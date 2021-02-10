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Забродський про форум "Русский Донбасс": "Холодний душ" для тих, хто вважає, що там потрібно організувати вільну економічну зону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Забродський про форум "Русский Донбасс": "Холодний душ" для тих, хто вважає, що там потрібно організувати вільну економічну зону

В Україні є категорія політиків, які вважають, що на Донбасі вже "все закінчилося".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності", учасник війни проти російських окупантів Михайло Забродський.

"А от у Донецьку нещодавно відбувся форум "Русский Донбасс". Ми не часто звертаємо увагу на такі події у цих недореспубліках. Але там вкотре пролунало: "Мы будем русским государством". Йдеться про включення до Російської Федерації як якесь національне утворення. Ось і "холодний душ" для тих, хто вважає, що треба якомога швидше провести там вибори та організувати вільну економічну зону, щоб відбудувати наш чудовий Донбас. Цей форум – чіткий для нас сигнал про те, що наміри у них залишаються незмінними. І в таких умовах говорити про вибори якось зовсім недалекоглядно", - наголосив парламентар.

Крім того, Забродський заявив, що в разі зміни влади в РФ на кардинальні зміни в питаннях війни на Донбасі та окупації Криму чекати не варто.

"Якщо говорити про так званих лідерів опозиції, яких там затримують і відправляють у колонію, то є неоднозначна інформація, що очікує нашу країну. Бо попри протистояння із Володимиром Путіним, Навальний робив чимало неоднозначних заяв стосовно Криму, та й України в цілому. Тому я б не пов’язував напряму зміну влади із кардинальним проривом у питаннях війни на Донбасі та анексії Криму. Все, що можна, ми маємо зробити самі", - підсумував нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Забродським читайте тут.

Нагадаємо, раніше пропагандистка, головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.

Також читайте: Правду про справу "вагнерівців" дізнаємося, коли зміниться влада, - Забродський

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Топ коментарі
+19
Адекватный люди и так это понимают, а ватнорылые 73% и после форума "Русский Домбас" ничего не поймут
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10.02.2021 10:50
+14
Что там действительно нужно организовать, так это фильтрационные лагеря.
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10.02.2021 10:53
+3
Все зависит от власти, а власть в Донбассе российская. Может кто-то ждал, что они Украину будут прославлять? К чему все это? То ли вы себя хотите обмануть, то ли других, то ли извилин не хватает.
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10.02.2021 10:57
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Адекватный люди и так это понимают, а ватнорылые 73% и после форума "Русский Домбас" ничего не поймут
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10.02.2021 10:50 Відповісти
А я вот понимаю, что там и так свободная от экономики зона, а так же и от здравого смысла и от условия для жизни ... Получается, что я не адекватный?
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10.02.2021 11:01 Відповісти
Что там действительно нужно организовать, так это фильтрационные лагеря.
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10.02.2021 10:53 Відповісти
Все зависит от власти, а власть в Донбассе российская. Может кто-то ждал, что они Украину будут прославлять? К чему все это? То ли вы себя хотите обмануть, то ли других, то ли извилин не хватает.
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10.02.2021 10:57 Відповісти
К сожалению, о выборах как панацее говорят (и подписывают!!!) все политические силы
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10.02.2021 11:07 Відповісти
так точно, пане генерал-лейтенант!
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10.02.2021 11:19 Відповісти
Все начиналося с Донбасса,
С их президента п...раса.
Как с п...расом не свезло,
Они покликали х.йло.
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10.02.2021 11:25 Відповісти
Если честно то украинцам уже давно НАСРАТЬ на Донбасс....Он нафиг нам не нужен...Кто-то с олигархов еще хочет вернуть свои заводы, а зачем Донбасс украицам? Ну разве что из-за Добасс арены....больше там ничего стоящего нету....Люди ущербны...дети заражены пропагандой...Паспорта у них российские ,деньги тоже...Это уже не УКРАИНА...А мы не ОРДА чтоб воевать за территории....Нужно строить сильную экономику и они сами вернуться.....
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10.02.2021 11:49 Відповісти
Для кого холодный душ, для медведчука? Помещение ВР это какая-то аномальная зона, при попадании туда, все начинают нести бред...
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10.02.2021 12:09 Відповісти
При Порохе ватные твари из ЗАЖОПу сидели тихо как при диарее и чихнуть боялись.
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10.02.2021 12:56 Відповісти
Закрыть наглухо этот ватный"геморой",пусть процветают в своём ОРДЛО локально и нечего их содержать за бандеровский бюджет,пусть с пожитками этих зверьков-ПутинВведиВойска кацапня забирает себе и кормит со своего бюджета.
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10.02.2021 12:55 Відповісти
Согласен с тем что тех ватноголовых ни чем нельзя переубедить.Их агрессивный шовинизм порой зашкаливает,они ради своего (величия) готовы грабить,убивать,разрушать,насиловать ну и так далее и все это у них в крови.
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10.02.2021 15:02 Відповісти
Вот почему этого дядьку в опрос о доверии-недоверии не включить? Или Кривоноса? Понятно, что сначала рейтинг будет низким. Но главное, чтобы эти имена были на слуху. А знаю, почему - потому что под них опрос никто не заказывал. А вот под Разумкова заказали.
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10.02.2021 16:11 Відповісти
 
 