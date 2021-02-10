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Новини Політика України
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стратегія (67) Олена Зеленська (146)

Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору

Новини Цензор.НЕТ Політика України

9 лютого відбулася перша зустріч представників міжвідомчої робочої групи, які працюватимуть над розробкою проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. В ході зустрічі, що відбулася за участі Олени Зеленської, координатори секційних груп представили свої плани роботи за шістьма стратегічними напрямками.

Мета впровадження Національної стратегії безбар'єрності - створення умов, за яких всі соціальні групи, включаючи людей похилого віку, молодь, людей з інвалідністю, батьків дітей дошкільного віку, жінок, матимуть рівні можливості у всіх сферах життя - в інфраструктурі, економіці, соціальній сфері, освіті тощо.

Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбарєрного простору 01
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбарєрного простору 02
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбарєрного простору 03

Голова робочої групи Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України, під час своєї доповіді зазначив: "В українському суспільстві існує комплекс викликів, пов’язаний із наявністю бар’єрів для різних вразливих груп населення, що стосуються не лише можливості повноцінного доступу до об’єктів фізичного оточення, інфраструктури, а також отримання різного виду послуг, зайнятості та багато іншого. Тому важливим напрямом державної політики щодо формування безбар’єрного простору в широкому розумінні має бути сприяння формуванню загальної культури українського суспільства".

Національна стратегія безбар'єрності має бути розроблена та презентована протягом найближчих трьох місяців.

Робота буде йти за шістьма ключовими напрямами, до яких увійшли: громадянська, соціальна, економічна, освітня, фізична та цифрова безбар'єрність. Розробкою кожного напрямку займеться окрема робоча група, до складу якої увійдуть представники міністерств, галузеві експерти та громадські діячі.

Перша леді України Олена Зеленська привітала учасників зустрічі та побажала їм ефективної роботи над проєктом документу. "Дякую робочій групі за детально продуманий план з розробки проекту Національної стратегії з безбар’єрності. Ви визначили для себе дуже стислі строки, і я щиро бажаю вам натхнення та енергії. Я продовжуватиму активно комунікувати тему безбар’єрності в Україні. Безбар’єрність має стати суспільною нормою", – підкреслила вона.

Розробка Національної стратегії безбар'єрності буде проходити в кілька етапів. На першому з них члени робочих груп сфокусуються на вивченні головних бар'єрів в кожному з шести напрямків, проаналізують наявний міжнародний досвід їх нівелювання та сформують свої пропозиції. Проєкт пройде широке громадське обговорення та буде доповнений рекомендаціями з боку українських та іноземних експертів. На другому етапі планується затвердити конкретний план дій та почати підготовку законопроєктів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на його реалізацію.

Очікується, що перший варіант проєкту учасники міжвідомчої робочої групи представлять вже на початку березня цього року.

Нагадаємо, що 4 лютого 2021 року Кабінет міністрів оголосив склад міжвідомчої робочої групи, яка працюватиме над створенням проєкту зі створення безбар’єрного простору в Україні, в яку увійшли 11 міністрів, а також представники Офісу Президента України, державних органів, Національного інституту стратегічних досліджень, активісти громадських організацій, народні депутати та експерти.

