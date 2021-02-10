Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова "корупціонером". У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі звинувачує посла України в Грузії Ігоря Долгова без доказів.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У звинувачень на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова немає ніяких доказів, крім емоцій обвинувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном", - йдеться в коментарі.

У МЗС також застерегли громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.

"Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - зазначили у відомстві.

Як пише lb.ua, конфлікт між дипломатами та Саакашвілі почався після того, як він закликав своїх прихильників у Грузії до непокори грузинської влади і недотримання обмежень у країні, пов'язаних з коронавірусом.

Саакашвілі не має грузинського громадянства, але має паспорт України. Тому заяви політика довелося коментувати послу України.

За словами Долгова, Саакашвілі як конкретна особа має право на висловлювання, проте "заклики, пов'язані з непокорою і проведенням протизаконних маніфестацій" у Грузії, не допомагають двостороннім відносинам і не допомагають грузинському народу.

"Відповідно, сподіваюся, що одна конкретна думка однієї конкретної особи, громадянина України й колишнього громадянина Грузії, не зашкодить нашій дружбі та бажанню наших народів іще більше зблизитися. Нам потрібна сильна і єдина Грузія стратегічним партнером. Це наш спільний інтерес і прагнення бути сильними й надійними одна для одної", - зазначив український дипломат, коментар якого навело грузинське МЗС.

Саакашвілі у відповідь вибухнув гнівним постом у Facebook.

"Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії. І я цю справу доведу до кінця. На моє глибоке переконання , цей посол - хабарник і корупціонер, який не має нічого спільного із захистом українських інтересів", - написав політик.

9 лютого Ігор Долгов був на зустрічі в МЗС Грузії, присвяченій закликам Саакашвілі до своїх прихильників до непокори грузинської влади.