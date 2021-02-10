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Новини Політика України
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ППО (103) СБУ (4936) Бутусов Юрій (1955) ДБР (1564) військова контррозвідка (20)

Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР

Справу про таємні поставки клістронів з Росії військовою розвідкою ГУР МО закрито за відсутністю складу злочину. Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 липня 2020 року керівництво військової контррозвідки СБУ спільно з Хмельницьким управлінням Держбюро розслідувань провели обшуки в бригадах ППО України, і вилучили або сфотографували клістрони - деталі системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Клістрони в Україні не виробляються - їх роблять тільки в Росії. І щоб підтримати в боєготовності старі комплекси наша військова розвідка організувала зухвалу операцію, щоб добути ці пристрої і таємно забезпечити нашу армію.

ВКР СБУ і ДБР чудово про це знали. Знали, але вирішили провести обшуки, і таким чином повністю розкрили канали поставки клістронів. По суті зірвано поставки, поставлено ​​під загрозу життя нашої агентури.

І ось завершено слідство - і з'ясувалося те, що я написав одразу після цієї події, - складу злочину немає.

А отже, склад злочину є в діях військової контррозвідки СБУ і ДБР, які усвідомлено вчинили зраду, прекрасно розуміючи тяжкі наслідки своїх дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР роззброїть армію? Як Україну ледь не залишили без ППО перед російською загрозою. ВIДЕО

Просто неймовірний випадок, жодної випадковості тут не було, всю інформацію про закриті поставки надали заздалегідь, ті, хто проводили обшуки у військових частинах, працювали в інтересах Російської Федерації. Будемо встановлювати імена тих, хто має сидіти у в'язниці за розкриття операції з постачання клістронів", - розповів Бутусов.

Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР 01

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.

