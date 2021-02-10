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Новини Політика України
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ВР (7407) контррозвідка (342) СБУ (4936) Завітневич (33)

"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни

Ухваленим Верховною Радою в першому читанні законопроєктом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності. Серед іншого контррозвідка може отримати можливість блокувати інформаційні ресурси.

Розробник законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що це може стати ефективним засобом у боротьбі із гібридною агресією РФ. При цьому він визнає, що частина норм документа написані досить розмито і теоретично можуть бути використані для зловживань з боку силовиків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У медалі є дві сторони. Так, з одного боку можливо це і зловживання, а з іншого – у нас багато випадків прояву гібридної інформаційної війни з боку країни-агресора, на які правоохоронці не можуть реагувати моментально", – вважає він.

Нардеп наводить як приклад роботу низки телеграм-каналів, які, на його думку, використовуються для інформаційного впливу на українців в інтересах Росії. Завітневич впевнений, що держава повинна мати можливість реагувати на це адекватно і швидко.

Також читайте: Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначимо, законопроєкт №3196-д пропонує надати контррозвідникам право без санкції суду входити на підприємства і домоволодіння, опитувати людей і навіть блокувати інформаційні ресурси. Також, отримавши інформацію від СБУ, Центральна виборча комісія зобов'язана буде знімати з виборів кандидатів у депутати та політичні партії.

Для цього необхідно тільки, щоб силовики визнали кандидата причетним до "сепаратистської або розвідувально-підривної діяльності".

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Топ коментарі
+7
недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
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10.02.2021 11:09
+6
Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
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10.02.2021 11:30
+5
Коротышка Зе входит во вкус.

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
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10.02.2021 11:09
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Шо говорить, когда в стране гибридный президент и гибридный парламент...
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10.02.2021 11:03 Відповісти
Коротышка Зе входит во вкус.

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
показати весь коментар
10.02.2021 11:09 Відповісти
недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
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10.02.2021 11:09 Відповісти
Если бы обратились по форме-получили бы скидку. "Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни - Цензор.НЕТ 1405
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10.02.2021 11:15 Відповісти
А шо ж ты хотел получить в ответ. Ты пожаловался на фальшивомонетчиков продавцу фальшивых денег. )))
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10.02.2021 11:36 Відповісти
Всего 7 лет хватило что бы понять очевидные вещи.
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10.02.2021 11:11 Відповісти
Благими намерениями выстелен путь в ад так что рассказывайте свое жедание дальше по тотальному контролю
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10.02.2021 11:13 Відповісти
ну конечно , как прикрыть свою "героическую" "титаническую" "работу" по обеспечению безопасности страны ??? а ни как - рот всем закрыть и продолжать на карман трудиться
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10.02.2021 11:14 Відповісти
Чем больше у СБУшников феодальных войн, тем больше их уважают "Слуги народа".
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10.02.2021 11:19 Відповісти
СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. / Многоходовка Коломойского : показать ОПЗЖ кто в доме хозяин и задавить порохоботов жить Коломойскому мешающих. / Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского .27.08.19
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10.02.2021 11:28 Відповісти
Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
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10.02.2021 11:30 Відповісти
Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.,врагов украинской государственности немерено .Так сколько же этих врагов украинской государственности , это ведомство привлекло к ответственности и они понесли наказание
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10.02.2021 12:08 Відповісти
Хотят что бы боялись регистрировать и хостить сайты в Украине!
Домен в банановой республике и хостинг в Новой Зеландии - и без решения суда ...
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10.02.2021 12:59 Відповісти
Думаю що, цей дурень просто вирішив хайпануть на гребні популярності аби потім не говорили що, він ніфіга не робив в Раді.
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10.02.2021 15:02 Відповісти
Питання в тому, а хто довіряє самому СБУ аби дати їм необмежені права? Ото ж.
Має бути закон про колаборацію, а не безмежені повноваження окремому органу. І тоді вже чи СБУ, чи МВД мають притягувати ворожих пропагандистів згідно закону через рішення суду. Навіть, якщо вводиться воєнний стан то, закон і суд ніхто не відміняє.
Подібні ініціативи ведуть до звинувачення української влади до нехтування існуючими міжнародними законами, які імплементовані Україною та порушення Конституції України.
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10.02.2021 14:54 Відповісти
Подивилися на оцього депутата Завітнєвича і запам'ятали. Дурнів потрібно знати в обличчя.
Я навіть уяви не маю хто з депутатів проголосує за такий закон. Отже, це чисто популіький висер нездари заради рейтингу.
"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни - Цензор.НЕТ 3265
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10.02.2021 15:01 Відповісти
 
 