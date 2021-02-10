УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Економіка
1345 19
перевезення (180) Каленков Олександр (44)

Для розвитку промисловості вкрай важлива реформа УЗ і створення тарифної комісії, - глава "Укрметалургпрому"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Для розвитку промисловості вкрай важлива реформа УЗ і створення тарифної комісії, - глава "Укрметалургпрому"

Реформування "Укрзалізниці" і створення незалежного регулятора у транспортній галузі, який встановить економічно обґрунтовані тарифи на перевезення, дуже важливі для розвитку промисловості.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами глави "Укрметалургпрому", 40% перевезених залізницею вантажів - продукція гірничо-металургійного комплексу, і підприємства галузі як ніхто зацікавлені в ефективній роботі "Укрзалізниці". "Повинна пройти реструктуризація "Укрзалізниці", яка дозволить розділити пасажирські та вантажні перевезення. Це дозволить знайти правильне застосування грошам і не займатися кроссубсидуванням. Щорічно 13-15 млрд грн перекладається з вантажних перевезень на пасажирські. Це неправильно, це створює проблеми з якісним обслуговуванням вантажів", - розповів Каленков.

Він також акцентував: тарифи на перевезення вантажів повинні бути економічно обґрунтованими, а їх формування - прозорим. На його думку, створення галузевого регулятора дозволить навести порядок у тарифоутворенні в транспортній сфері. "Повинна бути створена незалежна комісія регулювання в транспорті - це те, про що йдеться вже останні 5-7 років. Нарешті це повинно здійснитися, всі ми дуже чекаємо, що це відбудеться в найближчі пів року-рік. Саме НКРТ - незалежна комісія регулювання транспорту повинна займатися економічно обґрунтованими тарифами", - сказав Каленков.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Економічний експерт Борис Кушнірук також заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект №3927.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+1
Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 2720
показати весь коментар
10.02.2021 12:34
+1
Тоже правда. И когда перестанут воровать, то отпадёт и постоянная необходимость в повышении тарифов. Ибо бесполезно заливать что-то в ведро без дна.
показати весь коментар
10.02.2021 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайте уже олигархам раскупить УЗ , чтоб народ ещё от цен на поездку в поезде "кайфанул" , прочувствовал так сказать эффективность частного капитала
показати весь коментар
10.02.2021 12:25 Відповісти
Ну пока что никто и ничто не мешает УЗ постоянно повышать стоимость билетов и отменять поезда. Про качество поездок я молчу. Так может дело в том. что УЗ это монополист, которому ни с кем не надо конкурировать?
показати весь коментар
10.02.2021 22:20 Відповісти
хай краще звиздять, ніж шкодять
показати весь коментар
10.02.2021 12:26 Відповісти
Надо просто перестать грабить УЗ. Грабить не только чмырям, что сели там на потоки и наваяли схем, но и прекратить безгранично выкачивать бабло из УЗ в бюджет. Вы из этой коровы не только молоко выдоили, но и почти всю кровь уже.
показати весь коментар
10.02.2021 12:30 Відповісти
Тоже правда. И когда перестанут воровать, то отпадёт и постоянная необходимость в повышении тарифов. Ибо бесполезно заливать что-то в ведро без дна.
показати весь коментар
10.02.2021 22:21 Відповісти
Тарифы ВСЕ отменить ,воров ВСЕХ на нары ...
показати весь коментар
10.02.2021 12:31 Відповісти
Якщо хочете щось загубити, то створіть якусь комісію.
показати весь коментар
10.02.2021 12:32 Відповісти
Или выберите во власть куклу олигархов. Которая даст им возможность грабить государство без всяких помех.
показати весь коментар
10.02.2021 12:38 Відповісти
Да,да, первым делом тарифную комиссию создать,с председателем и зарплатой 500 тыс.,иначе дела не будет.
показати весь коментар
10.02.2021 12:33 Відповісти
Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 2720
показати весь коментар
10.02.2021 12:34 Відповісти
Влада може без особливих труднощів видати кредити під реформування залізниці, чи будівництво якогось підприємства. Знову все опирається в але.. Ви хотіли б собі в зама дурня чи вора? Ви хотіли б, щоб ваш водій не вмів їздити? Може б ви хотіли, щоб вам не видавали зарплати, чи щоб сусід вас обікрав? Що, ні? А чого ж це так? А чому ж ви так любите себе і свою країну, що нею керує бовдурі, які не вміють їздити, і які тримають руку у вас в кишені, вас же грабуючи? Всі докази за те, що ви таки це любите.
показати весь коментар
10.02.2021 12:43 Відповісти
Все,що треба знати про реформи в Укрзалізниці: Нові вагони від Зеленського, або як "Укрзалізниця" годує олігархів та друзів Саакашвілі: журналістське розслідування
"Іраклі Езугбая, новоспечений директор з комерційної роботи Укрзалізниці… Новий менеджер, який взявся розбудовувати українську компанію, має цікавий досвід на схожій посаді у … Грузії.