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Топ коментарі
+17
Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
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10.02.2021 10:09
+14
Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
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10.02.2021 10:24
+11
А.Арестович: Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 9420
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, охуевшие от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
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10.02.2021 10:16
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Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
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10.02.2021 10:09 Відповісти
А що Свинарчуки? 😲 То не була контрабанда? 😲😲 То не бізнес на крові? 😲😲😲
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10.02.2021 10:29 Відповісти
Ти, мабуть, не вмієш читати або читаеш але невзмозі дотумкати прочитане Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 4135
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10.02.2021 11:13 Відповісти
А то чого? Я читати вмію, як і аналізувати прочитане. Схема, яку використовували Свинарчуки, була схожа, тільки мтосувплася іншої військової техніки. Та ж контрабанда на межі провалу. З ризиком для життя і свободи контрабандистів. Вам телевізор таке не розповів? 😲
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10.02.2021 11:32 Відповісти
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справу "вагнерівців" зілляли і поховали а тут якісь клістрони........ , і знову пане Юрій попадання в "молоко".
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10.02.2021 10:29 Відповісти
Греция,Болгария и Словакия и другие страны имеют С 300 и можно закупать не напрямую в Рашке запчасти. А что касается ГБР , то скорее всего какие то дауны решили себе выдумать дело и заработать звездочки показав что они типа работают, хотя на самом деле обыкновенные никчемные проходимцы
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10.02.2021 10:10 Відповісти
Я вас очень расстрою, но любой поставщик имеет в контракте с покупателем пункт о реэкспорте. а в товарах военного назначения тем более. Этим пунктом запрещается реэкспорт товаров. В случае его нарушения (а шило в мешке хрен утаишь, особенно с нашим ГБР) указанные страны сами лишаться запчастей или выплатят огромный штраф. А теперь вопрос - напуркуа оно им надо? Или вы думаете , что наш ГУР настолько идиоты, что прежде, чем проводить спецоперацию в рашке они не попытали счастья везде, вплоть до Китая и Южного полюса?
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10.02.2021 10:20 Відповісти
Где кто пытал счастья это мы можем только версии строить, и С 300 это не самое современное вооружение , чтобы запчасти к нему были на вес золота. Про реэкспорт вообще речь не шла. Можно конечно думать что наш ГУР это Джеймс Бонды, но мне кажется это далеко не факт особенно когда время от времени всплывают всякие истории то с пьяными полковниками то с родственниками в РФ
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10.02.2021 10:38 Відповісти
Можно конечно считать ГУР дебилами и думать, что вместо того, чтобы пойти по самому простому пути они решили поиграть в Джеймсов Бондов. Так же можно фантазировать себе , что запчасти к С300 валяются вокруг, стоит только помахать 100 долларовой купюрой и тебе все привезут. Считать так можно, но это будет говорить только о умственных способностях считающего. И не более того.
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10.02.2021 11:07 Відповісти
Блиин! Ну че тебя такого вумного не послали клистронами торговать? Развернулся, показал бы как плевком пожары тушить.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
..дружочек... Мы обыкновенную резину для военных Ил-76 не можем купить даже у иностранных посредников. А Вы тут о клистронах сказки предлагаете..)))
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Их можно сделать самим, купить - проблема
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10.02.2021 12:50 Відповісти
Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
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10.02.2021 10:24 Відповісти
А его и искать не надо,все на виду
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10.02.2021 10:33 Відповісти
Ага, особенно в во время "гражданского конфликта" ... Дебилы схавают!
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10.02.2021 12:40 Відповісти
Интересно, эти тоже успеют убежать в ростов, или таки присядут в Украине?
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10.02.2021 10:12 Відповісти
Если ВРУ и ЗЕ признают, что у нас состояние войны - то тогда это предательство, а если у нас мир, то нет никакого преступления. Правильно?
Украина производит сама классные, современные радары. Может пора заменить старье на С-300 на отечественные разработки, а клистроны продать в Гондурас?
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10.02.2021 10:13 Відповісти
С-300 это не радар. Точнее не только радар. Это комплекс ЗРК. Если их менять - то полностью на собственные разработки, а это годы и годы. И судьба таких разработок, с нашей зеленой властью как судьба Нептунов, Вильхи и прочего. Допиливали уже по инерции, а сейчас ни финансирования ни толком закупок, кроме единичных экземпляров.
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10.02.2021 10:22 Відповісти
Можна піти тим самим шляхом, як і з артилерійскими снарядами з наведенням по лазерному цілевказівнику- замінити радянську електроніку на ******* західну. Багато союзних країн мають свої готові рішення, тому не буде років власних розробок.
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10.02.2021 11:52 Відповісти
Ну как бы очень смешно. Ага. Опустим то, что клистрон не электроника. Это целый узел, отдельный прибор, включающий в себя много разных элементов. Без него ЗРК не работает в принципе. И похожие узлы с ЗРК других типов или стран или производителей тут не подойдут, как их не допиливай. И он гораздо сложнее любого снаряда, даже такого, как "квитник". Так же, если почитать что же такое клистрон то станет понятно, что вопрос не просто в создании с 0 его производства и элементной базы а еще и в фундаментальных исследованиях, и подборе необходимых характеристик. Если все это посчитать, то проще и наверняка дешевле и быстрее создать свой, современный ЗРК, чем мучатся с воспроизводством клистронов с непрогнозируемым результатом. Но что первый путь, что ваш займет многие годы и сотни лямов зелени в НИОКР, оборудование, производство, испытание, переделки, доводки и переоборудование зрк. Проще в этом случае просто купить новые ЗРК. Выбор достаточно широк. Начиная с американских и заканчивая китайскими. Но это опять таки деньги, которых нет.
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10.02.2021 16:05 Відповісти
Будет так же как с предательством по делу "вагнеровцев". Расследуется? Сидят?
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10.02.2021 10:15 Відповісти
"Греция,Болгария и Словакия и другие страны имеют С 300 и можно закупать не напрямую в Рашке запчасти. "
На технику и запчасти такого рода существуют прямые запреты реэкспорта в третьи страны.
Так что ни Греция, ни Болгария ни одна другая страна не сможет этого сделать, не попав под санкции.
Путь один - официальные поставки, либо контрабанда.
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10.02.2021 10:16 Відповісти
Уже пытались так купить САУ и БМП1. Те же крикуны шо кричали про торговлю на крови, подняли вой что цена их не устраивает. Открыли дело. В итоге закупили со скрипом пару десятков- остальное отказались нам поставлять и больше никто не хочет работать с нами. Потому что репутация дороже. А у нас естесно дела закрыли т к зрада на крови была выдумкой. Но работать с нами уже никто не хочет. Спасибо крикунам идиотам.
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10.02.2021 12:31 Відповісти
А.Арестович: Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 9420
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
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10.02.2021 10:16 Відповісти
Та Клоуну побоку. Там є бажання особистої помсти, заради цього, він піде і не на таке.
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10.02.2021 10:21 Відповісти
Дураком Арестовича не назовёшь, но то, что с гнильцой - 100%.
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10.02.2021 10:22 Відповісти
То була попередня версія Арестовича, зараз він мислить по іншому. Критичне мислення - це наше все, але шелест купюр інколи змінює сприйняття реальності, навіть якщо ти позиціонуєш себе як непідкупного мислителя.
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10.02.2021 10:29 Відповісти
Не стоит путать наличие критического мышления с банальной жадностью. Хорошо работающий мозг всегда можно направить для различных целей. Его мозг всегда работал на личное обогащение, просто на момент этой публикации не было других финансовых предложений.
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10.02.2021 10:47 Відповісти
Да... Люся уже не та, что раньше. Дык, кто девушку кормит, тот ее и танцует.
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10.02.2021 15:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Наладить производство своих клистронов.
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10.02.2021 10:18 Відповісти
Як ви собі уявляєте відновлення їх виробництва? Всі 3 підприємства, здатні виробляти електровпкуумні прилади (до яких відносяться пролітні та відбивні клістрлни) були ліквідовані ще 2006-2011 роках. Кафедра, на якій навчали інженерів-проектувалтникіа електровпкуумних приладів (ЕПтаП, КПІ) закрили влітку 2020 року. Закупити клістрлни в країнах НАТО теж неможливо, оскільки такі пристрої, за великим рахунком, вчорашній день, і НАТО використовує РЛС побудовані на іншій, більш ********, елементній базі
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10.02.2021 10:28 Відповісти
Это был провокационный пост. Он сам это прекрасно знает.
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10.02.2021 10:50 Відповісти
Нет, не знал. А вот сейчас почитал вики и смотрю, довольно сложная штука. Но в принципе разобрать и скопировать можно.
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10.02.2021 10:59 Відповісти
НАТО використовує РЛС побудовані на іншій, більш ********, елементній базі

