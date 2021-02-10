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Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

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Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

Найближчими днями на території України очікуються сильні снігопади, хуртовини і сильне похолодання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За прогнозом УкрГідрометцентру, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності – жовтий), у Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, хуртовини, снігові замети, в Одеській, Миколаївській областях утворення снігового покриву; у центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Також читайте: 62 населені пункти у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

Приріст снігу в західних, північних областях 10-20 см, у південних, центральних областях 10-15 см, у східних областях 5-7 см.

12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, 13-14 лютого в Україні значне зниження температури: вночі до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!"- сказано в повідомленні.

Також дивіться: Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні 01

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Топ коментарі
+1
ветер обещают стабильный 9 м\с,порывы до 20...а это как 20-22 градуса мороза
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10.02.2021 10:39
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ветер обещают стабильный 9 м\с,порывы до 20...а это как 20-22 градуса мороза
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10.02.2021 10:39 Відповісти
Если б все так было просто как ты пишешь, то под мааасквой яблоки, виноград, абрикосы и персики собирали. А так не растут они там, потому что -20 это "да нормальная температура"
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10.02.2021 11:03 Відповісти
Ну и инфраструктура в той же Одессе под эту "да нормальную температуру" не приспособлена.
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10.02.2021 11:05 Відповісти
Да ладно, за окном +10 и солнышко.
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10.02.2021 10:23 Відповісти
гарна погода, хоч бруду не видно під снігом, і не воняє.
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10.02.2021 10:41 Відповісти
Теперь кацапам хоть будет чем оправдать то, что в поддержку кремлевского агитпропа не вышел ни один человек Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 966
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10.02.2021 10:57 Відповісти
В моем городе многие годы работала госметеостанция, которую благополучно развалили. Теперь погоду узнают у ворожек и ясновидящих. Прикольно, когда в интернете показывают -9 и ясно, а на улице за окном +5 и идет дождь. Моя квартирная метеостанция намного точнее.
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10.02.2021 10:59 Відповісти
Согласен, есть еще идиоты, неспособные установить нормальное погодное приложение и узнающие погоду у ворожек и ясновидящих.
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10.02.2021 13:38 Відповісти
Эх, в пятницу и в Одессу доберется морозяка.
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10.02.2021 11:01 Відповісти
а как же всемирное потепление?
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10.02.2021 11:14 Відповісти
Оно придёт, надо только верить. Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8182
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10.02.2021 12:10 Відповісти
 
 