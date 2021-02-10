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"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов розповів про те, як сприймає нинішні протести в Росії навколо арешту опозиціонера Олексія Навального.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України", - пояснив екссекретар РНБО.

Також дивіться: Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

"Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять", - додав Турчинов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
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10.02.2021 13:55
+10
У нас есть только один настоящий союзник-это наша армия ,все остальное фуфло !
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10.02.2021 14:14
+9
И так понятно. Реально способный смести гэбистский режим Немцов похоронен, а наваляльного так травили, что он аж назад приехал "за добавкой"...
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10.02.2021 14:03
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10.02.2021 13:55 Відповісти
У Навального куча двоюродной и троюродной родни в Украине. Говорят, что в детстве он даже говорить мог по украински, т.к. часто гостил у своей украинской родни.
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10.02.2021 14:01 Відповісти
Його рідня - з села Залісся в чорнобильській зоні. В 1986-му село було евакуйоване в Нове Залісся в чистій зоні.
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10.02.2021 14:09 Відповісти
СН тоже союзники. "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1148
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10.02.2021 14:24 Відповісти
Останутся противсіхи?
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10.02.2021 14:17 Відповісти
Нам не понять глубину твоих глубин.
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10.02.2021 14:24 Відповісти
Именно, - получается и гиркин нам союзник.
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10.02.2021 14:01 Відповісти
Пока - враг,но все может измениться!
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10.02.2021 14:07 Відповісти
Если Гиркин начнет гражданскую войну на расее - станет союзником,и помошником!
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10.02.2021 14:06 Відповісти
Эти хоть не притворяются, что считают украинцев недорусскими (второсортными)подлежащими либо перевоспитанию либо уничтожению.
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10.02.2021 14:21 Відповісти
А кто сказал, что Навальный не молодой путин? Да и количество вышедших на его поддержку, просто смешно, это ж вам не в Интернетах "воевать", просмотры с лайками и комментами делать. Так что по поводу новых росфюреров возможно не стоит горячиться
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10.02.2021 13:58 Відповісти
А правда, что дворец Путина - это фэйк?
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Твоя логика такая:
- Почему ты сегодня не поехал на работу?
- Я подумал, а вдруг метро не работает?
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10.02.2021 14:11 Відповісти
Ну-у-у,офіційно,Навальний бореться з корупцією в рф,але аж ніяк не з режимом.
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Да какая разница с чем?! Пусть бореться хоть за святую корову!
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10.02.2021 14:10 Відповісти
З якого часу відвертий кримнашист Підвальний "союзник України"?
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Будь хто,хто дестабілізує рашу - є союзником.
Може навіть повз волі!
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10.02.2021 14:13 Відповісти
З того часу, як він став розхитувати путіна. Ти розумієш слово "союзник"?
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10.02.2021 14:19 Відповісти
При всем уважении, но Пастор ошибается.
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10.02.2021 14:00 Відповісти
ні - не помиляється
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10.02.2021 14:07 Відповісти
Нет, он мыслит, как взрослый и мудрый человек. На Цензоре таких единицы.
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10.02.2021 15:36 Відповісти
На счет Навального надо дышать ровно. Запасаться чипсами и пивом и смотреть комедию в россии. Когда-то всё станет понятным.
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10.02.2021 14:00 Відповісти
И так понятно. Реально способный смести гэбистский режим Немцов похоронен, а наваляльного так травили, что он аж назад приехал "за добавкой"...
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10.02.2021 14:03 Відповісти
насчет Немцова абсолютно согласен
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10.02.2021 14:08 Відповісти
Немцов был интеллигент и либерал, такие на россии никогда не были лидерами большинства
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10.02.2021 16:02 Відповісти
Не доживали...
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10.02.2021 16:54 Відповісти
Огорчился, когда Навальный выжил?
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10.02.2021 14:46 Відповісти
...навальный такой же имперец, как и ***** всея эрэфии, и выступает исключительно против самого *****, но никак не против государственного строя северной нигерии... "Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4747
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Как всегда. Есть только СИТУАТИВНЫЕ союзники.
Вчерашние друзья и братья становяться врагами,а враги друзьями и братьями.
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Разница между ****** и навальным что ***** тратит деньги кацапов на войны и убийства, но еще немножко ворует. А навальный желает чтоб все деньги тратились "по назначению".
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10.02.2021 14:05 Відповісти
Не более чем враг моего врага мой союзник. Я бы не особо обольщался в отношении Навального. Такой же точно имперец по отношению ко всем остальным странам.
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10.02.2021 14:05 Відповісти
тебя не спросили, он вскрывает факты глобальной коррупции в рашке, и очень толково это делает в отличии от наших журнашлюх, вот пусть там и продолжает свое дело, к нам он в союзники или друзья точно не напрашивается
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10.02.2021 14:06 Відповісти
Раджу почитати всю статтю (за ссиллю в інфі). Там, окрім Навального, підняті ще теми стосовно "вагнерівців", і бану мертвечуковських аналів.
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10.02.2021 14:07 Відповісти
навальний не бутеброд(відверто кажучи він расист ще той), але заноза в дупі пуйла- тож нам варто цю занозу поглибше засунути!
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10.02.2021 14:10 Відповісти
І постіно!
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10.02.2021 14:16 Відповісти
а кто это такой?? а, ты ж из резидентуры.... ну да, дедушка бункерный свалит и оставит на связи новенького, не союзник - начальник "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2597
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Нет, Александр Валентинович. Он не союзник никому вообще. Он просто говорящая голова.
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Да хоть пердящая жопа! Главное дестабилизация.
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10.02.2021 14:19 Відповісти
Вы так думаете ? Она уже идёт, эта дестабилизация. Потому к границам Украины движутся танки. У них другого выхода победить дестабилизацию нет, кроме как начать новую войну.
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=youtu.be