Было бы интересно посмотреть на генератор подобной частоты и мощности, сделанный на полупроводниках. Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 7526

На таких высоких частотах и мощностях у полупроводников возникает проблема: чем больше мощность - тем большая нужна площадь p - n перехода полупроводника чтоб её передать. А закрытый p - n фактически является конденсатором. И чем больше площадь перехода - тем больше его ёмкость. На низких частотах - это может не играть роли. А вот на высоких - очень заметно. При достаточной частоте - сигнал будет пролетать через закрытый переход как через конденсатор.

Лампы использовать гораздо проще.
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10.02.2021 11:04 Відповісти
А хто ж це зробив? Коли справа буде по держзраді усіх цих?
Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 3797
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10.02.2021 10:19 Відповісти
Ну да, уникально - приехали "пиджаки", усадили ко.мандиров на бутылки, разоружили полки ПВО, а последние начали жаловаться в ЦукерБук, а потом понеслось - ммммм, срач Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 4366

Короче это было бы смешно даже. я х.з. где такое еще мож*д быть - в Эритрее? Ах оставьте, там бы ком части поставил "спинжаков" лицом к стенке и потом уже бы решал что делать(съесть их самим, или накормить крокодилов))
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10.02.2021 10:24 Відповісти
Потому что у нас нету военного генералитета. Наш генералитет- это гражданские для которых армия до 14 года была способом тихо пилить бюджет и технику на металл и них.я не делать. А гражданские-подвержены партийным склокам. Для "гражданских в погонах" не важно чью армию кормить- если им кинут колбасы то они будут кормить и рашку и ляхов и турков..
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10.02.2021 12:25 Відповісти
ну это вы слишком уже... вот если бы британцы или Канада, тогда - Даааа Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 2887 (мечтают о пентхаузах на Мальдивах, а не на задрыпанных Гаваях))
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10.02.2021 12:51 Відповісти
Хз як зараз вчать військових і що прописано в наказах, але нормальний командир точно не дозволив би ДБР розукомплектовувати бойову техніку яка стоїть на БД. Мало того усі представники ДБР мали бути затримані та узяті під варту з позицією мордою в асфальт.
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10.02.2021 15:17 Відповісти
Та б*же, ясне діло шо так, в крайності - під прицілом(я не знаю хто ви такі) - тримати під воротами, поки до гомчака дзвонить.
А то с*ка, посадили на пляшки ко.мандирів та забрали критичні вузли = ми слідчі, ось вам папір, а небо хай св. Міхандруїл захищає Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 4972
ну такого не буває ніде.
ну йома йо - два полки роззброїли чувачки в піджаках і з папірцями!!!1 Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 5236
Нападай - ніхачу називається.
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10.02.2021 15:27 Відповісти
Та да ідіотизм, не розумію командирів, як можна розукомплектовувати техніку яка знаходиться на БД, хай вони хоч верховними суддями чи прокурорами представляються? Боюсь навіть подумати як такі командири будуть мене захищати, краще вже б сам встав до зброї.
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10.02.2021 17:57 Відповісти
та навіть тут пишуть - любИй солдік за "статутом" совка - не допускає хоч і генерала на пункт бойового чергування, а тут - до ко.мандира підходить...(звук з Маски-шоу) - берлепепеберлепе - і той - іііу - пойнььь(передає документи)
реально, ну як? шоб бл. реально "командири" плакали в Пейсбуці? - Ой прийшли та щось взяли, ой, ми не функціонуємо як завше не функціонували... бл. Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР - Цензор.НЕТ 7214 памагітєєєєєє
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10.02.2021 18:06 Відповісти
Опять дерзкая операция не удалась.
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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10.02.2021 10:34 Відповісти
"Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии"

