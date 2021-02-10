Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні

В Україні некоректно формують статистику інфікованих коронавірусом. Тому ці дані не дозволяють бачити всю картину загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua заявила лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"У нас немає якоїсь стабільної цифри, яку ми б аналізували, у нас постійно скаче кількість обстежуваних, кількість зроблених ПЛР, кількість ресурсів у лабораторіях: то у нас зникають тест-системи у лабораторіях, то вони з'являються, а також ці тест-системи різної якості. Відповідно, у них різна чутливість і різна специфіка. І це позначається на результатах тестів", - пояснила Катерина Сояк.

За словами епідеміологині, попри те, що статистика кількості заражених коронавірусом в Україні людей демонструє спад, все ж кількість хворих, яких госпіталізують із COVID-19, ще доволі значна.

"Нам "показують" такий прямо красивий і серйозний спад пандемії після карантину. Після "карантину вихідного дня" нам теж говорили, що у нас все налагодилося. Хоча за кількістю госпіталізованих людей, як і раніше, ми бачимо доволі великий відсоток, просто величезний - 50-60% госпіталізується від тих, хто обстежується. Це дуже багато. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пандемія іде на спад, коли госпіталізацій і виявлених позитивних ПЛР приблизно 5%. Тому, я думаю, що у нас все набагато серйозніше, ніж ми бачимо", - каже лікарка.

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Фахівчиння припускає, що Україну може сколихнути ще одна хвиля коронавірусу.

"І друга хвиля не виключена. Але тут, напевно, буде залежати від того, як будуть показувати цю картину для людей", - додала Катерина Сояк.

Як повідомлялося раніше, за добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб