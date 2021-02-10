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На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із п'ятьма людьми на борту: двоє загинули

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із п'ятьма людьми на борту: двоє загинули

Унаслідок падіння вертольота на гірськолижному курорті Куршевель загинули двоє людей, ще троє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За даними префектури французького департаменту Савойя, стан одного з потерпілих украй важкий, двоє - у відносно важкому стані.

Попередження про аварію було подано незабаром після 17.00 свідком, який бачив, як вертоліт падав, а потім бачив дим на висоті 1900 метрів.

Вертоліт вилетів з Куршевеля о 15:41.

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За інформацією місцевих ЗМІ, вертоліт належить місцевому діячеві Патріку Лепейдрі, президенту асоціації торговців курорту Тарентез і власнику кількох магазинів. Сам він є одним з трьох поранених, який у важкому стані перебуває в університетській лікарні Гренобля, але, за словами його оточення, його життю нічого не загрожує.

Розслідування було доручено дослідницькій секції жандармерії повітряного транспорту.

На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із пятьма людьми на борту: двоє загинули 01
Фото: francebleu

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Топ коментарі
+3
Авторотация.
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10.02.2021 10:55
+2
К слову, вертолеты, оказывается, с выкл. двиглом..... садятся(!)
я от видео чуть не обосрался - инструктор грит мученику - выключай - и тот садится с выкл. мотором(!!!!11)
не знал такого. реально есть видео.
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10.02.2021 10:17
+1
Пилота жаль.
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10.02.2021 10:16
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Ну слава Богу хоч наших "слуг" там не було...
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10.02.2021 10:01 Відповісти
випадково нашого зепорноактриси не було?
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10.02.2021 15:39 Відповісти
Пилота жаль.
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10.02.2021 10:16 Відповісти
К слову, вертолеты, оказывается, с выкл. двиглом..... садятся(!)
я от видео чуть не обосрался - инструктор грит мученику - выключай - и тот садится с выкл. мотором(!!!!11)
не знал такого. реально есть видео.
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10.02.2021 10:17 Відповісти
Авторотация.
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10.02.2021 10:55 Відповісти
если виртальот не попал в вихревое кольцо и есть запас высоты,более 500 м., не развалился редуктор, винт, то может и сеть на авторотации.Учти что виртальотчиг не может выскачить с парашютом
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10.02.2021 13:27 Відповісти
а, ок., а че не мож*т выскочить то? он то по любе быстрее падает чем "птичка". хотя если в Сирии, то лучше и не надо - сам пилотовальщик парашюту конец подрежет, ибо прожарят по приземлению так шо внукам не достанется и двух граммов "праха"
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10.02.2021 13:36 Відповісти
Богатые тоже ПЛАЧУТ .
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10.02.2021 11:37 Відповісти
Ну и к чему эта новость? Вот если б в вертолете был мертвечук....
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10.02.2021 14:58 Відповісти
просто надо перестать летать
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10.02.2021 15:36 Відповісти
 
 