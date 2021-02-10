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Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На аудіозапису міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість участі двох або трьох "шпигунів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News, уряд і органи безпеки Канади вивчають аудіозапис, на якому людина, розпізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

На записі чутно, як Мохаммад Джавад Заріф мовою фарсі каже, що є причини, з яких правда про загибель рейсу PS752, можливо, ніколи не буде розкрита, і що існує "тисяча можливостей" для пояснення збиття літака, включаючи навмисний напад за участю двох або трьох "шпигунів" - сценарій, за його словами "зовсім малоймовірний".

Колишній прокурор ООН назвав запис "дуже значущим" новим доказом.

Міністр закордонних справ Ірану також припускає, що уряд Ірану не зацікавлений публічно розкривати причини трагедії.

Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним 01

"Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, - то відкриють деякі двері в систему оборони країни, а це проти національних інтересів".

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив у небі над Тегераном рейс 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" двома ракетами класу "земля-повітря", в результаті чого загинули всі 176 осіб на борту, в тому числі 138 осіб, пов'язаних з Канадою. Запис приватної бесіди, яка відбулася після знищення рейсу PS752 було перекладено з фарсі англійською трьома людьми, щоб вловити нюанси мови. Деталі розмови і особи інших учасників не розголошуються публічно через побоювання за безпеку людей. CBC не розкриває також джерело запису, щоб захистити його.

Також читайте: Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про рейс PS752, сказав, що уряду відомо про записи. За його словами, канадська група судової експертизи й оцінки отримала копію в листопаді. Ральф Гудейл сказав, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може поставити під загрозу життя людей. На цей момент Канадська служба безпеки і розвідки і Служба безпеки зв'язку оцінюють достовірність запису.

Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним 02

Протягом минулого року Заріф підтримував офіційну заяву Іранського уряду про те, що в катастрофі винна людська помилка. Незабаром після авіакатастрофи Заріф сказав, що з боку військових було "сміливістю" взяти на себе відповідальність, але додав, що військові тримали його і президента в невіданні кілька днів. Спочатку Іран заперечував свою причетність до знищення літака. Через три дні після аварії і перед обличчям існуючих доказів із супутників, президент Ірану Хасан Рухані визнав, що його військові "ненавмисно" збили літак. Він звинуватив у цьому людську помилку, заявивши, що військові прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку. Колишній міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань заявив, що не вірить, що причиною загибелі літака є людська помилка.

Також читайте: Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань

На запису на фарсі, розглянутому CBC News, чутно, як людина, ідентифікована як Заріф, припускає, що збиття було випадковим, але пізніше заявляє, що, можливо, "розвідники" навмисно збили літак. "Це зробили б двоє, троє осіб. І це зовсім не малоймовірно. Вони могли бути розвідниками. Є тисяча можливостей. Може, це дійсно через війну, і це був радар". Далі він каже, що "ці речі не будуть легко розкриті" Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) або вищими посадовими особами в уряді. КВІР - це елітне крило збройних сил країни, яким керує аятола Алі Хаменеї, верховний лідер країни і головнокомандувач. КВІР визнаний терористичною організацією в США, Бахрейні та Саудівській Аравії. На записі людина, якого звуть Заріф, вказує на Росію як на приклад країни, яка була звинувачена в причетності до збитого літака (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 році), але ніколи не зізналася в цьому.

Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним 03

Крім того, під час запису ця людина неодноразово посилалася на компенсацію як на засіб вирішення "проблеми" і каже, що Іран хоче виплатити компенсацію сім'ям жертв, щоб інші країни не перетворили катастрофу на "міжнародний злочин". Міністр закордонних справ каже, що не вірить, що людська помилка була причиною загибелі рейсу PS752.

Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним 04

Незважаючи на міжнародні зобов'язання, згідно з якими "чорні скриньки" повинні бути проаналізовані "без зволікання", Іран не просувався вперед у цьому процесі шість місяців після аварії. В офіційному звіті Гудейл про рейс PS752, випущеному в грудні, говориться, що Канада досі не побачила "повного розкриття ... всіх відповідних доказів". Іран запропонував компенсацію в розмірі 150 000 доларів для кожної сім'ї жертв, але Канада відхилила цю пропозицію. Гудейл сказав, що Іран не має права пропонувати компенсацію сім'ям жертв в односторонньому порядку.

Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним 05

Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що Україна вперше чує про цей запис. Він сказав, що хоче, щоб Україна уважно вивчила цю інформацію. "Я думаю, це ще одна причина для нас не приймати нічого меншого, ніж правда", - сказав Шевченко. "Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити правду, приховану за державною таємницею. Ми хочемо розібратися в цьому". На питання, чи вважає він, що збиття літака було умисним, Шевченко не виключив цього. "На даному етапі ми не можемо виключати ніяких можливостей", - сказав він. "Я думаю, що ми все ще далекі від чіткої картини того, що сталося ... Нам явно не вистачає довіри в нашому спілкуванні з Іраном. Я думаю, у нас є відчуття, що Іран ділиться якомога меншою кількістю інформації".

Шевченко також сказав, що Україна запропонувала Канаді кілька способів, якими дві країни можуть на законних підставах обмінюватися інформацією і доказами про рейс PS752, але вони ще не визначилися з механізмом. Він позначив, що цей запис показує, що двом країнам необхідно встановити "юридично бездоганний канал" спілкування.

Україна отримала остаточний звіт Ірану про розслідування, проведене щодо безпеки польотів, і повинна до кінця місяця представити свої відгуки. Поки неясно, коли Іран опублікує звіт публічно. "Я думаю, ми всі повинні розуміти, що цей звіт може підтвердити, що літак був уражений ракетою, але він не скаже нам, хто натиснув кнопку", - підсумував Шевченко.

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Топ коментарі
+36
Скільки можна жувати цю жуйку? Без лаптєй там не обійшлося.
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10.02.2021 11:30
+27
_И чего это я такой неудивлённый?! Сразу был практически уверен что сбитый именно во время встречи зеленского с путлеровцами в Омане летак - это не случайность. Возможно быть это была такая демонстрация возможностей, психическая атака. Смотри, мол, что сейчас будет - и в прямом эфире показали ему как ракетой/ракетами лайнер убивают...
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10.02.2021 11:38
+24
лазутчики-свинособаки, 100%
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10.02.2021 11:29
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лазутчики-свинособаки, 100%
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10.02.2021 11:29 Відповісти
Скільки можна жувати цю жуйку? Без лаптєй там не обійшлося.
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10.02.2021 11:30 Відповісти
Можливо і без ,,лаптей,,.Мене цікавить одне питання на яке ніхто не може надати відповідівь.Що перевозив цей літак крім пасажирів?Чому при загруженості літака пасажирами на 40% цого затримали на 45 хвилин із-за перегрузу?Як що іранці помилилися то чій літак мав взлітати в цей час та чому він їм був потрібен.
Запитань море але на них ніяк та ніхто не хоче відповідати.
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10.02.2021 11:37 Відповісти
Затримка була по іншій причині (перевантаження- лише офіційна причина затримки). Після атаки Ірану на базу США очікувався удар у відповідь, а для цього контролювалось небо.
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10.02.2021 12:00 Відповісти
Але ж в той час як цей літак затримали, інші сідали і злітали.
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10.02.2021 21:29 Відповісти
Є хронологія польотів інших літаків у той відрізок часу?
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10.02.2021 21:51 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/8/7104874/

