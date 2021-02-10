"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов розповів про те, як сприймає нинішні протести в Росії навколо арешту опозиціонера Олексія Навального.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України", - пояснив екссекретар РНБО.

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"Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять", - додав Турчинов.