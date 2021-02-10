У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади
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У Збройних силах України готові розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил ЗСУ Сергій Моргун у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Про вакцину Pfizer ви знаєте, що вчора Центр громадського здоров'я провів відповідні процедури, де визначена за системою аутсорсинг компанія, яка буде розвозити. У нас буде 5 діб, щоб навчені підрозділи виїхали і провели відповідне вакцинування нашого особового складу ... Ми чекаємо на співпрацю з Міністерством охорони здоров'я України, Центром громадського здоров'я та Всесвітньою організацією здоров'я, чітких і більш дієвих інструкцій, і чекаємо ту дату, коли будемо першими отримувати партію вакцин, ми вже готові ввести масштабне вакцинування всіх, хто добровільно погодився", - зазначив Моргун.
Зазначається, що вже сформовано 64 мобільні бригади, які будуть проводити вакцинацію.
Моргун підкреслив, що стійкі показники інфекційної захворюваності були досягнуті дуже жорсткими, але дієвими своєчасними заходами Командування Медичних сил Збройних Сил України.
"Тільки в липні 2020 року ми розпочали офіційно фіксувати захворювання серед особового складу в районі проведення ООС, тобто чотири місяці жодного випадку не було там, тому що кожен військовий підрозділ, кожна бригада перед виходом в район проведення ООС проходить обсерваційні заходи", - розповів він.
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Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..