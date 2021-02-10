Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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49% мешканців України підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. При цьому 41% респондентів виступають проти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з даними дослідження, 78% опитаних мешканців України знають про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знають.
При цьому 49% підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 41% - не підтримують. З моменту запровадження санкцій рівень підтримки цього рішення зріс із 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилася із 47 до 41%.
Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вище (57%), а кількість критиків менше (37%).
При цьому, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% - скоріше підтримують). Натомість у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% - однозначно підтримують, 18% - скоріше підтримують).
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
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Пiдлога не чытач - Пiдлога "поТдерживает"
49% жителей Украины поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.
КЛОУНАДА У ЗЕНІТІ - ПО ПЕРШЕ НАВРЯД ЧИ 41 % проти закриття цих московських помоєк в Україні, а по друге - ТБ КАНАЛИ МЕРТЕВЕЧУКА ЗАКРИТІ ПО НАКАЗУ САМОГО КРЕМЛЯ (який мабуть і фінансував ці Тб помойки), БО ВОНИ ПЕРЕФОРМАТОВУЮТЬ КАНАЛИ ВПЛИВУ НА УКРАЇНУ ПІД НАВАЛЬНОГО І ІНЩІ ПОДІЇ
зовсім ********,кацап?
..Освежим память..
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
Респект и уважуха.
Серьезный звоночек!
У-род
Т-иран
У-род
Н-егодяй
"АЛЕ" - вбиває , як на мою скромну думку , взагалом сенс будь якого опитування . Будь яке опитування тільки зкривлює , профанує ту катастрофічну халепу в якій Україна перебуває йще з 2014 ... коли ***** поперлося тут захищати "рюзкаязичних" ....
"АЛЕ" - перекреслює навіть необхідність щось питати у народа . Бо якщо 42% йще незрозуміло, що 3 канали ті виключно пропогандонські помийки й це після 3 років нон-стоп про те як Україна не виконує Мінськ , а ***** дуже прагне допомогти браттям в "громодянському конфлікті" . Якщо за 3 рокі ці 42% йще потребують якісь додаткові "докази" , то я би назло тим 42% тупо закрив увесь дискус й зпирався виключно на думку експертів по беспеці й контрозвідці . А народу кожного дня нагадував по 50 разів на добу що в країні не венеційський карнавал відбувається , а йде війна з лютим ворогом , який вбива й калічить . На інші складності у цих 42% мабуть інтеллекту не вистача ... Ну припустимо не 42% , різниця меж 42% - 15% = 27% які готові підтримати але їм потрібно усе розжувати й золотому блюдечку піднести до рота , мовляв тобі , падло , требо танкі московської орди під вікна в якості доказів ?!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".
Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".
"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.
"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.
Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.
"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.
І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.
"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.
Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" Олександр Турчинов назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.
"Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым."
(см. сообщение от 04.01.2021) 07.02.2021
занималась исключительно каналами Петра,Прямой,Еспрессо и 5 канал,а тут такой резкий разворот с перспективой поднятььрейтинг и даде Байдену подлизнуть,гнида мерзкая-квартальная.