Что это мне напоминает?
Точно! историю с закупкой комплектующих в Расии по "делу Свинарчуков"!
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10.02.2021 10:36 Відповісти
Именно этом деле в статье и идёт речь.
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10.02.2021 10:51 Відповісти
Оголосити підозру!
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10.02.2021 10:38 Відповісти
99% что какая то коммерческая структура готова была поставить эти клистроны с 1 000% маржой.
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10.02.2021 11:22 Відповісти
З такою маржею ***** сам відвантажить.
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10.02.2021 11:54 Відповісти
Считаю назначение баканова, одного из клоунов 95 балагана, на такую сверхважную должность преступлением, и предательством Зе, и судить надо в первую очередь его, а потом баканова, блокирование каналов мертвечука не является индульгенцией от суда за предательство.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
гбр выполняло задание рашистов, о возможности ,на случай рашистского наступления выведения украинских зрк С-300 из строя
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10.02.2021 12:16 Відповісти
Апсолютно согласен с автором статьи! Крикуны-вышивата орали про торговлю на крови, не понимая что никто нам не продаст эти детали из европы. Тех кто организовал поставку деталей из рашки нужно наградить. Пока мы не закупили Петриот, и не наладили производство своих ракет на кб Луч, нам пока отбиваться больше нечем. А поставки из восточной европы "крикуны про зраду на крови" тоже бы сорвали- так же как и при каждом контракте из Чехии и Польши по бмп и САУ. После этого никто с нами связываться не хочет. Спасибо безмозглым крикунам.
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10.02.2021 12:20 Відповісти
а зеленское управление Украиной - не есть предательство? Откуда ноги растут? От зеленского. Вот там корень всех проблем.
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10.02.2021 12:35 Відповісти
P.S. Зеленский. Вот кто несет прямую ответственность за все. В его руках вся власть. ВСЯ. Но и ВСЯ ответственность.
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10.02.2021 12:37 Відповісти
Все "правоохранительные органы" пронизаны московской агентурой, так же ка и ОП. Из ОП слили информацию об операции вагнеровцев и что? Ровным счетом ничего потому что все прикрывается на самом высоком уровне. Ничем закончится и эта измена.
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10.02.2021 12:42 Відповісти
то есть любые дрг врага могут прийти с поддельными корочками сбу и перед нападением вывести из строя боевую часть...
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10.02.2021 12:44 Відповісти
Согласен,надо добавить и тех кто руководит предателями! Это ИХ ПРЯМАЯ ответственность.
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10.02.2021 14:06 Відповісти
А ви що думали,що там робить ДбР у військових частинах? Їм було поставлено задачу,встановити шляхи доставлення таємного обладеання з Росії. Вони це виконали і "справу закрили". Повірьте, те,що скоєно- це Державний Злочин чистої води. Зеленськийй і його ,самі давайте цим слугам ознаки, провели розвідувально-шпигунську операцію і успішно для РФ.Все тут сказано на рясі цього зампрокурора. Нічого доповнити.
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10.02.2021 16:57 Відповісти
Ордени вже мабуть отчеканені іі піддписані Путіним. Вручення буде мабуть таємним в офісі Зе чи в Генпрокуратурі у Вєнядіктовой. Жахіття,що твориться. Країну здають як малюнок в дитсадку попєтатєльніце.
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10.02.2021 16:59 Відповісти
 
 