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Київ (13823) пам'ятник (890) пам'ять (1149) меморіальна дошка (190) Вишиваний Василь (4)

Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному

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Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному

Сьогодні, 10 лютого 2021 року, 126-та річниця з Дня народження українського військового діяча, політика, австрійського ерцгерцога династії Габсбургів, полковника Легіону Українських Січових Стрільців Василя Вишиваного.

У Києві сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки Василю Вишиваному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення продюсерки опери "Вишиваний. Король України" Олександри Саєнко.

Захід відбудеться в межах ініціативи щодо встановлення пам'ятника Василю Вишиваному.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем'єру опери про претендента на український престол Василя Вишиваного перенесли на квітень 2021 року, - продюсерка Саєнко. ФОТО

"Пам‘ятник буде встановлено у символічній локації, біля м. Лук‘янівська, у сквері по вул. Іллєнка 29. Неподалік від в‘язниці, де назавжди закрились очі Вільгельма фон Габсбург-Лотаринзького, українського патріота з австрійської імператорської династії. Людини, яка зробила доленосний вибір - бути українцем. 10 лютого, о 12 годині, у його день народження на місці майбутнього пам‘ятника відбудеться відкриття пам‘ятної дошки", - розповіла Саєнко.

Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному 01
Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному 02

Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) (10 лютого 1895 - 18 серпень 1948), український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Його знали в Україні як Василя Вишиваного. Він вважався одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. У серпні 1947 року був заарештований радянськими спецслужбами у Відні, в листопаді його перевели до Лук'янівської в'язниці в Київ. Він помер 18 серпня 1948 року в тюремній лікарні в Києві від двостороннього туберкульозу у віці 53 років. Відомості про місце його поховання не збереглися. У 1989 році його реабілітували (посмертно).

Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному 03
Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Емм, лікбез від людини з червоним дипломом історика... Зацікавився він українською тематикою в роки Першої світової десь - саме тоді він очолював січових стрільців... Тоді Західна Україна була в Австро-Угорщині. Ви дійсно думаєте, що член правлячої династії Габсбургів мав на меті розвалити Австро-Угорщину, щоб очолити новоутворену Україну?


Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
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10.02.2021 09:52
+10
І у чому ж його неоднозначність? У тому, що австрієць захопився Україною?
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10.02.2021 09:30
+7
Дядя, вы дурак?
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10.02.2021 09:32
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очень неоднозначная личность . с другой стороны уж пусть ему будет доска чем какому нибудь Муравьеву Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному - Цензор.НЕТ 1566
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10.02.2021 09:26 Відповісти
І у чому ж його неоднозначність? У тому, що австрієць захопився Україною?
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10.02.2021 09:30 Відповісти
если быть объективным то заинтересовался он Украиной только с одной единственной целью стать ее государем . просто ему показалось что территория бесхозная а народ только и ждет его прихода . хотя во многом такую идею ему навязали окружающие
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10.02.2021 09:38 Відповісти
Емм, лікбез від людини з червоним дипломом історика... Зацікавився він українською тематикою в роки Першої світової десь - саме тоді він очолював січових стрільців... Тоді Західна Україна була в Австро-Угорщині. Ви дійсно думаєте, що член правлячої династії Габсбургів мав на меті розвалити Австро-Угорщину, щоб очолити новоутворену Україну?


Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
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10.02.2021 09:52 Відповісти
По аналогіі згадайте Андрея Шептицького...Польський граф,перейшов з католицизму в грекокатолики,став митрополитом,очолив УГКЦ...Користувався неймовірним авторитетом у галичан...Але по суті це була звикла експансія Польщі через релігію...Та сама історія з Василем Вишиваним...Він,звичайно,не розвалював Австро-Угорську імперію,вона розвалилась сама (на превеликий жаль,бо ні в якій іншій імперіі до українців не ставились краще) але Габсбурги мали надію зібрати її знову вже як союз автономій...І ця надія була ще навіть до 1938-го року,коли утворилася Карпатська Україна і проіснувала цілих п"ять днів...І ще...Шептицьких хоч щось робив - будував лікарні,притулки,школи,а Василь Вишиваний лишень носив вишиванку...
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10.02.2021 10:23 Відповісти
а вы действительно думаете что Васыль . точнее Вильгельм воспринимал Украину и Галичину как единое государство ? он хотел стать гетьманом Украины в тех границах в которых ее воспринимала на тот момент Центральная Рада . австрийцы прочно удерживали Галичину и отдавать ее кому нибудь не планировали

"австрієць захопився Україною" - точно а некоторые другие титулованные немцы и австрийцы увлекались в свою очередь Грециями . Болгариями и разными прочими Румыниями

? Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному - Цензор.НЕТ 3951
дело в том что в германских государствах ( в том числе и в Австрии ) расплодилось определенное количество безработных наследников которых еще с 19-ого века работоустраивали на работу в ново созданные государства царями и королями . кое где как в Греции . Болгарии и тд. эта схема прокатила а кое где нет . больше всех не повезло Максимилиану . глупые мексиканцы почему то не поняли его увлечения Мексикой и новоявленного амператора расстреляли . Вильгельм тоже из неудачников но его хоть ни кто к стенке не поставил
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10.02.2021 10:28 Відповісти
Для того ,щоб судити про цю людину,й його погляди,МІНІМАЛЬНО,треба хоча б прочитати статтю в українській Вікіпедії.Думаю,ви цього не зробите.
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10.02.2021 10:51 Відповісти
ух ты какой учительский тон Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному - Цензор.НЕТ 9396
а если я скажу что о нем в свое время прочитал все что нашел . в том числе и википедику . а было это в ого го каком году ? не считайте себя умнее других Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному - Цензор.НЕТ 429

и если вы не знаете то напомню . википедию пишут такие же люди как мы с вами . у которых есть свои вподобання
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10.02.2021 10:57 Відповісти
Аякже.Особливо якщо читати кацапську. Перший же абзац :"Известен главным образом как неудавшийся кандидат на престол Украины",хоч достеменно відомо,що ерцгерцог ніколи не мав таких намірів.
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10.02.2021 11:15 Відповісти
во первых . если все таки обращаюсь к Вике и есть статья на украинском начинаю всегда с нее . как правило она информативнее чем российская

во вторых советую не зацыкливайтесь на Вике . повторяю ее пишут обычные люди которые могут тоже ошибаться . кроме вики есть книги и статьи имеющие более полную информацию

в третьих повторяю . не считайте себя самым умным . есть и другие не глупее
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10.02.2021 11:22 Відповісти
Ага.Добираємся до суті.Українська Вікі-ненадійне джерело (постійно зустрічаю це твердження).Тобто, у вас є джерело надійніше,з якого ви зробили висновок,що "он хотел стать гетьманом Украины в тех границах в которых ее воспринимала на тот момент Центральная Рада . австрийцы прочно удерживали Галичину и отдавать ее кому нибудь не планировали" ?
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10.02.2021 12:00 Відповісти
украинская Вика лучше чем российская но не идеал . читайте внимательнее что я вам пишу

хотите по больше узнать про Вильгельма набирайте в гугле . там инфы полно . для полной картинки читайте несколько статей . так же очень советую книгу " Двенадцать войн за Украину " и есть еще пару книг сейчас не вспомню . не полагайтесь на один источник

теперь отдельный вопрос не касающийся данного спора . вы часом не из славного города Сумы ?
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10.02.2021 12:13 Відповісти
От видно, що він не в темі - він у січових стрільцях був взагалі-то ще ДО утворення Центральної Ради. І саме у січових стрільцях почав носити вишиванку і тд! Січові стрільці це ЗАХІДНІ українці з Галичини і Буковини!
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10.02.2021 11:25 Відповісти
вы собственно что хотите доказать ? я не опровергаю что Вильгельм носил вышиванку или что личный состав . по крайней мере рядовой УСС это галичане
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10.02.2021 11:35 Відповісти
Я хочу довести, що це був просто романтик без будь-яких реальних шансів очолити Україну. Та й розмови про те, щоб зробити його монархом, почалися ПІСЛЯ РОЗПАДУ Австро-Угорщини. При Австро-Угорщині він був просто офіцером бойовим і ні про який трон не думав!
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10.02.2021 12:09 Відповісти
с этим полностью согласен
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10.02.2021 12:14 Відповісти
То, шо він захопився Україною - це не дивно, у нас дуже гарна країна, а ось то, що він з Габсбургів ... Росією 300 років правили чужинці, ні до чого гарного це не привело.
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10.02.2021 10:24 Відповісти
Дядя, вы дурак?
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10.02.2021 09:32 Відповісти
а ты сынок дибил ? Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному - Цензор.НЕТ 964
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10.02.2021 09:41 Відповісти
..."неоднозначность" Вышиваного была понятна не только историкам советской выучки, но и нквд-мгб-кгбшникам и их нынишним последышам...если прикажут, то и про "неоднозначность" Шептицкого, Слипого, Валленберга и многих-многих других много чего "расскажут", а если не одумаются, не станут однозначными,тогда тюрьмы, лагеря... или судоплатовы со сташинскими
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10.02.2021 11:05 Відповісти
Деяким коментаторам, перш ніж висловлювати свою думку, варто було б хоча б мінімально ознайомитися з матчастиною. Не подобаються українські байопіки - почитайте хоча б "Червоний князь" Тімоті Снайдера. Те саме стосується і "шептицькознавців".
Може тоді б не виглядали б повними йолопами.
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10.02.2021 15:43 Відповісти
 
 