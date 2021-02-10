У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади

У Збройних силах України готові розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил ЗСУ Сергій Моргун у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Про вакцину Pfizer ви знаєте, що вчора Центр громадського здоров'я провів відповідні процедури, де визначена за системою аутсорсинг компанія, яка буде розвозити. У нас буде 5 діб, щоб навчені підрозділи виїхали і провели відповідне вакцинування нашого особового складу ... Ми чекаємо на співпрацю з Міністерством охорони здоров'я України, Центром громадського здоров'я та Всесвітньою організацією здоров'я, чітких і більш дієвих інструкцій, і чекаємо ту дату, коли будемо першими отримувати партію вакцин, ми вже готові ввести масштабне вакцинування всіх, хто добровільно погодився", - зазначив Моргун.

Зазначається, що вже сформовано 64 мобільні бригади, які будуть проводити вакцинацію.

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Моргун підкреслив, що стійкі показники інфекційної захворюваності були досягнуті дуже жорсткими, але дієвими своєчасними заходами Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"Тільки в липні 2020 року ми розпочали офіційно фіксувати захворювання серед особового складу в районі проведення ООС, тобто чотири місяці жодного випадку не було там, тому що кожен військовий підрозділ, кожна бригада перед виходом в район проведення ООС проходить обсерваційні заходи", - розповів він.