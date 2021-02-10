Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР
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Справу про таємні поставки клістронів з Росії військовою розвідкою ГУР МО закрито за відсутністю складу злочину. Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 липня 2020 року керівництво військової контррозвідки СБУ спільно з Хмельницьким управлінням Держбюро розслідувань провели обшуки в бригадах ППО України, і вилучили або сфотографували клістрони - деталі системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300, які перебувають на озброєнні ЗСУ.
Клістрони в Україні не виробляються - їх роблять тільки в Росії. І щоб підтримати в боєготовності старі комплекси наша військова розвідка організувала зухвалу операцію, щоб добути ці пристрої і таємно забезпечити нашу армію.
ВКР СБУ і ДБР чудово про це знали. Знали, але вирішили провести обшуки, і таким чином повністю розкрили канали поставки клістронів. По суті зірвано поставки, поставлено під загрозу життя нашої агентури.
І ось завершено слідство - і з'ясувалося те, що я написав одразу після цієї події, - складу злочину немає.
А отже, склад злочину є в діях військової контррозвідки СБУ і ДБР, які усвідомлено вчинили зраду, прекрасно розуміючи тяжкі наслідки своїх дій.
Просто неймовірний випадок, жодної випадковості тут не було, всю інформацію про закриті поставки надали заздалегідь, ті, хто проводили обшуки у військових частинах, працювали в інтересах Російської Федерації. Будемо встановлювати імена тих, хто має сидіти у в'язниці за розкриття операції з постачання клістронів", - розповів Бутусов.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.
Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.
Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Украина производит сама классные, современные радары. Может пора заменить старье на С-300 на отечественные разработки, а клистроны продать в Гондурас?
На технику и запчасти такого рода существуют прямые запреты реэкспорта в третьи страны.
Так что ни Греция, ни Болгария ни одна другая страна не сможет этого сделать, не попав под санкции.
Путь один - официальные поставки, либо контрабанда.
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
Было бы интересно посмотреть на генератор подобной частоты и мощности, сделанный на полупроводниках.
На таких высоких частотах и мощностях у полупроводников возникает проблема: чем больше мощность - тем большая нужна площадь p - n перехода полупроводника чтоб её передать. А закрытый p - n фактически является конденсатором. И чем больше площадь перехода - тем больше его ёмкость. На низких частотах - это может не играть роли. А вот на высоких - очень заметно. При достаточной частоте - сигнал будет пролетать через закрытый переход как через конденсатор.
Лампы использовать гораздо проще.
Короче это было бы смешно даже. я х.з. где такое еще мож*д быть - в Эритрее? Ах оставьте, там бы ком части поставил "спинжаков" лицом к стенке и потом уже бы решал что делать(съесть их самим, или накормить крокодилов))
А то с*ка, посадили на пляшки ко.мандирів та забрали критичні вузли = ми слідчі, ось вам папір, а небо хай св. Міхандруїл захищає
ну такого не буває ніде.
ну йома йо - два полки роззброїли чувачки в піджаках і з папірцями!!!1
Нападай - ніхачу називається.
реально, ну як? шоб бл. реально "командири" плакали в Пейсбуці? - Ой прийшли та щось взяли, ой, ми не функціонуємо як завше не функціонували... бл. памагітєєєєєє
Что это мне напоминает?
Точно! историю с закупкой комплектующих в Расии по "делу Свинарчуков"!