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Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Події

Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

Смертність від COVID на окупованому Донбасі вища, ніж будь-де у світі. Ситуацію можна назвати медичним геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на форумі "Україна 30" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.

"Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі", - зазначив Резніков.

Віцепрем’єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.

"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.

На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.

"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков

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Топ коментарі
+13
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5082
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10.02.2021 13:17
+11
це ще можна назвати - пох...
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10.02.2021 13:00
+11
Честно говоря как-то похер ,да и Украинцев там нет ,только ихние люди 🤔
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10.02.2021 13:02
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Русссский мир - он такой...
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10.02.2021 12:58 Відповісти
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5879
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10.02.2021 13:01 Відповісти
Мариман сдох уже давно, остальные сосут из крана ржавую воду три раза в день
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10.02.2021 14:38 Відповісти
но морячок был хорош и навсегда останется в наших сердцах гифках Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 7525
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10.02.2021 14:46 Відповісти
Морячок на данный момент действительно хорош. Как корм
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10.02.2021 15:08 Відповісти
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников

Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 8675 Предлагаю создать фонд помощи!
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10.02.2021 13:00 Відповісти
... фонд помощи смертности? )))
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10.02.2021 13:09 Відповісти
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5082
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10.02.2021 13:17 Відповісти
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 7941
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10.02.2021 13:20 Відповісти
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 4100
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10.02.2021 13:21 Відповісти
Саме згадалося, як ці "страждальці" валили на залізничні колії металобрухт, дровіняки і інший мотлох і не пускали ешелони з нашою технікою та живою силою на Донбас! І потяги стояли по декілька діб, в той час, як вони край потрібні були там, де підняла голови сепарська гидота на чолі з рашиським командуванням. А прийди ешелони своєчасно, може все було б по-іншому. А тепер у них геноцид, бачите! А вони, мабуть мріяли, що у 2021 році вже всі переїдуть до мАЦКВИ і будуть проживати не менш, ніж на Тверській?!! А дулю вам, зарази, виживайте, як хочете!!! Тим паче, у вас же поголівно аусвайси з двоголовим мутантом! Тож, лікуйтесь "спутніком V"!
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10.02.2021 14:43 Відповісти
ковіду
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10.02.2021 15:14 Відповісти
це ще можна назвати - пох...
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10.02.2021 13:00 Відповісти
Честно говоря как-то похер ,да и Украинцев там нет ,только ихние люди 🤔
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10.02.2021 13:02 Відповісти
Я выражаю озабоченность второй степени.
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10.02.2021 13:06 Відповісти
Байденщина бы норм. поднялась если бы за 2 дня расчистила для ВСУ всякое говно. Ну да, потом отдадим кредит за 10000 ракет, не переживайте. Правда.... а кому оно там надо то? ОБСЕ пусть отстраивает. Или кто там дальше, любители "глубоких озаглоченностей"?
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10.02.2021 13:07 Відповісти
Там вже й помирати нікому - всі, хто зміг і не вата, виїхали...
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10.02.2021 13:08 Відповісти
Закрыть этот ватный зоопарк и не пускать в Украину ни одно скрепное тело.
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10.02.2021 13:12 Відповісти
вопиющий оголтелый акт русофобии рускаязычнага населения древнега народа давбса
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10.02.2021 13:13 Відповісти
так скоро не кому будет гаварить на рускагам языге Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 1337
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10.02.2021 13:15 Відповісти
У старі часи, коли не існувало медицини і ліків, здатних бороться з епідеміями, люди боролися лише одним способом - карантином... Ізолювали вогнища захворювання і ждали, поки всі вимруть чи виздоровіють... "Русский мір" - та сама епідемія, ліків від якої немає. Якщо в людини не виробиться імунітет, її вилікувать неможливо... Нам залишається лише чекать...
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10.02.2021 14:31 Відповісти
Ну это ожидаемо. Основная причина смерти от ковида-19 - НЕ ЛЕЧИЛИ. Ну и какая может быть медицина в руском мире если пьяные бабы еще нарожают ... уродов? За что боролись ...
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10.02.2021 13:14 Відповісти
Прапор їм в руки і барабан на шию.
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5744
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10.02.2021 13:17 Відповісти
"Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения"

Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 4446

В 2020 году от коронавируса в России умерло больше 350 тысяч человек. Смертность в стране выросла на 18%

- Самыми тяжелыми месяцами были ноябрь (избыточная смертность - 80 461 погибших) и особенно декабрь (96 012 дополнительно умерших).

