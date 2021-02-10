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Новини Політика України
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Зеленський (9969) опитування (793) COVID-19 (16726)

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість опитаних жителів України не задоволені роботою органів влади в сфері боротьби з пандемією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, за останні кілька місяців рівень задоволеності роботою органів влади в сфері боротьби з епідемією підвищився.

Так, 39% опитаних задоволені діяльністю Президента у боротьбі з епідемією коронавірусу (57% – не задоволені). Діяльністю Міністерства охорони здоров’я задоволені 33%, не задоволені – 65%. Діяльністю Міністерства внутрішніх справ задоволені 29%, не задоволені – 61%. Діяльністю Кабінету Міністрів задоволені 25%, не задоволені – 69%. Роботою Верховної Ради задоволені 20%, не задоволені – 75%.

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування Рейтингу 01

При цьому 57% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 21% вважають їх надто м’якими (найбільше серед старшого покоління), 9% – навпаки надто жорсткими (молодь та середній вік). За останні кілька місяців спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює заходи по боротьбі з епідемією як оптимальні.

Також читайте: Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування Рейтингу 02
Інфорграфіка: Рейтинг

Однак у порівнянні з листопадом минулого року, частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. Так, 78% опитаних стверджують, що часто одягають захисну маску, 18% – інколи або рідко, 4% – майже ніколи. 63% часто дезінфікують руки, 28% – інколи або рідко, 8% – майже ніколи. Лише 10% часто використовують захисні рукавиці, 31% – інколи або рідко, 59% – майже ніколи.

Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Топ коментарі
+6
ох ці "рейтингові" кампанії разумкова ))) "ми довіряємо бобочкє, але не довіряємо бубочкє"
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10.02.2021 12:14
+6
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8190
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10.02.2021 12:16
+3
не-не-не... как Порох, так в каждой бочке затычка. а как Зеля, так ниучьом нивинават?
кстати, кто это у нас войска отвёл, международную антипутинскую коалицию просрал, ветеранов и патриотов без суда и следствия посадил? короче,
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1306
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10.02.2021 12:39
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ох ці "рейтингові" кампанії разумкова ))) "ми довіряємо бобочкє, але не довіряємо бубочкє"
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10.02.2021 12:14 Відповісти
Вакцины в Украине до сих пор нет - чем довольны 33%?
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10.02.2021 12:23 Відповісти
А у нас така країна - завжди чимось не вдоволені 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2570
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10.02.2021 12:15 Відповісти
А можно быть довольным в самой бедной стране Европы?
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10.02.2021 12:24 Відповісти
ти темою не помилився? тут обговорюють боротьбу з ковідом ! А на рахунок бідності - можеш вихваляти ЛаптєРейх, який вже за рівнем життя не тільки поляки обігнали вдвічі , а і всі прибалти (а часи окупаціїї в СРСР їм сняться лише страшних снах) 57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2815
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10.02.2021 14:03 Відповісти
когда все будут довольны - будет застой и стагнация. а недовольство - двигатель, который приведёт страну к победе. я вот ценами недоволен (дорого всё), тем, полиция нарушает права граждан (я ведь тоже гражданин), недоволен тем, что кругом взятку нужно дать, чтобы твой вопрос решился и так далее. но вместе с тем, я вижу, что страна улучшается: взятки хоть и берут, но боятся, а вдруг посадят, когда полицейские видят, что неправы, они могут дать заднюю, цены не только растут, но ассортимент расширяется и появляются новые дешевые аналоги, хоть верхушка судебной системы коррумпирована, но простые судьи адекватные, люди вокруг тоже постепенно понимают, что зеленский их нае*ал
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10.02.2021 14:08 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3685
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10.02.2021 12:16 Відповісти
Ну и к чему это?такое впечатление,что у некоторых хватает мозгов только голосовать не ходить...
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10.02.2021 12:20 Відповісти
Это, как раз, и понятно тем, у кого есть мозги.
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10.02.2021 12:22 Відповісти
Та да)"зеля борется с несуществующей болезнью"-наверно тут нужны гениальные мозги,чтоб спич понять))))
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10.02.2021 12:28 Відповісти
Та я и не говорил про гениальные. 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1588
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10.02.2021 12:31 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8190
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10.02.2021 12:16 Відповісти
я прямо представляю, как длинными зимними вечерами, сидят Мендель и Подоляк на Банковой и рисуют эти тупые рейтинги, в которые верит только Зеленский..
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Серьезно?а покажите ,в реале,тех кто доволен.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Як так? Вовачка всєх пабіділ і тут ні сіло, ні впало ним не задоволені. Який невдячний нарід, просто жах.
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10.02.2021 12:19 Відповісти
та да , меры прям сумасшедшие ...всю на личном примере - то буковель , то вечеринки , просто безумные
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10.02.2021 12:22 Відповісти
"Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса".
цуко, секта свидетелей мастерства спорта по борьбе с коронавирусом.
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10.02.2021 12:22 Відповісти
Та ти шо? А я чую повсюди про якогось блазня, клоуна та халуя. Мабудь я на місяці живу, а на землі всі бубасіка з відосіками *******, якось невдобно так
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10.02.2021 12:23 Відповісти
Причем тут Зеля? Вопросами медицины занимается министерство и Шмыгаль...
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10.02.2021 12:24 Відповісти
Ой, не надо.. А то если он пойдет на борьбу с Ковидом - "мы все погибнем" 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1439
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10.02.2021 12:25 Відповісти
Рейтинг сегодня прямо в ударе! 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3753
Всю ночь опросы проводили, наверное!
А теперь - внимание, правильный ответ! - мерами зеленского и его молодой команды недовольны действительно 57% опрошенных среди меня и знакомых. Еще столько же, и это не ошибка в подсчетах, просто тошнит от дейст бездействия этих прыщей. Просто 14% и недовольны и блевать хотят от такой "работы" властей.
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10.02.2021 12:26 Відповісти
Права президента Украины согласно Конституции : Нацоборона и безопасность,внешняя политика, права граждан,на этом полномочия Зели заканчиваются....
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10.02.2021 12:28 Відповісти
не-не-не... как Порох, так в каждой бочке затычка. а как Зеля, так ниучьом нивинават?
кстати, кто это у нас войска отвёл, международную антипутинскую коалицию просрал, ветеранов и патриотов без суда и следствия посадил? короче,
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1306
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Это всё он προςραλ.
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10.02.2021 14:08 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 762
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10.02.2021 12:30 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9406 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9439
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Судя из участившихся новостей об опросах шарашкиных контор типа "центр Разумкова" и "Рейтинг" спикер Разумков начал открытую войну против Зеленского ))
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10.02.2021 13:06 Відповісти
Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса, деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, деятельностью Кабинета министров довольны 25%, а работой Верховной Рады довольны 20%.
Довольные... 57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4021

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4914
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10.02.2021 13:20 Відповісти
Зеля делал всё наоборот. Его счастье, что не все это поняли.
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10.02.2021 14:06 Відповісти
 
 