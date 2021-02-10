НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос

Зараз НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" за адресою: вул. Назарівська, 3А у кримінальній справі, коли 21 грудня 2020 р. креатура Офісу Президента України і пана Деркача віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною в т.ч. компанії "Юнайтед Енерджі", завдавши збитків "Енергоатому" близько 2,4 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що саме після зміни керівництва Енергоатому, яким особисто займався Зеленський, на ключові посади зайшли люди Деркача(автора плівок Байдена) та заступника офісу президента Татарова.

Саме після цього почалось доведення Енергоатому до банкрутства через олігархічний дерибан та державну зраду.

Перше з чого почало керівництво призначене з "подачі" Офісу президента - це продавати електричну енергію Енергоатому у збиток, при чому від слова зовсім.

Енергоатом продав електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізували електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в Енергоатому.

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Дійові особи:

Фунт-президент Петро Котін,

Віцепрезидент Герман Галущенко, якого називають похресником Деркача,

Віцепрезидент Якоб Хартмут, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.

Давній соратник Деркача - Олег Бояринцев, якого призначили керувати кадрами Енергоатому,

Дружина губернатора Київської області Людмила Володіна, яку призначили в Енергоатом виконавчим директором з правового забезпечення.

Пан Россоха, який був головним слідчим Закарпаття в часи Януковича, в час коли слідством в Україні керував пан Татаров.

Пана Россоху, який входив в адвокатське об’єднання Олега Татарова, призначили на посаду директора з фізичного захисту та спеціальної безпеки Енергоатому, щоб контролювати кожен пук та дерибанити секретні статті бюджету державної монополії.

Через цих махінаторів, збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн", - заявив Лерос.

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