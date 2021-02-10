Переговорний процес стосовно Донбасу нагадує біг по колу, але на кожному "повороті" з'являється щось нове, - Забродський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Переговори в Тристоронній контактній групі - це єдиний майданчик, на якому Україна може демонструвати своє прагнення і державницьку позицію щодо того, що відбувається на сході країни.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності", учасник війни проти російських окупантів Михайло Забродський.
За словами парламентарія, на війні найстрашніше не тоді, коли ухвалюються неправильні рішення, а коли їх взагалі немає.
"Тобто коли у людей наступає параліч волі, і вони забувають усе, починаючи із базових знань. Цей ступор – найкоротший шлях до поразки. А серед нас тоді були ті, хто на усіх рівнях, починаючи від державного, закінчуючи солдатом, могли ухвалити рішення та приступити до їхньої реалізації", - зауважив Забродський.
Відповідаючи на питання, як він розцінює нинішній переговорний процес стосовно Донбасу, нардеп сказав: "Він більше нагадує біг по колу, яке залишається незмінним, але на кожному "повороті" з’являється щось нове. Наприклад, чергова домовленість про так званих полонених (підкреслюю - "так званих", тому що люди, яких міняють, це далеко не військовополонені, а затримані). Так от тут час від часу виринають якісь безглузді ініціативи, які подають суспільству, як нові кроки назустріч. Паралельно – взаємні вимоги, що треба зробити кожній стороні. Періодично апелюють до Мінських угод, причому то щодо їх підтримки, то взагалі відкидання".
Водночас Забродський зазначив, що переговори в Тристоронній контактній групі - це єдиний майданчик, на якому Україна може демонструвати своє прагнення і державницьку позицію щодо того, що відбувається на Сході.
"Як це робиться – інша річ. Ми пам’ятаємо резонансні заяви окремих діячів зі складу ТКГ, а також переоцінені сподівання, які дехто покладав на черговий етап робити групи. Однак у будь-якому випадку, сьогодні альтернативи цьому переговорному майданчику просто не існує. Ми маємо його використовувати", - наголосив парламентарій.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Європейської Солідарності" Михайлом Забродським читайте тут.
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вв.Путлер-Капут.2012 год.
Ошибаешься Крыса,катастрофа произошла много веков и лет назад,когда Хан Батый в 1235 году придумал ваше Москальское дерьмо...
Человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, заявляет на записи, что есть «тысяча возможностей» для объяснения сбития самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех «лазутчиков».
Он также утверждает, что правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана.
«Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку сделав это, будет открыта некоторая дверь в оборонных системах стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах», - отмечается в аудиозаписи.
Кроме этого человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году), но никогда не призналась в этом.
Также на записи этот человек неоднократно ссылался на компенсацию как на средство решения «проблемы» и говорил, что Иран выплатит компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в «международное преступление».
Как заявил относительно катастрофы специальный представитель премьер-министра Канады Ральфа Гудейл, правительство и разведывательные органы Канады получили эту аудиозапись в ноябре.