Зеленський ставиться спокійно до присутності Разумкова в рейтингах кандидатів у президенти, - радник глави ОП Подоляк
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В Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський не бачить проблеми в тому, що спікер парламенту Дмитро Разумков фігурує поруч із ним у рейтингах потенційних кандидатів у президенти.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Рейтинги – це така річ, з якою дуже часто просто граються: додають одних, щоб підігріти дискусію, або прибирають інших, щоб спровокувати певне невдоволення. Президент ставиться до цього абсолютно спокійно – як до типової боротьби заради боротьби в рамках старої політики (це ж завжди у нас було протягом багатьох років). Хто там отримав у рейтингах відсоток чи два – неважливо (і не просто для президента не важливо, а для суспільства неважливо)", – сказав Подоляк.
За словами Подоляка, у Зеленського немає часу думати про наступні президентські вибори.
Щодо окремої позиції Разумкова з низки питань, то, за словами Подоляка, усі, хто прийшов до влади разом із Володимиром Зеленським, давали суспільству обіцянки, яких мають дотримуватись.
Він також спростував, що між Банковою і Верховною Радою є напруга через окрему позицію Разумкова з низки питань, заявивши, що між ОПУ і ВР зберігається "робоча комунікація", яка, втім, не виключає "гострих дискусій".
За результатами опитування соціологічної групи Центр Разумкова, українці найбільше довіряють спікеру парламенту Дмитру Разумкова, а після нього - президенту Володимиру Зеленському.
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Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука - джерела
Молодой человек, но совковая падла, нейтральное такое .... субстанция якутского маэстро. Зеля, вы бы даже не обращал внимания как это.... Вас захотело "подсидеть".
А если реальный опрос..... = Идите вы все на Путина, раз-два, строем! Ах да, в армии не служили, ну тогда, ножка вперед и вторая тоже - и так воооон туда, на Ростов, там дядя Вротенберг даст на кулачок Путина, то есть леденец "Тузик", очень сладкая канхветка, бонус - пупок оголить, вас туда поц.елуют(или пулю туда пустят) - романтика чо)))
Такого трешу не було при жодному президенті.
В цьому ВАЗеленський дійсно ПЕРШИЙ.
Разумков то, разумков это.
Это будет новый кандидат от слуг-уродов, как я понимаю.
Другой причины для пиара этого человека я не вижу.
Члени УЦР належали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депутатів - 212, Всеукраїнська Рада військових депутатів - 158 (лист), Всеукраїнська Рада робітничих депутатів - 100, представники неукраїнських рад робітничих і солдатських депутатів - 50, Української соціалістичної партії - 20, Російської соціалістичної партії - 40, Єврейської соціалістичної партії - 35, Польської соціалістичної партії - 15, представники від міст і губерній - 84, представники професійних, просвітних, економічних і громадських організацій та інших національних меншин (молдаван, німців, татар, білорусів) - 108.
Так когда, произойдёт смена клоунов?