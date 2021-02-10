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Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

Люди самі не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

"Найімовірніше, ні, бо залежно від того, яка вакцина коли приходить у країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі. Платформа - це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - сказав він.

Кузін розповів, якої вакцини прийде більше.

"Ми розуміємо, що найбільша кількість вакцин, яка має прийти, це від 2 до 3,7 млн, від AstraZeneca. Ті групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки нею", - сказав він.

Також читайте: Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Олічка, не дай кащюнніку Гейтсу себе чіпіравать!!! Тільки настойка кори дуба і щоденні молитви!
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10.02.2021 09:36
+10
Подонок зеленский слыгался с богатырёвой,
Теперь лохи получат дозу китайских помоев
..........
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10.02.2021 09:37
+6
ЗЕвірус

Зеленський обіцяє вакцинацію за тиждень.
Серйозно?
А як його обіцянки, що Україна буде серед перших країн і вакцинуватиме найкращими вакцинами?
Весь світ вже вакцинує, навіть Африка і громадяни мають доступ до будь-яких препаратів.
А ми чекаємо, що привезе Степанов ч/з прокладки.

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 938
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10.02.2021 10:05
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Астразенека - вакцина ДНК ,вникайте ,думай - те.
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10.02.2021 09:30 Відповісти
Олічка, не дай кащюнніку Гейтсу себе чіпіравать!!! Тільки настойка кори дуба і щоденні молитви!
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10.02.2021 09:36 Відповісти
а её надо колоть или пить? )))
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10.02.2021 09:55 Відповісти
Годится только от ******** Гундяева
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10.02.2021 09:56 Відповісти
растираться. и неделю не мыться.
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10.02.2021 10:00 Відповісти
Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2480 Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1230
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10.02.2021 10:01 Відповісти
Если учесть, что от ковида пропадает нюх то предложение дэс_104 вполне логичное. )))
А если учесть, что пропадает и вкус то ... колоться совсем не обязательно.
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10.02.2021 10:18 Відповісти
Клизма
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10.02.2021 11:38 Відповісти
А Гейтс тільки про людей зубожілої Украни і думає.
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10.02.2021 10:14 Відповісти
Ослоумно.
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10.02.2021 15:35 Відповісти
Только не ДНК, а ГМО - это разные вещи. ДНК имеют бактерии, которых у тебя в организме тьма. Но хуже всего это то, что ГМО фрагмент вируса внедряется через носитель - РНК, а вот последний способен внедряться в ДНК человека. Я уверен, что после вакцинации мы получим всплеск бездетности пик которого придется на белую рассу.
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10.02.2021 09:54 Відповісти
Что за дичь. Днк есть в любой клетке. Хоть человека хоть иастения хоть гриба. Биологию плохо учили, похоже как и Степанов.
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10.02.2021 10:02 Відповісти
РНК внедряется в ДНК, ДНК имеют бактерии, что это за бред сивой кобылы?
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10.02.2021 10:23 Відповісти
В чем бред? ДНК бактерий меня не интересует, хотя они могут стать опасней для людей. Я написал про ДНК человека - читать надо внимательней, сивая кобыла. )))
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10.02.2021 10:42 Відповісти
Чому обов'язково бездітності, можна просто отримати проблеми з імункою, або ще шось таке - плодитись просто не схочеться.
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10.02.2021 10:47 Відповісти
Це не зі стелі, просто про такі ризики вже писали.
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10.02.2021 11:26 Відповісти
Откуда информация, что это ДНК-вакцина?
Вакцина против COVID-19
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10.02.2021 09:54 Відповісти
Во -первых - хамство не аргумент (поддержка тобой коммента cimbitep ).
Во -вторых - одно из подтверждений того ,что астразенека -вакцина ДНК -
слова Виктора Доценко ,доктора медицинских наук ,генетика ,профессора
института физиологии им . Богомольца.
Открой его интервью на телеканале Эспрессо от 30.01.21 в программе
" Про здоровье ". .
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10.02.2021 15:11 Відповісти
Во-первых, не тебе мне указывать кому ставить лайки.
Во-вторых, я тебе привёл ссылку. Так почему же ты меня посылаешь искать? Это, кстати, и про культуру дискуссии тоже.
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10.02.2021 17:20 Відповісти
Не ищи ,тупи дальше.
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10.02.2021 17:36 Відповісти
а когда ти колбасу жреш там что нет днк ?
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10.02.2021 10:11 Відповісти
Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6619
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10.02.2021 10:22 Відповісти
Совсем тупой ? Учи биологию.
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10.02.2021 15:13 Відповісти
Реальная война вакцин! А ведь это- только начало, даже не артподготовка, скорее- разведка. То ли ещё будет! Жители Украины, скорее всего, не смогут выбирать вид вакцины во время массовой госвакцинации от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7560
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10.02.2021 09:31 Відповісти
Эта война только в Украине зеленского.
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10.02.2021 10:02 Відповісти
ЗЕвірус

Зеленський обіцяє вакцинацію за тиждень.
Серйозно?
А як його обіцянки, що Україна буде серед перших країн і вакцинуватиме найкращими вакцинами?
Весь світ вже вакцинує, навіть Африка і громадяни мають доступ до будь-яких препаратів.
А ми чекаємо, що привезе Степанов ч/з прокладки.

