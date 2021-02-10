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Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України виявила сховок із засобами ураження поблизу лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, цей схрон у 2014 році залишили бойовики незаконних збройних формувань – для вчинення диверсій на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Схованка була облаштована у колекторному колодязі поблизу одного із селищ Станично-Луганського району. З неї правоохоронці вилучили:

- реактивні протитанкові гранати – 4 од.,

- ручні гранати РГН та запали до них – 2 од.,

- набої різного калібру – понад 200 шт.

Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ 01

Тривають заходи щодо встановлення джерел находження виявлених зброї та боєприпасів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ 02
Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ 03
Фото: сайт СБУ

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Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ.

Меня терзают смутные сомнения... Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ - Цензор.НЕТ 5856
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10.02.2021 12:48 Відповісти
Старая сборная солянка))) Только РГН явно свежие) видно для солидности положили) патроны тоже сбор)
Сами положили, сами нашли, сами отчитались) осталось получить звания и ордена за отличную работу)
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10.02.2021 18:29 Відповісти
Кива вооружается?
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10.02.2021 12:49 Відповісти
 
 