Так, дійсно і сідали, і злітали. Проте це не наблизить нас до правди.
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10.02.2021 21:58 Відповісти
а ти прочитав статтю всю цілком?
це відвертий саботаж розслідування і злочинне замовчування фактів з боку іранської сторони!!!
вони прямо заявляють "правди ніхто ніколи не дізнається"
і ВСЕ
які ще можуть бути запитання... чавити їх санкціями без усіляких реверансів, доки не здадуть цапню!!!
звідки в тебе інфа про "перегруз"? кинь посилання
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10.02.2021 22:16 Відповісти
Мабуть Ви не уважно слідкуєте за цією подією.В світі є тільки 5 країн які мають обладнання для читання ,,чорних скриньок,, із таких літаків.Як що не помиляюсь Герианія,Великобританія,Франція,Канада та США.Але МАУ,наголошу МАУ а не Україна,відмовились від єкспертизи скриньок в цих країнах.Хоче покарати Іран руками України та міжнародних організацій але таким чином скриваючи що перевозив літак.
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12.02.2021 08:37 Відповісти
чудище, МАУ не відмовлялось від жодних експертиз, більше того, компанія не може ані погоджуватись, ані відмовлятись від проведення експертизи... всі країни, причетні до події (окрім самих винуватців) вимагали з самого початку передати скриньки на розшифровку!!! читай правила ІКАО, ватяне...
а я розкажу як було насправді: троє кацапських спеців-радників покопирсалися в електроніці ЗРК парашинського ж виробництва... мета - тиск на зелоха, який якраз теревенив з кацами в Омані, і відведення можливого авіаудару американців по Тегерану...
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12.02.2021 12:16 Відповісти
Vadim Slivkanich знаєш цей акк?
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10.02.2021 22:17 Відповісти
Я українець,і нік у мене на українсьій та під нашим Прапором.
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11.02.2021 06:04 Відповісти
чіто?.. жодним чином не спалився Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4800
Владімір, що ти чешеш? я тебе запитував про інше, свинопсяра ти мудакувата Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4800
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11.02.2021 09:22 Відповісти
Еще год назад писали, что в самолете драпал из Ирана ихний опозиционер, а может и чей-то шпион, поэтому самолет и сбили.
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10.02.2021 11:32 Відповісти
Емммм... Літак стояв на летовищі. Чому не заарештувати його на землі?
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Без России там не обошлось 100% И сколько мир это терпит и почему - непонятно!!!
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10.02.2021 11:33 Відповісти
именно, тот, кто знал тогда кто и что - тот знает и сейчас, но сейчас удивляет, почему с ним цацкаются, реально непонятно
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06.01.2022 17:58 Відповісти
Неужели после нападения на Украину в мире никто до сих пор не усвоил что убиства гражданских, с их молчаливого согласия, это главный инструмент международной политики?
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10.02.2021 11:37 Відповісти
_И чего это я такой неудивлённый?! Сразу был практически уверен что сбитый именно во время встречи зеленского с путлеровцами в Омане летак - это не случайность. Возможно быть это была такая демонстрация возможностей, психическая атака. Смотри, мол, что сейчас будет - и в прямом эфире показали ему как ракетой/ракетами лайнер убивают...
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10.02.2021 11:38 Відповісти
Оманский очень трусливый и то,что его придавили в Омане, каким то компроматом, имеет силу.После прилета в Украину оно несколько месяцев не могло правдоподобно обьяснить причину задержки в Омане и смысл поездки. Бред несли все,включая и оманского.
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10.02.2021 12:00 Відповісти
думаю так само. И на мертвечука он потом перестал наезжать и богдана сменил на дерьмака.
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10.02.2021 18:16 Відповісти
Бредовая версия. В таком случае сбивали бы другой украинский самолет которые летают по этому коридору, а не на 90% иранцев на борту. Здесь замешаны какие-то внутренние интересы Ирана и не все там просто в отношениях между гражданскими и военными. На борту мог быть кто-то важный которого гражданские выпустили, а военные решили его ликвидировать. Только в этом случае находит объяснение что они не пожалели своих же граждан.
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10.02.2021 12:03 Відповісти
Такой шикарный козырь на переговорах. Ваще они любители агрессивных переговоров.

То шо сбивали намеренно то энто полюбэ!
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10.02.2021 18:27 Відповісти
путин показал зеленскому что легко может сбить пассажирский самолет чтобы его запугать. Есть такая версия.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Лєтак, дєвчята, - що москальщина? Якщо пишеш на свинособачому "йазикє", то є слово "самальот", якщо ти не знав
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Буду писать как сам хочу. Уж извините.Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4895
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10.02.2021 12:51 Відповісти
Як ще світ не зрозумів що ерефія це террорисст #1 в світі?! Кремль спонсор, організатор терактів, заворушень по всьому світу. Знищіть джерело терору, нестабільності і в світі стане жити легше.
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10.02.2021 12:04 Відповісти
Пентагон в срочном порядке перебрасывает в Европу новейшие системы вооружений и техники которая никогда не была в Европе...,также перебрасываются новейшие подлодки кторые были еще пару лет назад секретными...
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10.02.2021 12:05 Відповісти
Винищувачі будуть літати, підводні човни плавати, "спостерігати", а військово-політичне керівництво НАТО буде висловлювати занепокоєння "черговим загостренням ситуації на Сході України", в тисячний раз згадувати Мінські договорняки, скрушно похитувати головою і прицмокувати язиком на офіційних брюссельських обідах. Тому особливого приводу для щенячої радості в цих іграх з передислокацією чужої, не української техніки, не бачу.
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Иран - такое же террористическое недогосударство как и кацапстан (москальщина/параша). И методы ведения внутренней и внешней политики у этих стран одинаковые - терракты и убийства.

