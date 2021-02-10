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Новини Київські новини
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За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 1 295, виявили 297 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 1 295, виявили 297 нових випадків, - Кличко

У столиці за минулу добу виявили 297 випадків зараження COVID-19. У той же час, 1 295 осіб побороли вірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили ще 297 хворих на коронавірус. Померли 15 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2 473 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 130 864", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 157 жінок віком від 18 до 88 років і 10 дівчаток від 3 до 16 років. А також 123 чоловіки віком від 22 до 94 років і троє хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли в тому числі і 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 53 пацієнти.

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Одужали за добу в Києві 1 295 осіб. Загалом коронавірус побороли 82 684 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 66, в Деснянському - 54 і в Дніпровському районі - 43 випадки.

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Еще чуть-чуть, и от ковида у нас не умирать, а рождаться будут... А можно как-то узнать, кто готовить минздравовскую статистику? Очень хочу на этого человека посмотреть.
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10.02.2021 12:37 Відповісти
В столице за минувшие сутки выявили 297 случаев заражения COVID-19. В то же время, 1 295 человек побороли вирус. Источник: https://censor.net/ru/n3247079\\\\\\\\

Видать не только лишь все едят в голову.... некоторые в нее еще и боксируют... За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 1 295, виявили 297 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 4186
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10.02.2021 12:49 Відповісти
 
 