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Новини Політика України
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НАБУ (1689) Деркач Андрій (90) обшук (677) Енергоатом (132) Офіс Президента (1315) Лерос Гео (340) Татаров Олег (296) Хартмут Якоб (2)

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос

Зараз НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" за адресою: вул. Назарівська, 3А у кримінальній справі, коли 21 грудня 2020 р. креатура Офісу Президента України і пана Деркача віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною в т.ч. компанії "Юнайтед Енерджі", завдавши збитків "Енергоатому" близько 2,4 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що саме після зміни керівництва Енергоатому, яким особисто займався Зеленський, на ключові посади зайшли люди Деркача(автора плівок Байдена) та заступника офісу президента Татарова.

Саме після цього почалось доведення Енергоатому до банкрутства через олігархічний дерибан та державну зраду.

Перше з чого почало керівництво призначене з "подачі" Офісу президента - це продавати електричну енергію Енергоатому у збиток, при чому від слова зовсім.

Енергоатом продав електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізували електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в Енергоатому.

Дивіться: Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака. ВIДЕО

Дійові особи:

Фунт-президент Петро Котін,

Віцепрезидент Герман Галущенко, якого називають похресником Деркача,

Віцепрезидент Якоб Хартмут, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.

Давній соратник Деркача - Олег Бояринцев, якого призначили керувати кадрами Енергоатому,

Дружина губернатора Київської області Людмила Володіна, яку призначили в Енергоатом виконавчим директором з правового забезпечення.

Пан Россоха, який був головним слідчим Закарпаття в часи Януковича, в час коли слідством в Україні керував пан Татаров.

Пана Россоху, який входив в адвокатське об’єднання Олега Татарова, призначили на посаду директора з фізичного захисту та спеціальної безпеки Енергоатому, щоб контролювати кожен пук та дерибанити секретні статті бюджету державної монополії.

Через цих махінаторів, збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн", - заявив Лерос.

Також дивіться: Колишній віцепрезидент "Енергоатому" Резуник наклав на себе руки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

НАБУ проводить обшуки в офісі Енергоатому у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос 01
НАБУ проводить обшуки в офісі Енергоатому у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос 02
НАБУ проводить обшуки в офісі Енергоатому у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос 03

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Топ коментарі
+12
Вот это и есть главная причина пи.....ца в энергетике. А не сказки о тарифах. Пока у власти будет кукла олигархата - пока и будет такое.
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10.02.2021 11:46
+12
Деркачу Путлер дал задание : разрушить Энергоатом и покупать энергетику на РАБссии..Крысы позорные... НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 3533
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10.02.2021 11:47
+10
За год из прибыльной ... нет, сверхприбыльной, с дефицитом её продукции, компании сделать её банкротом можно только на государственном уровне. Бидон введи войска! )))
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10.02.2021 11:55
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И шо, еще добровольно не поделились с кем надо? Ну это никуда не годится, надо обыскать.
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10.02.2021 11:40 Відповісти
А шо ищут? Электроэнергию? НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос - Цензор.НЕТ 6123
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10.02.2021 11:41 Відповісти
********* палички.
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10.02.2021 11:44 Відповісти
Учи высшую физику. Электроэнергии не существует, есть розетки и провода с током - вот их и ищут. )))
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10.02.2021 11:44 Відповісти
Это ты в высшей физике про розетки выучил?
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Есть ЭДС а электроэнергия это работа выполненная ЭДС по перемещению электронов по тем проводам, розеткам и токоприемникам
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10.02.2021 13:00 Відповісти
Неее токо приёмника мало, надо еще и распределитель и изолятор. Токо приёмника на всех задержаных не хватит. )))
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10.02.2021 13:18 Відповісти
все определения такие электрические НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7360.а не токнет?
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10.02.2021 15:18 Відповісти
Дєрьмак руліт.
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10.02.2021 12:09 Відповісти
ЗЕбарига підмахнув своєму партьору Бєнє. Хто б міг подумати.
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10.02.2021 11:42 Відповісти
И не только ему

