в Конституції, і "порад" Росії або будь-якої іншої країни з цього питання Україна не потребує.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
В мертвечука з його шоблою ще тоді підгорало?)
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10.02.2021 08:30
+18
Ага «укрофашисти» вже тоді були.😁
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10.02.2021 08:36
+16
країна довгі сторіччя була окупована російською імперією, яка робила все аби знищити українську культуру, історію, національну свідомість, частина окупована й сьогодні.

тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
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10.02.2021 09:08
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В мертвечука з його шоблою ще тоді підгорало?)
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10.02.2021 08:30 Відповісти
Ага «укрофашисти» вже тоді були.😁
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10.02.2021 08:36 Відповісти
І бандєровці тоже У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 7393
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10.02.2021 10:11 Відповісти
А ти чого хотів?!... Мені один придурок ще в 2015-му написав, що "бандєравци" в Холодному яру "схрони" копали і "против Савецкай власти ваєвали, с немцами снюхавшись"...
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10.02.2021 10:31 Відповісти
У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 1997 Так придурок наш чи кацап? У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 3432
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10.02.2021 10:44 Відповісти
+++
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10.02.2021 10:17 Відповісти
100-летний документ времен Украинской Державы гетьмана Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке / Власть от Скоропадского перешла к мафии где то Бланка и Украинская Держава была уничтожена. Сейчас Украинскую Державу уничтожают две мафии- где то Шаломова и Коломойского. История учит что она ничему не учит.
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10.02.2021 08:39 Відповісти
А Скоропадській помер тут недалеко. В селі Меттен, в Баварськіх горах в нижній баварії.
Він з донькою та іншими людьми переховувались у центральному вокзалі станціх Платтлінг. Куди потрапила авіабомба. Доречі тут бомбили Американці. Стеля обвалилася й його придавило уламками. Його повезли за 7 км до лікарні монастиря в село Меттен. Там у лікарні він згодом й помер.
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10.02.2021 09:18 Відповісти
Уверен, если бы не зеленский, этот документ не нашли бы!
Возможно даже, что подписывал документ лично зеленский...
У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 6952
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10.02.2021 08:41 Відповісти
Слава найвеличнішому ЗЕ! Ура!
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10.02.2021 08:44 Відповісти
Нашли благодаря твитам Мундели
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10.02.2021 08:56 Відповісти
100 лет барахтаемся и всё на том же месте. Это совпадение? Это закономерность...
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10.02.2021 08:45 Відповісти
Азатоунасчерноземы!!!!!111
И мова на втором месте по "милозвучности", да и то первое итальяшки у нас украли, вот так вот!!!!111
И вообще, НАТО нам еще и платить должен, а не условия ставить(кстати - реально это так)
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10.02.2021 08:52 Відповісти
країна довгі сторіччя була окупована російською імперією, яка робила все аби знищити українську культуру, історію, національну свідомість, частина окупована й сьогодні.

тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
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10.02.2021 09:08 Відповісти
А мы сами уже 30 лет в стороне стоим и нам это нравится ?
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10.02.2021 09:34 Відповісти
от, наприклад, ви, який дивується, що сто років тому так само як і сьогодні намагалися повернути українську мову в Україну, висловлюєте своє здивування російською.
тож і не знаю, кому ви закидаєте стояння осторонь та ставите питання про подобається це чи ні.
я ж веду мову про те, що не ми "барахтаемся" на одному місці - країна довгі роки перебувала в агресивній окупації, яка не дозволяла національний розвиток.
до речі, не всі стояли осторонь, були й повстання, були й визвольні змагання, були й дисиденти, були й митці, які заявляли про українську Україну. ви просто, мабуть, не дуже цікавились такими фактами. українці весь час перебування під російською навалою опиралися їй як могли.
й 30 років після 1991-ого осторонь стояли й стоять не всі.
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10.02.2021 09:57 Відповісти
100 лет, да он давно устарел. У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 7253
Предлагаю имплементировать более ранние законы. Например Законы Драконта. Вмещаются на одной странице и всем всё понятно.
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10.02.2021 08:54 Відповісти
А что же вы, кацапы, делать будете тогда? Ведь придётся отказаться от постулата "Масква - третий Рим, четвёртаму не бывать!...", и опять примерить лапти и звериные шкуры... Да и о "православии" забыть, поклоняться богине болота, Мокоши. Язык сменить - в донесении агента Великого князя Литовского, из окупированого московитами Смоленска, о том, что они "руськой мовы не разумеють...", пишется...
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10.02.2021 10:38 Відповісти
Не кацапы а Русы! Пора уже научиться отличать друзей от врагов.
Москву основал Олег, как крепость для защиты интересов Киева на севере.
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10.02.2021 10:54 Відповісти
Уточни, який саме "Олег" Москву заснував? Ви, кацапи, зі своїм переписуванням історії, вже остаточно " з плигу збилися..." - самими ж придумане забувать стали...
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10.02.2021 11:58 Відповісти
Олег, который князь Киевский с 882 года.
Историю переписывают кто попало. Историю нужно записывать а не писать! Тогда невозможно переписывать.
Что бы докопаться до правды - нужно свои мозги включать.
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Та ти що?!!! А коли це родич "Хререкра" (Рюрика, по-слов"янськи), став "князем київським"? І чому династія іменується "Рюриковичі", а не "Ольговичі"? Олег,згідно з літописами - лише "регент", при малолітньому синові Рюрика, "воєначальник", і не більше... Це, як у поляків - "коронний гетьман" (міністр оборони), і "наказний гетьман" - "командувач військами у військовій кампанії"... І в яких літописах ІХ століття Москва згадується?
Ви, кацапи, вже "вусмерть" забрехалися...
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10.02.2021 12:59 Відповісти
Что же вы все лелеете рашко-пропаганду? Нет материальных доказательств норманской теории, кроме фальшивой летописи. А археологические находки, да еще правильно датированные говорят совсем о другом мироустройстве в те времена.
Кстати, и христианство в Украине гораздо моложе.
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10.02.2021 14:25 Відповісти
Од того, що ти мене звинувачуєш у "рашко-пропаганді", у тебе аргументів не збільшилося... Ти, "москалику", дай відповіді на поставлені мною питання, а не ліпи мені "ярлик" "ахента Маскви"... Тобі тут, просто, не повірять... Надто мене тут добре знають авторитетні форумчани... Так що не тужся, "накидаючи лайно на вентилятор..." - воно до мене не прилипне...
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10.02.2021 14:37 Відповісти
Не обвиняю а так оно и есть! Верят ли мне здесь? Мне пофиг, не нужна людям правда - их проблема.
А если включить логику: В реальной жизни москалем меня называют только "рогулi".
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11.02.2021 08:24 Відповісти
Так мені, тим більше, не цікава твоя брехня, як "джерело інформації"... Мені цікаво одне - з яких помийниць вас зараз на "Лахту" набирають? Мабуть, студенти у Москві і СПБ, вже кінчилися... Розумна молодь з Криму та ОРДЛО повтікала в Європу та в Україну... Залишилися лише "упороті ідіоти", які про історію чули між двома кухлями пива та з методички, яку такий же телепень нашкрябав, який учився по совковських підручниках...
Про логіку ти лише чув, але, що це таке, і як її застосовувать, ти поняття не маєш.. У мене її, тут, набагато більше, навіть, без будування складних логічних конструкцій - ти не вартий цього...
Щодо "обзивачок, типу "рогуля" - я на них не реагую... Я, по роботі, такого наслухався, у перервах між судовими засіданнями, що твоя "лайка, для мене - "шо слону - дробина...".
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11.02.2021 08:47 Відповісти
Рогуль это не оскорбление, а национальность!
Чем твоя брехня отличается от их брехни?
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11.02.2021 08:50 Відповісти
А ти доведи, що Я "брешу"... Те, що брешеш ти - я довів....
І, взагалі - якщо тобі "пофіг", чи тобі тут вірять, то чого ж ти в мене вчепився, як реп"ях у собачий хвіст?!... Мені, наприклад, цікаво, коли ти "зірвешся на псіхи", і я тебе, з задоволенням, "повожу мордою по столу", за твої брехні стосовно історії України та Росії. А якщо тобі "пофіг", то покинь цю справу і піди попий пива, в ближньому ганделику... А то ти мені нагадуєш баришню з анекдоту:
- Ах, месье, я бежала за Вами три квартала!...
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!!!...
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11.02.2021 09:03 Відповісти
надо же как австрийские агенты распоясались . как известно всем (кто смотрит российские каналы ) украинский язык придумали австрийцы что бы расколоть "один народ "

