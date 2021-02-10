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Новини Політика України
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ВР (11722) Турчинов (1084) дострокові вибори (125)

Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що Україні потрібні дострокові вибори Верховної Ради.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", - заявив Турчинов.

Також читайте: "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+80
щас у зебаранов полыхнет...
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10.02.2021 14:15
+58
Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5800 Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5800 Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5800
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10.02.2021 14:15
+48
Браво Пастор!
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10.02.2021 14:38
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Уважуха пану Турчинову 👍🏼😊
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10.02.2021 22:38 Відповісти
Турчинов- молодец!
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10.02.2021 23:15 Відповісти
"Слушайте, ну я точно буду стоять в пробках, кортежи - нах..."

Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
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10.02.2021 23:24 Відповісти
Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1245
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10.02.2021 23:55 Відповісти
Відповідаючи на питання BBC News Україна про те, чи може "Європейська солідарність" теоретично увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу", якщо ця політсила запропонує такий варіант, Олександр Турчинов припустив, що це можливо.
"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".

А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
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10.02.2021 23:48 Відповісти
єрунда якась ... з президентів у прем*єри, при Зе на посаді Преза ???
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11.02.2021 04:32 Відповісти
По конституції у прем'єр міністра більше повноважень ніж у президента.
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11.02.2021 12:54 Відповісти
Нарешті Зеленський став на правильну стежину! Виправляється! 😁
Залишилось лише вичистити всю ригівську шоблу яку він завів у владу, відммінити весь той треш що він наробив, полагодити зламане життя Антоненку, Дугарь і Кузьменко ,
воскресити Журавля і відсидіти 15 років за держзраду !!
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11.02.2021 06:45 Відповісти
чтобы потом какое-нибудь другое Насупленное Рыло,стимулированное путинскими "евробляхами" сдало России такой же кусок.как в 14 году был сдан Крым и часть Долнбасса ???!!!
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11.02.2021 07:33 Відповісти
Все іде до повторення 1918-1922 років, коли Київ був у крові!!!- ті ж самі "патріоти":- Ленін, Троцький, Медведев,...і інша нечисть!!!
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11.02.2021 07:38 Відповісти
Все іде до повторення 1918-1922 років, коли Київ був у крові!!!- ті ж самі "патріоти":- Ленін, Троцький, Медведев,...і інша нечисть!!!
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11.02.2021 07:41 Відповісти
лоллоллоллолол
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11.02.2021 14:17 Відповісти
ні, не вистачить.
Бо у політичних хробаків мізки відсутні
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11.02.2021 14:18 Відповісти
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