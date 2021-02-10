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Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков

Сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України був заблокований у Росії за поданням Роскомнагляду і російської генпрокуратури. Це перший прецедент, коли офіційний сайт уряду іншої країни забороняють у РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.

"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнагляду та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.

Раніше повідомлялося, що Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму.

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"Железный занавес" уже есть в умах и в мировоззрении.. и скоро появятся высокие бетонные стены и рвы с крокодилами.. от Рашки нужно отгородиться, и привозить на "стену" экскурсии, и показывать "антижизнь в русском дурдоме"..
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Ну і хрен їм назустріч. Не дуже і хотілось.
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10.02.2021 12:51 Відповісти
Резникова поздравляю с хорошей работой на благо Украины ! Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников - Цензор.НЕТ 9791
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10.02.2021 13:02 Відповісти
Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции .-Удивляется Резников. Обязан воспринимать молча и как должное. Путин спросит за каждый российский квт*час у Коломойского.
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10.02.2021 13:09 Відповісти
"Министерство правды" это какое именно?
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10.02.2021 13:10 Відповісти
"стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса."

Лошара...
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13.02.2021 00:33 Відповісти
Резников не оправдал надежд своих шефов из Орды. Им стало стыдно за своего агента.
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10.02.2021 14:26 Відповісти
Для Минреинтеграции - это как признание эффективности работы в условиях гибридной войны. Молодцы!
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10.02.2021 16:24 Відповісти
 
 