Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

Найближчими днями на території України очікуються сильні снігопади, хуртовини і сильне похолодання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За прогнозом УкрГідрометцентру, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності – жовтий), у Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, хуртовини, снігові замети, в Одеській, Миколаївській областях утворення снігового покриву; у центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

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На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

Приріст снігу в західних, північних областях 10-20 см, у південних, центральних областях 10-15 см, у східних областях 5-7 см.

12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, 13-14 лютого в Україні значне зниження температури: вночі до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!"- сказано в повідомленні.

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