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7452
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10.02.2021 11:47 Відповісти
з моменту дерибану держвласності олігархів треба називати агентами ворожих країн
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11.02.2021 09:05 Відповісти
ну как с таким раскладом , вове сдать тартарова .."братья на век" по которым статья плачет , а они всё керуют
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10.02.2021 11:43 Відповісти
Значит, надо начинать с Татарова. Никто не знает, какой у него рост и ширина в плечах?
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10.02.2021 12:54 Відповісти
Правильно!!! Весь Энергоатом обыскать, все найти и всех арестовать! Энергоблоки атомные - закрыть! Всю э/э закупать в расее.
Шо вы там ищете, бидоси?! В офисе коломойского ищите, в кабинете геруса ищите. Как дети, ей богу! Или беня уже СБУ руководит?!
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10.02.2021 11:44 Відповісти
А почуму УЖЕ? )))
ЕЩЕ!
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10.02.2021 11:46 Відповісти
От, млять, скриплю зубами и соглашаюсь с тобой! НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1677
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10.02.2021 11:49 Відповісти
За год из прибыльной ... нет, сверхприбыльной, с дефицитом её продукции, компании сделать её банкротом можно только на государственном уровне. Бидон введи войска! )))
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10.02.2021 11:55 Відповісти
Бидон, много войск! Все войска введи! И прокуроров! И ФБР!!! ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
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10.02.2021 12:52 Відповісти
да тут войск не надо...достаточно прокуроров...и шоб судьи американские НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 5339
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10.02.2021 15:20 Відповісти
Почему уже. Его кукла руководит всей страной. Он хозяин всей страны сейчас.

Американцы об этом говорят постоянно.

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1540
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10.02.2021 11:50 Відповісти
И снова скриплю зубами и соглашаюсь...
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10.02.2021 11:53 Відповісти
Не можу не погодитись
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10.02.2021 13:56 Відповісти
АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ , ТАРИФЫ СНИЗИТЬ !
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10.02.2021 11:45 Відповісти
Сначала нужно убрать куклу олигархов от власти. Все остальное -- следствия.
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10.02.2021 11:46 Відповісти
Та вот как раз не для "тарифы снизить" вся эта карусель. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 5838
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10.02.2021 11:50 Відповісти
Вот это и есть главная причина пи.....ца в энергетике. А не сказки о тарифах. Пока у власти будет кукла олигархата - пока и будет такое.
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10.02.2021 11:46 Відповісти
а какая цена была на атомную электроэнергию при Порошенко ты забыл,
56 коп
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10.02.2021 12:48 Відповісти
Я не забыл, что при Порошенко до того, как дебилы привели к власти куклу олигархов, система была абсолютно сбалансирована. 2018 год и первый квартал 2019 года все предприятия , и тот-же Энергоатом, закончили с прибылью.
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10.02.2021 13:26 Відповісти
а что Петя не олигарх, или при нем не было олигархов и тут они набежали?
дисбаланс в энергосистему заложил шоколадные своими зелеными разрешениями на подключение СЭС и ВЭС
за 2020 зеленой генерации уже нужно было заплатить столько сколько и атомной а в этом году зеленые выплаты уже будут больше чем выплаты для АЭС
и 15 млр.грн по предоплате на дороге не валяются, благодаря этим деньгам Энергоатом уже рассчитался за задолженности по поставке ядерного топлива в том числе которая была и при Пете

" Несмотря на постоянный дефицит оборотных средств через существующую задолженность за отпущенную электроэнергию, ГП «НАЭК «Энергоатом», в рамках существующих финансовых обязательств, произвел оплату в адрес компании Westinghouse Electric Sweden AB в общем объеме 12,5 млн. евро."
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10.02.2021 13:43 Відповісти
Врешь. Тарифы на СЭС и ВЭС были введены еще в 2008 году. Но главное не в этом. Еще раз - до конца весны 2019 система была полностью сбалансирована. И Энергоатом был сверхприбыльным, электроэнергию даже продавали на экспорт. И не вспоминали о импорте. А причина всего трындеца в этом.

