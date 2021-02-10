УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6005 15
ПДВ (103) Гетманцев (311)

Депутати повинні стимулювати розвиток промисловості, а не лобіювати інтереси аграрних олігархів, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати повинні стимулювати розвиток промисловості, а не лобіювати інтереси аграрних олігархів, - Гетманцев

Депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Обозревателю", коментуючи ухвалення парламентом закону про зниження ПДВ для окремих виробників аграрної сировини, який досі не підписав президент Володимир Зеленський.

"Ми не повинні надавати пільги сировинній галузі. Навпаки, ми маємо брати гроші сировинників і направляти на розвиток промисловості, зокрема й сільгосппереробки, де створюються робочі місця, на відміну від вирощування сільгоспкультур, що незабаром буде відбуватися без участі людини. Ми ж продовжуємо надавати пільги сировинному бізнесу абсолютно незрозумілими рішеннями", - сказав Гетманцев.

За його словами, аграрна сировинна галузь є однією з найсильніших галузей вітчизняної економіки, і продовжуючи її стимулювати, влада будує сировинну економіку. "Скажіть, чому ефективна ставка оподаткування на дохід сільськогосподарського виробника менш ніж 1%, тоді як у промисловців більш як 2%? Ми дійсно хочемо завершити будівництво сировинної економіки? Нам для цього залишилося недовго. У нас із 2010 до 2019 р. частина первинного сектора в структурі експорту збільшилася з 15% до 34%. У той час як, наприклад, у Польщі 2%, в Туреччині 5%, Словаччині 3%. Ви думаєте, сусіди роблять помилку, стимулюючи промисловість?", - зазначив Гетманцев.

Депутат також нагадав, що вітчизняні агрохолдинги завжди знаходили можливість пролобіювати ухвалення потрібних їм рішень через парламент, і, на його думку, ситуацію потрібно кардинально змінювати.

"Український великий бізнес, на жаль, звик розв'язувати свої питання, скажімо так, традиційно. Ті рішення, які йдуть на користь аграрним холдингам, завжди проходили на ура. Це вже традиція, візьміть будь-який держбюджет на будь-який рік, завжди аграрні олігархи собі щось виторговували", - констатував Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору (виробників сировини) із 20% до 14% (№3656), Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Закон передали президенту Володимиру Зеленському, але він його досі не підписав.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення. В свою чергу Федерація роботодавців закликала президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв.

Як заявив голова ФРУ Дмитро Олійник, цей закон спотворює конкуренцію на ринку, і призведе не до здешевлення продуктів харчування для українців, а навпаки - до їх подорожчання. До того ж, різницю ПДВ між сировиною і готовою продукцією перекладуть на споживачів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
На самом деле так: "Депутаты должны лоббировать интересы промышленных олигархов, а не лоббировать интересы аграрных олигархов," - Гетманцев
показати весь коментар
10.02.2021 12:31
+2
Гетманцев наплужает лохов
показати весь коментар
10.02.2021 12:31
+2
Ну вот умничка, ага. ПросвистиАнал, как говорит капитан Гнездилов в известном сериале. И ниче, шо аграрии вытянули в 2020 всю страну на себе? Химики лягли, металлисты просели, но аграрии выстояли. А если в аграрку вложить ума и денег, она круче немецкой станет. Ни немцы, ни американцы - НИКТО, МЛЯТЬ - не развивает промышленность в противовес аграрке. Или жрачку скоро тоже в рашке закупать будем???
показати весь коментар
10.02.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красавец! Не зря тебя выбрали! А еще сегодня Среда!
показати весь коментар
10.02.2021 12:14 Відповісти
Они должны себе и своим близким отбить деньги на Проход в ВР
показати весь коментар
10.02.2021 12:19 Відповісти
На самом деле так: "Депутаты должны лоббировать интересы промышленных олигархов, а не лоббировать интересы аграрных олигархов," - Гетманцев
показати весь коментар
10.02.2021 12:31 Відповісти
Гетманцев наплужает лохов
показати весь коментар
10.02.2021 12:31 Відповісти
Повністю підтримую... Яхту в Косюка конфіскувати.
показати весь коментар
10.02.2021 12:32 Відповісти
І хто це говорить ? Гетманцев ? Посіпака який служить тільки олігархам ? Дивні діла Твої Господи !
показати весь коментар
10.02.2021 12:34 Відповісти
Ну вот умничка, ага. ПросвистиАнал, как говорит капитан Гнездилов в известном сериале. И ниче, шо аграрии вытянули в 2020 всю страну на себе? Химики лягли, металлисты просели, но аграрии выстояли. А если в аграрку вложить ума и денег, она круче немецкой станет. Ни немцы, ни американцы - НИКТО, МЛЯТЬ - не развивает промышленность в противовес аграрке. Или жрачку скоро тоже в рашке закупать будем???
показати весь коментар
10.02.2021 12:35 Відповісти
все вірно підмітив, в принципі як завжди Депутати повинні стимулювати розвиток промисловості, а не лобіювати інтереси аграрних олігархів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5779
показати весь коментар
10.02.2021 12:45 Відповісти
вот здесь я его поддерживаю, умно написал
показати весь коментар
10.02.2021 12:52 Відповісти
Не всем же беню с ахметом лобировать.
показати весь коментар
10.02.2021 12:56 Відповісти
Жодна влада в Україні не будувала економіку, а лише боролася за переросподіл матеріальних цінностей на свою користь і закон про продаж землі є, не першим і не останнім свідченням. Їм до задниці економіка країни в цілому. Їх не цікавить нічого що, не приносить користі їм особисто. Це, не відомо тільки дурням. Забороніть вивіз сировини з України і введіть норми переоробки продукції для експорту і тоді ви побачите що почнеться.
показати весь коментар
10.02.2021 13:07 Відповісти
Что то мне это напоминает..... А! Вспомнил ! "Может давайте начнем работать уже "- на извесных пленках с Гончаруком. Не начали! И это пустые слова.Олигархам не нужна промышленность , им надо побыстрее распродать Украину и выжать максимум из того что они украли а потом - трава не расти!
показати весь коментар
10.02.2021 13:24 Відповісти
Писец! Маразм зашкаливает!
показати весь коментар
10.02.2021 15:04 Відповісти
поддерживаю+++
показати весь коментар
11.02.2021 15:35 Відповісти
 
 