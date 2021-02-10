Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ
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Люди самі не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".
"Найімовірніше, ні, бо залежно від того, яка вакцина коли приходить у країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі. Платформа - це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - сказав він.
Кузін розповів, якої вакцини прийде більше.
"Ми розуміємо, що найбільша кількість вакцин, яка має прийти, це від 2 до 3,7 млн, від AstraZeneca. Ті групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки нею", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А если учесть, что пропадает и вкус то ... колоться совсем не обязательно.
Вакцина против COVID-19
Во -вторых - одно из подтверждений того ,что астразенека -вакцина ДНК -
слова Виктора Доценко ,доктора медицинских наук ,генетика ,профессора
института физиологии им . Богомольца.
Открой его интервью на телеканале Эспрессо от 30.01.21 в программе
" Про здоровье ". .
Во-вторых, я тебе привёл ссылку. Так почему же ты меня посылаешь искать? Это, кстати, и про культуру дискуссии тоже.
Зеленський обіцяє вакцинацію за тиждень.
Серйозно?
А як його обіцянки, що Україна буде серед перших країн і вакцинуватиме найкращими вакцинами?
Весь світ вже вакцинує, навіть Африка і громадяни мають доступ до будь-яких препаратів.
А ми чекаємо, що привезе Степанов ч/з прокладки.
Теперь лохи получат дозу китайских помоев
..........
В AstraZeneca добавили, что в ноябре в медицинском журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты клинических испытаний, в которых указано: у пожилых вакцина вызывает "сильный иммунный ответ, при этом у 100% пожилых после второй дозы вырабатывается специфические к S-белку коронавируса антитела".
А зеленского с радуцким богатырёва на мерседесе покатает
71 випадок анафілаксії на 22 мільйони вакциновиних.
Більшість інцидентів трапилися протягом 15 хвилин після вакцинації, лише один випадок стався через 20 годин після вакцинації.
У переважній більшості випадків в анамнезі вакцинованих були алергічні реакції.
А антивакси виють так ніби там 100500 мільйонів алергічних випадків на 100 людей...
Гай Фокс
Плакат кінця XIX-го століття (США)
Але зможуть почекати, поки паніка вгамується. А потім прийняти рішення, чи потрібна ім взагалі така вакцінація, чи ні.
Саме вони - кремлетролі накручували рейтинг буратіна, щоб зробити нас разом.
Декларация за 2019 год, Заробітна плата отримана за основним місцем роботи-84509 грн.
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами -1,2 млн. гривен
За такие мудрые слова, какая разница. Дайте ему лямов 10 премии, выслужил
Это как, когда половина вакцинированных стариков помрёт на второй день?
Она за музыку платит
Идите лесом со своей вакцинацией,
Ехайте на всегда, мрази членограйные
Лично я считаю, что вакцинация нужна! Но при крысиной возне вокруг вакцин и всего остального - я не буду делать прививку. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в группу отсева из жизни!!!
Після таких об'яв пліснява заявляє, що українці не хочуть вакцинуватись. Та ні. Українці НЕ бажають колотись фуфломіцином.
- После нее умер мой дедушка.
- От оспы?
- Нет, упал с 7 этажа.
Луркморе. Антипрививочники