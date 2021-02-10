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Мінцифри почало прийом електронних заявок на COVID-вакцинацію: створять карту попиту в регіонах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінцифри почало прийом електронних заявок на COVID-вакцинацію: створять карту попиту в регіонах

Міністерство цифрової трансформації України збирає електронні заявки на вакцинацію з метою формування карти реального попиту на вакцину від COVID-19 для подальшої організації логістики доставки вакцини і початку процесу вакцинації.

"Ми розпочали прийом електронних заяв від українців, які планують вакцинуватися. У такий спосіб ми зможемо спрогнозувати реальний попит у кожному з регіонів, і навіть у кожному з районів кожного міста. Виходячи з цього, можна буде спрогнозувати і логістику вакцини, і процес запису на кожну визначену дату... Тому ми пропонуємо цей варіант Міністерству охорони здоров'я", - сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

За його словами, Мінцифри збиратиме заявки на вакцинацію, на основі яких сформує карту України з відображенням реального попиту. "Дуже важливо спрогнозувати, якою буде потреба на кожному з етапів вакцинації в кожному регіоні та місті для того, щоб правильно організувати всі логістичні процеси, змоделювати й організувати операційну частину. Тому що деякі вакцини мають певні критерії використання, і це треба правильно спрогнозувати", - наголосив Федоров.

Також читайте: Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров

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10.02.2021 11:51 Відповісти
Абсолютные.
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10.02.2021 12:04 Відповісти
Будет электронная вакцинация
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10.02.2021 12:33 Відповісти
Виртуальная ? Ну, это ещё ничего. Экран не колется.
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10.02.2021 12:38 Відповісти
Щасти їм і їх дітям.
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10.02.2021 12:30 Відповісти
Это у нас уже все население обеспечено айфонами и обучено пользованию ими?
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Передаю всі щеплення від своєї родини в сідниці Слуг Народу.
Що не хворіли і мали 10-кратний імунітет від ковіду!
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Уважаемый Фёдоров! Составлять карту текущего спроса на вакцину может иметь пользу только для вашей внутриминистерской статистики, а не для логистики. Потому, что и так понятно, что в среднем количество заявок будет пропорционально количеству жителей любого города. И это будет примерно один и тот же процент, где-то на уровне 10% сегодня, а дальше - больше, но один и тот же по разным городам.Так, что карта не нужна.
А если из какого-то города будет меньший процент заявок, то это не означает, что этот город меньше всех нуждается в вакцинации. Просто в этом городе оказалось больше скептически настроенных к отправлению заявок людей. Людям просто нужно знать, где находится пункт вакцинации, и Вам нужно иметь в виду, что много людей придут туда без заявок.
Не вижу смысла определять количество доз вакцин по количеству заявок, потому, что эта цифра будет явно заниженной по отношению к необходимой. А необходимое количество доз Вам хорошо известно - это 70% от количества жителей (не считая детей) в каждом городе.
Кстати, 70% охват всего населения можно получить только при условии бесплатности прививок, на что государство, очевидно, не пойдёт. Следовательно, 70% охват (причём не за 3 года, а хотя бы за год) для создания коллективного иммунитета никогда не будет достигнут.
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10.02.2021 13:22 Відповісти
Эммитация заботы и работы...
толку просто подавать заявки если нельзя выбрать себе вакцину...
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10.02.2021 15:07 Відповісти
 
 