Версия о том, что к данному терракту были причастны моксели(кацапы) является одной из наиболее реальных.
С Ираном нужно разговаривать также как и с кацапами - с позиции силы и пригрозить мразям переквалифицировать это в терракт, если они немедленно не начнут всецело сотрудничать с нами в этом вопросе и не передадут все материалы и результаты эксепртиз.
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10.02.2021 12:06 Відповісти
Бред собачий
Чурки наверное под наркотиками.
На видяхе хорошо видно, что ракет біло две.
Вторая,контрольная, тоже случайная.
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10.02.2021 12:10 Відповісти
Новейшая версия американского истребителя F-15EX появилась в небе Европы...капздец РАБссииСекретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ - Цензор.НЕТ 3558
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10.02.2021 12:11 Відповісти
Да наплевать всем! Ну сбили и сбили. Плюнуть и забыть. Вон голандский самолет грохнули и что? Скоро десятилетие разборок будем отмечать. Все уже и забыли кто, кого и зачем сбил.
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10.02.2021 12:12 Відповісти
Что голландский, когда рашисты напали на ЕС и НАТо и убили польскую верхушку.
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10.02.2021 12:34 Відповісти
А ти не сци.
Західне правосуддя довго запрягає, але коли розгониться - то не зупиниш. Не випадково пуйло ще влітку протягнув через "рехверендум" зміни до конституції про пріорітет місцевого права над міжнародним - знає, чим для нього Гаага закінчиться.
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10.02.2021 23:25 Відповісти
Я вижу как по Украине за 6 лет разогнались.. не остановить..
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11.02.2021 09:52 Відповісти
Куди розігналися? Кого не зупинити?
Вам, тролям кремлівським, аби якусь хєрню висерити.
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12.02.2021 13:54 Відповісти
Нууу.....так идите дальше. Это указывает на то,что к средствам ПВО Ирана был удаленный доступ, и это вполне мог быть разработчик этих средств. Т.е. ...Р О С С И Я! Более того, самому Ирану очевидно невыгодно об этом говорить....ценою жизни собственного народа!!!....им просто проще заплатить.
Молчание говорит о соучастии в преступлении. Из этого следует делать вывод самим иранцам, которых подставили как лохов. Они это знают, понимают, и....все равно соглашаются.
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10.02.2021 12:34 Відповісти
Зеленоблазневим виродкам після позорного зриву спецоперації з "вагнерівцями" в результаті витоку прямо у кабінеті Президента, ніхто з нормальних країн не довірить секретну інфу. Бо це все одно, що передавати прізвища напряму в кремль.
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10.02.2021 12:36 Відповісти
Ага, ещё и трепались, что у самолёта были бракованные двигателя ...
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10.02.2021 12:41 Відповісти
Мусліми можуть триндіти що завгодно, заявивши, що в турбіну потрапив пролітаючий над Іраном пінгвін. Ясно, що винні затягують час з метою знищення доказів і людей, що зможуть давати свідчення. Або чекають сприятливого геополітичного моменту, щоб вийти із ситуації з мінімальними фінансовими втратами.
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10.02.2021 12:51 Відповісти
Самолёт был сбит НАМЕРЕННО
Лицо давшее команду на поражение цели