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Топ коментарі
+33
шо-шо создала????? не понял ни одного слова, ни смысла этого говно-пространства!!!
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10.02.2021 11:56
+22
Перша ледя вже забула свою безбар"єрність з московитами та ЛуганДоном в 14 році?
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10.02.2021 11:59
+21
А Вы думаете это рассчитано на то что бы понимать??? Основное это Елена Зеленская и открыла. Дальше нужно сидеть, слушать и слюну вытирать!
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10.02.2021 11:59
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очередная говорильня и распил бабла.
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10.02.2021 13:12 Відповісти
шо-шо создала????? не понял ни одного слова, ни смысла этого говно-пространства!!!
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10.02.2021 11:56 Відповісти
А Вы думаете это рассчитано на то что бы понимать??? Основное это Елена Зеленская и открыла. Дальше нужно сидеть, слушать и слюну вытирать!
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Главное - ОТКРЫЛА! Не винца бутылочку!?
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10.02.2021 12:40 Відповісти
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 6996
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10.02.2021 12:41 Відповісти
Просто ленка уже посбивала все золото и сняла люстры на гос. даче. вот появилась свободная минутка Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 5504
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10.02.2021 13:04 Відповісти
Чергова "тріпологія"... "Імітація бурхливої діяльності", використана для піару сімейки Зеленських...
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10.02.2021 12:06 Відповісти
Это хорошее дело. Везде надо более пологие ступеньки делать.
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Так бери, і роби... У себе...
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10.02.2021 13:03 Відповісти
Что там понимать - бабло отмывать будут. Без барьеров.
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10.02.2021 12:11 Відповісти
Открыла обчество спасения евреев от пожара на воде.....теперь планируют строить завод по выплавке железа из древесных опилок
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10.02.2021 12:31 Відповісти
Перша ледя вже забула свою безбар"єрність з московитами та ЛуганДоном в 14 році?
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Новый вид спорта-безбарьерный бег на месте!
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10.02.2021 11:59 Відповісти
не, бег назад с барьерами, так интересней
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10.02.2021 12:03 Відповісти
НАХІБА НАМ ВОНО?!!
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Як нахіба? От ви барьер бачите, ні. А Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 6895 він є.
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10.02.2021 13:01 Відповісти
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 9418
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Каков "кейс" этой "стратегии", и сколько этот "кейс" вытянет из бюджета, карманов украинцев ?.
Огласите по списку , пжлста Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 232
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 9774
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 3560
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10.02.2021 12:02 Відповісти
Кланяемся и извиняемся, а потом опять просим прощения, а потом спрашиваем - ээээ, а че там опять они высрали?
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10.02.2021 12:03 Відповісти
Я вот жыву в небольшом райцентре Украины....За последние 30 лет Независимости - никаких изменений...Такое впечетление что Вторая мировая несколько лет назад закончилась .....Я хожу по тем же тротуарам - построенным еще в СССР....дороги тоже строились в СССР....Могу поспорить что еще как мнимум 30 лет тут ничего не поменяется....Население района сократилось ВДВОЕ.....думаю когда-то тут совсем мало кто будет жить....Инвалиды - ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ....им нужна всем защита...Кто она такая????? НИКТО....ее что выбрал Народ Украины? За какие деньги она проводит это собрание и на каких основаниях????
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10.02.2021 12:03 Відповісти
Если бы у вас делались дороги тротуары и создавались условия для того что бы жители не уезжали, то у этой особи женского пола не было бы денег что бы заниматься, этой, простите за выражение, ....ей... Самое отвратительное, что она сама слабо понимает что она там открыла...
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10.02.2021 12:08 Відповісти
Есть такой город Прилуки....Так вот лет 10 назад туда приехал человек с Москвы - он родилса когда-то в Прилуках....Ему стало СТЫДНО и он вложил туда кучу денег и сделам этому городу ЦЕНТР....там теперь красота....(поехал назад в Москву- делал не для себя а для сородичей) Отреставрировал церквы ,парки, сделал фонтан и даже построил ворота( как в Париже)....Но ведь Прилуки самый богатый город после Чернигова в области....Неужели он сам не мог это все сделать????....Кого нам ждать??? ....Нету ответа на мой вопрос....Эту страну просто нагло грабят.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Есть такой город Киев, в Украине. Так вот 2 года назад на Нивках был сделан капитальный ремонт моста за 200 млн. грн. Пару недель назад от него начали отваливаться части конструкции. По оценкам специалистов, у которых появилась возможность заглянуть внутрь моста, был сделан не капитальный ремонт а косметический миллионов за 50. В этой стране чиновники уже давно ничего не делают для людей, они все делают с одной целью - вывести деньги из бюджета....