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 938
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10.02.2021 10:05 Відповісти
Будуть обирати тільки небожителі, а жителям як завжди що залишиться.
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10.02.2021 09:32 Відповісти
Не путай вакцинацию с лошадиными скачками.
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10.02.2021 15:38 Відповісти
Зато гробы - на выбор - от такого как у Гепы, до такого как у Васи.
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10.02.2021 09:32 Відповісти
Да пошли они, будут предлагать китайскую хрень с эффективностью 50% или эту Астразенека которая в ЕС уже запретили колоть людям старше 55 лет.
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10.02.2021 09:35 Відповісти
Подонок зеленский слыгался с богатырёвой,
Теперь лохи получат дозу китайских помоев
..........
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10.02.2021 09:37 Відповісти
Незважаючи на відмову частини топкраїн ЄС від вакцинації літніх антиковідним препаратом Oxford/AstraZeneca, в Україні його будуть застосовувати для всіх вікових категорій. І лише в разі, якщо з'ясується, що побоювання регуляторів згаданих вище країн небезпідставні, МОЗ перегляне застосування AZD1222 (ChAdOx1) серед літніх.Першою від цього препарату при вакцинації літніх відмовилася Німеччина, пославшись на те, що кількість добровольців такого типу в клінічних дослідженнях була нібито малою (13% від кількості всіх), щоб зробити висновки про те, чи захищає він цю вікову групу. Слідом за ФРН утрималися і деякі інші країни ЄС.
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10.02.2021 09:39 Відповісти
"Сообщения о том, что эффективность AZD1222 составляет всего 8% у взрослых старше 65 лет, полностью неверны", - говорится в заявлении компании.

В AstraZeneca добавили, что в ноябре в медицинском журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты клинических испытаний, в которых указано: у пожилых вакцина вызывает "сильный иммунный ответ, при этом у 100% пожилых после второй дозы вырабатывается специфические к S-белку коронавируса антитела".
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10.02.2021 09:44 Відповісти
значит,ЦОЗ может смело идти..да-да,именно на него..
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10.02.2021 09:42 Відповісти
Они уже по мерину купили, так что идти будут лохи,
А зеленского с радуцким богатырёва на мерседесе покатает
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10.02.2021 09:45 Відповісти
Статистика по США щодо вакцинації
71 випадок анафілаксії на 22 мільйони вакциновиних.
Більшість інцидентів трапилися протягом 15 хвилин після вакцинації, лише один випадок стався через 20 годин після вакцинації.
У переважній більшості випадків в анамнезі вакцинованих були алергічні реакції.
А антивакси виють так ніби там 100500 мільйонів алергічних випадків на 100 людей...
Гай Фокс
Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3928

Плакат кінця XIX-го століття (США)
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10.02.2021 09:49 Відповісти
Люди самі не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації. Джерело: https://censor.net/ua/n3247033
Але зможуть почекати, поки паніка вгамується. А потім прийняти рішення, чи потрібна ім взагалі така вакцінація, чи ні.
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10.02.2021 09:54 Відповісти
А про дослідження кожного на можливість вакцинації вони і не чули.
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10.02.2021 09:54 Відповісти
Зеботи,

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5819
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10.02.2021 09:54 Відповісти
ця зелебобка із Кемерово.
Саме вони - кремлетролі накручували рейтинг буратіна, щоб зробити нас разом.

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9629
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10.02.2021 10:10 Відповісти
Кузін Ігор Володимирович
Декларация за 2019 год, Заробітна плата отримана за основним місцем роботи-84509 грн.
Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами -1,2 млн. гривен

За такие мудрые слова, какая разница. Дайте ему лямов 10 премии, выслужил
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10.02.2021 09:54 Відповісти
Что это за брехня, в жизнь не поверю что у шишки в минздраве зарплата 7 тыс грн в месяц.
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10.02.2021 10:05 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7d92e1a4-ee82-471e-894a-bd5242e2489b
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10.02.2021 13:05 Відповісти
І лише в разі, якщо з'ясується, що побоювання регуляторів згаданих вище країн небезпідставні, МОЗ перегляне застосування AZD1222 (ChAdOx1) серед літніх.

