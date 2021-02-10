4 244 84
"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екссекретар РНБО Олександр Турчинов розповів про те, як сприймає нинішні протести в Росії навколо арешту опозиціонера Олексія Навального.
Про це Турчинов розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України", - пояснив екссекретар РНБО.
"Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять", - додав Турчинов.
Топ коментарі
+14 Rino Onix
показати весь коментар10.02.2021 13:55
+10 Sergey Odeskiy
показати весь коментар10.02.2021 14:14
+9 Valery Greff
показати весь коментар10.02.2021 14:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Почему ты сегодня не поехал на работу?
- Я подумал, а вдруг метро не работает?
Може навіть повз волі!
Вчерашние друзья и братья становяться врагами,а враги друзьями и братьями.
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=youtu.be
Им война нужна. А вам ?
то шо он говорил про грузин, азиатов и про наш Тутмас - говорит то шо он .... (записывается в партию), Хоп, Питер! Питерская Гыспуплика, ура!
гебня там, мил чел, никого не оставляет просто так ее обсерать. даже Невзоров, даже Сотник
Это будет такая трупорезка,что режим рухнет за месяц. Бояре сами царя удавят,чтоб новых санкций небыло.
За неделю "дойдеш до Киева"?
Ты счастлив,если у тебя утром рассол остался. Как всегда на расее!
АРМІЯ,МОВА,ВІРА.
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна."
- посилання на текст в статті.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, ЕС создать коалицию с СН, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.
2 часа назад заявил Турчинов в интервью " BBC News Украина"
-"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння". "
заявив Турчинов в інтерв'ю " BBC News Украина"
кто бы сомневался, **** фсбшная 👎👎👎, сдавшая Крим без единого выстрела