Знало что цель пассажир, иначе не могло быть,
Иранские аятолы свиньи
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10.02.2021 12:40 Відповісти
Не иранские а роssийские аятоллы свиньи. Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 9270
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10.02.2021 15:07 Відповісти
Не могло быть а 101% намеренно. Ракета не пуля, куда стреляешь, туда и летит.
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10.02.2021 12:48 Відповісти
..с самолётам всё не так однозначно.. - у экспердов и самих Зели-Аваковых ещё не допросили по этому поводу белора(у)ссового террориста Антоненка..................
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Это было ясно с самого начала. А соплежуйство еще никого до добра не довело.
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10.02.2021 12:50 Відповісти
В Департаменте юстиции США сообщили, что компания Boeing согласилась выплатить возмещение авиаперевозчикам и компенсации семьям погибших в результате катастрофы самолетов модели 737 МАХ.
Источник: заявление Департамента юстиции США
Детали: После выплат дело закроют. Компания выплатит более $2,5 млрд - штраф в размере $243,6 млн, компенсации перевозчикам Boeing 737 MAX $1,77 млрд, а еще $500 млн пойдут в фонд для жертв авиакатастроф с участием этих моделей самолета.
Из этого фонда компенсации получат родственники 346 пассажиров, погибших в катастрофах рейсов Lion Air Flight 610 и Ethiopian Airlines Flight 302.
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10.02.2021 13:44 Відповісти
500 млн на 346 пассажиров, и адвокаті. По миллиону долларов минимум. Какие 150 тысяч, шлите их нах.
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10.02.2021 13:45 Відповісти
Невже Канада до цих пір не визначила особи, яку іранці за будь-що не могли випустити у вільний світ. Іран до цього двічі обпікся на перебіжчиках, які винесли значні секрети по їх ядерній програмі. Один секрет допоміг Х державі зламати програму управління центрифугами, а це мільярдні збитки. Тепер можна виплатити компенсацію і в 300000$
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Вряд чи таку особу випустили б з аеропорту Тегерану. Звичайно його б вивозили автомобілем чи автобусом по гарно підробленим документам в третю країну, а вже з відти літаком. Якщо вже дуже важлива особа то, канадці самі чи за допомоги союзників могли б вивезти автомобілем в безпечну зону поблизу кордону і забрали гелікоптером контингенту в Іраку чи Афганістані.
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10.02.2021 14:24 Відповісти
Эти черножопые никогда не скажут правды! Если ещё в этом замешан Пуйло!!
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Короче, у нього є підозра що, то інструктори з кацапстану свідомо довбонули по українському літаку.
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10.02.2021 14:15 Відповісти
Вопроса преднамеренно - не преднамеренно не может существовать в принципе. Самолет был сбит двумя ракетами! После первой ракеты самолет развернулся и пошел в сторону аэродрома для экстренной посадки но его добили в хвост и это не оспоримый факт.
Нет ну можно дискутировать конечно - вот человек умер от двух выстрелов в голову это было самоубийство или возможно неосторожность в обращении с оружием.
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10.02.2021 14:29 Відповісти
Да что хотели сбить - то однозначно.

