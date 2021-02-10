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Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Нам

В Україні некоректно формують статистику інфікованих коронавірусом. Тому ці дані не дозволяють бачити всю картину загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua заявила лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"У нас немає якоїсь стабільної цифри, яку ми б аналізували, у нас постійно скаче кількість обстежуваних, кількість зроблених ПЛР, кількість ресурсів у лабораторіях: то у нас зникають тест-системи у лабораторіях, то вони з'являються, а також ці тест-системи різної якості. Відповідно, у них різна чутливість і різна специфіка. І це позначається на результатах тестів", - пояснила Катерина Сояк.

За словами епідеміологині, попри те, що статистика кількості заражених коронавірусом в Україні людей демонструє спад, все ж кількість хворих, яких госпіталізують із COVID-19, ще доволі значна.

"Нам "показують" такий прямо красивий і серйозний спад пандемії після карантину. Після "карантину вихідного дня" нам теж говорили, що у нас все налагодилося. Хоча за кількістю госпіталізованих людей, як і раніше, ми бачимо доволі великий відсоток, просто величезний - 50-60% госпіталізується від тих, хто обстежується. Це дуже багато. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пандемія іде на спад, коли госпіталізацій і виявлених позитивних ПЛР приблизно 5%. Тому, я думаю, що у нас все набагато серйозніше, ніж ми бачимо", - каже лікарка.

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Фахівчиння припускає, що Україну може сколихнути ще одна хвиля коронавірусу.

"І друга хвиля не виключена. Але тут, напевно, буде залежати від того, як будуть показувати цю картину для людей", - додала Катерина Сояк.