- Декабрьский результат более чем в 4,5 раза выше, чем на пике первой волны эпидемии в мае. Всего с сентября, когда началась вторая волна эпидемии, в стране от коронавируса, вероятно, умерли более 232 тысяч человек из общего числа жертв эпидемии в 358 тысяч.

- Росстат еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в стране, поэтому мы не знаем точно, как соотносится смертность от коронавируса и прочих причин. Но в 2019 году чаще, чем от вируса в 2020 году, умирали только от болезней системы кровообращения (850 624 смертей в 2019 году). От новообразований при этом умерло значительно меньше людей (293 630 в 2019 году). При этом вирус распространялся только 9 из 12 месяцев года.

- Естественная убыль населения (без учета миграции) в 2020 году составила более 688 тысяч человек - потому что кроме роста смертности было - как и во все последние годы - еще и снижение рождаемости. Результат сравним с убылью населения в 1990-е: в худшем с момента распада СССР 2000 году убыль составила 958 тысяч; в 2019 году был минус в 317 тысяч.

Если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется ковидом, то Россия окажется на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией, подсчитал исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак. Выше только США, где население более чем в два раза больше.

По смертям от вируса на 100 тысяч населения Россия в 2020 году, по данным Кобака, тоже была одним из лидеров: большая доля умерших была только в Перу и нескольких небольших европейских странах вроде Сан-Марино. Правда, нужно учитывать, что данные по избыточной смертности из нескольких стран, очевидно сильно пострадавших от эпидемии, недоступны (например, нет статистики из Индии).
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10.02.2021 13:18 Відповісти
може скоріше виздохнуть...
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10.02.2021 15:12 Відповісти
а нас бляха муха медицинский рай... заэпали вы кивать в разные стороны, делайте лучше в Украине , что бы весь мир кивал в нашу сторону как лучшую! У них тарифы в десятки раз ниже, у нас свой геноцид - тарифный! Чем он лучше? если сказать не хуже..
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10.02.2021 13:23 Відповісти
переезжай в дамбабву, говно лахтинское, нечего тут страдать ! ))
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10.02.2021 14:24 Відповісти
да причем здесь это... ты в суть посмотри, в чужом глазу соринку замечаем, в своем бревна не видим! или у нас все ок ? или у нас люди не выходят на забастовки по тарифам? и по другим проблемам тоже!? в чем я не прав?
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10.02.2021 14:50 Відповісти
Цікаво Резніков знає українську мову???
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10.02.2021 13:34 Відповісти
Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1002
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10.02.2021 13:39 Відповісти
"Це можна назвати медичним геноцидом.", - додав Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3247096
як же ви, тупні популістичні (всі ці зеленські, тимошенки, медвдедчуки), заї.али кидатись гучними словами сенс яких навіть уявити собі не можете.
спитайте в євреїв, які ще живі та пережили Холокост, спитайте в тих одиниць українців, які ще живі та пережили Голодомор, спитайте в цих людей, що таке геноцид.
може тоді до вас дійде, що не можна тицяти це слово в свої пусті побрехеньки.
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10.02.2021 13:56 Відповісти
***. Срочно им вакцину отправить!!!
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10.02.2021 14:05 Відповісти
Если там В ОРДЛО такая огромная смертность и заболеваемость от Ковида,Зачем же вы все так рвётесь открывать все КППВ на границахс ОРДЛО?? Надо наоборот, всё заркрыть на хрен, что бы защитить Украину от этой заразы!!!
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10.02.2021 14:08 Відповісти
Для зебилов важно заразить попольше украинцев и наших военных - четко выполняют приказ х,,й,,,ла.
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Починаю ридати... Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 5533
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10.02.2021 14:09 Відповісти
Закругляйся.
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10.02.2021 14:43 Відповісти
Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9858
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10.02.2021 15:09 Відповісти
Вот и хорошо. Главное сюда не пускать и пенсии не платить - пусть ползут на парашу за спутником и подачками)))
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10.02.2021 14:12 Відповісти
Во всяком случае там не наблюдается тарифного геноцида благодаря Украине.
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10.02.2021 15:07 Відповісти
Природа самоочищается!
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10.02.2021 15:24 Відповісти
Зато их не убили бэндэравцы и натавцы 😁
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10.02.2021 15:58 Відповісти
"Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше" - абсолютно *****
Треба відправити туди на зовсім і Резнікова щоб не смерділо ним тут.
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Чим більше помре цього генетичного сміття, тим краще.
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10.02.2021 17:04 Відповісти
 
 