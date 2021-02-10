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Новини Політика України
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Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова "корупціонером". У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі звинувачує посла України в Грузії Ігоря Долгова без доказів.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У звинувачень на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова немає ніяких доказів, крім емоцій обвинувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном", - йдеться в коментарі.

У МЗС також застерегли громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.

"Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - зазначили у відомстві.

Як пише lb.ua, конфлікт між дипломатами та Саакашвілі почався після того, як він закликав своїх прихильників у Грузії до непокори грузинської влади і недотримання обмежень у країні, пов'язаних з коронавірусом.

Саакашвілі не має грузинського громадянства, але має паспорт України. Тому заяви політика довелося коментувати послу України.

За словами Долгова, Саакашвілі як конкретна особа має право на висловлювання, проте "заклики, пов'язані з непокорою і проведенням протизаконних маніфестацій" у Грузії, не допомагають двостороннім відносинам і не допомагають грузинському народу.

"Відповідно, сподіваюся, що одна конкретна думка однієї конкретної особи, громадянина України й колишнього громадянина Грузії, не зашкодить нашій дружбі та бажанню наших народів іще більше зблизитися. Нам потрібна сильна і єдина Грузія стратегічним партнером. Це наш спільний інтерес і прагнення бути сильними й надійними одна для одної", - зазначив український дипломат, коментар якого навело грузинське МЗС.

Саакашвілі у відповідь вибухнув гнівним постом у Facebook.

"Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії. І я цю справу доведу до кінця. На моє глибоке переконання , цей посол - хабарник і корупціонер, який не має нічого спільного із захистом українських інтересів", - написав політик.

Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова корупціонером. У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові 01

9 лютого Ігор Долгов був на зустрічі в МЗС Грузії, присвяченій закликам Саакашвілі до своїх прихильників до непокори грузинської влади.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Гнати цього грузіна в шию...присосався до України.
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10.02.2021 13:25
+15
МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 413
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10.02.2021 13:26
+10
Нет цукорок,зедебилы при которых он посол.Ты бы еще спросил у сракашвили ,где реформы.
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10.02.2021 13:51
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Гнати цього грузіна в шию...присосався до України.
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10.02.2021 13:25 Відповісти
Тобі це порадив гнило мордий чеколядник ?
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10.02.2021 13:34 Відповісти
Нет цукорок,зедебилы при которых он посол.Ты бы еще спросил у сракашвили ,где реформы.
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10.02.2021 13:51 Відповісти
Дорога Саакашвили на Рени без единой ямки.
Дороги Зе, построенные в прошлом году у нас на юге сошли вместе со снегом.
Так что ненадо гнать на Сакаашвили, а для начали сами что то сделайте
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10.02.2021 15:03 Відповісти
Это дорога не сракашвили ,а правительства Гройсмана,где все дороги строились с пятилетней гарантией.При зедебилах про это даже не вспоминают! А на юге ,особенно региональные дороги опять строят армяшки из го-на ,до первой зимы.
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10.02.2021 15:33 Відповісти
я Гройсмана не видел на дороге ни разу, как и других губеров до него, а Саака там дневал и ночевал.
И конкурсы на должностя он открыто проводил, которые Киев потом анулировал, л должности продавались.
Так что не надо нам ля-ля
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10.02.2021 17:42 Відповісти
"Дорогу саакашвили", построили при Гройсмане спустя полтора года после изгнания грузинского проходимца
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10.02.2021 17:37 Відповісти
то что строили после Саакашвили, потрескалось уже на следующий год ибо банально не соблюдалась технология.
Не буду судить какой он проходимец, но при ком строилась дорога люди таки помнят и говорят еиу спасибо. Пока ни до него, ни после него ничего и близко по качеству не строилось.
Так что нам на месте как бы виднее ху из ху!
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10.02.2021 18:06 Відповісти
Сколько километров из почти 200 км. дороги было построено при саакашвили и конкретно где, тогда и будем говорить предметно кому что виднее
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10.02.2021 18:22 Відповісти
порядка 100км было построено при Саакашвили, при чем участками.
И о чем мне с вами говорить, как бы вы его не чернили, но нам он запомнился имено из за хорошей дороги.
Поэтому сильно не старайтесь потому как прошлогодние дороги Зе у нас вызывают одни маты
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10.02.2021 18:39 Відповісти
Что дорогу персонально карлсон строил? Дневал и ночевал говоришь? В своем люксовом пентхаусе?
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10.02.2021 19:21 Відповісти
Слава, Богу, дорогу в основном закончили до Зе
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10.02.2021 19:31 Відповісти
9 месяцев как Михуил с зп в 20К баксов возглавляет Офіс простих рішеннь. Как тебе реформы имбицилушка, назови хоть одну?
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10.02.2021 14:10 Відповісти
МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 413
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10.02.2021 13:26 Відповісти
Саакашвили и сейчас входит в 500 умнейших людей планеты .
Это Феномен.Быстро люди все забывают.
И да ,все ошибаются.Не суди и..

