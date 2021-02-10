Для розвитку промисловості вкрай важлива реформа УЗ і створення тарифної комісії, - глава "Укрметалургпрому"
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Реформування "Укрзалізниці" і створення незалежного регулятора у транспортній галузі, який встановить економічно обґрунтовані тарифи на перевезення, дуже важливі для розвитку промисловості.
Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами глави "Укрметалургпрому", 40% перевезених залізницею вантажів - продукція гірничо-металургійного комплексу, і підприємства галузі як ніхто зацікавлені в ефективній роботі "Укрзалізниці". "Повинна пройти реструктуризація "Укрзалізниці", яка дозволить розділити пасажирські та вантажні перевезення. Це дозволить знайти правильне застосування грошам і не займатися кроссубсидуванням. Щорічно 13-15 млрд грн перекладається з вантажних перевезень на пасажирські. Це неправильно, це створює проблеми з якісним обслуговуванням вантажів", - розповів Каленков.
Він також акцентував: тарифи на перевезення вантажів повинні бути економічно обґрунтованими, а їх формування - прозорим. На його думку, створення галузевого регулятора дозволить навести порядок у тарифоутворенні в транспортній сфері. "Повинна бути створена незалежна комісія регулювання в транспорті - це те, про що йдеться вже останні 5-7 років. Нарешті це повинно здійснитися, всі ми дуже чекаємо, що це відбудеться в найближчі пів року-рік. Саме НКРТ - незалежна комісія регулювання транспорту повинна займатися економічно обґрунтованими тарифами", - сказав Каленков.
Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Економічний експерт Борис Кушнірук також заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект №3927.
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"Іраклі Езугбая, новоспечений директор з комерційної роботи Укрзалізниці… Новий менеджер, який взявся розбудовувати українську компанію, має цікавий досвід на схожій посаді у … Грузії.
З 2005 року очолював залізницю у Грузії, коли Саакашвілі був там президентом. У 2012 подав у відставку, в той час, як працівники тої ж таки грузинської залізниці планували мітинги через погані умови праці й низькі зарплати. А згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Езугбая втік з Грузії й переховується в Штатах.
Джерела в Грузії допомогли дістати дуже важливі документи. Це інформація про кримінальну справу, яку відкрили у травні 2013 року. В ній йдеться про збиток, нанесений грузинській залізниці у 65 мільйонів ларі (а це на той момент близько 40 млн доларів) саме на закупівлі вагонів. І саме Іраклія Езугбаю досі на Батьківщині звинувачують у розкраданні та розтраті цих коштів. Також Езугбая перебуває у розшуку і заочно заарештований.
Розслідувачі з'ясували, що 8 місяців тому, Саакашвілі їздить до офісу президента. На Тойоті Прадо, 2019 року випуску і вартістю щонайменше 60 тисяч доларів. Але йому вона не належить. Власник автівки близький друг грузинського реформатора - Георгій Караманішвілі, який разом з братом Леваном юридично володіли телеканалом "Руставі-2". У Грузії його вважали власністю саме Саакашвілі. Буквально перед новим ці 2 брати заснували вже в Україні компанію "Рейлинвест", з посередництва у торгівлі товарами широкого асортименту та допоміжної діяльності у сфері транспорту...."
сказал же товарищ глава правления и набсовет yз - стоп реформы, стоп выделение грyзового направления, все запретить и не пyщать
так что какие комиссии?
скоро зе-команда введет социалистический принцип