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10.02.2021 12:29 Відповісти
Я жил в Киеве почти 8 лет....Нивки мрачноватый район...Это страна абсурда....Тут ничего не поменяется....Может быть когда-то как в Турции военные захватят власть и выведут страну из пике....Но это не скоро будет ....Больше некому тут навести порядок...Одно воровство и импотентность...
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Военные не самый лучший вариант, т.к. это путь к диктатуре и изоляции. Проблема в менталитете, который должен поменяться не только у политиков ну и обычных граждан. Почему то обычные граждане давая взятки врачам, учителям, полицейским и т.д. не считают что это коррупция а винят во всем политиков... Уже сейчас трудовая миграция набирает обороты и в Украине катастрофическая нехватка специалистов в любой сфере... Молодежь выпускается из ВУЗов с нулевыми знаниями даже школьной программы и не умеют элементарно грамотно писать. Так вот когда здесь останутся пенсионеры и те кто предпочитает лежать на диване чем что то изменить, гос-во почувствует что эти люди их не смогут их прокормить и у них не останется другого выбора как создавать реальные условия для того что бы люди начали возвращаться. А эти люди будут возвращаться уже совсем с другим менталитетом, прожив в цивилизованных странах. Но это дело не одного десятилетия и это сугубо мое ИМХО.
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10.02.2021 12:53 Відповісти
Как раз проблема в ЭТОМ.....в отсутствии страха....В Германии до сих пор нету безбилетчиков в транспорте...Один раз повесили людей без билета - и прививка сработала...В Украине чиновники давно никого не боятся....Они знают что всегда откупятся....даже если их уволят - купят себе другоую работу...Бандиты тоже откупаются - и поэтому не боятся...У нас все продажное....Проблема в олигархах - они у нас "ВЕЧНЫЕ" и смена Президентов ни к чему не приводит....Президенты все слабее и слабее приходят и ОЛИГАРХАМ все проще грабить страну...
При Зеленском они совсем обнаглели...Он настоко слаб и необразован что аж страшно за будущее страны...У нас ТЫСЯЧИ лет ОДИН менталитет - я не думаю что он скоро поменяется....Люди кстате почти не поменялись за тысячи лет....Все одно и тоже...ЦАРЬ,ЦЕРКОВЬ,АРМИЯ и РАБЫ....просто рабы не знают что они рабы....Так что захват власти военными на несколько лет не помешал бы нашей стране....Она у нас ОЧЕНЬ БОГАТАЯ...тут хватит всего и для всех...Но 7 олигархических семей имеют 90% нашего богатства....
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10.02.2021 13:19 Відповісти
Я вот вспомнил Пиночета ...
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Есть такой город Днепр- на который в свое время забили чмо- выходцы типа Кучмы, Тимошонки и других, но вот 5 лет тому мы выбрали ( как по мне ) хорошего мэра ( до этого один урод нихера не делал) сейчас много изменилось. Мне нравится, на выборах в прошлом году ( как не пытались его обливать помоями) город проголосовал за него.
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Харьковчане своего покойного мэра тоже очень хвалят. Говорят много для города сделал...
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10.02.2021 12:55 Відповісти
Родственница недавно ездила в Харьков говорит что очень изменился в лучшую сторону.
А вот скину фото моего города
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7010
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10.02.2021 13:05 Відповісти
Я не спорю, там много чего построено, но вопрос за чей счет и какой ценой. Ей известно что это было построено в кредит и что даже здание городской администрации находится в залоге? Я думаю харьковчанам приятно ходить в туалет с аквариумами и рыбками, который стоил городскому бюджету около 200 тыс. евро... А то что парк развлечений, который был построен за космические деньги и так же в кредит, приносит бюджету около 1000 дол в месяц ей известно? Или это все неважно, главное что красиво?
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10.02.2021 13:17 Відповісти
Я не в курсе таких подробностей, у нас в Днепре тоже наверное есть какие- то подводные камни, но жизнь проходит и жить в дерьме не особо приятно в 21 веке.
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Полностью согласен. Только вот те же харьковчане, которые говорят как много покойный мер сделал для города и полюбовавшись рыбками в туалете за 200 тыс. евро, возвращаются в свои дома с напрочь прогнившими коммуникациями, и в 21 веке из за прорыва прогнившей трубы могут просидеть пару недель без горячей воды.
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10.02.2021 13:51 Відповісти
Главное побольше средств выделить на эту "работу".... Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 4949
P.S. Долой масочный режим или коронавирус мне нипочем Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 6220
P.P.S.:згідно зелених тлумачень-не сліпий, а з вадами зору, не німий, а з вадами мови ....плюрализм панимаешь ли Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 6369
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10.02.2021 12:04 Відповісти
Процес з пустого впорожнє але за гроші.
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10.02.2021 12:05 Відповісти
...наші
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10.02.2021 12:26 Відповісти
зеля-хуйло!
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10.02.2021 12:07 Відповісти
В самій інфі не знайшов автора цієї інфи.

