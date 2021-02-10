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SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Послуги супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска відкрилися для попереднього замовлення, поки тільки у Великій Британії, США і Канаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC, компанія SpaceX розширила масштаби публічного бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів. Послуга буде запропонована спочатку в США, Канаді та Великій Британії.

SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів 01

На вебсайті компанії підкреслюється, що попередні замовлення "повністю відшкодовуються", але дрібним шрифтом зазначається, що "внесення депозиту не гарантує обслуговування". SpaceX також повідомляє, що "виконання замовлень може зайняти 6 місяців і більше" залежно від того, де перебувають користувачі.

SpaceX запустила публічну бета-програму Starlink в жовтні 2020 року з ціною обслуговування 99 доларів на місяць, на додаток до попередньої вартості замовлення комплекту Starlink в 499 доларів плюс доставка. До комплекту входить маршрутизатор Wi-Fi і термінал, також відомий як тарілка, для підключення до супутників.

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Starlink - це амбітний проєкт SpaceX зі створення взаємозалежної інтернет-мережі з тисячами супутників для надання високошвидкісного інтернету споживачам в будь-якій точці планети. Компанія сподівається вивести на орбіту 4425 супутників до 2024 року. На даний момент Starlink запустила вже понад 1000 супутників і планує створити і розгорнути ще більш досконалу їхню версію.

Виконавчий директор SpaceX повторив попередні заяви про те, що компанія планує зробити Starlink окремою акціонерною компанією, доступною для приватного інвестування.

SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів 02

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Топ коментарі
+8
доступный не равно бесплатный и про всех он не говорил.
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10.02.2021 12:24
+6
Интернет в США довольно дорогой и не всегда быстрый.
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10.02.2021 12:05
+5
Эммм... А кто обещал "бесплатный интернет"?
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10.02.2021 12:09
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Старлинку не обязательно перетаскивать к себе миллиарды пользователей со всей планеты. Десяток миллионов из Северной Америки и Европы ему достаточно, что бы быть в жирных плюсах.
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11.02.2021 08:30 Відповісти
Лучшего интернета, чем от Укртелеком не существует SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів - Цензор.НЕТ 2671
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10.02.2021 15:58 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСЕ ПРОВОДА ТОРЧАЩИЕ В ПАРАДНЫХ ПОВЫДЕРАТЬ !!!
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10.02.2021 19:05 Відповісти
У вас ошибка, на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.
Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.

https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html
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15.03.2021 03:23 Відповісти
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