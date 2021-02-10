Дороги в Україні чистять від снігу 1,2 тисячі машин, - Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що сніг на дорогах державного значення прибирає 1241 одиниця техніки і 1559 робітників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення агентства.

Зазначається, що від Державної служби України з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків негоди (від її початку) залучалося 776 осіб та 218 одиниць техніки. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене. Триває обробка покриття протиожеледними матеріалами, розчистка проїжджої частини доріг від снігу.

В Укравтодорі зауважують, що через інтенсивний мокрий сніг на Латірському та Абранському перевалах у Закарпатській області з метою ефективної роботи снігоочисної техніки з 00-30 до 03-00 год було обмежено рух для великовагового транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 702+000 – км 730+000. Через снігові замети у Волинській області діє обмеження для всіх видів транспорту з 10-00 год. 08 лютого на а/д Т-18-02 /М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на ділянці смт Торчин – с. Шклинь).

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Досі діє обмеження в'їзду до Києва великогабаритного транспорту, введене з 15-00 8 лютого.

З 9 лютого зняті всі обмеження в русі вантажного транспорту на головних під'їзних дорогах до Києва в Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях.