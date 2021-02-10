Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова "корупціонером". У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові
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У Міністерстві закордонних справ України вважають, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі звинувачує посла України в Грузії Ігоря Долгова без доказів.
Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"У звинувачень на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова немає ніяких доказів, крім емоцій обвинувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном", - йдеться в коментарі.
У МЗС також застерегли громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.
"Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - зазначили у відомстві.
Як пише lb.ua, конфлікт між дипломатами та Саакашвілі почався після того, як він закликав своїх прихильників у Грузії до непокори грузинської влади і недотримання обмежень у країні, пов'язаних з коронавірусом.
Саакашвілі не має грузинського громадянства, але має паспорт України. Тому заяви політика довелося коментувати послу України.
За словами Долгова, Саакашвілі як конкретна особа має право на висловлювання, проте "заклики, пов'язані з непокорою і проведенням протизаконних маніфестацій" у Грузії, не допомагають двостороннім відносинам і не допомагають грузинському народу.
"Відповідно, сподіваюся, що одна конкретна думка однієї конкретної особи, громадянина України й колишнього громадянина Грузії, не зашкодить нашій дружбі та бажанню наших народів іще більше зблизитися. Нам потрібна сильна і єдина Грузія стратегічним партнером. Це наш спільний інтерес і прагнення бути сильними й надійними одна для одної", - зазначив український дипломат, коментар якого навело грузинське МЗС.
Саакашвілі у відповідь вибухнув гнівним постом у Facebook.
"Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії. І я цю справу доведу до кінця. На моє глибоке переконання , цей посол - хабарник і корупціонер, який не має нічого спільного із захистом українських інтересів", - написав політик.
9 лютого Ігор Долгов був на зустрічі в МЗС Грузії, присвяченій закликам Саакашвілі до своїх прихильників до непокори грузинської влади.
Будь ласка, зачекайте...
Дороги Зе, построенные в прошлом году у нас на юге сошли вместе со снегом.
Так что ненадо гнать на Сакаашвили, а для начали сами что то сделайте
И конкурсы на должностя он открыто проводил, которые Киев потом анулировал, л должности продавались.
Так что не надо нам ля-ля
Не буду судить какой он проходимец, но при ком строилась дорога люди таки помнят и говорят еиу спасибо. Пока ни до него, ни после него ничего и близко по качеству не строилось.
Так что нам на месте как бы виднее ху из ху!
И о чем мне с вами говорить, как бы вы его не чернили, но нам он запомнился имено из за хорошей дороги.
Поэтому сильно не старайтесь потому как прошлогодние дороги Зе у нас вызывают одни маты
Это Феномен.Быстро люди все забывают.
И да ,все ошибаются.Не суди и..
СААКАШВИЛИ.
Наше наказание и непризнание Михаилу нипочем
И слабость и прощение без цели не о нем
Он вещий смысл перерождений оседлал мечом
Ведь Борьбу Михаил не оставляет на потом ...
Подлость дара власти и хитрость фрукта в том ,
Что все добром ослеплены и Михаила дружеским плечом
Чужая жизнь Семейств обманом нашу прячет за холмом
И явит суд свой нам во власти Михаила, но потом ...
Надежда веры нашей морозит хандрой,
А лабиринт во тьме земной, он не со мной
Душа хладеет льдом , и счастье уходит стороной
А карма звонит тихо, хитро ,молча под Зарей
ПО ВОЛЕ и Тебя УНОСИТ ЗА СОБОЙ
Пока МЫ боремся ради забавы ТОЙ
С усмешкой Украины , гордой и святой,
Святой в грехе для наказания нас с тобой
.
И Майдана употребляя изменения посыл с душой
Знамения исхода Украины принимаем всей толпой
А воспринимая Мир другой для всех Укропов
Сомнения ненужных культов прикрываем бахромой.
И загадкой жизней прошлых награждает силой
Михаила и нас застрявших среди этих мудаков,
Я не ботаник и не слабак ,но жизни смысл мой
Растаял и печалить не хочу родных собой .
Ведь есть иная матрица из светлых смыслов
Она нас манит чистотой и проснись - чертог,
А мы изжили все с лихвой на вздох с тобой,
Насытясь прошлою молитвой Вида ,успокой.
Но Михаил , раскаяния заряжает великой тайной
Победой над их земною и гордою ходой ,
А жребий справедливости находит ритуально за мечтой
Победой простоты причуды ... над погибельной судьбой .
А все ДОБРО в тебЕ и в нас с тобой порой,
Но пыл Деяний жизни предстал перед оравой
Иной толпой - Украинской , но грешной ,злой.
А Михаила Грузинский путь взошел победою святой.
Зєлю геть. Дострокові.
где реформы которые он обещал за 100 дней, и за шо он бабки просто так получает в коммитете