Невже сам Бутусов напмсав текст?
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10.02.2021 12:07 Відповісти
А что, не имеет права? В любом случае, это ты у него в гостях. Не забывай об этом
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10.02.2021 12:11 Відповісти
підписуватись в будь-якому випадку потрібно.
Або ж зазначати "на правах реклами".
Так вимагає Закон.
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10.02.2021 12:26 Відповісти
возможно вы правы. Напишите ваше замечание на "СФ"
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10.02.2021 12:33 Відповісти
вистачить і тут. Адміни все читають. Читають і юзери, і роблять висновки (приміром, як ви).
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10.02.2021 13:11 Відповісти
ага....напісяв.....
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10.02.2021 12:35 Відповісти
людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни

Все правильно!! А то сейчас эти старики и дети с инвалидностью ни в шахту работать пойти не могут, ни на метзавод. А с помощью клоунской жены скоро даже женщины-инвалиды смогут отбойным молотком махать.
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10.02.2021 12:08 Відповісти
Ледя пожелала подключится к большому распилу....видимо золото ободранное со стен госрезиденции уже в офшоре...
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10.02.2021 12:08 Відповісти
Во замутили "бесбарьерное пространство" Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7185. Раньше это называлось Конвенция о правах инвалидов. Не проще ли выполнять принятые Законы
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10.02.2021 12:09 Відповісти
На выполнении законов бабла не накосишь.... а из безбарьерного пространства денежка рекой потечет....
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10.02.2021 12:11 Відповісти
Разделили людей по религиозному, языковому и партийному принципам, а теперь рабочую группу собрали. Очень умилительно ..ут прямо в глаза пиплу с улыбочкой.
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10.02.2021 12:10 Відповісти
Розділяй і володарюй
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10.02.2021 12:18 Відповісти
Вааау!
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10.02.2021 12:11 Відповісти
Лєнка, шо там з харчуванням в школах? Подорожчало на добру третину і усьо?
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Пианист и Порошенко. Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!" 28. 02. 2019 / Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко. 25.12.20/ Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей .14 января 2020.
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10.02.2021 12:16 Відповісти
я тоже за безбарьерность ... в общении ,например с президентом , чтоб вот так просто , без его охраны подойти , плюнуть в его брехливую морду и уйти , так что начните с себя
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10.02.2021 12:17 Відповісти
У інваліда заболів зуб, вибратись з квартири сам не може, бо нема ліфта

