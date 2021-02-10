У дитячому будинку на Одещині зафіксували спалах гепатиту: захворіли семеро дітей та опікун

У дитячому будинку сімейного типу в Роздільній на гепатит А захворіли восьмеро людей - семеро дітей і один дорослий опікун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. За його словами, у всіх восьми пацієнтів діагноз "гепатит А" підтвердився у результаті аналізів, перевірених у Лабораторному центрі МОЗ в Одеській області.

Троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні. Хвороба в них протікає в легкій формі.

Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в дитбудинку.

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"Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена", - заявив Гончаров.

Нагадаємо, нещодавно стався спалах сальмонельозу в дитсадку в Чорноморську.