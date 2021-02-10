Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному
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Сьогодні, 10 лютого 2021 року, 126-та річниця з Дня народження українського військового діяча, політика, австрійського ерцгерцога династії Габсбургів, полковника Легіону Українських Січових Стрільців Василя Вишиваного.
У Києві сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки Василю Вишиваному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення продюсерки опери "Вишиваний. Король України" Олександри Саєнко.
Захід відбудеться в межах ініціативи щодо встановлення пам'ятника Василю Вишиваному.
"Пам‘ятник буде встановлено у символічній локації, біля м. Лук‘янівська, у сквері по вул. Іллєнка 29. Неподалік від в‘язниці, де назавжди закрились очі Вільгельма фон Габсбург-Лотаринзького, українського патріота з австрійської імператорської династії. Людини, яка зробила доленосний вибір - бути українцем. 10 лютого, о 12 годині, у його день народження на місці майбутнього пам‘ятника відбудеться відкриття пам‘ятної дошки", - розповіла Саєнко.
Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) (10 лютого 1895 - 18 серпень 1948), український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Його знали в Україні як Василя Вишиваного. Він вважався одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. У серпні 1947 року був заарештований радянськими спецслужбами у Відні, в листопаді його перевели до Лук'янівської в'язниці в Київ. Він помер 18 серпня 1948 року в тюремній лікарні в Києві від двостороннього туберкульозу у віці 53 років. Відомості про місце його поховання не збереглися. У 1989 році його реабілітували (посмертно).
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Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
"австрієць захопився Україною" - точно а некоторые другие титулованные немцы и австрийцы увлекались в свою очередь Грециями . Болгариями и разными прочими Румыниями
?
дело в том что в германских государствах ( в том числе и в Австрии ) расплодилось определенное количество безработных наследников которых еще с 19-ого века работоустраивали на работу в ново созданные государства царями и королями . кое где как в Греции . Болгарии и тд. эта схема прокатила а кое где нет . больше всех не повезло Максимилиану . глупые мексиканцы почему то не поняли его увлечения Мексикой и новоявленного амператора расстреляли . Вильгельм тоже из неудачников но его хоть ни кто к стенке не поставил
а если я скажу что о нем в свое время прочитал все что нашел . в том числе и википедику . а было это в ого го каком году ? не считайте себя умнее других
и если вы не знаете то напомню . википедию пишут такие же люди как мы с вами . у которых есть свои вподобання
во вторых советую не зацыкливайтесь на Вике . повторяю ее пишут обычные люди которые могут тоже ошибаться . кроме вики есть книги и статьи имеющие более полную информацию
в третьих повторяю . не считайте себя самым умным . есть и другие не глупее
хотите по больше узнать про Вильгельма набирайте в гугле . там инфы полно . для полной картинки читайте несколько статей . так же очень советую книгу " Двенадцать войн за Украину " и есть еще пару книг сейчас не вспомню . не полагайтесь на один источник
теперь отдельный вопрос не касающийся данного спора . вы часом не из славного города Сумы ?
Може тоді б не виглядали б повними йолопами.