СААКАШВИЛИ.
Наше наказание и непризнание Михаилу нипочем
И слабость и прощение без цели не о нем
Он вещий смысл перерождений оседлал мечом
Ведь Борьбу Михаил не оставляет на потом ...

Подлость дара власти и хитрость фрукта в том ,
Что все добром ослеплены и Михаила дружеским плечом
Чужая жизнь Семейств обманом нашу прячет за холмом
И явит суд свой нам во власти Михаила, но потом ...

Надежда веры нашей морозит хандрой,
А лабиринт во тьме земной, он не со мной
Душа хладеет льдом , и счастье уходит стороной
А карма звонит тихо, хитро ,молча под Зарей

ПО ВОЛЕ и Тебя УНОСИТ ЗА СОБОЙ
Пока МЫ боремся ради забавы ТОЙ
С усмешкой Украины , гордой и святой,
Святой в грехе для наказания нас с тобой
.
И Майдана употребляя изменения посыл с душой
Знамения исхода Украины принимаем всей толпой
А воспринимая Мир другой для всех Укропов
Сомнения ненужных культов прикрываем бахромой.
И загадкой жизней прошлых награждает силой
Михаила и нас застрявших среди этих мудаков,
Я не ботаник и не слабак ,но жизни смысл мой
Растаял и печалить не хочу родных собой .
Ведь есть иная матрица из светлых смыслов
Она нас манит чистотой и проснись - чертог,
А мы изжили все с лихвой на вздох с тобой,
Насытясь прошлою молитвой Вида ,успокой.
Но Михаил , раскаяния заряжает великой тайной
Победой над их земною и гордою ходой ,
А жребий справедливости находит ритуально за мечтой
Победой простоты причуды ... над погибельной судьбой .
А все ДОБРО в тебЕ и в нас с тобой порой,
Но пыл Деяний жизни предстал перед оравой
Иной толпой - Украинской , но грешной ,злой.
А Михаила Грузинский путь взошел победою святой.
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10.02.2021 13:28 Відповісти
В 500 самих вонючих гнид він входить.
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10.02.2021 13:53 Відповісти
Какая бредятина)в гугле выбивает,что при сааке побили на митинге 500 человек,но не что он умный
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10.02.2021 13:57 Відповісти
Автор, лучше убейся аппстену, чем рожать такое бессмысленное говно.
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10.02.2021 16:27 Відповісти
Прикольно ты гандона в стихах восхваляешь.
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10.02.2021 19:22 Відповісти
і шо вава його за це звільнить??? фігушки! бо сам такий МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 6411
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10.02.2021 13:31 Відповісти
А якде центр реформ, який вцн очолив? Шось за рік від нього жодної гдеї. А Як клейміти- тут працюе. Адеж затарифи, за продаж прав на телешоу. Де бариги? щось Михо дуже однобоко працює.
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10.02.2021 13:41 Відповісти
Одна извилина, направленная на бабло: кто платит, на того и работает это бездарное трепло.
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10.02.2021 16:23 Відповісти
А чому тільки Долгов? Шобла зеленого чмирька наскрізь корумпована.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 13:41 Відповісти
Да ты чмо,а не президент Грузии-твоих граждан грызунами называли и призывали бомбить твою страну,а ты,ублюдок,за него у шустрика уже себе анус разорвал
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Обвинения могут быть бездоказательны, но абсолютно правильными. Коррупцию обычно сложно доказать.
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10.02.2021 13:55 Відповісти
Саакашвили просто балабол.
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10.02.2021 13:57 Відповісти
Украинский МИД сам указывает на то,что он занимается не дипломатической деятельностью а деятельностью , "мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров " - торговля
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10.02.2021 14:00 Відповісти
А де он щас?
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10.02.2021 14:01 Відповісти
Карлсон в своём репертуаре. А почему не барыгой обозвал?
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10.02.2021 14:42 Відповісти
бе-бе-бе
где реформы которые он обещал за 100 дней, и за шо он бабки просто так получает в коммитете
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10.02.2021 15:12 Відповісти
Какие, нафиг, доказательства? Карлсону надо наслово верить! Честнейший человек...
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10.02.2021 15:32 Відповісти
Да, кстати, что там с реформами? Уже всё отреформировано или ещё что-то осталось?
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10.02.2021 15:33 Відповісти
Ссака, где РЕФОРМЫ?
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10.02.2021 18:14 Відповісти
Вопрос простой: зачем Саакашвили снова впустили в Украину вместе с его грузинской гопотой? Какой в этом смысл? Они снова присосались к Украине и сосут с нее деньги, стремясь занять денежные места. А мы должны свои деньги, каждую копейку считать, чтобы они шли на пользу, а не во вред.
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10.02.2021 18:19 Відповісти
Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова "корупціонером". У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові - Цензор.НЕТ 5361
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10.02.2021 23:47 Відповісти
 
 