Як повідомлялося раніше, за добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
ЗЕвлада брехала, бреше і брехати буде.
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10.02.2021 13:43
+5
Будет прикольно, когда Степан Максимов озвучит статистику в которой выздоровивших будет больше чем заболевших Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 13:34
+5
врач-инфекционист просто намекает, что если количество выздоровившх (по статистике каждый день!) ТРЕТИЙ месяц подлряд в 3-5 раз больше "заболевших" - то явно зебилы брешут..
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10.02.2021 14:14
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Будет прикольно, когда Степан Максимов озвучит статистику в которой выздоровивших будет больше чем заболевших Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 13:34 Відповісти
насправді є інфа з перших рук на цю тему! так, є спад на захворювання! і доволі відчутний!
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10.02.2021 13:49 Відповісти
тому му-ню тількіи підкажи
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10.02.2021 14:05 Відповісти
врач-инфекционист просто намекает, что если количество выздоровившх (по статистике каждый день!) ТРЕТИЙ месяц подлряд в 3-5 раз больше "заболевших" - то явно зебилы брешут..
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10.02.2021 14:14 Відповісти
Она намекает о том, что реальное количество зараженных примерно в 10раз выше, чем нам рисуют (50-60% выявленных случаев это тяжелая форма требующая госпитализации, а в мире 5%), а это означает, что тесты делают только тем, у кого серьезные проблемы с протеканием болезни, а легкие формы вообще никак не фиксируются. Вот так и возникают зебильные "олимпийские рекорды" в борьбе с короновирусом - нет тестов, нет болезни.
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10.02.2021 15:04 Відповісти
От так от лікар-інфекціоніст натовк
найвеличнішого кунфуя проти ковіду писком у брехню.
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10.02.2021 13:42 Відповісти
ЗЕвлада брехала, бреше і брехати буде.
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10.02.2021 13:43 Відповісти
То шож нам робити? Де шукати правди? Давай повернемо самого правдивого та чесного гетьмана. )))
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10.02.2021 13:46 Відповісти
...вам складати валізи й рушати до вокзалу Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 2295
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10.02.2021 13:47 Відповісти
Ти кудись зібрався і тобі в дорогу потрібні сухарі? )))
Однієї валізи тобі вистачить?
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10.02.2021 13:51 Відповісти
...вася, в тебе літери не складаються у слова чи ти просто не розумієш їх сенсу? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7465
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10.02.2021 13:55 Відповісти
Чому коли я пропоную повернути Порошенко мені порохоботи відповідають усякою ахінеєю, але не конкретною відповіддю? Ви соромитесь свого лідера?
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10.02.2021 14:08 Відповісти
...мабуть тому, що я намагаюсь розмовляти с тобой тою мовою, яку ти "розумієш", ні? То чому ті звеш її "усякою ахінеєю"(с)? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4303
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10.02.2021 14:19 Відповісти
Не викривляй. Українська - моя рідна мова, а ахінеєю я зву не мову, а усяку маячню, яку можна нести будь-якою мовою. І з тобою я так довго спілкуюсь тому, що ти пишеш українською, це тобі +. З кацапами я так довго не балакаю. )))
А те, що ми з тобою різних політичних поглядів - це нормально.
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10.02.2021 14:40 Відповісти
Частная контора решила себя попиарить? Ну зачем же такими глупостями?
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10.02.2021 13:43 Відповісти
А то, что она говорит это неправда? Например про 50-60% госпитализированных после того, как у нас начался "спад" эпидемии?
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10.02.2021 15:21 Відповісти
Тьфу, не вопрос. Закрыть сайты и каналы которые пишут что эпидемия есть в Украине. В Украине есть только Великий Зеленский и его 30 форумов в неделю, все остальное провокации Кремля и Порошенко.
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10.02.2021 13:45 Відповісти
По твоему получается, что Кремль и Порошенко это одно и то же?
Ну ты и спалился троль кремлевский.)))
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 5934
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Та ти подивить як він зневажливо та сердито сверлить його очима.
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10.02.2021 14:10 Відповісти
Одно дерьмо оба.
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Что, до сих пор горит от закрытия мертветчуковских каналов?
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10.02.2021 15:22 Відповісти
Плох тот ыксперд, который не хочет стать министром. Ну или хотя бы советником министра...
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10.02.2021 13:46 Відповісти
...в странах с нормальными правительствами уже начинают подготовку к второй волне вакцинации, квартальные шимпанЗЕ в курсе? Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 1819
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10.02.2021 13:46 Відповісти
Какой второй волне вакцинации? ЕС не осилил и 1 волну. В США только 10% вакцинировали, Англия - чуть лучше (но там народа в 5,5 раз меньше), Израиль впереди, но там 10 млн народу. В Рашке вообще смех Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7876. То есть нигде еще норм уровня вакцинации не достигли (кроме Израиля и других мелких стран типа ОАЭ).
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10.02.2021 13:56 Відповісти
...т.е. "Израиль и другие мелкие страны типа ОАЭ" - не страны с нормальным правительством, неопределенное? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3532
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Там мало населения, для того чтобы вакцинировать Израиль полностью, надо всего 20 млн доз (а на Украину 70 лямов как минимум). Нельзя сравнивать вакцинацию в странах где мало населения и где его намного больше, в условиях дефицита вакцин. Например, США уже вкололи 44 млн доз, но это всего 10% населения (часть доз 2-ые).
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10.02.2021 14:01 Відповісти
Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9624
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Ну если ты глупый, и не понимаешь, что найти 10 млн доз в разы легче чем 70 миллионов в условиях дефицита, когда производство не успевает за спросом и всё раскуплено кучей стран (тебе просто не могут отгрузить в твою страну лишних 10-30 лямов доз, потому что всё это раскуплено УЖЕ). То советую подумать заново.
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10.02.2021 14:06 Відповісти
...вася, ты только что иными словами ("...потому что всё это раскуплено УЖЕ") продублировал мой первый пост Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3101 "...То советую подумать заново."(с) Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 5191
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10.02.2021 14:16 Відповісти
Даже ЕС не может ускорить вакцинацию, и он раньше Украины закупал вакцины, но часть вакцин провалилась на испытаниях, часть испытывает проблемы с производством по графику, так что остальные не сильно успешнее (исключение страны с небольшим населением, которые закупили много вакцин сразу, но таких очень мало).
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10.02.2021 14:22 Відповісти
...это ты подумал заново, вася? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7189 Понятно все с тобой, неопределенный иксперд... Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4058
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10.02.2021 14:25 Відповісти
Это ты понять не можешь, что даже ЕС тупит с вакцинацией, и это очень богатый союз, на территории которого находятся многие производства этих самых вакцин, и всё равно ж**а. Потому что 1) они распределяют вакцины по всем странам ЕС 2) вакцин не хватает, т.е. они не могут как Израиль закупить лично для себя (точнее страны-то могут отдельные, но негде). Не у рашки же, которая на себя производить не может закупать, или у Китая, с весьма посредственными вакцинами, и тоже не радует объемом поставок.
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10.02.2021 14:29 Відповісти
...чувак, тебя почитаешь - сразу понятно, что ты, как минимум, будущий министр охраны здоровья в следующем правительстве Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 2411
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10.02.2021 14:32 Відповісти
Ну не надо быть министром, чтобы видеть, что даже ЕС испытывает огромные проблемы с вакцинацией (и это с производствами в ЕС и закупками заранее). Украина по-любому не будет успешнее в этом отношении, только за счёт закупок у китайцев и т.п. шлака.
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10.02.2021 14:34 Відповісти
Написанное про подготовку ко второй волне означает что: подготовка к первой волне вакцинации была проведена, идет вакцинация 1-й прививкой, одновременно с этим составляется реестр уже вакцинированных 1-й прививкой, чтобы вовремя им начать делать второю одновременно со все еще проводимой первой.
Где-т так.
И не спорьте
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10.02.2021 15:50 Відповісти
Нужна статистика общей смертности за 19-20 годСравнить общую смертность 19 и 20го годов.Дельта и будет приблизительно соответствовать смертности от ковида.От нас эти данные утаивают.В московском улусе -тоже.Там дельта между 19-20ми годами более 800 000.Хотя по ихней липе-78000 от ковида.
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10.02.2021 13:47 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua/