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 9462
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10.02.2021 15:14 Відповісти
шоколадные внесли изменения в тот Закон что до 2030 будут вновь веденную зеленую генерацию платить по самым большим ставкам в Мире, и выдали разрешение на присоединение по тем тарифам 14ГВт зеленой генерации до 2023,
или не было такого ?
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10.02.2021 15:42 Відповісти
Врешь. У нас средние ставки в Европе. Есть намного больше наших. Меньше только в странах, которые раньше начали внедрение зеленой энергии. Во вторых они дифференцированы по времени эксплуатации.
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10.02.2021 16:55 Відповісти
Ну щоб клоунофіл та не збрехав? )))
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11.02.2021 09:08 Відповісти
И в этом

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6006
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10.02.2021 15:15 Відповісти
И в вот этом

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 316
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10.02.2021 15:15 Відповісти
писульки пишут такие же дебилы как ты,
электроэнергия реализуется на аукционах и там не "ЗНИЖКИ" а результаты торгов ,
и чем большая партия реализуется тем меньшая цена, так само цена крупноптовых поставок всегда будет намного ниже розничных продаж.
ЦентроЭнергно перешло на российский уголь так как ахметка перестал им поставлять украинский уголь
"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. "
торговать с пидпРассией шоколадным можно а вот теперь это зрада по вашему,
уголь, газ, нефть, бензин, удобрение .... все это не меньше закупали шоколадные в россии

прибыль убытки это кто как считает, это бухгалтерия
знаешь что такое "Затраты будущих периодов" в бух.учете и как они влияют на показатели?
та же Тесла в убытках несмотря на помпезные заявления Маска о целом годе безубыточной работы, 5,2 лярда не покрытых убытков у них
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10.02.2021 15:38 Відповісти
Снова врешь. Так кто поставил у руля энергетики людей Ахметки и Бени? Геруса, Буславец или Шмыгаля? С Марса спустили? И что значит этот график?