Вопрос в том - что хотели сбить? Американский самолёт какой прилетел бомбить (тогда они СИЛЬНО ошиблись), или конкретно Украинский гражданский самолёт (что полностью меняет суть дела)?

Мотив сбивать гражданский - с трудом просматривается.

Если же ошиблись - тогда остаётся только соболезновать Украине. Это же надо было так сложиться: США именно тогда захотелось убить в Ираке Сулемайни. Ирану захотелось наказать за это США и они обстреляли их базу, и ожидая ответного удара по ошибке сбили именно этот самолёт а не какой то другой. Какое отношение Украина имеет к тому Сулемайни, какое она отношение имеет к вражде Ирана и США?! Тем не менее прилетело именно ей. Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 2995
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10.02.2021 15:17 Відповісти
Просто выиграли время, принеся в жертву этот рейс. Там кто угодно мог быть. Но выбрали самолет "страны третьего мира" с пассажирами иранцами, чтобы минимизировать последствия. Пока разбирались, что произошло, США замешкались и пыл поугас. Они просто создали прецедент, при котором США не могли атаковать их, чтобы тоже не оказаться под подозрением, что это они сбили.
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10.02.2021 15:39 Відповісти
"Они просто создали прецедент, при котором США не могли атаковать их, чтобы тоже не оказаться под подозрением, что это они сбили." - Хорошо думать умеете. Такое действительно может быть, а я сам не придумал такую версию.
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10.02.2021 15:52 Відповісти
Ой вот только не нужно здесь муде к бороде прикладывать. Не отличить гражданский самолет от военного это очень очень нужно было постараться или быть просто в усмерть раненным в голову. Аэропорт просто с огромным трафиком взлета - посадок, но именно Украинский борт вызвал подозрение и представлял угрозу. Ошибиться можно один раз но добивать борт который развернулся и пошел на посадку это бл-ть что? Это не ошибка это целенаправленный акт агрессии.
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10.02.2021 18:04 Відповісти
Тайна у Ирана одна.... відмазати московського та свого Упиря від чергового міжнародного тероризму,де вони зараз вийшли на перші ролі. Дві ракетм, тільки літак почав підніматись по вильоту, догнали і взад поцілили- це ж треба так американців не любити,щоб навіть їхні Боїнги гамселить по всьому світу разом з невинними пасажирами. А тепер "дурного Ваню" клеяти усім на очі. Тварі!.
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10.02.2021 14:58 Відповісти
Иран -подстилка кацапская. Аллаху Киш мыш!
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10.02.2021 15:01 Відповісти
Воздушное судно было сбито российскими инструкторами - как демонстрация Зе в Омане возможностей кремля. Зе прилетел оттуда никакой, как Янык после Адлера. Фсб взорвало самолет с элитой Польши. Весь цивилизованный мир об этом знает и к сожалению молчит.
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10.02.2021 15:19 Відповісти
Да это и так понятно. Там как раз возникла напряженность в отношениях с США, чуть было не дошло до серьезного конфликта, уже ждали чуть ли не бомбардировок. Вот Иран и сбил самолет, создав ситуацию, при которой США не станут стрелять, пока не разберутся, в чем дело. Пока суть да дело, воинственный запал у Трампа поугас и все затихло. А в самолете в основном были пассажиры иранского происхождения, сам самолет из страны, которая за себя постоять не может. Вообщем, вариант непростой, но вполне приемлемый для Ирана, чтобы выйти из конфликта с США или отстрочить его.
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10.02.2021 15:26 Відповісти
Вот Иран и сбил самолет, создав ситуацию, при которой США не станут стрелять, пока не разберутся, в чем дело.

...а если бы США на следующий день обьявили бы Иран "империей зла", какая специально сбивает гражданские самолёты, и против какой надо обьявить "крестовый поход" всему цивилизованному миру??? (не разбираясь. Нафиг им рисковать? А вдруг не специально сбили? Такой предлог начать войну пропадёт?)
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10.02.2021 15:34 Відповісти
хз, это просто одна из теорий. Ктож правду-то скажет.
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10.02.2021 15:40 Відповісти
Сбила раша.
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11.02.2021 01:23 Відповісти
В цьому літаку летіло "щось,або хтось" яке не повинно було покинути Іран......Збили за наказом, тут і до бабки не ходи......
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10.02.2021 16:08 Відповісти
MH-17, по-любе все те же на манеже
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10.02.2021 16:31 Відповісти
Вы глубоко ошибаетесь. ФСБ сбила украинский самолет. Я достаточно долго работал в этой стране. ФСБ среди "Cтражей исламской революции" чувствует себя как дома.
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11.02.2021 01:29 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА И ЖЕСТКО ЗАЩЕМИТЬ ИРАНЦЕВ В УКРАИНЕ !!!
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10.02.2021 19:07 Відповісти
и побольше наших повыдавать замуж за муслимов: пусть им рожают идиотов!
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10.02.2021 20:37 Відповісти
Пропетлять от американских люлей сбив самолёт слабака не самый хороший ход. Кара уже начинает вырисовываться, хоть и не так стремительно, как в 2020м.
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10.02.2021 23:03 Відповісти
Там ничего не докажут. Это закрытый режим. Более закрытый чем в раше. ФСБ этим воспользовалась. Еще раз мои соболезнования родственникам нашего экипажа.
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11.02.2021 01:36 Відповісти
ми всі тут ще рік назад знали, що збили навмисно! Точно так як і МН17.

Московія має бути розвалена!
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11.02.2021 05:09 Відповісти
 
 