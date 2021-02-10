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Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку

Звіт Фонду безпеки польотів (Flight Safety Foundation) про завершення додаткового вивчення фактів щодо незакриття повітряного простору над сходом України на момент збиття рейсу МН17 розставив крапки над "і" щодо закриття неба в день катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Проведене додаткове вивчення фактів, яке є важливим, зокрема, для родичів загиблих, було покликано розставити крапки над "і" в питанні закриття неба у день трагедії. Україна з розумінням поставилась до цієї чутливої теми та співпрацювала в рамках додаткового вивчення фактів у повному обсязі, хоча вже надавала відповідну інформацію з даного питання в рамках технічного розслідування. Викладені у звіті результати підтверджують раніше зроблені висновки. Це відображено і у супровідному листі міністра закордонних справ Стефа Блока до парламенту. Відповідно, для України та всього світового співтовариства це підтвердження, що наша держава дотримувалась існуючих на той момент норм та правил, а також діяла відповідно до наявної у компетентних органів влади інформації. Позиція уряду Нідерландів про відсутність підстав до притягнення України до відповідальності була висловлена, зокрема за підсумками технічного розслідування, ще раніше і наразі підтвердилась. Оприлюднений 5 лютого звіт дозволяє розвіяти сумніви – якщо вони ще у когось залишались – і просуватись у справі притягнення винних до відповідальності", – наголосив Ченцов.

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Він також зазначив, що цей звіт було підготовлено на доповнення до технічного розслідування, яке також охоплювало питання закриття повітряного простору та результати якого представила Рада з безпеки Нідерландів у жовтні 2015 року.

"Представлений же зараз звіт зосереджений виключно на питанні закриття неба, і в його основі – найбільш детальна інформація з даного питання. Ця інформація вказує на те, що Україна діяла відповідно до стандартів, застосовних на той момент. І уряд Нідерландів зробив на основі цієї інформації відповідні висновки", - підкреслив він.

Як повідомлялося, парламент Нідерландів оприлюднив звіт про завершення додаткового вивчення фактів щодо незакриття повітряного простору над сходом України на момент збиття рейсу МН17.

У звіті Flight Safety Foundation зазначається про відсутність фактів, які б могли свідчити про те, що відповідальні за безпеку цивільної авіації державні органи України знали або могли знати про наявність загрози безпеці цивільної авіації над сходом України. Тому уряд Нідерландів не бачить підстав для перегляду своєї попередньої позиції, а саме відсутність переконливих юридичних доказів для притягнення України до відповідальності за міжнародним правом за неповне закриття авіапростору.

У жовтні 2019 року парламент Нідерландів підтримав пропозицію CDA (Християнсько-демократичної партії) щодо додаткового вивчення фактів довкола повітряного простору над сходом України в день збиття літака.

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Українські урядовці неодноразово заявляли, що Україна діяла відповідно до чинних на той момент правил ІКАО та, спираючись на аналіз наявних ризиків, повідомляла про збройний конфлікт і запроваджувала заборони на польоти цивільної авіації. Спочатку не можна було літати нижче, ніж півтора кілометра, потім - нижче 7900 метрів. 14 липня 2014 року Україна запровадила заборону літати нижче 9800 метрів.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А скільки троляк тоді тут верещало чому не закрили небо. Ууууу. І де вони зараз?
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10.02.2021 08:49
+5
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.

Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
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10.02.2021 09:06
+3
Зара всі туту будуть. Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка - Цензор.НЕТ 5101
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10.02.2021 08:52
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А скільки троляк тоді тут верещало чому не закрили небо. Ууууу. І де вони зараз?
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10.02.2021 08:49 Відповісти
Зара всі туту будуть. Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка - Цензор.НЕТ 5101
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10.02.2021 08:52 Відповісти
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.

Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
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10.02.2021 09:06 Відповісти
Воно тоді колесило по гастролях і грало на роялі, а ми відразу казали що це справа рук лаптєй, а не шахтьоров і трахтористів.
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10.02.2021 09:31 Відповісти
Де оператор, водій і офіцер Бука? Чому нікого в світі це не цікавить?
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10.02.2021 08:55 Відповісти
Уточню: в цьому світі. Бо ці товаріщі скоріш за все уже на тому.
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10.02.2021 09:05 Відповісти
что будут пердеть по этому сучие пасти из кремля и их бешенно-вшивые шавки типа скабеевой и соловьева?
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10.02.2021 09:01 Відповісти
многабукафф
ну если боевики не захватили ни одно такое средство ПВО, то какой хрен должен закрывать что то?
и они бл., годами мусолят, ведясь на сортирные выпады Рашки?
да они Поехавшие. так надо было еще и ядерную тревогу по всему миру объявить - вдруг Быкоролла склепала бы бимбу, а ракету предоставил бы союзник в виде Смердостопольского уезда Кмыра, деревня герой Пиндюкино?
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10.02.2021 09:02 Відповісти
Путін вбив цих людей. Його треба судити як міжнародного терориста. Я б на місці Нідерландів заборонив би видавати візи всім росічнамн які хочуть приїхати в Нідерланди. Не розумію, чому уряд Нідерландів такий безхребетнй і не хоче притягнути росіян до відповідальності...
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10.02.2021 09:06 Відповісти
До 5 000 метров небо было закрыто,Боинг летел на 10 000 метров в международном коридоре,как и положено в таких случаях,Крысы Мавзолейные вы попали...
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10.02.2021 09:10 Відповісти
32000 футов(9700) было закрыто. а летели они на 33000футов(10050). во всяком случае в док фильме раследование авиакатастроф такие цифры названы
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10.02.2021 09:45 Відповісти
Переговоры хмырей Путлера и боевиков были перехвачены 4 июля 2014 года по доставке Бука на Донбасс...,Голландия все имеет в распоряжении,не партесь...
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10.02.2021 09:14 Відповісти
Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка - Цензор.НЕТ 1747
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10.02.2021 09:16 Відповісти
Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка - Цензор.НЕТ 8290
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10.02.2021 09:17 Відповісти
Але ж в них є родичі, діти, батьки.
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10.02.2021 09:22 Відповісти
Адвокаты родственников погибших подали Иски в ЕСПЧ и прочие Суды на миллионы долларов,если не на миллиард...
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10.02.2021 09:24 Відповісти
На РАБссии сейчас денег нет,но вы держитесь...быдло Мавзолейное нищеброды..с золотом нефтью газами алмазами...Шакалы гребаные и ТРУСЫ позорные...
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10.02.2021 09:26 Відповісти
Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку - Цензор.НЕТ 223 Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку - Цензор.НЕТ 3707фраер с Питерской подворотни...тьфу...Крыса
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10.02.2021 09:27 Відповісти
Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка
Уважаемый посол Украины, к сожалению не читает сайт "ЦензорНет" не менее уважаемого редактора. Где 06.02.21 21:55 указывается что:
Пока, не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, Источник: https://censor.net/ru/n3246440
А кома - це не крапка.
А вообще то базары интерпретацию перевода с голландского фильтровать надо.
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10.02.2021 10:10 Відповісти
Ключевое "не существует" не смотря на все старания )(уйла и под)(уйловников. И расследование провели и ПОКА судят только четверых под)(уйловников. Так что успокойтесь уже с вашими )(уйловские версиями.
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10.02.2021 10:28 Відповісти
"Отчет Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17 расставил точки над "і"Источник: https://censor.net/ru/n3247025

Пока у нас идут глупые разборки, какая церковь правильная, в Голландии объявился истинный Бог - "Фонд безопасности полетов", вещающий абсолютные и обязательные для Человечества истины, которые не могут быть оспорены никем и в ни в каком суде.
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10.02.2021 10:29 Відповісти
Шурик, сам прочитаешь или тибе перевести?

Since 1947, Flight Safety Foundation has helped protect everyone who benefits from air travel, everywhere in the world. The Foundation is an international non-profit organization exclusively chartered to provide impartial, independent, expert safety guidance and resources for the aviation and aerospace industry.
The Foundation is in a unique position to identify global safety issues, set priorities and serve as a catalyst to address these concerns through data collection and information sharing, education, advocacy and communications. The Foundation's effectiveness in bridging proprietary, cultural and political differences in the common cause of safety has earned worldwide respect. The common good of safer air travel continues to inspire individuals and organizations to rise above competitive interests towards shared objectives.
Today, membership includes more than 1,000 organizations and individuals in 150 countries. The Foundation is based in Alexandria, Virginia, U.S., has a regional office in Melbourne, Australia.
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10.02.2021 10:44 Відповісти
Так Бог этот Фонд или нет? Если Бог, то он доказал, что радиоперехваты СБУ переговоров боевиков 17.07.14. опубликованные 18.07.14 поддельные, т.к. в них звучит, что еще рано утром, за 10 часов до крушения, "перехватчики" ТОЧНО ЗНАЛИ о наличии БУКа в ДНР, а Фонд говорит, что никакими данными о его наличии Украина не обладала до самой катастрофы.
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Э-э, да ты, батенька, видать профессиональный разаблачитель? Распечатачка растовского экрана радара и экспертный вывод бук-антея надеюсь наготове?
Лётчик Волошин и диспетчер Карлос бьют копытами?
Вот только обосрались вы со всеми сваими аргумэнтами....
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10.02.2021 12:10 Відповісти
Мой дорогой непрофессиональный разаблачитель!
Естественно, в суде в Нидерландах сидят идиоты, которые не знают общеизвестных фактов!
Черкни им письмишко и восстанови справедливость!
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10.02.2021 16:28 Відповісти
Ну, ты понял, как стать самым умным?
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14.02.2021 11:06 Відповісти
Ты о чём?
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14.02.2021 11:08 Відповісти
Пиши что надо и где надо.
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14.02.2021 12:39 Відповісти
Не способен ясно выразить мысль?
А был ли мальчик?
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14.02.2021 12:49 Відповісти
"Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет"
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14.02.2021 12:54 Відповісти
Когда чтобы надо!
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15.02.2021 10:05 Відповісти
 
 