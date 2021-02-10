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COVID-19: за добу у світі померли 13,1 тис. осіб, заразилися - 383,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу у світі померли 13,1 тис. осіб, заразилися - 383,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 лютого у світі зареєстрували 383 614 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 166 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 107 411 555 випадків інфікування, з них 383 614 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 351 195 осіб, з них 13 166 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померли 13,1 тис. осіб, заразилися - 383,6 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 79,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

COVID-19: за добу у світі померли 13,1 тис. осіб, заразилися - 383,6 тис 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.

Автор: Наталя Джума
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А реально, была где-то таблица - от чего отдают концы Яхве, Аллаху и прочим ссуществам жители планеты - вирус там нервно курит в сторонке, но почему-то усадил всех на бутылки. Хорошо шо наши не обосрались и допетрали - если меньше тестов = меньше поциентов = круче "борьба с вирусом" = COVID-19: за сутки в мире умерли 13,1 тыс. человек, заразились - 383,6 тыс - Цензор.НЕТ 1308 )
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10.02.2021 08:40 Відповісти
 
 