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Переговорний процес стосовно Донбасу нагадує біг по колу, але на кожному "повороті" з'являється щось нове, - Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переговорний процес стосовно Донбасу нагадує біг по колу, але на кожному

Переговори в Тристоронній контактній групі - це єдиний майданчик, на якому Україна може демонструвати своє прагнення і державницьку позицію щодо того, що відбувається на сході країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності", учасник війни проти російських окупантів Михайло Забродський.

За словами парламентарія, на війні найстрашніше не тоді, коли ухвалюються неправильні рішення, а коли їх взагалі немає.

"Тобто коли у людей наступає параліч волі, і вони забувають усе, починаючи із базових знань. Цей ступор – найкоротший шлях до поразки. А серед нас тоді були ті, хто на усіх рівнях, починаючи від державного, закінчуючи солдатом, могли ухвалити рішення та приступити до їхньої реалізації", - зауважив Забродський.

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Відповідаючи на питання, як він розцінює нинішній переговорний процес стосовно Донбасу, нардеп сказав: "Він більше нагадує біг по колу, яке залишається незмінним, але на кожному "повороті" з’являється щось нове. Наприклад, чергова домовленість про так званих полонених (підкреслюю - "так званих", тому що люди, яких міняють, це далеко не військовополонені, а затримані). Так от тут час від часу виринають якісь безглузді ініціативи, які подають суспільству, як нові кроки назустріч. Паралельно – взаємні вимоги, що треба зробити кожній стороні. Періодично апелюють до Мінських угод, причому то щодо їх підтримки, то взагалі відкидання".

Водночас Забродський зазначив, що переговори в Тристоронній контактній групі - це єдиний майданчик, на якому Україна може демонструвати своє прагнення і державницьку позицію щодо того, що відбувається на Сході.

"Як це робиться – інша річ. Ми пам’ятаємо резонансні заяви окремих діячів зі складу ТКГ, а також переоцінені сподівання, які дехто покладав на черговий етап робити групи. Однак у будь-якому випадку, сьогодні альтернативи цьому переговорному майданчику просто не існує. Ми маємо його використовувати", - наголосив парламентарій.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Європейської Солідарності" Михайлом Забродським читайте тут.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
РФ последовательна в своей имперской политике на протяжении столетий, и они сделают все для достижения своей цели несмотря ни на что, убьют сколько только можно, отравят, затопчут ногами, и даже развалят собственную страну, все к тому идет. Вопрос в том, когда наконец Украинцы и Украина сформируют свое понимание собственного будущего и сплотятся в достижении собственной цели?
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10.02.2021 09:40
+3
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 4296Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 9702
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10.02.2021 09:44
+3
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 3358
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10.02.2021 09:51
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РФ последовательна в своей имперской политике на протяжении столетий, и они сделают все для достижения своей цели несмотря ни на что, убьют сколько только можно, отравят, затопчут ногами, и даже развалят собственную страну, все к тому идет. Вопрос в том, когда наконец Украинцы и Украина сформируют свое понимание собственного будущего и сплотятся в достижении собственной цели?
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10.02.2021 09:40 Відповісти
Мавзолейные Хмыри объявили Украину рюсским миром..., Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 9294Осколок Золотой орды хана Батыя стали славянами... Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 2257меря,чудь,водь,весь,ижора,эсты и прочие калмыки,чукчи славяне блин...угораю.. Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 2257
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10.02.2021 09:40 Відповісти
Это было бы смешно, если бы не было так грустно...
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10.02.2021 09:41 Відповісти
Всі хто вміє ґаваріть парускі, ті і славянє. Навіть негри. Така доктрина у лаптєй.
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10.02.2021 09:45 Відповісти
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 5328 Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 7057 Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 1598
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10.02.2021 09:42 Відповісти
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 2334 Иллюстрация к выражению "толочь воду в ступе".
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10.02.2021 09:42 Відповісти
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 4296Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 9702
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10.02.2021 09:44 Відповісти
Щирлиц ехал на машине, вдруг за поворотом он увидел Бормана и обдал его грязью. Щирлиц ехал дальше, вдруг за поворотом он увидел Бормана и обдал его грязью. Щирлиц поехал дальше, вдруг за поворотом он опять увидел Бормана и обдал его грязью. Кольцевая - подумал Щирлиц. Издевается - подумал Борман.
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10.02.2021 09:48 Відповісти
В августе 1991 года произошла крупнейшая геополитическая катастрофа века.
вв.Путлер-Капут.2012 год.
Ошибаешься Крыса,катастрофа произошла много веков и лет назад,когда Хан Батый в 1235 году придумал ваше Москальское дерьмо...
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10.02.2021 09:49 Відповісти
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 3358
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10.02.2021 09:51 Відповісти
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 7429
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10.02.2021 09:56 Відповісти
История вообще - развивается по спирали.
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10.02.2021 09:57 Відповісти
Поэтому участники процесса не беременны умом.))
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10.02.2021 10:02 Відповісти
Он безусловно прав! И это что то новое без конца ...всплывает наружу. И новое весьма неприглядное об этой уродливой стране.....ну что русские!!!, вы надеюсь помните, что я говорил бедная несчастная страна??? Вы тогда улыбались??? Ню-ню, ню-ню а вот и новое.....

Человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, заявляет на записи, что есть «тысяча возможностей» для объяснения сбития самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех «лазутчиков».
Он также утверждает, что правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана.
«Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку сделав это, будет открыта некоторая дверь в оборонных системах стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах», - отмечается в аудиозаписи.
Кроме этого человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году), но никогда не призналась в этом.
Также на записи этот человек неоднократно ссылался на компенсацию как на средство решения «проблемы» и говорил, что Иран выплатит компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в «международное преступление».
Как заявил относительно катастрофы специальный представитель премьер-министра Канады Ральфа Гудейл, правительство и разведывательные органы Канады получили эту аудиозапись в ноябре.
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10.02.2021 09:59 Відповісти
Оккупанты отключили воду в местах проживания крымских татар ...такого даже не было при германском Фюрере
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10.02.2021 10:05 Відповісти
Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев говорит что на РАБссии действует международный "эскадрон смерти",которые ездят по всему Миру убивая неугодных политиков,бизнесменов,журналистов и тд...,Их можно отследить по перемещениям и перелетам из страны в страну...,ибо регистрацию они проходят в международных аэропортах...
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10.02.2021 10:06 Відповісти
Це правда...Бігають по колу,але весь час щось підбирають по дорозі і з того непогано кормляться...
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10.02.2021 10:26 Відповісти
 
 