У дитячому будинку на Одещині зафіксували спалах гепатиту: захворіли семеро дітей та опікун
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У дитячому будинку сімейного типу в Роздільній на гепатит А захворіли восьмеро людей - семеро дітей і один дорослий опікун.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. За його словами, у всіх восьми пацієнтів діагноз "гепатит А" підтвердився у результаті аналізів, перевірених у Лабораторному центрі МОЗ в Одеській області.
Троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні. Хвороба в них протікає в легкій формі.
Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в дитбудинку.
"Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена", - заявив Гончаров.
Нагадаємо, нещодавно стався спалах сальмонельозу в дитсадку в Чорноморську.
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