Им война нужна. А вам ?
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10.02.2021 14:32 Відповісти
там вроде хуже даже. то ли "преемник", то ли "индикатор"(вычисляют буйных)
то шо он говорил про грузин, азиатов и про наш Тутмас - говорит то шо он .... (записывается в партию), Хоп, Питер! Питерская Гыспуплика, ура!
гебня там, мил чел, никого не оставляет просто так ее обсерать. даже Невзоров, даже Сотник
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10.02.2021 14:22 Відповісти
Он просто ротшильдовский шнырь.
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10.02.2021 14:33 Відповісти
та сбейся, хотя я и верю в то шо надо.... "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3760 (Сталин негодуэ, ибо много коммунистов будущих "сокращают") "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1233
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10.02.2021 15:13 Відповісти
О да! Тысячи гробов на расею,и сотни соженных танков и грузовиков с расеянами очень способствуют сохранению режима!
Это будет такая трупорезка,что режим рухнет за месяц. Бояре сами царя удавят,чтоб новых санкций небыло.
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10.02.2021 20:27 Відповісти
Я не Ванга. И уж тем более не специалист по киданию шапок.
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10.02.2021 21:58 Відповісти
Специалист! Вангуеш,как "двинуться тысячи танков, и просто росстадо шапками закидает!"
За неделю "дойдеш до Киева"?
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11.02.2021 13:35 Відповісти
Рассол в холодильнике. Утренний ритуал твой обязательный.
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Не считай меня таким же лаптем как ты!
Ты счастлив,если у тебя утром рассол остался. Как всегда на расее!
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11.02.2021 14:37 Відповісти
У нас есть только один настоящий союзник-это наша армия ,все остальное фуфло !
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10.02.2021 14:14 Відповісти
Это не союзник,а то на чем стоит страна!
АРМІЯ,МОВА,ВІРА.
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10.02.2021 14:18 Відповісти
Пряма мова :
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна."
- посилання на текст в статті.
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10.02.2021 14:47 Відповісти
За поребриком у нас нет союзников, а навальный, тот же путлер, только голодный, за его поддержку вышло 0,2% москалей, а дальше они будут митинговать фонариком у себя во дворе, кароче, на северо-востоке Украина граничит со свалкой биомусора.
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10.02.2021 14:20 Відповісти
А ещё он сказал, что ЕС готова создать коалицию с СН, а Порошенко при таких раскладах согласен стать премьером. "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6670
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10.02.2021 14:22 Відповісти
"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5025

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, ЕС создать коалицию с СН, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.

2 часа назад заявил Турчинов в интервью " BBC News Украина"
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10.02.2021 14:29 Відповісти
Пряма мова :
-"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння". "
заявив Турчинов в інтерв'ю " BBC News Украина"
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10.02.2021 14:56 Відповісти
Миллионы просмотров видео про дворец трансформировались в жалкий десяток тысяч задержанных. Это называется борьба?
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10.02.2021 14:44 Відповісти
В Імперії Зла нашими союзниками є лише ті, хто прикладає зусилля до її повного розвалу. Крапка.
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10.02.2021 14:57 Відповісти
краще попросити передати йому передачку європейськими політиками.
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10.02.2021 15:44 Відповісти
От тому в Україні і твориться така )(*ня. Що на роль еліти вписуються люди, що й досі неадекватно сприймають московію.
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10.02.2021 15:37 Відповісти
он союзник только в виде заключенного или сакральной жертвы. Иные его формы нас мало интересуют.
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10.02.2021 15:39 Відповісти
Не вважаю Навального другом взагалі але, педалювання теми утисків народів Московії і опозиції Кремля благотворно впливає на думку європейських та північно-американських політиків і тому дуже корисні для України.
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10.02.2021 15:42 Відповісти
Навальный - ситуативный союзник. Впрочем, как и Турчинов...
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10.02.2021 16:03 Відповісти
Господин Турчинов, не нужно пустых и громких слов. Есть банальные истины - Навальный никогда не боролся и не будет бороться с режимом. Он боролся лишь за своё кресло с помощью мантры "воруют" .Другими словами Навальный - сам представитель и защитник режима. Он никогда не вспоминал убитых режимом, истерзанных режимом, как и оккупированные режимом земли. Следовательно, он сам представляет режим. И он нам не союзник, а враг. Если до вас туго доходит, представьте себе Навального, который судит рейхсфюрера Гиммлера за воровство еврейских вкладов.
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10.02.2021 16:06 Відповісти
"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник" - Внимание знатоки, это - правильный ответ.
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10.02.2021 16:29 Відповісти
кацапская мерзота, поддерживающая окупацию Крима твой союзник
кто бы сомневался, **** фсбшная 👎👎👎, сдавшая Крим без единого выстрела
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10.02.2021 16:40 Відповісти
п. Олександре, прикуси свій язик поки що, блеат!
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10.02.2021 17:38 Відповісти
ТАК У НЕГО ВСЕ РОДЫЧИ С УКРАИНЫ !!!
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10.02.2021 18:59 Відповісти
 
 