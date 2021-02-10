Мінцифри почало прийом електронних заявок на COVID-вакцинацію: створять карту попиту в регіонах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство цифрової трансформації України збирає електронні заявки на вакцинацію з метою формування карти реального попиту на вакцину від COVID-19 для подальшої організації логістики доставки вакцини і початку процесу вакцинації.
"Ми розпочали прийом електронних заяв від українців, які планують вакцинуватися. У такий спосіб ми зможемо спрогнозувати реальний попит у кожному з регіонів, і навіть у кожному з районів кожного міста. Виходячи з цього, можна буде спрогнозувати і логістику вакцини, і процес запису на кожну визначену дату... Тому ми пропонуємо цей варіант Міністерству охорони здоров'я", - сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
За його словами, Мінцифри збиратиме заявки на вакцинацію, на основі яких сформує карту України з відображенням реального попиту. "Дуже важливо спрогнозувати, якою буде потреба на кожному з етапів вакцинації в кожному регіоні та місті для того, щоб правильно організувати всі логістичні процеси, змоделювати й організувати операційну частину. Тому що деякі вакцини мають певні критерії використання, і це треба правильно спрогнозувати", - наголосив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Що не хворіли і мали 10-кратний імунітет від ковіду!
А если из какого-то города будет меньший процент заявок, то это не означает, что этот город меньше всех нуждается в вакцинации. Просто в этом городе оказалось больше скептически настроенных к отправлению заявок людей. Людям просто нужно знать, где находится пункт вакцинации, и Вам нужно иметь в виду, что много людей придут туда без заявок.
Не вижу смысла определять количество доз вакцин по количеству заявок, потому, что эта цифра будет явно заниженной по отношению к необходимой. А необходимое количество доз Вам хорошо известно - это 70% от количества жителей (не считая детей) в каждом городе.
Кстати, 70% охват всего населения можно получить только при условии бесплатности прививок, на что государство, очевидно, не пойдёт. Следовательно, 70% охват (причём не за 3 года, а хотя бы за год) для создания коллективного иммунитета никогда не будет достигнут.
толку просто подавать заявки если нельзя выбрать себе вакцину...