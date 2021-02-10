Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков

Сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України був заблокований у Росії за поданням Роскомнагляду і російської генпрокуратури. Це перший прецедент, коли офіційний сайт уряду іншої країни забороняють у РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.

"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнагляду та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.

Раніше повідомлялося, що Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму.

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