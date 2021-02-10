Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков
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Смертність від COVID на окупованому Донбасі вища, ніж будь-де у світі. Ситуацію можна назвати медичним геноцидом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на форумі "Україна 30" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.
"Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі", - зазначив Резніков.
Віцепрем’єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.
"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.
На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.
"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.
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сердцахгифках
Предлагаю создать фонд помощи!
В 2020 году от коронавируса в России умерло больше 350 тысяч человек. Смертность в стране выросла на 18%
- Самыми тяжелыми месяцами были ноябрь (избыточная смертность - 80 461 погибших) и особенно декабрь (96 012 дополнительно умерших).
- Декабрьский результат более чем в 4,5 раза выше, чем на пике первой волны эпидемии в мае. Всего с сентября, когда началась вторая волна эпидемии, в стране от коронавируса, вероятно, умерли более 232 тысяч человек из общего числа жертв эпидемии в 358 тысяч.
- Росстат еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в стране, поэтому мы не знаем точно, как соотносится смертность от коронавируса и прочих причин. Но в 2019 году чаще, чем от вируса в 2020 году, умирали только от болезней системы кровообращения (850 624 смертей в 2019 году). От новообразований при этом умерло значительно меньше людей (293 630 в 2019 году). При этом вирус распространялся только 9 из 12 месяцев года.
- Естественная убыль населения (без учета миграции) в 2020 году составила более 688 тысяч человек - потому что кроме роста смертности было - как и во все последние годы - еще и снижение рождаемости. Результат сравним с убылью населения в 1990-е: в худшем с момента распада СССР 2000 году убыль составила 958 тысяч; в 2019 году был минус в 317 тысяч.
Если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется ковидом, то Россия окажется на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией, подсчитал исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак. Выше только США, где население более чем в два раза больше.
По смертям от вируса на 100 тысяч населения Россия в 2020 году, по данным Кобака, тоже была одним из лидеров: большая доля умерших была только в Перу и нескольких небольших европейских странах вроде Сан-Марино. Правда, нужно учитывать, что данные по избыточной смертности из нескольких стран, очевидно сильно пострадавших от эпидемии, недоступны (например, нет статистики из Индии).
як же ви, тупні популістичні (всі ці зеленські, тимошенки, медвдедчуки), заї.али кидатись гучними словами сенс яких навіть уявити собі не можете.
спитайте в євреїв, які ще живі та пережили Холокост, спитайте в тих одиниць українців, які ще живі та пережили Голодомор, спитайте в цих людей, що таке геноцид.
може тоді до вас дійде, що не можна тицяти це слово в свої пусті побрехеньки.
Треба відправити туди на зовсім і Резнікова щоб не смерділо ним тут.