ну и каждому (россиянину и малороссу ) понятно что в 1918-ом по любому не обошлось без Бандеры . правда ему тогда шел десятый годок но он уже тогда ненавидел все российское и имел не шуточное влияние У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 4043
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10.02.2021 09:02 Відповісти
Історія повторюється...
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10.02.2021 09:03 Відповісти
Нашли??? У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 2632
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10.02.2021 09:23 Відповісти
сто років тому бидло проміняло шлях до цивілізації на казки більшовиків про свєтлоє будущіє, і тепер бидло проміняло дорогу в Європу на казки шута-імбецила про кінець епохи бідності. бидло стабільне, як число Пі
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10.02.2021 09:27 Відповісти
Є в Києві зупинка швидкісного трамваю "Олекси Тихого". Мені було соромно, що я не знаю хто це. Сьогодні прочитала про нього і дізналась, що він, як і Василь Стус, з Донеччини, лінгвіст і правозахисник, який жив і помер в муках за те, щоб розвивалась українська мова і культура. "Я - для того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури. Я - для того, щоб мої земляки-донбасівці давали не лише вугілля, сталь, машини, пшеницю, молоко та яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених-безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських поетів та письменників, українських композиторів та акторів." "
Не біда, а вина кожного інтеліґента, кожного, хто здобув вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки натоптуванням черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його культури, мови.І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність органів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини. Адже таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки інтелектуальним геноцидом." http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/
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10.02.2021 10:05 Відповісти
Ватани, совкодрочери і прочіє русофіли, зверніть увагу - " ..об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими Державными институциямиИсточник: https://censor.net/ru/n3247021". ***, ущемльонние, уіопуйте на раху "где так вольно дишит челавек".
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10.02.2021 10:08 Відповісти
Блювотно викладено мосязьіком(((
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10.02.2021 10:33 Відповісти
я думал 30 лет дохрена , что до-сих пор идут споры о гос. языке , а тут ВООБЩЕ выскочила цифра СТО ЛЕТ тому !!!! отсюда вытекает : что им эта страна не нужна !!! кто хочет делать ищет СПОСОБ как , а кто не хочет тот ищет ПРИЧИНУ !!!
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10.02.2021 10:46 Відповісти
Человек живет не в стране, он живет внутри языка. Родина - это язык и ничего больше.
"Эмиль Чоран"
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10.02.2021 12:36 Відповісти
Какие молодцы, как вовремя обнаружили! Точно по графику!
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10.02.2021 13:04 Відповісти
русских скоро будет меньшинство в єрєфии
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10.02.2021 14:38 Відповісти
Вони не русскіє,вони рассєянє, кацапо-орда,коротше... азіопське збіговисько, орда.
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11.02.2021 00:36 Відповісти
Українізація від Скоропадського... (https://www.youtube.com/watch?v=i0TNp-_Ni5E)
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10.02.2021 19:04 Відповісти
Коли це в еРеФії почнуть відкривати українські школи у містах компактного
проживання етнічних українців ? У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову - Цензор.НЕТ 6908
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10.02.2021 19:37 Відповісти
Перемикаючи з кацапської версії на українську, весь час дивуюсь наскільки краща, милозвучніша на слух українська...

Наскільки ж за століття гонінь на все українське, століття асиміляції та знущань були засрані мізки хАхлів-малороссів, які до цієї пори думають що спілкуючись поганим кацапським, вони виглядають розумнішими, чи більш освіченими... Ідіоти.

Українська просто чудова, це достеменний факт.
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11.02.2021 00:34 Відповісти
 
 