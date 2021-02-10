"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ухваленим Верховною Радою в першому читанні законопроєктом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності. Серед іншого контррозвідка може отримати можливість блокувати інформаційні ресурси.
Розробник законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що це може стати ефективним засобом у боротьбі із гібридною агресією РФ. При цьому він визнає, що частина норм документа написані досить розмито і теоретично можуть бути використані для зловживань з боку силовиків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У медалі є дві сторони. Так, з одного боку можливо це і зловживання, а з іншого – у нас багато випадків прояву гібридної інформаційної війни з боку країни-агресора, на які правоохоронці не можуть реагувати моментально", – вважає він.
Нардеп наводить як приклад роботу низки телеграм-каналів, які, на його думку, використовуються для інформаційного впливу на українців в інтересах Росії. Завітневич впевнений, що держава повинна мати можливість реагувати на це адекватно і швидко.
Зазначимо, законопроєкт №3196-д пропонує надати контррозвідникам право без санкції суду входити на підприємства і домоволодіння, опитувати людей і навіть блокувати інформаційні ресурси. Також, отримавши інформацію від СБУ, Центральна виборча комісія зобов'язана буде знімати з виборів кандидатів у депутати та політичні партії.
Для цього необхідно тільки, щоб силовики визнали кандидата причетним до "сепаратистської або розвідувально-підривної діяльності".
Будь ласка, зачекайте...
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
Домен в банановой республике и хостинг в Новой Зеландии - и без решения суда ...
Має бути закон про колаборацію, а не безмежені повноваження окремому органу. І тоді вже чи СБУ, чи МВД мають притягувати ворожих пропагандистів згідно закону через рішення суду. Навіть, якщо вводиться воєнний стан то, закон і суд ніхто не відміняє.
Подібні ініціативи ведуть до звинувачення української влади до нехтування існуючими міжнародними законами, які імплементовані Україною та порушення Конституції України.
Я навіть уяви не маю хто з депутатів проголосує за такий закон. Отже, це чисто популіький висер нездари заради рейтингу.