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 4963
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10.02.2021 17:00 Відповісти
Деркачу Путлер дал задание : разрушить Энергоатом и покупать энергетику на РАБссии..Крысы позорные... НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 3533
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10.02.2021 11:47 Відповісти
1000000000%!!!!!!!!!
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10.02.2021 11:53 Відповісти
Деркач вторичен. Компания государственная. Ее угробить могли только решением "величайшего" потерпевшего.
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10.02.2021 12:16 Відповісти
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8804
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10.02.2021 11:49 Відповісти
А яка це ,,не риночна ціна,, адже всі електрогенеруючі засоби являються державними та до ринкових цін немають ніякого відношення і ціни регулює держава а не ринок.
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10.02.2021 11:49 Відповісти
в моєму кондуїті зазначено: Владимир Сливка - касап-зажоп. І він вчергове підтвердив свою совковість.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
А це означає що я своїми коментарями попав комусь ,,не в бвровь а в глаз,,.
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10.02.2021 12:20 Відповісти
P.S.Згадайте хто найголосніше кричить тримайте злодія.
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10.02.2021 12:21 Відповісти
вопрос только один. почему Герус до сих пор не в тюрьме, или он тоже ДРУГ мони?
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10.02.2021 11:49 Відповісти
Они все друзья пути!!! НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8150
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10.02.2021 11:51 Відповісти
вчора був на 5-му каналі, його там знищили:
https://www.youtube.com/watch?v=dY_VYwwiO10
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10.02.2021 12:20 Відповісти
геруса чи лероса?
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10.02.2021 13:24 Відповісти
Кто- то верит, что последуют оргвыводы, или разорвут убыточные контракты? Будет как обычно- занесут куда следует, Деркачу и Коломойскому за беспокойство предложат че- нибудь в разрабление.
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Зєля - ліквідатор України.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Всі причетні покидьки повинні бути покарані. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 616
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10.02.2021 12:11 Відповісти
А те, кто своим тупым голосованием привел к власти этих покидьков? Какую ответственность должны понести они?
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10.02.2021 12:21 Відповісти
********** прихвостні ***** повинні бути департовані на мордор.
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10.02.2021 12:38 Відповісти
Тогда собирай чемоданы. И забирай с собой всю приведенную тобой к власти шваль.
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Yt hjpevs. cj,fxj]/ гав гав.
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10.02.2021 12:42 Відповісти
Ты чего лаешь на людей? Тебе машин мало? Вон на них и лай.
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10.02.2021 12:53 Відповісти
Не бачу людей лише ********** посібники окупанта.
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10.02.2021 12:58 Відповісти
Язык - это критично важная штука и я только за то, чтобы на украинском разговаривало большинство населения. Это реально нужно. Но достаточно ли этого? Подумай над вопросом: янукович вполне сносно научился разговаривать на украинском и успешно грабил эту страну на украинском. зеленский делает то же. Они не являются пособниками, уничтожая собственную энергетику и покупая электрику у России? Таких вопросов много. Хватит хвататься за зеленского и его бандитов, считая их ангелами. Это не так.
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10.02.2021 13:04 Відповісти
Мені пох селенські попрошенки януковичи кучми кравчуки пасічники.Всеп це банда котра довела країну дозубожіння і всі вони повинні відповідати перед країною.
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10.02.2021 13:32 Відповісти
Так а нахрена ты тогда Зелю привел к власти? Совсем отупел?
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10.02.2021 13:34 Відповісти
GSIJD YF [EQ/ НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 771
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10.02.2021 13:37 Відповісти
Штырит, и плющит, ушлепок? Прекращай с боярой, сгоришь нахрен.
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10.02.2021 14:52 Відповісти
Я поспешил. Лучше лай. У тебя это неплохо выходит. Думать - это не твое.
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10.02.2021 14:13 Відповісти
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7116 Gjitk yf [eqrjptk/ НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1416
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10.02.2021 14:16 Відповісти
С ним бесполезно вести нормальный диспут. Оно невменяемое, чуть не по его -- сразу начинает косить на дурку.
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10.02.2021 19:00 Відповісти
И поэтому такие как ты выбрали совсем полного НУЛЯ-придурка-клоуна Чтобы он окончательно добил страну? В следующий раз вибери Верку Сердючку
Да в Украине не было ни одного Президента который войдет в Историю,но все-же из тех что были:были и лучше и хуже. И самый лучший это Порошенко-плохо что 73%Зедебилов этого понять не могут,поскольку мозгов нет и анализировать нечем. Даже Януковощ лучше Зеленского!(до тех пор пока он не повел Украину в Таежный Союз конечно)
Зеленский-это абсолютная дурилка картонная,полный ноль и его используют как того дурачка на ужине с дураком
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11.02.2021 03:00 Відповісти
Хто тобі забороняє обирати порошенка?.Я не забороняю,обирай якщо в тебе получиться. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6937
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13.02.2021 19:22 Відповісти
Так ты и есть главный пособник оккупантов. Ты помог свалить самую проукраинскую власть последних лет и привести к власти манкуртов и предателей. Чем теперь недоволен Лай теперь на себя в зеркале, ушлепок.
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10.02.2021 13:22 Відповісти
Не розумію собачої і вчити не збираюсь.
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10.02.2021 13:29 Відповісти
Так а чего тогда лаешь, тупой утырок? Лай теперь на себя в зеркале, ушлепок. Гавкнешь что-нибудь, когда дойдет.
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10.02.2021 13:33 Відповісти
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8968
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Уже и лай отобрало? Меньше пей свою бояру.
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10.02.2021 14:51 Відповісти
Все закінчиться нічим! Діючий закон про ринок електроенергії дозволяє продавати електроенергію по ЛЮБІЙ ціні. Найдіть визначення яка саме ціна є ринковою? Тому ці дії пук у воду. Хіба що уряд змінить керівництво Енергоатому.
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10.02.2021 13:19 Відповісти
ПНХ свинособака **************. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6327
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10.02.2021 13:34 Відповісти
А когда же вы померитесь ради Родины и 30 пр.стариков -родителей .Все не нажруться .Ни одного государственника.один был ,грузин и того сломали .Все стали очень умные ,играются в геополитику.Помрете от рака и деньги и ...не спасут.
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10.02.2021 13:35 Відповісти
Сытник также отметил, что некоторые "технические проекты" НАБУ реализовывал на средства, выделенные Украине в рамках международной технической помощи. Это связано с Байденом или нет?
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10.02.2021 14:29 Відповісти
Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома

Классическая схема обанкрочивания госпредприятия:продажа его продукции своей бандитской прокладке по заниженной цене. Кроме того что прибыль идет прокладке,так еще искусственно обанкроченное предприятие можно купить за копейки-таким образом и создавалась олигархическая система в Украине когда бандиты без денег скупили самые лучшие предприятия и стали миллиардерами.
При Зеленском воруют открыто,даже при Януковоще так не воровали.
Выбрали зеленого дурачка-марионетку-жрите не обляпайтесь
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11.02.2021 02:55 Відповісти
 
 