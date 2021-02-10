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У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади

У Збройних силах України готові розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил ЗСУ Сергій Моргун у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Про вакцину Pfizer ви знаєте, що вчора Центр громадського здоров'я провів відповідні процедури, де визначена за системою аутсорсинг компанія, яка буде розвозити. У нас буде 5 діб, щоб навчені підрозділи виїхали і провели відповідне вакцинування нашого особового складу ... Ми чекаємо на співпрацю з Міністерством охорони здоров'я України, Центром громадського здоров'я та Всесвітньою організацією здоров'я, чітких і більш дієвих інструкцій, і чекаємо ту дату, коли будемо першими отримувати партію вакцин, ми вже готові ввести масштабне вакцинування всіх, хто добровільно погодився", - зазначив Моргун.

Зазначається, що вже сформовано 64 мобільні бригади, які будуть проводити вакцинацію.

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Моргун підкреслив, що стійкі показники інфекційної захворюваності були досягнуті дуже жорсткими, але дієвими своєчасними заходами Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"Тільки в липні 2020 року ми розпочали офіційно фіксувати захворювання серед особового складу в районі проведення ООС, тобто чотири місяці жодного випадку не було там, тому що кожен військовий підрозділ, кожна бригада перед виходом в район проведення ООС проходить обсерваційні заходи", - розповів він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Надеюсь ВСУ не станут колоть эту дрянь. А если будут заставлять, имеют право отвакцинировать свинцом вакцинаторов.
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10.02.2021 14:13
+1
Ще нічого нема, а вони вже вакцинують аж гай гуде.
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10.02.2021 13:49
+1
ВІТАЮ Всіх ..Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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10.02.2021 14:00
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гоу, зебіли, коли ваші провідники в дупу домовляться про поставки вакціни? )))
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10.02.2021 13:43 Відповісти
В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады - Цензор.НЕТ 8247
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Обещали подарить. У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 4536
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10.02.2021 13:56 Відповісти
Ще нічого нема, а вони вже вакцинують аж гай гуде.
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10.02.2021 13:49 Відповісти
Турчинов рассказал, что ЕС готова создать коалицию с СН, а Порошенко при таких раскладах согласен стать премьером. У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 8973

У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 939
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10.02.2021 13:58 Відповісти
ШТА? У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 5010
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10.02.2021 14:22 Відповісти
2 часа назад.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.
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10.02.2021 14:26 Відповісти
У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 9103
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10.02.2021 14:27 Відповісти
"Глава предвыборного штаба Евросолидарности (в 2020 году) не исключает, что партия сформирует коалицию со Слугой народа - если те, по выражению Турчинова, "прозреют". Но шансы на это он считает минимальными. Что конкретно вкладывается в слово "прозреть", не уточнялось". (конец цитаты)
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10.02.2021 14:33 Відповісти
ВІТАЮ Всіх ..Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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10.02.2021 14:00 Відповісти
Надеюсь ВСУ не станут колоть эту дрянь. А если будут заставлять, имеют право отвакцинировать свинцом вакцинаторов.
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Раша с ноября вакцинирует армию полностью. Не исключено, что уже все провакцинированы. Представляете войско с рогами и копытами у наших границ? У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 8986
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10.02.2021 14:24 Відповісти
китайской дрянью небось... У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 6147
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10.02.2021 14:25 Відповісти
 
 