Коли почав телефонувати по всіх інстанціях узнав, що зуб дома не лікують, потрібно їхати до стоматолога.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Поперше поміняйте скотовозки-маршрутки, на які треба не заходити, а залазити як на драбину. Літні люди не можуть на метр задирати ноги, щоб залізти в ці скотовозки, потім трястись як вугілля під орущу музику шансон. Равні права, це коли в ціх скотовозках сидячі місця для всіх , а не місця кількі в бочці!
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10.02.2021 12:18 Відповісти
Перестаньте вибирати мерів-дебілів, це від них залежить, який транспорт їздить по місту.
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10.02.2021 13:23 Відповісти
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 2472
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10.02.2021 12:18 Відповісти
А хорошую тему придумали!
Благотворительность - это ж личные деньги нужно тратить, а тут и какбы про народ, и бесплатно - два в одном!
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10.02.2021 12:19 Відповісти
Старо, как говно мамонта:
"Для подготовки работников ИРЦ этого года Фонд Порошенко разработал и издал учебное пособие «Организационно-методические основы деятельности инклюзивного-ресурсных центров»."
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10.02.2021 12:38 Відповісти
заперлись, "дунули" и началось безбарьерное пространство, некоторые даже подоконник не замечали и счастливые выходили в окно... Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 795 походу наркоманский симпозиум под видом конференции замутили... а че, креативненько.
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10.02.2021 12:23 Відповісти
А хтось відкриє засідання про бар'єр від кацапів як тих що зовні так й тих що у середині?
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10.02.2021 12:24 Відповісти
Рекомендую Лєнкє напрати в Гугл "прикольные пандуси для инвалидов"
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7386
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10.02.2021 12:25 Відповісти
У меня сестра инвалид 1 й группы....И вот живя много лет в Киеве и других городах я всегда обращал внимание на пандусы....Я физически силен и подготовлен - но если б меня посадили в коляску и сказали б спуститься или подняться по такому пандусу- я б не смог и даже б не стал пытаться - это невозможно...Думаю мэр Кличко и тот не смог бы это сделать - сил не хватило б...И даже если б помогали два человека - тоже не вышло б....В этой стране многое делается для ГАЛОЧКИ...уж эти пандусы так точно...больше они ни на что не годятся...
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10.02.2021 12:34 Відповісти
Звичайне відмивання грошей з бюджету.
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10.02.2021 12:37 Відповісти
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 8993
новый пандус в Днепре ( ул Короленко)Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 9137
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10.02.2021 12:53 Відповісти
Классика: клоун - дурак. Порох - умен.
Вопрос: как можно убрать барьеры в таком случае? Есть два варианта:
1. Дураку поумнеть. Это невозможно.
2. Умному поглупеть. Это нереально.
Вывод: невозможно убрать барьеры между умным и глупым в силу того, что это невозможно и нереально.
ПЫ.СЫ: на кой ляд эта конференция нужна умным? Барьеры создают себе глупцы. Умные их не создают, или, если уж так сложилось в силу разных обстоятельств, что они есть, успешно их преодолевают.
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10.02.2021 12:28 Відповісти
Потрібно помножити дурня на умного і буде НУЛЬ
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10.02.2021 12:35 Відповісти
Умный на то и умный, что не позволит умножить себя на ноль. И поделить тоже. Он вообще с нулем связываться не будет. Это сделают другие
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10.02.2021 12:38 Відповісти
А смысл его убирать? Там вниз еще несколько метров...плитка скользкая - представте себя в коляске - спуститесь???Вот и я думаю,а точнее уверен что нет...
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10.02.2021 12:50 Відповісти
наперсточникам наперсточнистсссская жизнь
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10.02.2021 12:30 Відповісти
У моєму підїзді на першому поверсі жив дід Петро, учасник війни з першого дня.
Так він мені казав, що таких як він будуть шукати з собаками бо вимруть усі.
Так і сьогодні - інвалідів ....
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 4043
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10.02.2021 12:33 Відповісти
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 9045
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10.02.2021 12:37 Відповісти
...дрєбідєнь.
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10.02.2021 12:38 Відповісти
так перша у Зе лєдя уже опрєдєлілась з чьїх простору безбар"єрного бар"єру вона таки буде з українського чи какаявдупуразніца?.. чи вона досі в одноглазніках здає, по-мєлочі, "блокпости" ЗСУ окупанту?
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10.02.2021 12:37 Відповісти
Може її в інвалідний візок посадити і покатати по .....
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10.02.2021 12:41 Відповісти
поряд з ******
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10.02.2021 12:42 Відповісти
Зельц в своей сфере деятельности НИХЕРА не понимает,а егойная самка в этой безбарьерной херне дупля не отбивает,ВО-СЕМЕЙКА-ПИСЮАНИСТОВ.
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10.02.2021 12:38 Відповісти
БРЕД СИВОЇ КОБИЛИЦІ У БЕЗБАР'ЄРНОМУ ПРОСТОРІ... Саме так я і уявляв цей простір... у якому громадянам України буде безбар'єрно просторно...
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Як же мене ця ледЯ бісить! Знову і знову пам'ть повертає до інформації щодо її перебування в чистилищі "Миротворця". А туди аби-кого не заносять.
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Оце воно?
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 5112
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10.02.2021 12:57 Відповісти
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7942
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10.02.2021 13:00 Відповісти
Шо-шо???
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало.
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10.02.2021 13:17 Відповісти
Безбарьерное пространство это очень хорошо, но нужны профессионалы в этом деле.
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10.02.2021 13:42 Відповісти
В этом деле нужно смотреть на Норвегию, Швейцарию, Финляндию.
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10.02.2021 13:43 Відповісти
Хотя бы на начало сделаете тротуары, а то дороги немного делаются, а тротуары оставляют старые.
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10.02.2021 13:46 Відповісти
Так символично: рожденная без мозгов, открывает заседание по людям с ограниченными возможностями
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10.02.2021 13:53 Відповісти
Баба да.
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10.02.2021 13:56 Відповісти
шо за бред
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10.02.2021 14:04 Відповісти
Каждому ослику по барьеру!,,
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10.02.2021 15:03 Відповісти
У Зеленських своїх мізків немає. Вони тупо копіюють дії сім'ї Порошенків.
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10.02.2021 16:14 Відповісти
Почитаешь, что писуны навалили, диву даёшься. 90% комментаторов даже не представляют себе, что есть безбарьерное пространство. Зато бессмысленного словесного мусора набросать, ни времени, ни сил не пожалели...
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10.02.2021 23:19 Відповісти
Ще одна "активістка" прокинулась! Де ж беруться такі ідеї? Хтось пише сценарій!
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11.02.2021 07:58 Відповісти
 
 