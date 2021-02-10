У Держархіві виявили 100-річний документ щодо необхідності впровадження закону про українську мову. ДОКУМЕНТ
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У Держархіві знайшли 100-річний документ часів Української Держави гетьмана Скоропадського про необхідність впровадження закону про українську мову.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, документ опубліковано на сайті Центрального держархіву вищих органів влади, на нього звернув увагу на сторінці у Facebook музей Шереметьєвих.
Документ датовано 23 серпня 1918 року, в ньому старший прокуратор Генерального суду звертається до міністра юстиції.
"Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської мови в їхніх відносинах з Державними інституціями, Генеральний суд на загальних зборах 20 серпня цього року <...> звернув увагу на бажаність видання нового закону про обов'язковість вживання української мови у відносинах між Українськими Державними інституціями", - йдеться в документі.
Прокуратор пояснює, що в 1906-му (часи Російської імперії) було ухвалено закон, який зобов'язував як держінституції, так і приватних осіб спілкуватися з державними установами виключно російською мовою. Після скасування цього закону в Українській Державі громадяни та інституції ніби як отримали право звертатися до органів держвлади мовами, які більше вживають.
За відсутності закону про державну мову на практиці це призвело до того, що частина держінституцій і приватних осіб продовжували вживати російську у відносинах з Українською Державою, аргументує чиновник. Зокрема Генсуд практично щодня отримував документи російською від різних судових установ.
ДОВІДКА. Українська Держава замінила УНР 29 квітня 1918 року в результаті гетьманського перевороту. На чолі держави став гетьман Павло Скоропадський. Однією з примітних рис цього періоду була політика національно-культурного відродження (наприклад, створено Українську академію наук на чолі з Володимиром Вернадським).
Держава припинила своє існування в грудні 1918-го, коли до влади в результаті повстання прийшла Директорія УНР, а Скоропадський зрікся правління.
У квітні 2019 року було ухвалено закон про державну мову, він набув чинності 16 липня того ж року.
16 січня 2021-го набула чинності стаття цього закону, за якою у сфері послуг їхній продавець має спілкуватися з клієнтами державною мовою
У Кремлі в мовному законі побачили "руку Вашингтона". У РНБО України їм відповіли, що українська мова - єдина держмова, статус якої закріплено в Конституції, і "порад" Росії або будь-якої іншої країни з цього питання Україна не потребує.
Будь ласка, зачекайте...
Він з донькою та іншими людьми переховувались у центральному вокзалі станціх Платтлінг. Куди потрапила авіабомба. Доречі тут бомбили Американці. Стеля обвалилася й його придавило уламками. Його повезли за 7 км до лікарні монастиря в село Меттен. Там у лікарні він згодом й помер.
Возможно даже, что подписывал документ лично зеленский...
И мова на втором месте по "милозвучности", да и то первое итальяшки у нас украли, вот так вот!!!!111
И вообще, НАТО нам еще и платить должен, а не условия ставить(кстати - реально это так)
тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
тож і не знаю, кому ви закидаєте стояння осторонь та ставите питання про подобається це чи ні.
я ж веду мову про те, що не ми "барахтаемся" на одному місці - країна довгі роки перебувала в агресивній окупації, яка не дозволяла національний розвиток.
до речі, не всі стояли осторонь, були й повстання, були й визвольні змагання, були й дисиденти, були й митці, які заявляли про українську Україну. ви просто, мабуть, не дуже цікавились такими фактами. українці весь час перебування під російською навалою опиралися їй як могли.
й 30 років після 1991-ого осторонь стояли й стоять не всі.
Предлагаю имплементировать более ранние законы. Например Законы Драконта. Вмещаются на одной странице и всем всё понятно.
Москву основал Олег, как крепость для защиты интересов Киева на севере.
Историю переписывают кто попало. Историю нужно записывать а не писать! Тогда невозможно переписывать.
Что бы докопаться до правды - нужно свои мозги включать.
Ви, кацапи, вже "вусмерть" забрехалися...
Кстати, и христианство в Украине гораздо моложе.
А если включить логику: В реальной жизни москалем меня называют только "рогулi".
Про логіку ти лише чув, але, що це таке, і як її застосовувать, ти поняття не маєш.. У мене її, тут, набагато більше, навіть, без будування складних логічних конструкцій - ти не вартий цього...
Щодо "обзивачок, типу "рогуля" - я на них не реагую... Я, по роботі, такого наслухався, у перервах між судовими засіданнями, що твоя "лайка, для мене - "шо слону - дробина...".
Чем твоя брехня отличается от их брехни?
І, взагалі - якщо тобі "пофіг", чи тобі тут вірять, то чого ж ти в мене вчепився, як реп"ях у собачий хвіст?!... Мені, наприклад, цікаво, коли ти "зірвешся на псіхи", і я тебе, з задоволенням, "повожу мордою по столу", за твої брехні стосовно історії України та Росії. А якщо тобі "пофіг", то покинь цю справу і піди попий пива, в ближньому ганделику... А то ти мені нагадуєш баришню з анекдоту:
- Ах, месье, я бежала за Вами три квартала!...
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!!!...
ну и каждому (россиянину и малороссу ) понятно что в 1918-ом по любому не обошлось без Бандеры . правда ему тогда шел десятый годок но он уже тогда ненавидел все российское и имел не шуточное влияние
Не біда, а вина кожного інтеліґента, кожного, хто здобув вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки натоптуванням черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його культури, мови.І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність органів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини. Адже таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки інтелектуальним геноцидом." http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/
"Эмиль Чоран"
проживання етнічних українців ?
Наскільки ж за століття гонінь на все українське, століття асиміляції та знущань були засрані мізки хАхлів-малороссів, які до цієї пори думають що спілкуючись поганим кацапським, вони виглядають розумнішими, чи більш освіченими... Ідіоти.
Українська просто чудова, це достеменний факт.