Будет тебе щастье.
581 тыс за 19 и 485 за 10 месяцев 20го
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10.02.2021 13:57 Відповісти
Долго они считают за 20год полностью ,хотя всё давно в электронном виде.
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10.02.2021 14:21 Відповісти
Процесс важнее результата Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 6692
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10.02.2021 15:00 Відповісти
++
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Гарний спіч, тіки фоток лакових трун з трояндочками бракує.
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Що найогидніше в тому Зеленському і його зебільній владі так це його перманентна брехня. Бреше, завжди, бреше всюди і у всьому. Зрозуміло, в екстрених ситуація, зокрема, в час ситуації пандемії потрібно дещо приховувати інформацію, щоб не розганяти паніку. Але ж тут не приховування, тут тупа і нагла брехня. Як і у всьому решта. І бреше воно навіть не усвідомлюючи того, бо це в нього такий психічний розлад - паталогічна брехливість, що зумовлюється розумовою відсталістю індивідума. О таке воно чмо. блін...

Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos - брехня + logos - слово, мова) - психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. Близька за змістом до мотив для обману.
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10.02.2021 13:54 Відповісти
та я один уже знаю человек 30 (я среди них), которые переболели гриповидлой без всяких тестов-антитестов. у нас министр здоровья такая же бесполезная хрень, как и ВОрЗ.
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10.02.2021 13:54 Відповісти
Так кто же врет? Похоже шо брешут все
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10.02.2021 13:57 Відповісти
Аналогія прогнози синоптиків, але в них об'єкти простіші Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 8645
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10.02.2021 14:01 Відповісти
Аби несповнарозумні вірували підпарканним бевзям ...
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Новая дохтор-Айболит высасывает из извилин тупенькие фразочки
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10.02.2021 14:01 Відповісти
но, думаю, все гораздо серьезнее/Ошибается думающий .Что может быть серьёзным в стране весельчаков, избирающих комика-пианиста президентом по приколу. С хохмачами цирка Коломойского: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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10.02.2021 14:11 Відповісти
Его слова о том, что, по его мнению, тесты стараются не делать больным с легкими симптомами или без симптомов. Допустим, раньше на каждые 100 положительных тестов у 60 человек не было симптомов, еще 30 болели в легкой форме - не критичная температура, не сильный кашель (стандартный набор как при ОРВИ) и только 10 человек нуждались в госпитализации. Сейчас этот человек говорит, что госпитализируют каждого второго с положительным тестом. Поэтому он предполагает, что тесты намеренно стараются не делать людям, у которых нет симптомов или они легкие, типичные для ОРВИ, чтобы не повышать статистику конкретно по коронавирусу.
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10.02.2021 14:25 Відповісти
Прочиталось как Стояк.
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10.02.2021 14:57 Відповісти
Очередная Ковид-брехня....
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10.02.2021 15:18 Відповісти
мутит воду пани свояк. Страшилки все смешней и смешней . А вакцину осваивать как то надо же. Где ее опоненты или только одна пропаганда?
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10.02.2021 15:42 Відповісти
"Единожды солгавший, кто тебе поверит???"
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10.02.2021 16:20 Відповісти
больных реально меньше. было за прием 4-5 человек посылал на ПЦР сейчас 2-3 в неделю последний месяц
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10.02.2021 18:15 Відповісти
 
 