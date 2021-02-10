Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила сховок із засобами ураження поблизу лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, цей схрон у 2014 році залишили бойовики незаконних збройних формувань – для вчинення диверсій на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Схованка була облаштована у колекторному колодязі поблизу одного із селищ Станично-Луганського району. З неї правоохоронці вилучили:

- реактивні протитанкові гранати – 4 од.,

- ручні гранати РГН та запали до них – 2 од.,

- набої різного калібру – понад 200 шт.

Тривають заходи щодо встановлення джерел находження виявлених зброї та боєприпасів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Фото: сайт СБУ