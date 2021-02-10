Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

49% мешканців України підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. При цьому 41% респондентів виступають проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, 78% опитаних мешканців України знають про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знають.

При цьому 49% підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 41% - не підтримують. З моменту запровадження санкцій рівень підтримки цього рішення зріс із 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилася із 47 до 41%.

Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вище (57%), а кількість критиків менше (37%).

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При цьому, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% - скоріше підтримують). Натомість у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% - однозначно підтримують, 18% - скоріше підтримують).







Інфографіка: Рейтинг

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.