Это как, когда половина вакцинированных стариков помрёт на второй день?
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10.02.2021 09:55 Відповісти
Странная фигня, они говорят что вакцинация начнется 15 февраля, а между тем в Украине незарегистрованна еще ни одна вакцина.
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10.02.2021 10:01 Відповісти
Богатырёва всё порешает,
Она за музыку платит
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10.02.2021 10:02 Відповісти
Игорь Кузин вместе с Богатырьевой,
Идите лесом со своей вакцинацией,
Ехайте на всегда, мрази членограйные
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10.02.2021 10:01 Відповісти
Вчера в новостях услышал заявление, что не подготовлены низкотемпературные хранилища, но можно будет использовать эту вакцину в течении 5 дней.
Лично я считаю, что вакцинация нужна! Но при крысиной возне вокруг вакцин и всего остального - я не буду делать прививку. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в группу отсева из жизни!!!
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10.02.2021 10:02 Відповісти
для нас сделали исключение, срок хранения пять дней, без инструкций. Какая разница
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10.02.2021 13:07 Відповісти
Израиль вакцинирует только пфайзером.
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10.02.2021 10:04 Відповісти
...за который заплатили дороже рыночной стоимости. Потому что для своих. Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3846
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10.02.2021 10:08 Відповісти
Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3347

Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6765
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10.02.2021 10:06 Відповісти
Не зможу вибирати??? Ну так пішли ви тоді на ЙУХ!!!
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10.02.2021 10:08 Відповісти
А повинно бути так. Ті хто голосував за ОПЖЗ отримують Спутник V російський паспорт і валять з країни, за Зекакаяразница і відстій народу отримують какаяразницаСіновак, за баригу Порошенка отримують пфайзер астразенекас модерна.
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10.02.2021 10:08 Відповісти
+100500!!! Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6074
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10.02.2021 10:11 Відповісти
Никто не имеет права заставлять человека проводить эксперименты над своим телом. КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ, международные протоколы этому подтверждение. Только идиоты дадут свой организм для таких опытов. За такие сроки создать полноценный препарат невозможно. Плюс время на проведение и отслеживания отсроченных реакций на введение препарата не один год... Народ, Вас просто используют, как узников концлагерей, использовал ДОКТОР МЕНГЕЛЬ!
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10.02.2021 10:10 Відповісти
О! Одним человеком в очереди на вакцинацию меньше. СПАСИБО, ДРУЖИЩЕ!
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10.02.2021 10:12 Відповісти
Классно написал! Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4135 Аж самому понравилось! Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 238
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10.02.2021 10:13 Відповісти
любитель истории должен бы знать, что доктора звали Менгеле
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10.02.2021 10:17 Відповісти
а что там выбирать то между синоваком и астразенекой, пфайцера всего ничего, своим то не всем хватит
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10.02.2021 10:17 Відповісти
Маніпуляція- суть зеленської влади.
Після таких об'яв пліснява заявляє, що українці не хочуть вакцинуватись. Та ні. Українці НЕ бажають колотись фуфломіцином.
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10.02.2021 10:26 Відповісти
- Почему Вы отказываетесь сделать прививку от оспы?
- После нее умер мой дедушка.
- От оспы?
- Нет, упал с 7 этажа.

Луркморе. Антипрививочники
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10.02.2021 10:29 Відповісти
В каждой шутке есть доля шутки, а дело вот в чем. Мир людей превратился в помойку из потребителей которая только и может что убивать саму природу по определению и своей тупости. Вот и решили провести тест на сообразительность-кто уколится туда ему и дорога, остальным легче будет справиться с проблемами мироздания. Ведь цель не потреблять а созидать и развивать. Дорогие часы и другие пристижные вещи которые заменяют репутацию и профессионализм доказывает то что конец близок как падение вечного города котрый погряз в тех же приобритеных пороках. Медведь две берлоги не сделает а птица несколько гнезд не имеет. Что протиеестественно то не жизнеспособно как однополые браки.
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10.02.2021 10:37 Відповісти
Я почекаю,коли можна буде вибирати.Помийками вакцинуйтесь самі.
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10.02.2021 10:41 Відповісти
Коли зека уколе себе, та свою першу блєді і всю сім´ ю онлайн, тоді ще через три роки під наглядом поміркуємо. Він же повинен давати приклад країні? Маму Ріму та тата обов'язково , з відосіком, какая разніца с кого начінать
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10.02.2021 11:45 Відповісти
Китайским синоваком пусть украинское правительство прививается. И своих личинок синоваком пусть привьет.
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10.02.2021 11:49 Відповісти
А если не одти, пока не появится что то нормальное ? Какого хра, мне должно быть безразлично чем меня уколят !?
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10.02.2021 11:52 Відповісти
Если не Phfizer или Moderna (с подтверждающими документами) то пусть в очко себе колют остальные помои.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Знакомые медики говорили,что прививаться Спутником не хотят,хотя он есть в наличии.Есть недостатки-вакцина двухкомпонентная,и при введении возможны аллергические реакции на оба компонента.Кроме того,очень желательно предварительно сделать анализы на имунный статус и наличие антител к Ковиду.Будут ждать ЭпиВакКорону от Вектора.Эта фирма бактериологическое оружие раньше разрабатывала(может и сейчас)-и плохих вакцин делать не может,по определению)Вообще,очень похоже,что,,Спутник,,распиарен для массового применения и продажи,а кому надо будут колоть правильную.
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10.02.2021 13:34 Відповісти
 
 