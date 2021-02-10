НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос
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Зараз НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" за адресою: вул. Назарівська, 3А у кримінальній справі, коли 21 грудня 2020 р. креатура Офісу Президента України і пана Деркача віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною в т.ч. компанії "Юнайтед Енерджі", завдавши збитків "Енергоатому" близько 2,4 млрд грн.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що саме після зміни керівництва Енергоатому, яким особисто займався Зеленський, на ключові посади зайшли люди Деркача(автора плівок Байдена) та заступника офісу президента Татарова.
Саме після цього почалось доведення Енергоатому до банкрутства через олігархічний дерибан та державну зраду.
Перше з чого почало керівництво призначене з "подачі" Офісу президента - це продавати електричну енергію Енергоатому у збиток, при чому від слова зовсім.
Енергоатом продав електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізували електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в Енергоатому.
Дійові особи:
Фунт-президент Петро Котін,
Віцепрезидент Герман Галущенко, якого називають похресником Деркача,
Віцепрезидент Якоб Хартмут, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.
Давній соратник Деркача - Олег Бояринцев, якого призначили керувати кадрами Енергоатому,
Дружина губернатора Київської області Людмила Володіна, яку призначили в Енергоатом виконавчим директором з правового забезпечення.
Пан Россоха, який був головним слідчим Закарпаття в часи Януковича, в час коли слідством в Україні керував пан Татаров.
Пана Россоху, який входив в адвокатське об’єднання Олега Татарова, призначили на посаду директора з фізичного захисту та спеціальної безпеки Енергоатому, щоб контролювати кожен пук та дерибанити секретні статті бюджету державної монополії.
Через цих махінаторів, збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн", - заявив Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
Шо вы там ищете, бидоси?! В офисе коломойского ищите, в кабинете геруса ищите. Как дети, ей богу! Или беня уже СБУ руководит?!
ЕЩЕ!
Американцы об этом говорят постоянно.
56 коп
дисбаланс в энергосистему заложил шоколадные своими зелеными разрешениями на подключение СЭС и ВЭС
за 2020 зеленой генерации уже нужно было заплатить столько сколько и атомной а в этом году зеленые выплаты уже будут больше чем выплаты для АЭС
и 15 млр.грн по предоплате на дороге не валяются, благодаря этим деньгам Энергоатом уже рассчитался за задолженности по поставке ядерного топлива в том числе которая была и при Пете
" Несмотря на постоянный дефицит оборотных средств через существующую задолженность за отпущенную электроэнергию, ГП «НАЭК «Энергоатом», в рамках существующих финансовых обязательств, произвел оплату в адрес компании Westinghouse Electric Sweden AB в общем объеме 12,5 млн. евро."
или не было такого ?
электроэнергия реализуется на аукционах и там не "ЗНИЖКИ" а результаты торгов ,
и чем большая партия реализуется тем меньшая цена, так само цена крупноптовых поставок всегда будет намного ниже розничных продаж.
ЦентроЭнергно перешло на российский уголь так как ахметка перестал им поставлять украинский уголь
"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. "
торговать с пидпРассией шоколадным можно а вот теперь это зрада по вашему,
уголь, газ, нефть, бензин, удобрение .... все это не меньше закупали шоколадные в россии
прибыль убытки это кто как считает, это бухгалтерия
знаешь что такое "Затраты будущих периодов" в бух.учете и как они влияют на показатели?
та же Тесла в убытках несмотря на помпезные заявления Маска о целом годе безубыточной работы, 5,2 лярда не покрытых убытков у них
https://www.youtube.com/watch?v=dY_VYwwiO10
Зєлю геть. Дострокові.
Да в Украине не было ни одного Президента который войдет в Историю,но все-же из тех что были:были и лучше и хуже. И самый лучший это Порошенко-плохо что 73%Зедебилов этого понять не могут,поскольку мозгов нет и анализировать нечем. Даже Януковощ лучше Зеленского!(до тех пор пока он не повел Украину в Таежный Союз конечно)
Зеленский-это абсолютная дурилка картонная,полный ноль и его используют как того дурачка на ужине с дураком
Классическая схема обанкрочивания госпредприятия:продажа его продукции своей бандитской прокладке по заниженной цене. Кроме того что прибыль идет прокладке,так еще искусственно обанкроченное предприятие можно купить за копейки-таким образом и создавалась олигархическая система в Украине когда бандиты без денег скупили самые лучшие предприятия и стали миллиардерами.
При Зеленском воруют открыто,даже при Януковоще так не воровали.
Выбрали зеленого дурачка-марионетку-жрите не обляпайтесь