З 2005 року очолював залізницю у Грузії, коли Саакашвілі був там президентом. У 2012 подав у відставку, в той час, як працівники тої ж таки грузинської залізниці планували мітинги через погані умови праці й низькі зарплати. А згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Езугбая втік з Грузії й переховується в Штатах.

Джерела в Грузії допомогли дістати дуже важливі документи. Це інформація про кримінальну справу, яку відкрили у травні 2013 року. В ній йдеться про збиток, нанесений грузинській залізниці у 65 мільйонів ларі (а це на той момент близько 40 млн доларів) саме на закупівлі вагонів. І саме Іраклія Езугбаю досі на Батьківщині звинувачують у розкраданні та розтраті цих коштів. Також Езугбая перебуває у розшуку і заочно заарештований.
Розслідувачі з'ясували, що 8 місяців тому, Саакашвілі їздить до офісу президента. На Тойоті Прадо, 2019 року випуску і вартістю щонайменше 60 тисяч доларів. Але йому вона не належить. Власник автівки близький друг грузинського реформатора - Георгій Караманішвілі, який разом з братом Леваном юридично володіли телеканалом "Руставі-2". У Грузії його вважали власністю саме Саакашвілі. Буквально перед новим ці 2 брати заснували вже в Україні компанію "Рейлинвест", з посередництва у торгівлі товарами широкого асортименту та допоміжної діяльності у сфері транспорту...."
показати весь коментар
10.02.2021 12:48 Відповісти
и снова реформа... пипец 30 лет реформ а железка в жопе! Прежде чем начать новую, хотелось бы что бы за предыдущие провальные кто то ответил по всей строгости ! а так - это очередной пшик с углублением в жопу дальше железки!!
показати весь коментар
10.02.2021 13:29 Відповісти
европейские стандарты говорят о том, что на железнодорожном рынке должна существовать независимая инфраструктурная вертикаль под государственным контролем, на которой, благодаря прозрачным тарифам, должны работать перевозчики любой формы собственности.
показати весь коментар
10.02.2021 23:19 Відповісти
не називайте єто слово. уже тошнит при виде его. лоббизм и коррупция, главные враги экономики. ЕС об этом говорит открыто. обьявить о реформах и делать реформы это совсем разные вещи
показати весь коментар
10.02.2021 13:34 Відповісти
Как ЕС может быть против лоббизма, если Западный мир собственно придумал лоббизм?) Не выдумывайте, во всём мире у крупных компаний есть лоббисты. Но про реформы соглашусь - мало объявить, нужно ещё и проводить.
показати весь коментар
10.02.2021 22:19 Відповісти
Давно пора. УЗ не первый год обещает навести порядок с бардаком в ценообразовании, но предсказуемо этого не делает. Более того, при повышении тарифов, никогда нет никакого экономического обоснования. УЗ нужно основательно реформировать, они убивают ж/д перевозки и заодно экономику.
показати весь коментар
10.02.2021 22:16 Відповісти
отпустили тарифы в свободное плавание... ну надо же за какой то хр*н, руководству и наблюдательному совету зарплаты повышать?
показати весь коментар
10.02.2021 23:14 Відповісти
та погодите
сказал же товарищ глава правления и набсовет yз - стоп реформы, стоп выделение грyзового направления, все запретить и не пyщать
так что какие комиссии?
скоро зе-команда введет социалистический принцип
показати весь коментар
11.02.2021 00:42 Відповісти
 
 