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Новини За кордоном
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Путін (21420) США (14430) Трамп (3119)

Трамп приховав щонайменше 10 телефонних розмов із Путіним, адміністрація Байдена отримає до них доступ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Те, що було сказано між двома лідерами, є великою загадкою, яку радники нового президента США вважають за необхідне з'ясувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Розуміння того, що було сказано між ними, може допомогти з'ясувати, чи розкривав коли-небудь Трамп конфіденційну інформацію або укладав будь-які угоди з кремлівським лідером, які могли б стати для нової адміністрації несподіванкою. Тепер, коли президент Джо Байден перебуває в Білому домі, він може переконатися в цьому сам.

Трамп приховав щонайменше 10 телефонних розмов із Путіним, адміністрація Байдена отримає до них доступ 01

"Їм не потрібен наш дозвіл, щоб побачити ці [записи]", - сказав колишній співробітник Білого дому Трампа, маючи на увазі нову команду національної безпеки Байдена.

"Пріоритетом національної безпеки є з'ясування того, що Трамп сказав Путіну за чотири роки його перебування при владі", - сказав один з колишніх співробітників служби безпеки, близький до нового президента. "Деякі речі, наприклад те, що сталося на деяких особистих зустрічах, на яких не був присутній американський перекладач, можливо, ніколи не будуть повністю відомі. Але я був би дуже здивований, якби нова команда національної безпеки не намагалася отримати доступ до записів розмов".

Трамп ретельно охороняв свої особисті розмови з іноземними лідерами під час перебування на посаді, доходячи до того, що деякі з них були заховані в надсекретній системі кодових слів СНБ, щоб обмежити доступ співробітників і навіть членів кабінету міністрів і запобігти витоку.

Також читайте: Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним

Трамп пішов на все, щоб зберегти конфіденційність своїх особистих розмов з російським лідером, від конфіскації записів до відмови від американських перекладачів і діловодів на їхніх зустрічах. Це прагнення до таємності поширилося навіть після його перебування на посаді президента США. Один з колишніх чиновників Трампа минулого тижня стверджував, що записи розмов Трампа з Путіним, які часто тривали годину і більше, не мають надаватися його наступнику.

Взаємодія Трампа з Путіним та іншими російськими офіційними особами, безумовно, була далекою від зазвичай ретельно спланованих переговорів між світовими лідерами - Трамп на початку свого перебування на посаді дійшов до того, що розкрив секретну інформацію російським дипломатам в Овальному кабінеті.

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Але колишні високопоставлені радники Трампа заявили, що Трамп рідко говорив російському лідерові що-небудь, чого він ще не сказав публічно. Марина Гросс, яка перекладала багато дзвінків Трампа і зустрічі з Путіним, розповідала колегам, що, за словами одного з колишніх чиновників, слухати їхні розмови, - це "як підслуховувати двох друзів-балакунів у барі".

За кілька днів і тижнів до інавгурації Байдена співробітники СНБ Трампа, які йдуть, передали папки з матеріалами, зокрема звіти розвідки, стратегічні документи та інформацію про поточні операції, щоб полегшити плавний перехід. Нова команда національної безпеки також розпитувала своїх попередників про зобов'язання, взяті адміністрацією Трампа перед союзниками і противниками, зокрема перед Росією.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Интересно а записи разговоров осла с ****** когда нить всплывут??
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10.02.2021 14:17
+18
Це називається - прийде весна, розтане сніг і буде видно хто де срав
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10.02.2021 14:21
+15
свинособако, Байден обраний президентом США. Не чув?
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10.02.2021 14:25
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Интересно а записи разговоров осла с ****** когда нить всплывут??
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10.02.2021 14:17 Відповісти
посадят трампу - ох посадят))))
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10.02.2021 14:19 Відповісти
обязательно. причем не важно кто придет на его место
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10.02.2021 14:21 Відповісти
Мне кажется, что очень много интересного из жизни осла есть в тех десяти разговорах.
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10.02.2021 14:46 Відповісти
Це називається - прийде весна, розтане сніг і буде видно хто де срав
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10.02.2021 14:21 Відповісти
"Посодють" тепер Трампа - не треба було з ****** зв'язуватись!

Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 3457
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10.02.2021 14:25 Відповісти
свинособако, Байден обраний президентом США. Не чув?
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10.02.2021 14:25 Відповісти
При современном развитии западных нано-технологий они все разговоры записывают на медную проволоку Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 8591
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10.02.2021 14:27 Відповісти
Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 1311
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10.02.2021 14:27 Відповісти
Это уже история. Сейчас главное за Байденом следить. Что-то резво он начал ***** звонить.
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10.02.2021 14:27 Відповісти
Так с определенной риторикой звонил,а вот с "нашим всем" разговаривать явно не будет-зелю мало кто за реального президента считает...
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10.02.2021 14:33 Відповісти
все просто, стоит обзавестись ЯО и тебе будут звонить, а если отдать ЯО, то на куй ты кому нужен...
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10.02.2021 14:49 Відповісти
Как быть Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Нидерландам, например? Это изгои?
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10.02.2021 16:37 Відповісти
Як що скривав чи намагався значить є чому. Винен.
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10.02.2021 14:28 Відповісти
Спілкуються два лаптєстанца, один з яких є офіцером фсб. Той, що простий громадянин, звертається до феесбешника у цивільному: Чув такий анекдот? пуцін телефонує Трампу і каже: Дональд, треба привести зачіску до порядку, ви все ж таки російський полковник!
І починає реготати..
На це феесбешник у цивільному, озираючись, каже: так це ж не анекдот, це - секретна інформація!
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10.02.2021 14:30 Відповісти
Ведь мы стобой любовники, любовники..
Поющие в терновнике, в терновнике Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 2833
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10.02.2021 14:36 Відповісти
пенсию трампон будеть получать в рашиста,американская ему ужо не светить Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 6559
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10.02.2021 14:36 Відповісти
От министерства юстиции США он будет пенсию получать. Баландой.
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10.02.2021 15:21 Відповісти
а те записи с Бубочкой, которые чуть до импичмента не довели ?
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10.02.2021 14:47 Відповісти
Эти нароют, поверь. То, что сделал Трамп, достойно электрического стула. Байден сделает все, чтобы Трамп увидел этот стул вживую. Пусть не жопой сел, но рядом постоял.
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10.02.2021 15:25 Відповісти
Ну все Трампу теперь карачун.
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10.02.2021 14:54 Відповісти
слушать их разговоры, - это "как подслушивать двух друзей, болтающих в баре". - Не удивлюсь, если у них общий бизнес или Трамп "висит" на вербовке и являлся агентом Кремля. Вся его каденция была пропитана предательством интересов Америки!
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10.02.2021 15:15 Відповісти
попался белобрысый.. зеленскому приготовиться
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10.02.2021 15:22 Відповісти
Интересно, а Трамп усвоил на русском "три заветных слова" ЕСТЬ! ТАК ТОЧНО! НИКАК НЕТ!
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10.02.2021 15:23 Відповісти
наш у....издил без протокола в Оман. с кем встречался, о чем говорил? и никакого расследования. а ведь руководители стран (нормальных), без согласования и протокола даже рот не имеют права открить
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10.02.2021 15:23 Відповісти
"слушать их разговоры - это как подслушивать двух друзей, болтающих в баре"

Вот и определились Трамп и ***** - не враги, а друзья.
Источник: https://censor.net/ru/n3247118
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10.02.2021 15:24 Відповісти
Зачем скрывать, если там ничего якобы страшного?
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10.02.2021 16:40 Відповісти
наступним одкровенням від байдена та демпартії буде те що бандерівці то фашисти
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10.02.2021 18:07 Відповісти
А ТРАМП ЧТО ЦРУ ИЛИ ФБР !?)
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10.02.2021 18:57 Відповісти
Кто бы сомневался! Пора ****"хапа брать за яйца! ))
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10.02.2021 19:30 Відповісти
 
 